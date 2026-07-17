Почему тамбовские крестьяне посадили на кол Софью Гельберг

Период Гражданской войны навсегда останется в истории как время анархии, жестокости и разрухи. Именно эта эпоха подарила миру множество одиозных личностей, упивавшихся своей безграничной властью и дававших волю самым отвратительным порокам. Но нередко бывало и так, что жертвы этих маньяков восставали и тогда пощады мучителям не было.

Именно так закончилась жизнь большевички Софьи Гельберг по прозвищу «Красная Соня». Хорошо известно, что Гражданская война дала каждой губернии бывшей империи своих «героев». Под Кемерово искоренял врагов революции "красный" командир Григорий Рогов (весной 1917 года Григорий Рогов записался в партию эсеров, с осени состоял в партии левых эсеров, но, разочаровавшись в них, в начале 1918 года оказался в организации анархистов), в Хакасии воевал юный Аркадий Гайдар, а в причерноморских степях командовал бывший одесский налетчик Григорий Котовский. Была своя героиня и на Тамбовщине — это «Красная Соня» Софья Нухимовна Гельберг. Несмотря на принадлежность к прекрасному полу, эту женщину можно смело причислить к числу самых жестоких и отвратительных существ, всплывших на поверхность в пене Октябрьской революции.

О месте и дате рождения Софы Гельберг ничего не известно. Можно лишь с уверенностью сказать, что детство ее прошло в пределах установленной для евреев в Российской Империи «черте оседлости». По образованию эта женщина была медиком, а точнее — акушеркой, что не помешало ей стать красным командиром и вершителем тысяч судеб.

Ошибочно приписываемое В.И. Ленину высказывание о том, что «любая кухарка может управлять государством» как нельзя лучше описывает молниеносную карьеру Гельберг после Октябрьского переворота (сам Владимир Ленин в своих речах, например, 24 февраля 1918 года на заседании ВЦИК, использовал термин «Октябрьский переворот». В первые годы после революции этот термин применялся и другими большевиками, включая Троцкого и Бухарина, как более нейтральный и точный, указывающий на захват власти небольшой группой лиц, в отличие от «революции», предполагающей более широкое народное движение.

Акушерка Софа, благодаря страстной любви к мировой революции и ненависти к классовым врагам, показалась кому-то идеальным кандидатом на должность красного командира. Софье Гельберг в 1918 году партия поручила насаждать так называемый «военный коммунизм» в Тамбовской губернии, где было сильно влияние монархистов и проживало немало неблагонадежных зажиточных крестьян. За дело Софа взялась, что называется, засучив рукава. Ее отряд состоял из революционных матросов и солдат, отборных криминальных отбросов и инородцев: мадьяр, китайцев и австрийцев.

Этот контингент был плохо управляем и нуждался в крепкой руке, которую внезапно обнаружила в себе неказистая акушерка Софья. «Красная Соня», а именно так прозвали эту женщину, была беспощадна к своим соратникам и люто ненавидела обрисованного ей партией врага.

Сначала Гелберг действовала грубо и прямолинейно. Ее отряд заходил в деревню или городок и Софья сразу требовала выдать ей «враждебные элементы». В эту группу входили бывшие дворяне, унтер-офицеры, священники, купцы, кавалеры царских орденов и просто зажиточные крестьяне. Всех их сразу же уничтожали, чаще всего изрубив саблями или заколов штыками. Софья не жалела даже детей — ее бойцы без колебаний расправлялись с гимназистами. После расправы с классовым врагом назначалось местное самоуправление, в которое входили маргиналы — пьяницы, уголовники и бродяги.

Но слава скоро о деяниях «Красной Сони» облетела Тамбовскую губернию и искать врагов стало труднее. Тогда Софья изменила тактику и в каждой деревне начала спрашивать у местных жителей, кого из уважаемых людей они хотели бы видеть в местных Советах. Таким образом, палачам выдавали наиболее опасных для революции персон, которых тут же казнили.

Гельберг никогда не упускала возможности сама принять участие в пытках и казнях. Свидетели ее «работы» рассказывали леденящие кровь подробности — людей рубили топорами, живьем закапывали в землю, сжигали, разрывали лошадьми. Софья, имевшая опыт работы в медицине, отлично знала, как сделать своей жертве больно и не боялась крови. Но такая деятельность «Красной Сони» не могла не породить противодействия. Крестьяне, чтобы противостоять Гельберг и ее шайке начали организовывать вооруженные отряды самообороны. Оружия в это время в российских деревнях хватало, как и отчаянных людей, которые прошли ад Первой мировой и Русско-японской войн.

