Музыканты оркестра Вагнера

Всем бывшим заключённым, вступившим на путь Солдата

РАЗБОЙНИК

Я выбрал сам неровную дорогу –

решил, зарёкся от пустой сумы.

И как разбойник, близкий только Богу,

не избежал крестов, точней – тюрьмы́.

И жизнь была – этапы, пересылки…

короткие лихой свободы дни…

и слали мне кабанчиков* – посылки...

и грели писем редкие огни…

Сам виноват, зачем с судьбою вздорить,

жил словно волк с клеймом из букв – ЗэКа.

Но выпал шанс с самим собой поспорить –

забить клеймо шевроном ЧэВэКа.

Мой выбор новый – не грехов оплата,

не искупленье, не прощенья для...

Я выбираю крест – судьбу Солдата,

чтоб только Им вы помнили меня.

Пусть кто-то скажет – не бывает бывших,

добавив – не давать им ордена.

Но для меня наград дороже высших –

мой штурмовой отряд, моя Страна.

И я дерусь за Честь. Дерусь на совесть.

Пусть судит время, подводя итог.

Я не войду, возможно, в чью-то повесть,

но я нашёл свой Крест... и рядом Бог.

Вит Дорофеев. 23.01.2023

Музыканты в освобожденном Соледаре Телеканал CNN: украинская разведка считает, что ЧВК "Вагнер" представляет собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении. В отчете украинской разведки о боях в районе Бахмута указывается, что "вагнеровцы" не отступают с позиций без команд. Отмечается, что их главная задача - "продолжать наступление до достижения цели". Ну и что волгоградцы возмущаются? Города как такового нет! Одни стены... и то не везде. https://t.me/orchestra_w/4594

Пусть депутаты продолжают в своем говне копошиться, мы здесь защищаем интересы своей страны в отличие от них — боец, которого депутат Ступин искал через Генштаб, вышел на связь.

Со слов депутата Евгения Ступина, в декабре к нему обратились граждане, чьи родственники заключили контракт с "Вагнером" и не выходят на связь.

"В итоге пришлось снова написать в минобороны", - сообщил чиновник, который получил ответ от начальника Генштаба Герасимова.

У бойца все в порядке, и он просит никого не беспокоиться. На передовой связи нет, а раскрывать местоположение бойцов и пользоваться интернетом категорически запрещено.

"Нахожусь в зоне СВО, прибыл сюда добровольно для защиты своей страны. Депутат пытается пиариться, утверждая, что меня здесь принудительно содержат. Это бред сивой кобылы".

https://t.me/rsotmdivision/4241

Бойцы ЧВК "Вагнер" используют квадрокоптеры не только для целей разведки и корректировки, но и в качестве бомбардировщиков. Устройства сброса печатаются на 3D-принтере. "Разработок много. Умы у нас все молодые. Парни с азартом. Вот эта маленькая штука погоду как раз сильно и меняет. Больше ста человек "сожгли" за один промежуток на передовой".

https://t.me/orchestra_w/4605

25.01.2023. К северу от Бахмута "музыканты" одновременно работают в нескольких населенных пунктах.

В село Парасковиевка зашли со стороны посёлка Подгородное в юго-восточную часть.

После освобождения Соледара и развития наступления на запад от города "вагнеровцы" закрепились и ведут бои на севере посёлка Красная гора.

Со стороны села Краснополье - наступление не села Николаевка и Раздоловка к северу от района Соль.

https://t.me/orchestra_w/4611

Командир с позывным "Лотос", руководивший операцией по освобождению Соледара, рассказал о текущей обстановке в окрестностях города и в Бахмуте. Противник ежедневно подвозит на фронт резервы, при этом силы "музыканты" продолжают теснить украинских военных на запад от Соледара и пытаются выбить с высот.

В Бахмуте противник держится, оказывает сопротивление, жестко цепляется за пути снабжения, по которым получает резервы и бк. Речи об отступлении из города не идет.

На данный момент на бахмутском направлении против ЧВК "Вагнер" выступают 77 ОАеМБр, 4 ОТБр, 114 ОБрТрО, подвозятся резервы 61 ОМБр, а также и различные специальные подразделения.

https://t.me/orchestra_w/4614

Один из командиров ЧВК "Вагнер" отреагировал на необоснованную критику блогера Стрелкова-Гиркина в адрес "музыкантов":

"Диванный эксперт, благодаря которому нам приходится отбивать те города, которые были сданы в 2014 году.

