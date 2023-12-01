Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.71

Погиб под Артемовском. В Оренбуржье простились с Талгатом Абдрахмановым 22.03.2023 07:56

Военнослужащий из Адамовского района Оренбургской области погиб в ходе специальной военной операции в Донецкой области.

Траурная церемония прощания накануне, 21 марта, прошла в поселке Теренсай Адамовского района, сообщил глава района Сергей Логвинов. Проводить бойца в последний путь пришли родные и близкие, военнослужащие, представители администрации и земляки. Талгат Абдрахманов погиб в бою на Артёмовском направлении. Указом Президента Владимира Путина оренбуржец посмертно награжден Орденом Мужества. Военком Адамовского и Кваркенского районов Алексей Мирошкин передал государственную награду матери погибшего воина. Сергей Логвинов выразил соболезнования всем родным и близким погибшего военнослужащего. Талгата Абдрахманова похоронили с воинскими почестями на кладбище поселка Теренсай. https://orenburg.media/?p=182223

Краткая заметка в АИФе Оренбурга

https://oren.aif.ru/society/people/v_adamovskom_rayone_prost...

Эту же информацию перепечатали в Ленту Оренбурга

https://vk.com/wall-143963860_98091

и в КП Оренбурга

https://www.orenburg.kp.ru/online/news/5190216/

И это все. 23-летний Андрей Граков из Батайска погиб в ходе спецоперации на Украине

12-08-2022 10:44 сообщил портал "Привет-Ростов.ру"

Андрей пошел по стопам отца и тоже стал военным. Фото: battime.ru

Отец Андрея Гракова военный и сейчас служит в Крыму в звании полковника. Сын решил пойти по стопам отца и после школы поступил в Ярославское высшее военное училище. Год назад Андрей женился, у пары родился сын в начале августа этого года.

- В понедельник 8 августа, мне позвонили из военкомата и сказали, что Андрей погиб 6 августа. А 7 августа Катя в ростовском роддоме родила сына, - цитирует battime.ru директора школы, в которой учился Андрей Ларису Плеханову.

Церемония прощания с Андреем Граковым пройдет сегодня, 12 августа, в Свято-Троицком храме. Похоронят военного на кладбище в Красном Саду со всеми воинскими почестями.

https://privet-rostov.ru/gorod/81936-23-letnij-andrej-grakov...

Новостной портал Батайска:

В Батайске похоронят погибшего в Украине контрактника

11-08-2022, 10:45

23-летний Андрей Граков погиб 6 августа. На следующий день, 7 августа, его супруга родила сына. Еще один военнослужащий из Батайска погиб в Украине. Официальную информацию о гибели Андрея Гракова «Батайскому времени» предоставили 11 августа в городском военкомате.

Андрей Граков родом из Комсомольска-на Амуре, но проживал в Батайске. Парень окончил батайскую школу №12. Затем в июне 2016 года был зачислен курсантом Ярославского высшего военного училища. Андрей был потомственным военным.

Директор школы №12 Лариса Плеханова хорошо помнит своего бывшего ученика.

- Андрей пришел в нашу школу в 5-м классе – добрый светловолосый улыбчивый парнишка, всегда всем старающийся помочь. Он активно участвовал в школьной жизни – юнармеец, ведущий школьных мероприятий, знаменосец школы… И после окончания школы Андрей поддерживал связь со многими нашими учителями, приезжал проведать, - рассказывает Лариса Викторовна.

По словам Плехановой, жена Андрея, Катя, тоже выпускница 12-й школы, поженились молодые люди год назад.

- В военкомате мне сказали, что Андрей погиб 6 августа, - продолжила Лариса Плеханова.

– А 7 августа Катя родила мальчика.

В пятницу, 12 августа, в 10.00 в храме Святой Троицы пройдет панихида по погибшему батайчанину, а в 12.00 состоится церемония прощания на кладбище в Красном Саду.

https://battime.ru/v-batajske-pohoronjat-pogibshego-v-ukrain...