Едва вдалеке появлялись красные знамена, на колокольнях деревенских церквей начинали бить в набат и все, кто мог держать оружие, занимали оборону. Часто на помощь приходили жители соседних деревень — такая взаимовыручка позволяла оказать серьезное сопротивление.

Эти события позднее историки революции опишут как контрреволюционное Тамбовское или Антоновское восстание, но, по сути, крестьяне просто хотели защитить себя и свои семья от убийц, насильников и мародеров. С каждым днем сопротивление крестьян становилось все более активным и, чтобы занять очередную деревню, «Красной Соне» приходилось вступать в бой с ополчением из местных жителей.

В схватке с одним из таких отрядов на околице деревни Козловка и был разгромлен отряд Гельберг. Нужно сказать, что «Красная Соня» без боя вступила в деревню и, казалось, между сторонами возможен был диалог. Но красноармейцы с ходу расстреляли возле деревенского храма нескольких уважаемых крестьян, что и стало причиной нападения на отряд.

Исследователь Тамбовского восстания тамбовский краевед Б.В. Сенников в книге «Тамбовское восстание 1918-1921 гг. и раскрестьянивание России 1929-1933 гг.», опираясь на рассказы очевидцев, так описал события того дня:

Придя на место, коммунисты согнали всех к церкви на сход. Комиссар в пенсне с черной бородкой, на вид добрый дядюшка, кряхтя влез на тачанку с пулеметом, и обратился к собранным крестьянам с речью. Он сказал, что отныне у них теперь будет советская власть, от которой им ничего, кроме хорошего, не будет, а поэтому нужно будет им создать совет из местных жителей. Дальше он попросил, чтобы сход назвал ему всех уважаемых людей. Крестьяне, переговорив между собой, решили так, что если в этом совете будут хорошие и всеми уважаемые люди, то пусть будет совет.

Далее, бойцы красного отряда действовали по хорошо отработанному, безотказному сценарию:

Когда вышли все, их сразу же взяли в кольцо китайцы и, щелкая затворами своих винтовок, стали оттеснять к церковной стене. Раздалась команда и прозвучал винтовочный залп. Среди народа раздался женский истошный вопль, а затем заголосили и все остальные женщины. Мужики, шокированные произошедшим, не могли прийти в себя от такой подлости комиссара. Выходило, что они ему выдали на смерть всех, кого уважали. Первыми на китайцев и остальных отрядников кинулись бабы, а потом опомнились и мужики, похватав оглобли и колья. Немалую роль в этом сыграла случайность — у красного пулеметчика заклинило затвор и расстрелять в упор нападавших не удалось. Не привыкший получать отпор, сброд Гельберг был перебит крестьянами или разбежался, а сама Софья Гельберг с ближайшим окружением попала в плен. Несмотря на увещевания и даже угрозы, местный сход был единодушен и женщину-палача и ее подручных приговорили к смерти.

Известно, что русские крестьяне народ не злой и богобоязненный. Сложно представить, какую ненависть они испытывали к Гельберг, раз решили казнить ее одним из самых мучительных способов. «Красную Соню» посадили на кол, на котором она умирала три дня.

Не было пощады и ее первому заместителю, имя которого история не сохранила. Очевидцы расправы описывали его как пожилого комиссара еврея с козлиной бородкой и в очках. Китайцев и мадьяр, которых отлавливали по тамбовским лесам еще несколько дней, без затей перевешали на березах, на месте поимки.

Как пишет автор книги «Палачи и казни в истории России и СССР» Владимир Игнатов, Софья Гельберг, «захваченная живой, по решению схода нескольких сел была посажена на кол,где умирала в течение нескольких дней».

Вероятно, не случайно «народное правосудие» времён Гражданской войны обратилось к юридическим практикам Московской Руси, видя в этом справедливое воплощение принципа «око за око». Захваченного вместе с Гельберг пожилого комиссара крестьяне также казнили вместе с попавшимися в их руки китайцами. Впрочем, все эти зверства лишь повторяли то, что творили сами большевики в застенках ЧК.

Деятельность «летучих отрядов» вкупе с ненавистной продразвёрсткой летом 1920 года спровоцировала в Тамбовской губернии знаменитое Антоновское восстание. Средневековая казнь, которой подвергли Софью Гельберг, официально была упразднена еще при Петре I. Последним так лишили жизни Степана Глебова, которого царь приказал посадить на кол на Красной площади в Москве за связь со своей первой женой Евдокией Лопухиной в 1718 году. Но в народе такой жестокий способ казни использовался при самосудах еще в начале XX столетия, хотя применяли ее только для казни самых отъявленных мерзавцев.

https://bigpicture.ru/pochemu-tambovskie-krestjane-posadili-...

https://staryiy.livejournal.com/8885312.html

https://ozersk74.press/index.php?newsid=69365