Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.43

Не смогла удержаться. Хороший подарок мужчинам на 23 февраля. И солидно, и качество хорошее, так что не пожалел ни разу. Ремень сделан из натуральной воловьей кожи. На внешней стороне ремня методом горячего тиснения выдавлены строки "Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!", а на внутренней - слова известной военной песни "Катюша". Ремень упакован в оригинальную подарочную коробку в виде противотанковой мины времён Великой Отечественной войны.

Ну и небольшая приятность - по промокоду ВАГНЕР скидка 10%.

https://t.me/wagner_prigozhina/10712

Тувинский снайпер с катаной

https://t.me/boris_rozhin/75729

Русский доброволец в зоне боевых действий на Донецком участке фронта

https://t.me/grey_zone/16698

В Москве заметили установку на крыше одного из домов ЗРПК "Панцирь".

Очевидно, с прицелом на потенциальную угрозу со стороны различных БПЛА. В этом вопросе лучше перебдеть, чем недобдеть.

Локальные каналы заметили, как ЗРПК «Панцирь-С1» подымают на кране на одно из таких зданий. Также ПВО установлено и на корпусе Минобороны РФ. А что вы хотели? Украина просит дальнобойное оружие, а мы будем бездействовать?

https://t.me/boris_rozhin/75880

Благодарности подписчикам, всем кто оказывал помощь в сборе и поставке необходимого фронту. Скрины с видео.

https://t.me/Armia_Armata/55615

85-летний житель Иркутской области пожертвовал на СВО полмиллиона рублей.

Леонид Александрович Шаронов имеет такие статусы, как «Ребенок войны» и «Ветеран труда», и находится на пенсии уже 30 лет. За эти годы он накопил полмиллиона рублей.

«Мне сначала пенсию повысили. Потом еще на 2 тысячи повысили. А мне они зачем, эти деньги? На еду и одежду я особо не трачусь. Пусть лучше пойдут на доброе дело, нашим парням», — сказал пенсионер.

Леонид Александрович пришел в администрацию города Бодайбо с пакетом денег и заявил, что хочет отдать их для военных, находящихся в зоне СВО.

https://t.me/c/1524001401/5457

Работа швейного цеха в Ростове по пошиву зимней одежды для армии. В этой работе есть и существенный вклад читателей канала, которые профинансировали закупку тканей и материалов. Для расширения объемов производство требуются дополнительные швеи на постоянную работу в Ростове.

https://t.me/boris_rozhin/75884

Наши бойцы передают приветы с линии фронта.

Уставшие глаза, охрипший голос, но искренние, яркие улыбки на лицах.

https://t.me/boris_rozhin/75906

Российский кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира, Владимир Минеев отправился в зону спецоперации. Минеев ранее проходил срочную службу в ВДВ. В ноябре 2022 года Минеев заявил, что берёт паузу в карьере и отправится в зону СВО добровольцем. Напомню, у него в зоне проведения СВО погиб родной брат. Сегодня, титулованный боец, на ровне со всеми защищает наше Отечество от украинских националистов.

https://t.me/strana_geroev/4220

В главном храме ВДВ в Сокольниках вручили удостоверение Героя Российской Федерации вдове погибшего отца Михаила Васильева Протоиерей Михаил Васильев погиб 6 ноября 2022 года при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции. У него осталась жена и шестеро детей.

https://t.me/mod_russia/23598

На Запорожском фронте в ходе контрснайперской борьбы и целого комплекса мероприятий был ликвидирован вражеский снайпер-инструктор высшего класса. Пользуясь современными западными снайперскими комплексами он практически никогда не приближался к ЛБС ближе чем на километр, работая всегда с большого расстояния.

