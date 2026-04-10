Стихи о войне, ч.8

Я, мама, "двести". Ты меня прости,

Не будет у тебя любимых внуков...

Не забывай, а просто отпусти.

Всё это только долгая разлука.

Мы - встретимся, но ты не торопись,

Живи за нас обоих, дорогая.

Я не напрасно отдал свою жизнь

За Родину и за тебя, родная.

Я, мама, "двести". Нас здесь целый полк -

Бессмертный полк - я это знаю точно.



Ведь с нами Правда, Вера, Господь Бог,

И подвиг наш для памяти бессрочный.

Я с прадедом своим в одном строю -

Им в сорок первом тоже было страшно.

Он отдал жизнь геройскую свою

Тогда под Брестом, в первой рукопашной...

Я, мама, "двести". Знаю, виноват,

Что сердцу твоему не знать покоя.

Я был – солдат и остаюсь – солдат,

Не сдался, не сбежал, а принял стоя

В час роковой судьбу свою и смерть.

Остался верен Родине, присяге.

Меня земля объяла в свою твердь,

Но над землею реют наши стяги...

➖➖➖➖➖

Стихотворение Фиалы Баскаковой.

На обломках гражданской войны

Так раздольно читается «Фауст»,

И слова мои ныне вольны

Избегать недомолвленность пауз.

На ботинках - дорожная пыль,

В городах - запустенье и скука,

И хмельная тяжёлая быль

Не становится темой искусства.

Чья-то юность, как новый вокзал,

Провожает меня до порога.

Я ещё ничего не сказал,

Но же не услышано много.

Видно, издавна тешилась власть

Наша жизнь – не прощеная сила.

И у Фауста не удалась,

И меня как-то горько любила.

Появляется старость в глазах,

Просветляются жёсткие пряди.

Не замужние вдовы - в слезах,

Невеликие строки - в тетради.

➖➖➖➖➖

© Максим Замшев, главный редактор «Литературной газеты», председатель правления Московской городской организации Союза писателей России, известный русский поэт

Художник Валентина Ильиных

НЕ ХВАТАЕТ РУК

Проходила мимо всех плетуний.

Говорила это пустяки.

Вы всё врëте, вы большие лгуньи.

Нашим сети, вовсе не нужны.

Министерство обороны купит.

Предоставит, всё перевезëт.

У меня в семье, плести не будут.

Да на фронт, ни кто и не пойдёт.

Всё ходила, причитала людям.

А племянник, сам пошёл на фронт.

Говорил в вацапе, наших губят.

В минах весь усеян горизонт.

Тётя не поверила, забыла.

Море, горы и поход в кино.

В Галицком, гулять она любила.

В ресторанах есть и пить вино.

Позвонила старшая сестрёнка.

Сын погиб, накрыло их блиндаж.

По щеке скатилась лишь слезëнка.

Вспомнила и сеть и камуфляж.

А сестра видюшку присылает.

Там племяш,лишь просит об одном.

Тётя! У нас сеток не хватает.

Коптеры, обстрелы, там дурдом.

Нет у нас хорошей маскировки.

Не хватает, тётя помоги!

Знаю, в Краснодаре очень ловко.

Сети вяжут, детки в узелки.

Тётя к тем плетуньям прибежала.

Вас боялась, словно я огня.

От войны я будто убегала.

Не права, простите вы меня.

А сейчас плетёт и горько плачет.

Рядом с ней в косыночке сестра.

Ты прости меня, родной мой мальчик.

Я тебя племяш не сберегла.

Не хватает рук, им нужны сети.

Сколько там ещё наших ребят.

Да им помогают ночью дети.

Взрослые, плести ведь не хотят.

➖➖➖➖➖

©Евгений Карачёв

Да что мы знаем о войне?

Сидим и пишем только много

в квартире, в сытой тишине,

о том, как люди видят Бога.

О том, как там идут на бой,

и как своих несут на спинах...

Но мы не жили ведь войной!

Не видели мы жизнь в руинах!

Да что мы знаем о войне?

Мы пишем то, что нам расскажут.

Про села и дома в огне,

как с того света парни машут...

Да что мы знаем о войне?

Мы думаем, что что-то знаем.

Но мы не там, мы в стороне,

Живем, готовим, засыпаем.

И что мы знаем о войне?..

➖➖➖➖➖

Надежда Красавина

Письмо без конверта

Знаю, мама, ты скучаешь.