Портал в ВК "Вечная память":

Лейтенант Граков Андрей

Возраст: 23

Дата смерти: 06.08.2022

Батайск, Ростовская область

О гибели 23-летнего Андрея Гракова семье сообщили 6 августа, а на следующий день после этого известия жена погибшего родила сына. Андрей был из семьи потомственных военных. Его отец полковник, служит в Крыму. Мать – медсестра. После окончания школы в 2016 году Андрей решил продолжать семейную династию. Он отучился в Ярославском высшем военном училище. Год назад молодой офицер женился на любимой девушке Екатерине, с которой учился вместе в одной школе. Катя вскоре забеременела. Малыш появился на свет 7 августа – на следующий день после гибели своего отца.

Андрюша, мы тебя помним и любим! https://vk.com/wall-215282486_2544

Тело военнослужащего доставили его родственникам в Батайск. Похороны Андрея Гракова со всеми воинскими почестями прошли 12 августа. Как сообщил DonDay.ru, его отпели в Покровском храме. Проводить парня в последний путь пришли близкие, друзья и неравнодушные земляки.

https://rostov.ru/society/v-batajske-prostilis-s-23-letnim-v...

«Я должен быть рядом»: Жена героя получила страшное СМС по дороге в роддом

17 июля 2023 07:26 ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ ЕКАТЕРИНОЙ ГРАКОВОЙ

Андрей Граков непременно хотел стать офицером. А как иначе! Отец – полковник, мать – медсестра. В их семье служение Родине всегда было на первом месте. Поэтому когда 23-летний лейтенант в составе боевого расчёта комплекса С-400 попал под обстрел, мысли бежать и прятаться не было. Свой боевой долг он выполнил до конца. Но своего долгожданного сына так и не увидел.

Андрей Граков родился 1 января 1999 года – такой бесценный подарок на Новый год его мама сделала отцу. Время было неспокойное: вскоре на Северном Кавказе началась контртеррористическая операция. "Вторая чеченская" длилась без малого десять лет, и мальчик рос на фоне новостей с фронта.

Когда Андрей окончил третий класс, семья переехала в Ростовскую область. В небольшом городке Батайск мальчик и вырос. Учился всегда хорошо, побеждал во всех конкурсах и олимпиадах, а потому в родной школе № 12 его выбирали президентом.

— Мы познакомились ещё детьми, когда Андрей переехал с родителями в Батайск. Учились вместе, только он старше меня на три класса. Парень видный, многие девчонки на него заглядывались, — рассказала Царьграду вдова героя Екатерина.

Будучи ещё юными, они сдружились. А после окончания школы 17-летний выпускник твёрдо решил связать свою жизнь с армией. Выдержав серьёзный конкурс, Андрей Граков поступил в Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны. Катя ждала дома. Пять лет учёбы пролетели незаметно, и в 2021 году юный лейтенант вышагнул из стен альма-матер в большую жизнь, женился на своей любимой, и они вместе поехали по распределению в Хабаровск. ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ ЕКАТЕРИНОЙ ГРАКОВОЙ

"Сами не летаем…"

В ноябре 2021 года Катя забеременела. Пара с нетерпением ждала на свет появления первенца. В феврале 2022 года, когда животик уже заметно вырос, счастливым супругам пришлось расстаться — Андрея отправился на спецоперацию. На тот момент ему едва исполнилось 23 года.Кадровый военный гвардии лейтенант Андрей Граков вместе с товарищами отправился на защиту рубежей Родины.

Сами не летаем и другим не даём! – таков неофициальный девиз войск ПВО. Эти задачи Андрей и выполнял на новом месте службы. Родные знали не многое: сражается под Херсоном, попал в состав боевого расчёта комплекса С-400 "Триумф", отвечает за работу системы ПВО.

Так прошло несколько месяцев, приближалась дата родов. Андрей переживал за жену, оставшуюся в такой важный момент без его поддержки. Поэтому, как была возможность, звонил домой. О трудностях службы никогда не рассказывал. ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ ЕКАТЕРИНОЙ ГРАКОВОЙ Сообщение по дороге в роддом

В последний раз он написал жене сообщение рано утром. Сказал, что выдвигается на позиции и временно будет недоступен. И добавил:

— Боюсь, как бы не начались роды без меня. Хочу быть в этот момент на связи.

Как чувствовал, что вскоре их малыш попросится на свет.