Но в этот раз это ему не помогло. Техническое преимущество закончилось. Олег Небувайло был уничтожен из новейшего снайперского комплекса LАR-10 "Счётчик" российского производства "Лобаев армс".

https://t.me/c/1524001401/5471

Немецкая разведка BND в своём отчёте сообщает, что украинская армия теряет в Бахмуте ежедневно убитыми и ранеными трехзначное число своих солдат.

https://t.me/Crimeanprachka/18168

У Валерия Меладзе стали отменять концерты в России

Концерт в Иркутске, который должен был пройти в мае, отменили без объяснения причин. На своем сайте певец оставил только даты концертов в Израиле и Кипре.

https://t.me/c/1524001401/5483

Операция в бронежилетах: бригада военных медиков извлекла торцевой взрыватель 122-мм мины из ноги раненого военнослужащего. Операция проходила в Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова По этапу эвакуации пациент поступил к хирургам с множественными осколочными ранениями мягких тканей обеих ног и проникающим ранением брюшной полости. В мягких тканях правой голени торчал торцевой взрыватель 122-мм мины, который мог сдетонировать в любой момент. Пациенту требовалась экстренная помощь, но сначала нужно было обезопасить и самого пациента, и врачей. Спасать жизнь в бронежилетах сложнее вдвойне. Особенно осознавая, что одним движением можно привести в действие взрыватель мины, засевший в мышце. В практике военного хирурга подполковника медицинской службы Виталия Иванова это первый подобный случай. Виталий Иванов, рискуя жизнью, достал взрывоопасный осколок снаряда из голени бойца. Затем операция была продолжена в штатном режиме. На сегодняшний момент состояние пациента не вызывает опасений.

Благодаря смелости и профессионализму военных врачей состояние военнослужащего стабильно. После выздоровления он пройдет курс реабилитации.

https://t.me/mod_russia/23625

Экипировка военнослужащего ВДВ после боестолкновения с противником. В продолжение поста о выдержевшем пулю шлеме. Так же помимо шлема пули попали в бронежилет, рюкзак, в магазин. В руке осколки. Военнослужащий остался жив.

https://t.me/komdiv_76/266

Наша тяжёлая огнеметная система "Солнцепек" выжигает позиции ВСУ в Новоселовском.

https://t.me/boris_rozhin/75928

Это позиции хохлов под Авдеевкой. Они недавно перешли под наш контроль. Это видео наглядно покажет почему Авдеевка ещё не взята! Посмотрите на блиндажи, точнее на эти бункеры которые находятся по всей линии соприкосновения, они просто залиты бетоном, бронированные двери, видео наблюдение по всему периметру. На возведение этих фортификационных сооружений хохлы потратили миллиарды. И вся эта хорошо укрепленная линия тянется на много, много километров. И вот такие позиции наши парни рвут и пробиваются вперед. Им тяжело, но они идут за своей победой. Ещё бы штабные генералы с кнопочными телефонами не мешали своими идеями сумасшедшими и вообще было бы хорошо.

https://t.me/boris_rozhin/75825

Джульбарсова порода Героична, фотогенична, кинологична!

https://t.me/mod_russia/23626

Сообщают, что генерал Кузовлев в рамках очередных перестановок, возглавил Южный Военный Округ.

В определенном смысле, это возвращение Кузовлева на уже знакомый ТВД, только в другой должности, спустя 8 лет.

https://t.me/boris_rozhin/76204

О новом командующем Южным военным округом ВС РФ Сергее Кузовлеве, кратко от "Рыбаря":

Генерал-полковник Сергей Кузовлев незадолго до Нового года возглавил Южный военный округ. В отличие от многих генералов, свой пост с высокой долей вероятности получил благодаря навыкам и достижениям, а не из-за наличия «локомотива» среди военно-политического руководства страны.

Да, у него неплохие отношения с Евкуровым — но слово ЗМО по боевой подготовке в вопросах назначения командующих округами значит не так много.

Ещё будучи начальником штаба ЮВО, Сергея Кузовлева рядовые бойцы и офицеры отмечали в лучшую сторону за человечность — он не чурался поехать на похороны, сам пообщаться с близкими, подготовиться, речь от чистого сердца произнести.

Кузовлев, как заявляют сами бойцы, может найти подход к каждому: пока он был ВрИО командующего войсками ЗВО, ему удалось поставить на место вечно недовольного Зусько, наладить хоть какую-то тенденцию на наведение порядка, чтобы эту тенденцию подхватил Никифоров.