Часто вижу - у окна.

Телефон в руках терзаешь,

Ждешь звоночка от меня.

Ты прости, здесь связи нету,

Не могу тебе звонить.

Лишь могу свои приветы

Я с зарёй тебе дарить.

Передам я с журавлями

Для тебя я свой привет.

Не могу сказать словами,

Что дороже тебя нет.

Ты прости, что очень редко

Говорил, что я люблю.

Для меня ты лучик света.

За все тебя благодарю.

Часто ты мне подставляла

Свое хрупкое плечо.

Наставления мне давала...

В ночи горит окно свечой.

Мама, мамочка, мамуля.

Ты роднулечка моя.

С опозданием говорю я:

Мама, я люблю тебя.

Ты живи, моя родная,

За себя и за меня.

Сколько жить будешь, я знаю,

Будешь помнить ты меня.

Согревать своей любовью

Будешь память обо мне.

Долго буду с тобой вновь я.

Приходить к тебе во сне.

Вспомним вместе мое детство.

Будет нам тепло вдвоем...

Миры наши по соседству:

У себя ты - я в своём...

Мама, мамочка, мамуля.

Жаль, что жизнь так коротка.

Просвистела, словно пуля...

Улетел я в облака.

И оттуда наблюдаю

И оттуда шлю приветы...

Свет горит твой до рассвета...

Я письмо шлю без конверта...

➖➖➖➖➖

Тамара Якименко-Путинцева. (30.10.2025)

СЛЁЗЫ НА ЗАЧИСТКЕ.

В подвалах мы находим убиенных,

Расстрелянных женщин и детей.

Двоих мальчишек за амбаром целых,

И во дворе - зарезанных людей.

Здесь были нелюди, иначе и не скажешь,

Везде с оружием "двухсотые" лежат.

И на словах весь ужас не расскажешь,

Увидев трупы молодых ребят.

Мы на зачистках многие бывали,

Вчера спасли ребёнка без ноги.

Но это жесть, в селе что увидали,

И слезы спрятать не смогли.

Здесь сущий ад, и мёртвые не пахнут,

Завалы разбираем мы в домах.

Жестокий бой, как бой за Бахмут,

Прошёл в селе, оставив крах.

Оно разбито, больше нет в нём жизни,

Одни кресты и свежая земля.

И у границы, на краю Отчизны,

Остался только дуб и тополя...

➖➖➖➖➖

Александр Рузанов 27 октября 2025

Всепропальщики, тише, не каркайте!

Отступления сильных растили.

И, сдавая посёлки под Харьковом, никуда не уходит Россия.

Не надломлены, не растерзаны, лишь слегка под Изюмом помяты.

Осень - вилы для вас, неврастеники,

берегите себя, пейте мяту.

Русской кровью чертились границы

там, где ныне гнилые колодцы.

Но растоптанное возродится, демонтированное вернётся.

Небо знает, какие нам сроки

для уроков из поражений.

Бог, спасибо за эти уроки,

за достоинство трудных решений.

Отступать - это в мире не ново, лишь бы в сердце не стать злобным гномом!

В ком тут больше живого, земного, чётко видно по нашим главкомам.

Враг сегодня глумится и празднует.

Им ответ без апломба и спеси:

да, мы братья, но очень разные.

И конечно, готовьтесь к Одессе!

➖➖➖➖➖

© Михаил Мамаев, актëр, военкор

Художник Валентина Ильиных

ОСЕНЬ И ВОЙНА



Осень. Деревня. Брожу я в полях ежедневно.

Клиньями гуси летят и летят надо мной.

И журавли окликают пространство напевно….

И ниоткуда не веет как будто войной…

Но без неё никуда, это стало привычно –

Все нынче знают, какая нависла гроза.

Все мы теперь будто в зоне живём пограничной.

Смерть где-то близко и дерзко нам смотрит в глаза…



Тонешь в раздумьях в полях и в лесу, и у печки…

Сколько вопросов и сколько, и сколько потерь…

Эти вопросы мне тяжестью давят на плечи.

Сердце в ответ говорит мне одно только: верь!

Что остаётся…Нам надобно верить, конечно.

Верить и делать, что можем и то, что должны.

Многим приходится нынче рыдать безутешно.

Но без победы нельзя выходить из войны.