В ту роковую ночь с 5 на 6 августа Андрей выполнял боевую задачу по прикрытию наземных сил от нападения противника с воздуха. Его отделение попало под массированный обстрел вражеской РСЗО. Несмотря на угрозу для жизни, личный состав боевого расчёта не дрогнул и не покинул своё место – ребята до последнего продолжали выполнять приказ, прикрывая своих товарищей.

Остановить храбрых пэвэошников смогло только прямое попадание — личный состав расчёта С-400 накрыло осколками. Дорогой ценой, но они выполнили свой воинский долг.

От полученных ранений лейтенант Граков умер по пути в госпиталь – осколки попали ему в живот, ранение оказалось смертельным.

Сослуживец Андрея сообщил печальную весть Кате в ночь с 6 на 7 августа, спустя сутки после гибели мужа. Страшное СМС-сообщение она получила в тот момент, когда родители везли её со схватками в роддом… "Папа" — первое слово

В 21 год Екатерина Гракова осталась вдовой. Новорождённого сына она назвала Мишей, как об этом мечтал его отец. Михаилу Андреевичу скоро годик. Первым словом, которое произнёс малыш, было "папа".

— У меня в доме на видном месте стоит портрет Андрея. С первых дней жизни сына я подносила его к этой фотографии и повторяла: Мишенька, это папа. он у нас герой! Андрей был очень добрым, заботливым и смелым. Часто повторял, что не сможет отсиживаться дома, если бьют наших ребят, — рассказала Екатерина Гракова Царьграду. Молодая вдова бережно собирает все вырезки с публикациями о погибшем муже — для маленького Миши. С малышом помогают управляться её родители. Родня погибшего супруга сейчас находится далеко: отец служит в Севастополе, в семье подрастает ещё один сын — младший брат Андрея, пока ещё школьник.

Своего любимого внука бабушка и дедушка приезжают навещать. Малыш учится ходить, пока делает первые шажочки. Может быть, как его отец и дед, в будущем захочет стать военным.

— Как я отнесусь к тому, что сын решит продолжить военную династию? Если это будет его твёрдый выбор, приму как данность. Всё-таки он сын своего отца, — говорит Катя.

Когда малыш немного подрастёт, он узнает, что его отец похоронен в Батайске на аллее Героев. В Хабаровске в местной воинской части в честь Андрея Гракова установлена мемориальная доска, а в родной школе открыта первая в России парта Героя. ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ ЕКАТЕРИНОЙ ГРАКОВОЙ

За проявленные мужество и отвагу гвардии лейтенант Граков посмертно награждён орденом Мужества. Его награду военком вручил маленькому Мише, которого бережно держала на руках мама. Два сердца всегда будут помнить своего Героя. Как и все, кого он защищал. ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ ЕКАТЕРИНОЙ ГРАКОВОЙ

kemerovo.tsargrad.tv

В честь батайчанина, который погиб в ходе спецоперации на Украине, в батайской школе номер 12 открыли "парту героя". В батайской школе номер 12 в честь батайчанина, который погиб в ходе спецоперации на Украине, открыли "парту героя". Лейтенант ВС РФ Андрей Граков был награжден Орденом Мужества посмертно.

https://smotrim.ru/article/3041264

Репортаж с открытия парты Героя: Хорошая статья и в КП Ростова

https://www.rostov.kp.ru/daily/27515/4777902/ В Бузулукском районе простились с 23-летним мобилизованным бойцом СВО

Сообщение от 7 июня 2023, 11:01 на портале Бузулука:

Виктор Неретин был уроженцем поселка Колтубановский. Виктор Дмитриевич Неретин погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Вчера бойца проводили в последний путь на родной земле.

Виктор родился 14 августа 1999 года в поселке Колтубановский Бузулукского района. Окончил 9 классов в местной школе, затем - Бузулукский Лесхоз-техникум.

Военнослужащий был призван в рамках частичной мобилизации. У него остались отец, сестра и жена.

Редакция информационно-новостного портала buzulukday.ru выражает соболезнования родным и близким погибшего.

https://buzulukday.ru/news/070623103321

Урал56.Ру сообщает о гибели 4-х уральцев и среди них Виктор Неретин.

https://www.ural56.ru/news/696030/

Вечная память нашему земляку, - пишет портал в ВК "Бузулукский район"

Сегодня в последний путь проводили настоящего бойца, участника СВО, уроженца Бузулукского района, Виктора Дмитриевича Неретина, который погиб при выполнении боевого задания.