По данным английской разведки, Кузовлева не стали назначать на ЗВО потому, что он «не справился с подготовкой наступления на Лиманском направлении». Но это не так: его задачей было наладить взаимодействие внутри округа и настроить горизонтальные связи, разгребая наследие Журавлёва.

И сейчас Кузовлев уже полностью — без оловянно-деревянного подхода Дворникова — руководит своим округом, чьи проблемы ему хорошо известны. И у него есть карт-бланш на решение этих проблем.

https://t.me/rybar/42933

Вернулся в Луганск. Город сразу встретил хорошей новостью: я увидел отремонтированный мост на улице Тараса Рыбаса. Оно-то вроде и простая вещь, вроде всего-то починили переправу. Однако, когда видишь, что параллельно боевым действиям ведётся серьёзная работа по улучшению жизни населения – это очень радует.

Да и видеть в первые дни командировки как восстанавливается мирный Донбасс – хороший знак.

https://t.me/krovmeshki/237

На Украине был убит бывший американский «Морской котик». Гражданин США Дэниел Свифт, который проходил службу в элитном спецназе Navy SEALs с 2017 по 2019 год, был убит в ходе боя с ВС РФ.

Сообщается, что это уже 8 американец, погибший на Украине с начала СВО.Приехал на охоту...

https://t.me/ok_spn/22653

Военнослужащие группы огневой поддержки экипажей армейской авиации ВКС России в зоне СВО. https://t.me/ok_spn/22668

Морпехи 155-й бригады морской пехоты ТОФ награжденные орденами Мужества.

Ордена получили командир снайперов майор Ярый, командир зенитной батареи Хищник, а также Буба.

Для Хищника данный орден уже второй, ранее Хищник сбил три штурмовика Су-25, один Ми-8 и два БПЛА ВСУ.

https://t.me/ok_spn/22672

Российский актер Мамаев отправился в зону СВО на Украине. Российский актер Михаил Мамаев, известной широкой публике по роли шахматиста в «Гардемаринах», отправился в зону проведения специальной военной операции. Об этом артист сообщил в своих социальных сетях.

В последние годы Мамаев зарекомендовал себя как хороший журналист. Он работал на Первом канале, а затем стал специальным корреспондентом издания «Слово народа». Теперь актер решил в качестве военкора поехать в Донбасс.

Мамаев опубликовал в соцсетях фотографию на фоне бронетехники с оружием. Под частичную мобилизацию актер не попал из-за возрастного ограничения. Теперь он отправился в зону СВО по собственной инициативе. Актёр известен своими ролями в культовом сериале о гардемаринах режиссёра Светланы Дружининой. Я долго не мог понять, какую роль он сыграть, пришлось гуглить. Оказалось, князя Никита Оленев (фото снизу).

Постарел, но молод душой.

Респект!

https://t.me/ssigny/53846

Попасная — это глубокий тыл, где уже давно не ведётся боевых действий. Однако город до сих пор обстреливается противником. И под удар в том числе попадают священные места. Например, недавно ВСУ атаковали часовню. Осколками вынесло часть креста и побило стены. До этого бойцы ЧВК «Вагнер» принесли туда иконы, чтобы оставшиеся в городе немногочисленные гражданские могли там помолиться. "В каждом Храме, даже разрушенном, присутствует Ангел Божий"

К счастью, во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

Сегодня Попасную посетил отец Евгений, чтобы провести воскресную службу в Свято-Николаевской церкви.

https://t.me/yaremshooter/847

Лукашенко помог присутствовавшему на хоккее герою Донбасса совершить круг почета: Офицер из Донецка Павел Прохоренков в апреле подорвался на мине и проходил лечение и реабилитацию в Минской областной клинической больнице. Александр Лукашенко вывез на лед донбасского ополченца, потерявшего ногу в зоне спецоперации — герою аплодировал весь стадион.

https://t.me/c/1801542020/2203

Город, которого больше нет! https://t.me/radioARBAT/25822

Псковские десантники. Кременная. Парни из 76 гв. псковской дивизии громят опорники и огневые точки противника на участке фронта, где сейчас довольно горячо.

https://t.me/orchestra_w/4564

Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что ВСУ размещают западные вооружения на территориях АЭС.

