Уникальные панорамные фото старой Москвы часть 1

Москва Наума Грановского. Уникальные фотографии корреспондента ТАСС.
Фотографии старой Москвы, улиц, переулков, площадей. Как раньше выглядел Кремль, Старый и Новый Арбат, измененные до неузнаваемости старые улицы Москвы, храмы и соборы, что и как было раньше, какой был общественный транспорт — все это в больших фотографиях. Панорамная виртуальная экскурсия по древней столице.
Мясницкая улица.
Первое такси-форд в МосквеОхотный рядПлощадь Красные ворота. Много трамваев, но народу еще больше.Сухаревская башня. Небольшая пробка в Москве, дело обычное — час пик, все спешат на работу. Сейчас все тоже самое только в метро.Калужская площадь. Водитель трамвая вызывает эвакуатор чтобы убрать с рельсов автомобиль.Орликов переулок.По Красной площади еще тогда ездили автомобили. А это толпа стоит в очереди к Ленину в мавзолей, раньше к дедушке с этой стороны пускали.Гостиница Москва.Манежная площадь. Около Думы скопление депутатов, они приезжали еще на трамваях. На собственных.Арбатский рынокВоробьевы горыЧас пик в старой Москве. Но трамваи ходили часто.Обратите внимание: на Спасской башне были еще двуглавые орлы вместо звезды.Можно было выйти из трамвая и сразу через Кутафью башню зайти в Кремль.Строительство станции метро.Культурный отдых в парке — книги и общение.Когда Петр отправлял Софью в Новодевичий он думал что это несусветная даль. Ясенево…Наводнения были частыми, пока реки не заключили в трубы они периодически наводили шороху.Люди гуляют по проезжей части, вот что значит пешеход главнее. А не как сейчас, на желтый свет светофора уже соревнуются кто быстрее задавит.Гостиница «Националь». На том месте, где сейчас располагается гостиница, с конца XVIII века находились доходные дома купца Москвина. В декабре 2011 года гостиница, до этого находившаяся в собственности правительства Москвы, была приватизирована. Победителем торгов стала структура предпринимателя Михаила Гуцериева, предложившая за «Националь» 4,674 млрд руб.В период сносов церквей в 30-х годах.На фото чудная будочка Боржоми.Знаменка без машин, без пробок… Старое фото дома Пашкова.Большой воскресный рынок. Что-то типа нынешнего Ашана, только на открытом воздухе. А так, такая же давка.Пушкинская площадь, Страстной бульвар… Снято по всей вероятности, с единственного на то время небоскреба — дома Нирнзее на Гнездниковском.Что бы кто ни говорил, а Москва была очень чистой.На фото собор еще первой версии. Одинокие лодочники ловят рыбу в реке.Москва-рекаЭто фото — одно из самых любимых.Большой театр и Театральная площадь
МГУ — один из старейших и крупнейших классических университетов России, один из центров отечественной науки и культурыКлара Цеткин выступает на Красной площади. Клара Цеткин была активным борцом за права женщин. Ее имя неразрывно связано с празднованием Международного женского дня.Парад победы на Красной площади.Похороны Фрунзе. Михаил Васильевич Фрунзе (21 января (2 февраля) 1885 – 31 октября 1925 г.) – большевицкий вождь, один из виднейших участников русской революции и Гражданской войны.Аукцион фарфора и другого имущества бывшего русского царя, 1927 год
Начало массового уничтожения зданий в центре. 30-е годы.
Полицейские сидели на втором этаже. Так и видно лучше и глупыми вопросами прохожие меньше достают.Лавочки в парке всегда заняты, причем с утра на самых козырных местах уже сидят. Может быть меньше класть плитки и строить больше лавочек?Рекламные афиши кинотеатров выглядели примерно такДоска почета. И ни одной фотографии…Снос домов на Тверской, чтобы расширить улицу.
Метро
Чего-то не хватает на Красной площади…Обратите внимание на эти две уникальные фотографии. Они не так сильно разнятся по времени, но между ними уже есть существенные различия (ну помимо цветущих деревьев). Это отсутствие Китайгородской стены и собора на заднем плане.
Казалось бы, картина периода Второй Мировой войны, но нет, это дело рук строителей коммунизма.Театр Сатиры — драматический театр в Москве, существующий с 1924 года. Располагается по адресу: Триумфальная площадь, дом 2 (недалеко от метро «Маяковская»).Народная московская поговорка: если огромная толпа людей в одном месте — значит там метро или рынок.Громкоговорители на столбах постоянно вещали…
http://moiarussia.ru/unikalnye-panoramnye-foto-staroj-moskvy...
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