Виктор родился 14 августа 1999 года в поселке Колтубановский Бузулукского района. Окончил 9 классов в местной школе, затем Бузулукский Лесхоз-техникум.

Военнослужащий был призван в рамках частичной мобилизации. У него остались отец, сестра и жена.

Наш земляк — настоящий герой, мужественно отдавший воинский долг, человек, который обеспечивал всем нам мирное небо над головой.

Администрация Бузулукского района выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора. Вечная память защитнику Отечества!

https://vk.com/wall-173587551_3544

Каких-либо дополнительных данных я не нашла. В Улан-Удэ простились еще с одним военнослужащим, погибшим на УкраинеДесантник Данил Новолодский награжден Орденом Мужества посмертно. 13 марта 2022, 16:18 появилось заметка на портале "АригУс" Сегодня в Улан-Удэ простились с военнослужащим 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Новолодским Данилом Андреевичем, погибшим в ходе военной спецоперации по защите жителей Донбасса.

За проявленные доблесть и героизм Указом президента России Данил Новолодский награжден Орденом Мужества посмертно. У него остались жена и дочь.

https://arigus.tv/news/society/114387-v-ulan-ude-prostilis-e...

В газете "Новая Бурятия" такой материал от 13.03.2022:

УЛАН-УДЭ ПРОСТИЛИСЬ С ПОГИБШИМ НА УКРАИНЕ ВОИНОМ Данил Новолодский награжден Орденом Мужества посмертно. У него остались жена и дочь Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

Слова соболезнования родным и близким нашего земляка выразил Глава Бурятии Алексей Цыденов.⠀

- Сегодня наши ребята гибнут там, защищая будущее нашей страны, наших людей, наших детей. Они отдали жизнь как Герои. Мы будем их помнить, помнить так, как помним ветеранов Великой Отечественной. В каждой школе, где учились наши герои, будут памятные места. Конечно, мы будем рядом, мы будем рядом с семьями, мы будем помогать, но это просто помощь. Мы понимаем, что не заменим ушедших, но мы будем помнить. Вечная память! Честь и Слава! - сказал Алексей Цыденов.⠀ Ефрейтор Новолодский Данил Андреевич родился 11 августа 1997 года. В 2013 году окончил физико-математическую школу №56 г. Улан-Удэ, в 2016-м – Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта по специальности "автомеханик".

Школьные учителя Данила вспоминают, что он рос самостоятельным, харизматичным, спортивным парнем, увлекался футболом, не боялся выражать свое мнение. У него было много друзей, среди которых он пользовался непререкаемым авторитетом.

Ещё его отличала отзывчивость и готовность прийти на помощь в любой ситуации. Однажды Данил и его брат-близнец Кирилл первыми пришли на помощь своему учителю, когда у нее в доме случился пожар. С большим уважением он относился ко всем, кто окружал его: маме, брату и сестре, бабушке и дедушке, учителям. - От администрации города, от всех жителей мы выражаем искренние глубокие соболезнования Вам, Елена Владимировна, Вам, Татьяна Леонидовна, вам, Людмила и Кирилл, маленькой Софийке. Вы потеряли сына, мужа, брата, отца. Город потерял еще одного своего молодого горожанина. Трудно подобрать те слова, которые могли бы вас утешить и выразить боль. Но Данил мужественно, самоотверженно служил нашему Отечеству, погиб, защищая мирное будущее нашей страны, нас с вами. Елена Владимировна, низкий Вам поклон за то, что Вы родили и воспитали сыновей - настоящих мужчин, настоящих героев. Ну а Данилу пусть наша земля будет пухом! Вечная Слава! Вечная память! - выразил слова соболезнования мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.⠀ Как рассказывают одногруппники, Данил всегда хотел связать свою жизнь с военной службой, поэтому сразу после окончания техникума в 2016 году поступил на службу в 11-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Являлся старшим наводчиком самоходной артиллерийской батареи.⠀ - Сегодня мы провожаем в последний путь нашего боевого товарища, который с честью и достоинством выполнил свой воинский долг. Мы провожаем боевого товарища, настоящего воина-десантника. Вечная память! - сказал врио командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, гвардии подполковник Виталий Ласков.⠀