Что касается его оскорбительных фраз по отношению к ЧВК "Вагнер", Стрелков ведет себя как последний трус и подлец, свои заявления он делает из теплой студии, а не на переднем крае. Если бы он оказался здесь, то его бы ожидали многие неприятности. И меньшая из них черенок лопады в задницу". (достал видимо даже музыкантов, идиот)

https://t.me/orchestra_w/4621

Игра, жизнь, смерть - лезвие, хождение по лезвию, но было интересно. В 2018 году потомственный врач-ветеринар получил 17 лет за сбыт психотропных веществ. Но в 2022 году решил изменить свою жизнь и отправился из колонии на передовую в составе ЧВК "Вагнер".

Бывший заключённый Дмитрий рассказал о службе в рядах "Оркестра", а также развеял ряд стереотипов, насаждаемых либералами.

По его словам, нет различия между теми, кто с воли, а кто из колонии. Все работает в духе братства. Те, кто пришли с колонии, хотят воевать, потому что они очищаются.

Бывшие заключённые не пушечное мясо, да, не обходится без ранений, но парни возвращаются домой. Дмитрий - один из таких примеров.

Первичная подготовка есть, хоть и в короткие сроки, но готовят как спецподразделение.

"Гоняли, но это надо было. Вбивалась военная дисциплина. Приказали - надо сделать. Никаких наркотиков и насилия, в том числе по отношению к пленным".

Вернуться обратно. Там интересно. Буду развиваться дальше. Осваивать новое оружие, постигать новые виды боя, так что у меня все еще впереди, мне всего 39 лет и есть порох в пороховницах.

https://t.me/orchestra_w/4625

Тут в публичном поле завязалось новое противостояние Стрелкова и Пригожина. Злой Журналист разобрал эту ситуацию.

Не буду скидывать вам огромные тексты интервью того и другого, распищу вкратце:

1. Стрелков дал интервью российскому СНС где заявил, что ''штурмовую пехоту вагнеров бездарно гробят'' и сказал что ''человек с его бэкграундом уголовника и прислуги не должен допускаться в публичное поле РФ''.

2. После были записаны гневные видео командиров ЧВК, на что Стрелков ответил, что в его статьей нет ничего порочащего ЧВК Вагнера.

3. Далее выступил Пригожин где в свое четкой манере пригласил Стрелкова в свои ряды на офицерскую должность, предложив переходить от слов к делу.

4. Стрелков ответил, что готов рассмотреть предложение если оно будет сделано официально, а не через посты в телеграм.

Думаю, вопрос пары часов и Пригожин сделает его официально. У Пригожина есть хорошее качество-он не любит треп и отвечает за все, что пишет. Причем на деле.

Стрелков хочет воевать, но не хочет воевать под Герасимовым и Шойгу. ЧВК Вагнера отличный вариант проявить на деле свой патриотизм и доказать свои навыки командира, ccылаясь на которые он критикует МО РФ.

А пойдет ли реально? Нет😂Не верится как то.

Касаемо его высказываний в адрес Пригожина-осуждаю. Это грязь, которую он льет не только на Пригожина, а на всю ЧВК Вагнера - ведь каждый ''винтик'' компании создавался именно Пригожиным и сейчас все, что делается ЧВК Вагнера на фронте -заслуга именно Пригожина. А рассуждения из серии ''можно бы и лучше и т.п.'' требуют личного примера на фронте. Эту возможность Стрелкому дали.

https://t.me/zloy_zhurnalist/2487

Ну вот и последний ответ Пригожина:

"Все бойцы ЧВК Вагнер узнают о наборе либо из рекламы, либо по сарафанному радио. Никого лично в ЧВК «Вагнер» мы не приглашаем. Я сделал исключение и пригласил явиться в Луганск Стрелкова Игоря Ивановича. Теперь он начинает капризничать и хочет моей личной встречи с ним.

Игорь Иванович, хорошо, приезжайте, Трошев Андрей Николаевич – ответственный с сегодняшнего дня за вас. Я ему абсолютно доверяю. Он готов найти время для того, чтобы вас встретить. Номер телефона Трошева я найду как передать вам лично.

Если вам требуется какая-то бумажка, мы вам её пришлём. Но если вы тупо приссали и даёте заднюю, то просьба в дальнейшем не беспокоить и дать нам спокойно работать.

Относительно человека в маске – «Лотоса», его зовут Антон Олегович Елизаров. Он герой России, ЛНР и ДНР"

Стрелкову явно такая подача не зайдет. Так как в послании по сути ставится выбор:

1. Либо ты ссыкло и затыкаешься.