➖➖➖➖➖

© Геннадий Иванов, поэт, первый зам. Ответственного секретаря Союза писателей России

Художник Валентина Ильиных

Не много ли берёте,небеса?

Неужто незаполненна кубышка?

И днём,и ночью вся в слезах страна

Уходят к вам совсем ещё мальчишки

Ну почему так короток их век?

Зачем вам эти души молодые?

Ведь жить ещё не начал человек

Хотя у многих головы седые

Зачем же столько плачет матерей?

На плитах,на могильных пацанята

Безусые солдатики страны

Геройски павшие отважные ребята

Зачем всё это вы творите,небеса?

Где русские мальчишки так грешили?

Что каждый день зовёте их туда

Оставьте,чтоб они еще пожили

Не надо скидывать на чертову войну

Не оправдаться,небеса,вам за парнишек

Они же молоды,отчаянны,сильны

Про них ведь даже не напишут книжек

Оставьте,небеса,нам сыновей

Ну не губите души молодые

Услышьте крик дрожащих матерей

Им сыновья нужны еще живые

Я без претензий,просто так спросил

Не злитесь вы на русских,небеса

Вы помогите,больше нету сил

Уходят лучшие,уходят навсегда

И вот сегодня снова молодой

Ему ведь было меньше тридцати

Ушёл после обстрела в небеса

Ушёл навечно,прямиком с войны...

➖➖➖➖➖

06.07.2025 Роман П.

Летит к земле кленовый лист опавший,

Часы на стенке медленно идут.

Не забывайте без вести пропавших,

И, может быть, они ещё придут.

А дома лики матерей уставших,

Что молят Бога за своих детей.

Не хороните без вести пропавших,

Пусть матери дождутся сыновей.

И, видя в небе от своих отставших,

Летящих одиноко журавлей,

Мы молимся за без вести пропавших,

За то, чтоб возвращались поскорей.

Летит, летит кленовый лист опавший,

А годы всё стремительней бегут.

Не забывайте без вести пропавших,

И, может быть, они ещё придут.

➖➖➖➖➖

©Игорь Драйвер, 25.02.2025

Художник Валентина Ильиных

На машине РЭБ и красный флаг

Тридцать лет как сгинувшей страны.

Мы росли, как в поле дикий мак.

Выросли - и стали не нужны.

Видишь, видишь, аисты летят

Над полями боя сквозь ненастье.

Это бесконечный детский сад

Росших на обломках самовластья.

Зацвела в развалинах сирень.

Больше ничего я не боюсь.

Был прозрачный августовский день,

Мама, речка, сахарный арбуз.

Были "Черепашки", Дейл и Чип,

Стены облупившиеся школы.

До сих пор мне Баунти горчит

И как будто не по средствам кола.

Мы уходим в чёрную волну.

Флаги вырастают на погостах.

Словно бы играя, за страну

Умирают дети девяностых.

➖➖➖➖➖

2025 Анна Долгарева

Художник Валентина Ильиных

«Господи, спаси нас, дураков, как-нибудь»

Господи, помилуй и прости.

Не прошу я ничего земного.

Сил лишь, чтобы крест мне свой нести.

Да пути по жизни не кривого.

Господи, услышь, прошу, меня.

Да не отверни свои Ты очи.

Пусть минует участь в палымя.

Выдохся я, Боже, нет и мочи…

Пред Тобой упал я на колени.

Ноги, чтоб слезами мог омыть.

Твои храмы для врага мишени,

Верю я всё сможем возродить.

Господи, омой же мою душу.

Только Ты лишь в силах сажу смыть.

Где бы ни был я, с Тобой не трушу.

Эх, сейчас бы птицей в небо взмыть.

Я б домой летел хоть на часочек,

Да семью увидеть хоть глазком.

Дочкин бы услышать голосочек,

Хоть минутку б побывать тайком.

Господи, прости же и помилуй.

Сил бы мне, чтоб крест я мог нести.

Милостью своею изобилуй.

Некому нас, дураков, спасти…

➖➖➖➖➖

(Георгий, 14.09.2025)

Фраза «Господи, спаси нас, дураков, как-нибудь» принадлежит преподобному схиархимандриту Софронию (Сахарову). Эта молитва отражает смирение перед Богом и осознание собственной греховности и немощи, что является важным элементом духовной жизни.