За проявленные доблесть и героизм Указом Президента России Данил Новолодский награжден Орденом Мужества посмертно. У него остались жена и дочь.⠀ Сегодня, 13 марта, в Улан-Удэ простились с военнослужащим 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Новолодским Данилом Андреевичем, погибшим в ходе военной спецоперации по защите жителей Донбасса. ⠀Слова соболезнования родным и близким нашего земляка выразил Глава Бурятии Алексей Цыденов.⠀- Сегодня наши ребята гибнут там, защищая будущее нашей страны, наших людей, наших детей. Они отдали жизнь как Герои. Мы будем их помнить, помнить так, как помним ветеранов Великой Отечественной. В каждой школе, где учились наши герои, будут памятные места. Конечно, мы будем рядом, мы будем рядом с семьями, мы будем помогать, но это просто помощь. Мы понимаем, что не заменим ушедших, но мы будем помнить. Вечная память! Честь и Слава!- сказал Алексей Цыденов.⠀Ефрейтор Новолодский Данил Андреевич родился 11 августа 1997 года. В 2013 году окончил физико-математическую школу №56 г. Улан-Удэ, в 2016-м – Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта по специальности "автомеханик".Школьные учителя Данила вспоминают, что он рос самостоятельным, харизматичным, спортивным парнем, увлекался футболом, не боялся выражать свое мнение. У него было много друзей, среди которых он пользовался непререкаемым авторитетом.Ещё его отличала отзывчивость и готовность прийти на помощь в любой ситуации. Однажды Данил и его брат-близнец Кирилл первыми пришли на помощь своему учителю, когда у нее в доме случился пожар. С большим уважением он относился ко всем, кто окружал его: маме, брату и сестре, бабушке и дедушке, учителям.- От администрации города, от всех жителей мы выражаем искренние глубокие соболезнования Вам, Елена Владимировна, Вам, Татьяна Леонидовна, вам, Людмила и Кирилл, маленькой Софийке. Вы потеряли сына, мужа, брата, отца. Город потерял еще одного своего молодого горожанина. Трудно подобрать те слова, которые могли бы вас утешить и выразить боль. Но Данил мужественно, самоотверженно служил нашему Отечеству, погиб, защищая мирное будущее нашей страны, нас с вами. Елена Владимировна, низкий Вам поклон за то, что Вы родили и воспитали сыновей - настоящих мужчин, настоящих героев. Ну а Данилу пусть наша земля будет пухом! Вечная Слава! Вечная память!- выразил слова соболезнования мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.⠀Как рассказывают одногруппники, Данил всегда хотел связать свою жизнь с военной службой, поэтому сразу после окончания техникума в 2016 году поступил на службу в 11-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Являлся старшим наводчиком самоходной артиллерийской батареи.⠀- Сегодня мы провожаем в последний путь нашего боевого товарища, который с честью и достоинством выполнил свой воинский долг. Мы провожаем боевого товарища, настоящего воина-десантника. Вечная память!- сказал врио командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, гвардии подполковник Виталий Ласков.⠀За проявленные доблесть и героизм Указом Президента России Данил Новолодский награжден Орденом Мужества посмертно. У него остались жена и дочь.⠀ https://newbur.ru/newsdetail/v_ulan_ude_prostilis_s_pogibshi... Сегодня в Улан-Удэ простились с военнослужащим 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Новолодским Данилом Андреевичем, погибшим в ходе военной спецоперации по защите жителей Донбасса.За проявленные доблесть и героизм Указом президента России Данил Новолодский награжден Орденом Мужества посмертно. У него остались жена и дочь.В газете "Новая Бурятия" такой материал от 13.03.2022: В Улан-Удэ в школе №56 открыли уголок памяти Данилу Новолодскому - Данил сидел вот за этой партой. В этом кабинете 309, если уроки в кабинете проходили 307, он садился за эту парту, но чаще всего здесь. На этой парте, на третьей иногда вот на 5. Данил не был прилежным учеником, он был немного хулиганистым, как все мальчишки в этом возрасте. Невероятно добрый, открытый и всегда мог прийти на помощь.

