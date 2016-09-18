Уникальные панорамные фото старой Москвы часть 1

Москва Наума Грановского. Уникальные фотографии корреспондента ТАСС.

Фотографии старой Москвы, улиц, переулков, площадей. Как раньше выглядел Кремль, Старый и Новый Арбат, измененные до неузнаваемости старые улицы Москвы, храмы и соборы, что и как было раньше, какой был общественный транспорт — все это в больших фотографиях. Панорамная виртуальная экскурсия по древней столице.