Война не близко – очень близко:

На видео с Новороссийска

В такой же дом, как твой и мой,

Влетает аппарат чужой…

Проели плешь и те и эти

Известия в безумной ленте,

Где смерть как будто бы не смерть –

К тебе не сможет долететь…

Знакомая опять на смене –

На ПВО по воскресеньям

Не под Донецком – под Москвой,

Как раньше, принимает бой.

Летят убийцы с Украины

На части разрывать невинных

Не первый, не последний раз –

Хотят расколошматить нас.

Но должен быть какой-то выход,

Хоть воздух дронами напихан,

Хоть ненавидят здесь и там

И рады нашенским гробам.

Стоят ребята с пулеметом

У самого Кремля с расчетом

Попасть, раз «Панцирь» не попал.

Я, их увидя, жестче стал.

Есть вещи хуже юрких дронов,

Хохлов перевооруженных –

Однажды веру потерять.

Сражаться надо и стоять!

➖➖➖➖➖

©Юрий Высоков

Мы не увидимся с тобой.

Мне снились ржавые патроны

в воде прозрачно-голубой.

От огуречного лосьона

старинный плоский пузырек

я видел на прибрежной гальке,

в нем - водоросли и песок.

Над катером кружились чайки,

ты в нем сидел - ко мне спиной,

а рядом был старик огромный,

тот берег - белою стеной

проглядывал в тумане, словно

манил к себе великой силой

и бесконечной красотой.

Проснувшись, "Господи, помилуй"

шептал я в комнате пустой,

очки нашарил на полу,

умылся и в печи золу

до красного разворошил,

и чай в стакане заварил.



Во сне мне показался слишком

спокойным гулкий голос твой.

Давай обнимемся, братишка,

вдруг не увидимся с тобой.



Где шли бои - там лес и поле,

где ночь - там в окнах яркий свет,

травою сделались герои,

но смерти, как и прежде, нет.



Есть наш, один во всей Вселенной

небесный Иерусалим.

Какую Бог назначит цену,

такую мы и отдадим.

➖➖➖➖➖

© Дмитрий Мельников, русский поэт, художник и редактор

Художник Валентина Ильиных

ЧЁРНОЕ СОЛНЦЕ

В миг, когда над поверженным братом

Каин гневно восстал на меже,

солнце чёрное вышло с заката,

отразясь в занесённом ноже.

Красно солнышко кануло – небо

солнца чёрного вскрыли лучи

в час, когда над Борисом и Глебом

окаянно взметнулись мечи.

Чёрный диск поднимался всё выше,

осеняя всесильно уже –

и Кровавую Свадьбу в Париже,

и сверкание Длинных Ножей.

В частых распрях – за власть, за мошну ли –

прирастали упорно числом

те, кто чёрной звезде присягнули,

смертный грех возведя в ремесло.

...

Оттого ль, что точили веками

свой тризуб на московских князей,

инородцев встречают венками,

принимая за верных друзей.

В стольном Киеве – снова – тевтонцы,

угощают нугой детвору.

А на западе – чёрное солнце

поднимается в Бабьем Яру...

...Ряд за рядом: по пуле в затылок,

уложить и присыпать слегка.

И растёт ежечасно могила,

над землёй возносясь в облака –

оглушающим апофеозом

небывалой доселе войны...

...

Но фатальным тотальным склерозом

поколенья людские больны.

Затянулись воронки бурьяном,

но не найдены все палачи.

И пронзают пространство упрямо

той энергии тёмной лучи.

Новый век. Но прицел балкенкройцем

неуклонно направлен на Ост,

и зловещее чёрное солнце

возвещает второй Холокост –

тот, где русские вместо евреев.

Где-то, так от войны далеко,

где подростки в прозрачных ливреях

старичью подливают "Clicquot",

произносятся бодрые тосты

за веками лелеемый план:

без блицкригов идёт "Drang nach Osten":

убивают славяне – славян!

Умножаются крипточервонцы,

каждый залп пополняет бюджет.

На груди колет "чёрное солнце"

киевлянин шестнадцати лет.

...

Кто-то может назвать зовом крови,

что протоптана к солнцу тропа:

ныне правнук лютует в "Азове",

коль бесчинствовал прадед в УПА.

Но – помимо них – есть миллионы

тех, чьи Зверя бороли деды, –

зачумлённых, слепых, опалённых

чёрным пламенем подлой звезды,

что опять – после жатвы кровавой –

неуклонно восходит в зенит.