Именно таким запомнила Лариса Алексеевна Данила Новолодского. Когда-то он и его брат близнец закончили 56 школу и выбрали профессию - защищать Родину. Данил погиб в ходе спецоперации на Украине. Ему было 24 года. О том, какой он был на самом деле, говорят его поступки.

Лариса Мухина — учитель биологии школы №56:

- От себя и от своей семьи благодарна и Данилу и Кириллу за то, что когда у меня случилось такое несчастье у меня согрел дом и Данил с Кириллом добровольно приехали. Я их не просила, и целый день и там работали, разгребая вот эти головешки, за это им очень благодарна.

Говоря о нем, Лариса Алексеевна еле сдерживает слезы и до сих пор не может привыкнуть к тому, что любимого ученика, которого она знала с двух лет, больше нет.

- Они уехали на Украину, мы не знали и мы узнали буквально только за 3 дня до похорон, что Данил погиб. Для нас всех это был шок, мы все были расстроены и все ходили со слезами на глазах. Очень жалко, мы все скорбим.

Помнят его и некоторые ученики школы.

Арина Попова — ученица школы №56:

- Я запомнила его очень добрым и общительным, он очень был общительным.

То, что он сделал для нашей страны это очень многому учит. Я очень благодарна ему за то, что он сделал и на самом деле это очень грустно.

За проявленные доблесть и героизм Данил Новолодский посмертно награжден Орденом мужества. Посмертно. Для того, чтобы все учащиеся знали о его подвиге, 16 марта в школе №56 открыли уголок памяти.

Небольшое видео об этом событии: https://tvcom-tv.ru/v-ulan-ude-v-shkole-%E2%84%9656-otkryili... Понхониев Баир Эрдыниевич ( 1996-2022гг)

Понхониев Баир Эрдыниевич родился 04 февраля 1996 года в с.Борогол Баргузинского района в семье Эрдыни Баторовича и Надежды Аркадьевны третьим ребенком.

В 2001 году Баир поступил в 1 класс Борогольской начальной школы, в 2005 году был переведен в 5 класс Хилганайской средней школы. За время учебы показал себя только с положительной стороны.

В классе выполнял обязанности учебного сектора, спортивного сектора, благодаря ему одноклассники занимали призовые места не только в школьных, но и на районных соревнованиях. Посещал спортивные секции волейбола, настольного тенниса, футбола и вольной борьбы. Он участвовал в мероприятиях, проводимых в поселении, в районе и республике, являлся членом сборной команды района по волейболу.

В 2013 году поступил в Бурятский государственный университет по специальности «Экология и природопользование» где продолжил занятие волейболом в составе сборной команда университета.

В 2014 году стал обладателем кубка студенческой волейбольной лиги в г. Саратов. Ему присвоено звание — кандидат мастера спорта.

В 2015 году – чемпион Сибирского Федерального округа в г.Братск.

С 2014 года по 2016 год чемпион Республики Бурятия среди команд высшей лиги по волейболу.

В 2015 году получил звание « Мистер Мужества» в конкурсе «Мисс и Мистер БГУ -2015»

С 2017 года начал деятельность консультанта по питанию в компании «Herbolife», там же начал проводит фитнес тренировки для желающих.

В 2019 году вступил в ряды Российской Армии в 11 –ую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду ( войсковая часть № 32364), где через месяц в должности десантник-парашютист подписал контракт.

В 2020 году в составе бригады принял участие в военной операции в Сирии. Удостоен медали «Участник военных операций в Сирии».

После возвращении из Сирии возобновил деятельность «Herbolife». Именно в данной компании хотел продолжить независимую партнерство.

16 марта 2022 года Баир выполнил статус «Супервайзер», который так желал получить в скором времени.

