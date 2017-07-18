Верните нам Гражданскую!

Великую Отечественную нам вернули.

А ведь хотели, чтобы мы встали буквой зю и плакались: «Извините… за наших дедов-оккупантов… Нет нам прощения… мы ужасные, нас надо только уничтожить…»

Теперь тот же финт хотят повторить с Гражданской: дескать, все было хорошо, страной правил умилительный примерный семьянин, не было ни войны, бессмысленной и предательской, ни голода, ни позора, ни безграмотности, ни эксплуатации – и вдруг уродские орки принялись истреблять святых и безгрешных высших личностей.

И вот сидят

Внуки тех, кто наступал

На белые отряды,

Кто паровоз свой оставлял,

Идя на баррикады

И канючат: «Извините… это не мы… это проклятые уроды… краснопузые… мы тут ни при чем…» И надеются, что их белые сахибы по головке погладят за это лебезение.

Да МЫ ВСЕ КРАСНЫЕ. Не надо делать вид, что вы с Луны свалились, мы все оттуда. Как будто не было ни Мечты, ни самопожертвования, ни подвига, ни рывка в будущее – а какие-то инопланетяне напали и побили благородных и пушистых беляков – а-та-та, а-та-та. А ваши прадеды будто всегдааа знали… и фигу в кармане держали – а теперь вы ее вынули – и прямо в харю, в харю!

А вам не приходит в голову, что это вы дерьмом поливаете СВОИХ прадедов? А значит, и себя?

Предлагается ОПРОС:

А где был ВАШ прадед?

(Уточняю: имеется в виду не только собственно в Гражданскую, но и после.)

Опрос закончен. Результаты:

