«Немцы вернулись!», - закричала официантка в чешском баре и упала в обморок. Чем испугали ее актеры фильма «Освобождение"

Эпохальную киноленту «Освобождение» (1972 г.) можно по праву отнести к самым правдивым фильмам про Великую Отечественную войну, даже только по тому, что фильм снимали настоящие фронтовики.

Так, автор сценария Юрий Бондарев был командиром артиллерийской батареи под Сталинградом. Юрий Курганов, соавтор сценария, был в годы войны военным корреспондентом газеты «Правда». Художник фильма Александр Мягков служил в пехоте, а режиссер фильма Юрий Озеров прошел всю войну от самого начала до конца.

Режиссер Юрий Озеров на съемках фильма "Освобождение"

В общем, в передаче достоверной исторической правды этим людям, конечно же, не откажешь. Одним словом, серьезный фильм, снятый серьезными людьми.

Однако на съемках фильма были и курьезные случаи. Об одном из которых сегодня этот рассказ.

Несколько эпизодов фильма режиссер Юрий Озеров снимал на танковом полигоне в Силезии. Полигон как нельзя, кстати, подходил для съемок натуральных батальных сцен.

Так вот, после первого съемочного дня наши военнослужащие и актеры, грязные и чумазые, одетые в форму вермахта, прямиком направились в один из местных пивных баров, чтобы отметить удачный дебют.

Здесь самое время вспомнить, что в Силезии испокон веков жили немцы, что и стало поводом для Гитлера захватить эту область Чехословакии в 1938 году.

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Силезия

После войны, чувствуя твердое плечо СССР, чехи, конечно же, поперли от туда оставшихся немцев куда подальше.

Правда, брошенные немецкие дома еще долго стояли нетронутыми, т.к. где-то в глубине души чехи все же опасались, что их законные владельцы вернутся в один прекрасный момент.

А теперь представьте картину маслом. В чешский пивной бар, расположенный буквально в нескольких километрах от границы с ФРГ, вваливается целая толпа наших актеров в форме вермахта. Фуражки, погоны, кресты, в общем, все натурально и правдоподобно.

В баре наступает гробовая тишина, и только где-то в глубине помещения раздается истошный крик официантки: «Немцы вернулись!». После чего в прямом смысле падает в обморок.

Ее тут же откачали, но страху натерпелись все.

Пиво наши актеры, конечно же, попили, но потом еще долго и не без иронии вспоминали этот курьезный случай.

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https://zen.yandex.ru/media/pole_brani/nemcy-vernulis-zakrichala-oficiantka-v-cheshskom-bare-i-upala-v-obmorok-chem-ispugali-ee-aktery-filma-osvobojdenie-62777413e71a825dbda00af7