12 марта 2022 года в ходе военной операций на Украине получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Автор: turizm03ru

http://heroes.turizm03.ru/?p=242

На станичке в ВК "Родная Бурятия"

В феврале Баиру исполнилось 26 лет и он написал пост в инстаграм (@bponkhoniev):

«26 лет …

Огромное спасибо моим родителям за подаренную мне жизнь, за ваше терпение и поддержку, за свободу выбора жизненного пути

Спасибо моим родным и близким , что в печали и в радости вы всегда рядом

Спасибо моим боевым товарищам, за бесценный опыт, за ваше братское плечо

С Днём Рождения меня»

Говорить о том, как Баир любил жизнь не приходится. Как ему нравились новые знакомства, общение, свобода, желание покорять все новые-новые вершины!

12 марта в ходе военной операции на Украине получил осколочные ранения не совместимые с жизнью.

Прощальная панихида пройдет 26 марта с 9ч. по адресу: г. Улан-Удэ, ул, Пирогова, 9А/2, ост. Ст. Комушка

Прощание пройдет на Малой Родине Баира 28 марта в с. Хилгана Баргузинского района в 10ч возле ДК.

https://vk.com/wall-84037770_88480

Похоронен 28 марта в с. Хилгана Баргузинского района. Харовчанин Игорь Смирнов посмертно награждён званием Героя России Фото: vk.com Олег Кувшинников

Житель села Кумзеро погиб в ходе спецоперации на территории Украины 9 сентября 2022 года. Однако официальная информация об этом появилась только сегодня (заметка от 18 февраля 2023г).

Игорь Смирнов - тот самый сержант-доброволец с позывным «Буба». В июне 2022 года он ушёл добровольцем на службу для прохождения специальной военной операции. В сентябре, во время танкового прорыва под Изюмом, вологжанин руководил боем. Игорь мужественно защищал своих ребят до самого конца. Ценой собственной жизни ему удалось остановить прорыв противника и прикрыть отход товарищей.

«Прощайте мужики, спасибо, что служил с вами!», – последнее, что сказал в рацию Игорь Смирнов.

Игорь Сергеевич родился в 1981 году, с 1999 проходил службу в армии. Он также был участником Чеченской кампании и является ветераном боевых действий.

«Этот подвиг останется в памяти навсегда. Посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации Игорю Сергеевичу Смирнову из Харовского округа. Первую в области звезду Героя передали сегодня матери погибшего – Нине Альбертовне. Вечная слава герою!», – написал на своей странице губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Тело бойца уже доставили на малую Родину. Прощание со Смирновым Игорем Сергеевичем состоится в 12 часов 19 февраля 2023 года в ГДК «Мир».

https://xn--35-dlcmp7ch.xn--p1ai/news/2023/02/18/harovchanin... В сентябре 2022 года в ходе специальной военной операции Игорь Смирнов (позывной «Буба») остановил наемников. Ценой собственной жизни спас своих товарищей.

Свой подвиг харовчанин совершил на ударном направлении в Харьковской области. Вместе с друзьями "Буба" (таким был позывной Игоря) дал отпор атакующим наемникам, но появился танк... Погибло несколько бойцов, "Бубу" ранило. Но он руководил боем до конца. Приказал бойцам отойти, прикрывая их. Один из бойцов видел, что спасая их, "Буба" подорвал себя... Именно так рассказывают его друзья, приехавшие проводить Игоря Смирнова в последний путь», - прокомментировали в администрации Харовского района.

Указом Президента РФ за отвагу, самоотверженность и мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества, харовчанин посмертно удостоен звания Героя РФ и награжден государственной наградой – медалью «Золотая Звезда».

Видео: https://www.krassever.ru/news/pogibshemu-v-svo-kharovchaninu...

Вот что написано на сайте "Герои страны":

Смирнов Игорь Сергеевич - старший стрелок 15-го мотострелкового полка 2-й гвардейской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, сержант.

Родился 27 мая 1981 года в городе Северодвинск Архангельской области. С 1989 года проживал в деревне Пашинская Кумзерского (с 2015 года - Шапшинского) сельского поселения Харовского района Вологодской области. В 1998 году окончил 11 классов Шапшинской средней школы в селе Шапша. После школы получил специальность тракториста.

В июне 1999 года призван в Вооружённые силы Российской Федерации. Начинал служить в 460-м отдельном учебном ремонтно-восстановительном батальоне Дальневосточного военного округа (Хабаровский край). В 2000 году, в период второй чеченской войны, младший сержант Смирнов находился в командировке на Северном Кавказе, принимал участие в боевых действиях в составе комендантской роты Шалинской комендатуры в должности стрелка.