И по всем – виноватым и правым –

нынче колокол грозно звонит.

И в эфир беспорядочно мантры

сыплет Радио Судного дня –

как камланье запойной Кассандры.

Всюду сполохи, вспышки огня.

Расцветает на Рейне орешник.

Буревестник летит на закат.

...

– Вот и свиделись...

Камо грядеши?

– Аве Авель!

Работаешь, брат?..

➖➖➖➖➖

© Денис Барамзин, член Союза писателей России

МЫ – РУССКИЕ!

Мы – русские! И с нами Бог!

Мы, умирая, не сдаёмся!

И вот ещё один рывок.

И мы с врагом коварным бьёмся!

Мы не согнулись, не сдались!

И мы идём дорогой прямо

Мы, как титаны поднялись,

Ведь мёртвые не имут сраму!

Мы не жалеем живота,

За други душу полагая.

В бою с молитвой на устах,

Нацистких гадов сокрушая.

➖➖➖➖➖

Татьяна СЕЛЕЗНЕВА, член Союза писателей России, заместитель главного редактора интернет-журнала «Z-Поэзия», г. Пушкино

РУССКИЙ ДОЛГ

России нет! Она нам только снится!

И на просторах снежных льётся кровь.

Когда же злоба в кротость обратится?

В святую и небесную любовь?!.

Кошмарный сон веками гложет душу,

Нас даже власть не в силах погубить.

Неверный Запад сон наш не нарушит, –

Ведь мёртвых невозможно разбудить.

Но на краю заснеженной пустыни

Вновь Солнца ледяного виден свет.

Он озарит забытые святыни,

И русский знает – смерти в Боге нет!

И снежный пепел прошлых потрясений

Стряхнём с себя, заслышав Благовест.

И мир греха замрёт в оцепененье,

Увидев русский Православный крест.

Россия – в нас. Она уже очнулась!

И пусть орёт истошно вороньё,

С Россией Бог! Она навек вернулась –

Отдать долги и ВОЗВРАТИТЬ своё!

➖➖➖➖➖

© Игорь Витюк, Секретарь Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран боевых действий, полковник в отставке

Находясь вдали от дома,

Средь развалин и руин

Каждый день рискуем сгинуть.

Каждый день - неповторим!

В полуголой лесополке

Грязь, оружие и бронь.

Часто атакуют дроны

И звук смерти нам знаком.

Первый раз пишу такое.

Только здесь приходят мне

В голову все эти строки.

Строки эти о войне.

Ведь война бывает разной,

А у нас она своя,

У других она другая,

Но для всех она одна!

Делая свою работу,

Скольких 300 мы спасли!

Ну а скольких не успели?!

Много братьев сберегли!

Не ведем мы счет заслугам,

Промахи считаем все.

В этом списке много боли,

Но и радости вполне.

Не отступим, не сдадимся!

У нас все за одного!

Доблестная Эспаньола

Храбрецов сплотит в одно!

В одну бравую команду.

Где никто не подведет!

Есть здесь сильный, нет тут слабых

Мы идем только вперед!

В Эспаньоле нет случайных.

Каждый сам сюда пришел!

За семью, за нашу землю

Встанем мы с мечом, с щитом!

➖➖➖➖➖

Автор: позывной «Юрист»

Ангел-хранитель

Твой ангел встанет за плечом,

Тебя не спросит ни о чём,

Защитник он незримый.

Пойдет он за тобой след в след,

Укроет крыльями от бед,

Вернёшься невредимый.

Осколки, пули отведет,

По полю минному твой ход

Проложит аккуратно,

И будет рядом каждый миг.

Волшебник. Он спасать привык,

И ты придёшь обратно.

Я попрошу его лететь

Неподалеку, присмотреть,

Закрыть тебя от Лиха,

Не отдавать ему, беречь,

В опасности - предостеречь,

Шепнув словечко тихо.

И он послушает меня.

Моя молитва из огня,

Из глубины сердечной.

Ты будешь жив, ты будешь цел!

Я верю в ангела. Он смел,

Он справится, конечно!

Там, где лютует, ходит смерть,

Тебе поможет уцелеть

Хранитель - добрый ангел.

Однажды ты вернёшься к нам,

К родным, молившимся сердцам.

И большего не надо...

➖➖➖➖➖

Автора не знаю

ПРОСТИ МЕНЯ!