2. Либо приезжаешь к нам. Вот тебе человек для оформления, если ты такой дотошный.

Откажется Стрелков. Попытается кинуть колкую ответку и все на этом!

https://t.me/zloy_zhurnalist/2488

Будет как то так!!

Держите эксклюзив. Вслед за Пригожиным о добровольной сдаче Славянска в 2014 году Стрелковым заявил командир народного ополчения ДНР Игорь Безлер (позывной «Бес»). Легендарный командир народного ополчения Донбасса Игорь Безлер (позывной «Бес») рассказывает о так называемом «Стрелкове» (настоящая фамилия - Гиркин). «Абсолютно тупое, бездарное существо в военном плане. Гиркин сбежал из Славянска в багажнике Амарока, обложившись бронежилетами»

«Оставление Славянска это самая большай глупость, которую можно было в 2014 году придумать!»

«От расстрела его спасло вмешательство Бородая и ряда людей из Москвы»

«Я лично передавал Гиркину деньги, отобранные у украинских инкассаторов. Люди зарплату не получили. Куда делись эти деньги - неизвестно до сих пор».

Кажется, это полный разгром. Осталась только гирка от бублика.

P.S. Гиркин, так что там с деньгами?

https://t.me/superdolgov/9038

Памятка выдаваемая в «Группе Вагнера» бойцам из числа бывших заключённых после выполнения условий контракта. Там есть и такая страничка: Вместо искалечивания системой исполнения наказаний, после которой обычно заключённые освобождаются в социум и являются там невостребованными, а для выживания совершают то, что их возвращает в места заключения, тут же предоставляется лицам отдав перед Родиной долг и отработав перед Вагнером контракт – амнистию, хорошую финансовую подушку, юридическую помощь, а также решение возникающих в ряде несправедливых ситуаций проблем. И поверьте, они знают и понимают, что лучше им не подставлять Вагнера, и не совершать нарушений закона, потому что наказание последует уже не от ФСИН.

https://t.me/grey_zone/16821

Песков сегодня разъяснил, что помилования заключенных поступающих на службу в ЧВК "Вагнер" и принимающих участие в боевых действиях осуществляется указами Путина, которые имеют гриф секретности и не подлежат публикации.

https://t.me/boris_rozhin/76519

Военкор ЧВК Ярем написал:

Внимательные читатели нашего канала без труда вспомнят, где они видели этот кодекс правил. Это расширенные и дополненные «10 заповедей бойца», которые впервые попали в объективы камер на базе русских инструкторов в Центральноафриканской Республике. Тогда, если помните, к нашим парням приехала съёмочная группа ВГТРК с Александром Рогаткиным – и сделала подробный и обстоятельный фильм о том, как наши русские мужики обучали африканских солдат. И в отдельном кадре появились эти самые правила – на бумаге с узнаваемым Чёрным Крестом.

Именно тогда мир впервые узнал о том, какие ключевые принципы заложены в основание ЧВК «Вагнер». До обнародования этих простых и понятных правил мы видели и слышали кучу противоречащих баек, сплетен и прямого вранья, которое сочиняли про «музыкантов» их прямые оппоненты и недоброжелатели. Однако этот перечень – или, если угодно, Кодекс Вагнера – открыл многим людям глаза. Внезапно многие рассмотрели, что русские парни борятся за интересы России и отстаивают их даже в самых отдалённых уголках планеты. И делают они это с чётким осознанием моральных норм и логики воинского долга.



Спустя несколько лет, как мы видим, свод правил был дополнен основными постулатами христианской морали (не убий, не укради, не прелюбодействуй), но на понятном и доступном языке. Как мне кажется – это весьма грамотное и верное дополнение к основному своду Кодекса Вагнера, особенно на фоне участия в СВО и присоединения к оркестру добровольцев из числа заключённых. Во-первых, эти правила закрепляют за бойцом чёткие и здравые принципы поведения в военное и в мирное время. А во-вторых напоминают новоприбывшим и вернувшимся на «гражданку» базовые ценности Русского мира. Ради которых нужно жить и бороться, не щадя себя.