В августе 2001 года по завершении срочной службы подписал контракт сроком на полгода. Служил сапёром в воинской части в Северо-Кавказском военном округе, с августа 2001 по январь 2002 года принимал участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. В феврале 2002 года уволился из армии. Работал водителем в Вологде.

В 2004-2006 годах повторно проходил службу по контракту на территории Чеченской Республики механиком-водителем тягача.

После увольнения из армии вернулся в Харовский район и поселился в селе Кумзеро. Трудился трактористом, водителем, в том числе в городах Северодвинске, Великом Устюге.

С 2019 года работал машинистом расположенной в селе Кумзеро котельной №14 теплоучастка «Харовск» АО «Вологодская областная энергетическая компания». В мае 2022 года, когда на участке завершился отопительный сезон, кочегар, имевший за плечами боевой опыт, принял решение уволиться с тем, чтобы добровольцем отправиться на Донбасс.

В июне 2022 года по направлению Вологодского областного военкомата отправлен в зону специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Находился в составе 3-го мотострелкового батальона 15-го мотострелкового полка 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции Краснознаменной ордена Суворова дивизии имени М. И. Калинина в составе 1-й гвардейской танковой Краснознаменной армии (Западный военный округ, посёлок Калининец Московской области), которая вела боевые действия против Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Харьковской области. Имел позывной «Буба».

В сентябре 2022 года его 9-я рота, находившаяся в окрестностях села Малая Камышеваха (Изюмский район), оказалась в полосе контрнаступления ВСУ, 7 сентября на российские позиции со стороны Дмитровки и Вернополья пошла пехота наёмников (20-30 человек без техники). Силами одной роты удалось отбить атаку и сохранить позиции. Утром 8 сентября в наступление пошли уже 6 танков, больше 10 БТР и другой техники и около 200 человек пехоты. Им противостояли три с половиной десятка российских военнослужащих, которых эффективно поддерживала артиллерия. На самом ударном направлении находился сержант Смирнов с четырьмя бойцами. Сперва они дали противнику отпор, но появившийся затем вражеский танк расстрелял своим огнём четырех оборонявшихся и нанёс серьёзное ранение сержанту.

Игорь Смирнов приказал молодым бойцам отступить, а сам с перебитыми ногами остался прикрывать отход товарищей. Когда его начали окружать, он попрощался с сослуживцами в радиоэфире и, чтобы не попасть в плен, подорвал себя гранатой вместе с украинскими военными.

Указом Президента Российской Федерации («закрытым») от 19 декабря 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, сержанту Смирнову Игорю Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Медаль «Золотая Звезда» передана семье Героя 18 февраля 2023 года в селе Кумзеро Харовского района и.о. заместителя командующего Западным военным округом и первым заместителем губернатора Вологодской области.

Жил в селе Кумзеро Харовского района. Похоронен 19 февраля 2023 года на Кумзерском сельском кладбище.

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=33497

Храм, в котором прощались с Игорем Смирновым. Бубой.

Вот тут ролик с прощанием родных и жителей с Героем. Видео от Харовской районной газеты "Призыв":

https://vk.com/im?sel=c1&z=video-82525501_456239259%2Fa4... В чате мам Марина Пасекова поделилась:

Здравствуйте. Недавно ребята, которые были с папой сделали для себя такой флаг в память всех кто был с ними.

Черным выделили только тех, кто собой закрыл ребят, дав им время на время отступить и дать новый бой. Среди имен и Буба. Марина же прислала и часть фотографий, которые у нее есть. И которые я вставила в текст сайта "Герои страны" На фото Игорь Смирнов и отец Марины Пасековой. Он сидит на корточках. Об этом Герое я ничего не нашла...

Но ведь кто-то просил Вадима Окладникова сделать портрет Дениса?

Отзовитесь. Напишите о своем сыне или брате...

Они живы, пока мы о них помним.

Не дайте Герою уйти бесследно!!! ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Куликов Денис Сергеевич Этот портрет был впервые опубликован тут: Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)На момент публикамции информауции практически не было. Сейчас нашлись дополнительные материалы.

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