Крест на могиле. Воздух синий.

Я припаду, я попрошу:

прости меня, солдат России,

что я хожу, что я дышу,

что этот дивный ясный холод

м н е дарит осень во дворе,

что я уж стар, а ты все молод,

но я живу, а ты в земле.

И в нашем времени проклятом,

вина, иль нет? - я сознаю,

что воспитал тебя солдатом

и ты пошел - и пал в бою,

что от судьбы коловращенья

тебя я уберечь не смог,

что в память - лишь стихотворенья.

И - больше ничего, сынок!

➖➖➖➖➖

Фото: Андрей...

© Александр Жарков

Я православный. С верой во Христа.

Но ратный труд не отрицает вера.

Пропитан силою нательного креста,

чтоб не брала меня чума или холера.

А если кто избрал в друзья чуму

с холерой вместе и влюблён в заразу.

Ну что ж. Тогда пусть будет посему.

В число врагов записываю сразу.

Мой враг определённо мне не друг.

По Ветхому и Новому Завету.

Без диспута. Мне нынче не-до-сук.

В последнем слове опечатки нету.

➖➖➖➖➖

© Дмитрий Матюшкин, участник СВО

Художник Валентина Ильиных

За окном гремит гроза,

Дождь стучит по крыше,

Только в маминых глазах

Океан всё выше.

Дочка вдруг спросила: "Мам,

Что же там такое

Очень громко где-то там

По-сиреньи воет?"

Отвечала дочке мать,

Вытирая слёзы:

"Это так ложатся спать

В тёмном небе звёзды.

Не успела мать уйти,

Пальцем тычет дочка:

"Мам, а что на нас летит

Маленькая точка?"

Обняла дочурку мать,

Говоря сквозь слёзы:

"Добрых снов летят желать

Нам с тобою звёзды..."

Материнская слеза,

Сорвалась как вишня.

...За окном гремит гроза.

Град стучит по крыше.

➖➖➖➖➖

© Алексей Демидов

Художник Валентина Ильиных

Гул самолёта за спиной -

Как будто дней разбег.

Война идёт передо мной

Шеренгою калек.

Война взошла со мной на борт,

Расселась по местам.

На взлётке ветер распростёрт,

Прижавшись к небесам.

Ждут пацаны, окончив срок

С опущенным мечом.

И на двоих им - пара ног

Да общее плечо.

Погода портится опять,

Нависнув тонной туч.

Тревожным сном солдаты спят,

Я с ними - в мир лечу.

Вчера лишь - мамкино дитя,

Сегодня - слеп и сед.

А из штанин торчит культя,

Судьбы меняя след.

Они старались уцелеть

На точке огневой.

Глаза их - ржавленная медь

России вековой.

Молчанья их угрюмый дух

Окутал голоса.

А впереди - одной из двух -

Ложилась полоса.

Вместившись прямо со страной

В тот грузовой отсек,

Война прошла передо мной

Шеренгою калек…

➖➖➖➖➖

© Светлана Размыслович, член Союза писателей России, ВрИО Председателя Правления Псковского РО СПР, Президент фестиваля фронтовой поэзии «А музы не молчат!», постоянный участник гуманитарных миссий на Донбасс

Художник Я вижу

Посвящается командиру экипажа вертолёта Ми-8 старшему лейтенанту Авраменко Михаилу Олеговичу, которой ценой собственной жизни посадил горящий вертолёт тем самым спас жизни бортмеханика и штурмана… Представлен к награде Героя России посмертно… «Влюблённый в небо»

Любил он небо, словно птица,

Душа звала его летать.

В пилоты с детства же стремится,

Страну мечтает защищать.

С младых ногтей он на параде,

В кабине держит за штурвал.

Пилот растёт уже в детсаде,

Что вертолёты собирал.

Машинок нет в его игрушках,

За вертолётом вертолёт.

Мечтал летать он на вертушках,

От цели шага не свернёт.

Неслись года неумолимо,

Мечта сбылась — он стал пилот,

И счастье это несравнимо:

Он в небе вертолёт ведёт.

Глаза горят его от счастья,

Счастливей в мире не найти.

Но не бывает без ненастья:

К обрыву движутся пути.

Вот день рождения отгремело,

И только двадцать семь ему.

Через два дня он в пекло смело:

Не проклинать, как тут судьбу?