«Поступают достоверные данные о том, что украинские вооружённые силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на терри­ториях атомных электростанций».

По его словам, это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра.

Кто бы сомневался! По атомным станциям наши точно бить не будут! На зря же МАГАТЭ недавно заявило об об отправке своих наблюдателей на все АЭС Украины! Чтобы в случае чего обвинить нас в ядерном терроризме.

https://t.me/proofzzz/7898

Над Киевом огромные стаи воронья. Местные пишут в соцсетях, что никогда не видели таких огромных стай - "предвестников беды".

https://t.me/RVvoenkor/36678

В сети публикуют видео с нашествием ворон в Киеве.

https://t.me/swodki/218905

Продолжайте писать! Это нужно и важно

https://t.me/RosgvardOfficial/2592

Ничего необычного, просто концерт в Трапезном соборе Киево-Печерской лавры…

https://t.me/rosich_ru/34303

Сербские добровольцы в зоне СВО на Запорожском направлении

https://t.me/rosich_ru/34320

Это «Арес» - знаменитый «Прорыв». Выполнял задачи на Угледарском направлении, был подбит, но экипажем противнику не сдан. Дальше воевал в ЛНР. Зашел на украинские позиции и работал буквально в упор. Обстреливали с трех сторон, сбили гусеницу.

Экипажу удалось отогнать противника и провести оперативный ремонт. Командир танка получил контузию.

Работали дальше, загорелись, но сумели отойти. Сейчас ребята подшаманят маленько и машина будет продолжит воевать.

Русский танкист чрезвычайно крут, да. На этой войне - особенно.

https://t.me/WAGNER_P18/10890

В рядах ВСУ, оказывается, тоже есть люди Саперы 2-й роты 287-го отдельного мотострелкового батальона на Авдеевском направлении разминировали мину направленного действия с посланием от минеров ВСУ. Причем, мина была установлена так, что и она сама и растяжка от нее сразу бросались в глаза опытному сапёру. Судя по обстоятельствам, целью был не взрыв, а именно это послание.

https://t.me/radioARBAT/26086

Т рофейный турецкий бронеавтомобиль Kirpi перешедший на светлую сторону.

https://t.me/rosich_ru/34449

Военнослужащий СпН «Викинг» ЗВО с винтовкой ТСВЛ-8 «Сталинград» в зоне проведения СВО.

https://t.me/rosich_ru/34451

Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев. Каждый из этих молодых людей по зову сердца вышел на путь защиты Отечества. Как и другие наши соотечественники, ежедневно рискующие своими жизнями в ходе выполнения сложнейших боевых задач, они не остались равнодушными к нависшей угрозе национализма. ⠀Все добровольцы предварительно прошли обучение в Российском университете спецназа @ruspetsnaz. Под чутким руководством наших инструкторов кто-то обрёл, а кто-то значительно улучшил свои навыки по тактической стрельбе и другие востребованные в зоне боевых действий способности. Другими словами, бойцы полностью готовы к выполнению оперативных задач.

По традиции проводили добровольцев дорогие БРАТЬЯ – Председатель Парламента ЧР Магомед Даудов, министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов, вице-премьер Правительства ЧР Абузайд Висмурадов, начальник УФСВНГ РФ по ЧР Шарип Делимханов и заместитель министра внутренних дел – начальник полиции МВД по ЧР Аслан Ирасханов. В своей напутственной речи они пожелали успехов бойцам и выразили уверенность в скорейшей победе России над приспешниками сатаны. Я с большим удовольствием присоединяюсь ко всем добрым пожеланиям в адрес добровольцев! - написал Кадыров на своей страничке в ТГ

https://t.me/RKadyrov_95/3294

ну и традиционно в конце немного живности, которая находится рядом с бойцами Служивый кот батальона Барс-14

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