Довёл он, пламенем объятый,

Душой любимый вертолёт,

А сам, как мученик распятый,

Шагнул с кабины в Божий взвод.

Ушёл на небо воин света,

Пополнив Божии войска.

Узрела подвиг вся планета,

Объяла многих вмиг тоска.

Я верю, жертва не напрасна,

И с неба Михаил узрит,

Как мгла пройдёт и станет ясно:

Врагов Россия победит!

➖➖➖➖➖

(Георгий 08.11.2025)

7 ноября исполнилось 40 дней как Михаила нет с нами….

РУССКОЕ СЕРДЦЕ ХЕРСОНА



Засуровится алая нить

Через русское сердце Херсона.

Нам — молиться, а вам — хоронить

Флаг трёхцветный, святую икону,

Заневестится чёрная смерть —

И не спрячешься больше от танков.

Нам молиться, а вам — умереть

На полях да пустых полустанках.

Заволнуется звёздная рать

По разбитому вдребезги небу.

Нам молиться, а вам горевать

И давиться отравленным хлебом.

Зарыдает, завоет страна,

Прижимая погибшего к сердцу.

Вам – молиться,

А каяться – нам,

Боль и стыд оставляя в наследство.

Запоздало прошепчем: «Прости»,

Наши дети посмотрят сурово.

Им молиться,

И гордо нести

Флаг трёхцветный да русское слово.

➖➖➖➖➖

© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

РУССКИЙ ХЕРСОН

Лучших Господь забирает

В Царство святое Своë.

Сердце от боли рыдает,

Злобно орёт вороньë.

Грозы гремят над Россией –

Мы оставляем Херсон.

Где же набраться мне силы?

Рвëтся отчаянный стон.

В сердце немая усталость,

Мир погрузился во мрак.

Как не испытывать ярость,

Если на подступах враг?

Воин Россию прославит.

Эти бои – лишь пролог

Знаю, Господь не оставит,

Знаю, что с русскими Бог.

➖➖➖➖➖

© Оксана Москаленко, член Союза писателей России

Мой ангел, посадка стряхнула листву.

Накрыты масксетью траншеи.

Я болен тобою в этом лесу,

Я видел убитую взрывом лису

С осколочной раной на шее.

Мой ангел, мне нужно дожить до утра,

Пока есть солярка во фляжке.

Я видел обглоданный труп кабана,

Сорвавшего нашу растяжку.

Мой ангел, я видел такое, пойми,

Что будет тошнить белым хлебом.

А наших парней я не видел. Они,

Зажав автомат, не касаясь земли,

Живыми уходят на небо.

➖➖➖➖➖

© Дмитрий Филиппов, член Союза писателей России, участник СВО

Художник Ильиных Валентина

МАРТА И МЕДВЕДЬ

(Посвящается Марату Ганиеву, который нашел маленькую девочку в частном доме на линии огня, посадил ее в вещмешок, закинул на плечи и прополз так несколько километров. Спасенную малышку назвали в его честь, Мартой, но увидеться им больше не довелось – боец, мечтавший удочерить девчушку, погиб в другом бою)



Всё это под Марьинкой случилось,

Шли ожесточённые бои.

Небо в землю дронами вцепилось,

Но держались как могли СВОи.



Подлетела вражеская «птица»,

Врассыпную парни, кто куда.

А Марат Ганиев, чтоб укрыться,

Выбил в доме дверь плечом тогда.



Забежал, увидел краем глаза -

Кто-то там шевелится в углу.

Пригляделся, не поверил сразу -

Девочка сидела на полу.



В старом платье, рядом с ней игрушки,

Что-то там мурлыкает под нос.

Кто она? Что делает в ловушке?

Где её родные? Вот вопрос!



За стенами дома - ад кромешный,

Первая там линия огня!

А девчушка - ангелок безгрешный,

Смотрит так, головку наклоня.



Голубые, чистые глазёнки,

Кудри белокурые. Беда

Подбиралась к этому ребёнку,

Но не зря Марат попал сюда.



Девочке три года иль четыре,

Украинка? Русская? Как знать?

Что ж это творится в этом мире?

Может быть, её погибла мать?



Вещмешок освобождает махом,

Лишь краюха хлеба на двоих -

Девочку за спину и без страха,

На адреналине, до СВОих.



В вещмешке малышка поместилась,

С нею нужно путь преодолеть.

Оказал Господь тогда им милость -

Живы эти Маша и медведь!



Смог Марат, прополз в тот день по полю,

Несмотря на взрывы, он прополз.

Проявил характер свой и волю,

В вещмешке он драгоценность нёс!



А она за шлем его держалась,

Мякиш хлеба смачно разжевав,

Хлопала в ладошки и смеялась,

Доброту солдатскую познав.



Думала - игра, наверно, даже,

Мякиши ей снова подавал.

Эту необычную поклажу

Наш боец комбату передал.



Крякнул командир от удивленья,

Ведь такого он не ожидал!

Принял справедливое решенье -

В честь Марата девочку назвал.



«Мартой будет, коль не знаем имя,

А она своё не говорит.

Мы, Марат, всегда горды такими,

Ты, Марат, страны надёжный щит!»



Есть в кого. Фашистов, негодяев,

Нелюдей, творящих произвол,

Дед его, Габдулбари Куртаев,

До Берлина бил, туда дошёл!



Сядет с внуком дедушка, бывало,

Чертит схемы, линии рукой -

Так вот Сталинград оборонял он,

Город рядом с Волгою-рекой.



Так вот Будапешт с друзьями брали,

В мае так к Рейхстагу подошли.

Доблестно тогда повоевали

И освободи полземли!



Так хотел на деда быть похожим,

От врагов Россию защищать.

И в боях он оказался тоже,

Чтобы планку высшую держать.



Так решил при СВО начале -

Воевать негоже без него!

Рвался он на фронт, да не пускали,

Но Марат добился своего!



В отпуск приезжал - он был контужен,

Перебита правая рука.

Но вернулся. Пацанам он нужен!

Нужен каждый день, наверняка!



Миссия ждала его большая

На тернистом воинском пути.

Уходил он вновь на фронт, не зная,

Что девчушку предстоит спасти!



Сын Руслан в Казани у Марата,

Девочку хотел удочерить.

Дочка б появилась у солдата!

Стал бы он двоих детей растить!



Только планам не осуществиться -

Ведь июньским днём погиб Марат.

Может сын, Руслан, отцом гордиться,

Это русской армии солдат!



Вынести его из зоны серой

Лишь спустя семь месяцев смогли.

Мать с сестрой живут сегодня с верой,

Что Марат их рядом. Не вдали.



Воины, что всех оберегают,

Там, на небе, за живых в мольбе...

О судьбе же девочки не знают,

Знали бы - забрали бы к себе!



Маша и медведь. Из детской сказки.

Но перекроит война сюжет.

Марта и медведь. В единой связке.

Даже если мишки больше нет...

➖➖➖➖➖

Елена Ивченко ©️ 04.11.2025 г.



Герои моих стихов нередко находят меня сами. Марат Ганиев из Казани, спасший маленькую девочку от ужасов войны, был похоронен 5 марта 2025 года. Этой мой день рождения.

Прониклась этой историей, нашла подробности в Интернете и родилось стихотворение.

***Стихотворение быстро распространилось в интернете, и вскоре с автором связались родственники Марата, поблагодарив за сохранение памяти.

"Две картины".

Здесь тихий вечер. Осень на исходе.

И мирно спят в своих кроватках дети.

Десятки звёзд зажглись на небосводе,

Лишь за окном шумит бродяга-ветер.

Как дворник по дворам листву гоняет,

Для отдыха садится на качели.

К теплу, под крыши, жмутся птичьи стаи,

И первый снег "пушком" на землю стелет.

А где-то там стрельба без передышек...

Спина к спине и каждый брат за брата.

Глаза вчерашних сорванцов-мальчишек,

Сегодняшних героев и солдатов.

За шагом шаг - сплошная неизвестность -

Дай, Боже, никому не оступиться.

Пусть всех твоя отеческая нежность,

Там защитит, заставит сердце биться.

Вот две картины, разные по сути,

Вот две картины, как земля и небо.

Но первой без второй, увы, не будет,

А значит - нам нужна одна Победа!

За это всё сражаются солдаты,

На подвиги идут, теряя жизни.

Они идут за мир, не за награды -

За будущее светлое Отчизны.

За шагом шаг - сплошная неизвестность -

Дай, Боже, никому не оступиться.

Пусть всех твоя отеческая нежность,

Там защитит, заставит сердце биться.

➖➖➖➖➖

Автора стихов не знаю.

А вот художник И.Башмаков, 2010 год