Время, как мы видим, расставило всё по местам. Недоброжелатели «оркестра» продолжают писать пасквили, но эффекта они уже не имеют. Русский народ по достоинству оценил работу «вагнеров», свидетельством чему стала беспрецедентная поддержка парней на фоне СВО. Ну а сами парни из ЧВК «Вагнер» продолжают свой нелёгкий труд по защите интересов России..

https://t.me/yaremshooter/871



Всегда во время общения с ранеными в Луганском госпитале слышу много слов благодарности в адрес врачей, они многим спасли тут жизни На фото — хирург по основной специальности, но за время работы здесь уже стал универсальным специалистом. Парню 30 лет и на его счету ни один десяток спасённых жизней, он работает сутками в операционных с тяжелейшими ранениями. Тот случай, когда слов благодарности хватит не только на свою жизнь, но и на жизнь детей и внуков.

Максим Шугалей

Мои читатели так вдохновились последними фотографиями героев Луганска (как мне сказали, что самое большое впечатление произвели глаза), что сделали карандашные рисунки. По-моему, получилось очень хорошо, передали доброту врача и силу духа бойца. (Я его показывала в прошлый раз, но покажу еще- прим мое) Что я отметил, подвиги героев СВО постепенно начинают увековечивать в произведениях искусства: стихах, рисунках, песнях, книгах и фильмах — это хорошая тенденция. Страна должна знать о своих защитниках.

https://t.me/max_shugaley/595

Артиллерия ЧВК "Вагнер" перемалывает позиции противника в юго-восточной части Бахмута. Улица Ватутина, район Забахмутка. Конец января 2023 года.

В Бахмуте "музыканты" ведут бои в районах Забахмутки, Мясокомбината, водоема Трубный ставок, а также в южных кварталах города со стороны посёлка Опытное.

https://t.me/WAGNER_P18/11012

Минфин США объявил ЧВК "Вагнер" транснациональной криминальной организацией.

https://t.me/orchestra_w/4645

Песков: заявления Вашингтона с демонизацией "Вагнера" продолжаются уже много лет:

"Как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер. Сколько-нибудь внятных каких-то аргументов мы с вами никогда не видели, не читали".

https://t.me/orchestra_w/4664



"Музыка" нас связала.

https://t.me/orchestra_w/4667



Российская реактивная артиллерия жжет напалмом на передовой спецоперации

https://t.me/orchestra_w/4676

Фотопортреты бойцов «Оркестра» в объективе @zCephei

https://t.me/ok_spn/22741

Самый необычный укрепрайон: бойцы ЧВК «Вагнер» показали отбитый у боевиков ВСУ «подземный город» Боевики прятались в заброшенных еще с советских времен каменоломнях. Под натиском штурмовых подразделений «Вагнера» они бросили оружие, провиант, медикаменты и сбежали.

Теперь тут российский подземный гарнизон. Каменоломни были взяты стремительным рывком - враг не успел оказать сопротивление. Здесь разветвленная сеть ходов. Идеальное место, чтобы держать оборону и совершать эффективные вылазки. Мало того, музыканты все вокруг заминировали, чтоб к ним не смог никто пробраться. /ТВ Звезда/.

https://t.me/RVvoenkor/36992

Турецкий обозреватель Эркан Фейяз Эшли: Участие российских подразделений ЧВК "Вагнер" в сирийском конфликте позволило переломить ход конфликта. Эркан Фейяз Эшли отмечает, что в начале войны в Сирии САА не была достаточно эффективной, а "российские силы, прибывшие по приглашению Дамаска, были слишком малы для решения стратегических задач и борьбы с ИГ".

Однако, по словам журналиста, оказать достойный отпор боевикам ИГ все же удалось, поскольку "российские и сирийские операции против ИГ поддерживались в первую очередь ЧВК "Вагнер", которая сыграла решающую роль" во всей кампании.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отметил, что ЧВК "Вагнер" выполняла большинство боевых задач по уничтожению ИГ в Сирии, и фактически бойцы ЧВК выиграли сирийскую войну.

https://t.me/orchestra_w/4687

Фото подтверждает информацию о переходе населенного пункта под контроль музыкантов. Наши парни перешли речку Бахмутовка уже на большой протяженности и теперь полностью контролируют северный путь снабжения группировки ВСУ в Бахмуте.

https://t.me/brussinf/5608

По словам одного из «вагнеровцев», село полностью зачищено. «Музыканты» готовы двигаться дальше для освобождения мирных жителей Донбасса.

https://t.me/riafan_everywhere/16412

Бойцы ЧВК "Вагнер" обнаружили тела иностранных наемников на территории Бахмута в районе улицы Ватутина. Чтобы скрыть их количество и национальность, украинцы отрезают погибшим головы и кисти рук. Предполагается, что согласно информации с телефонов наемников, они приехали на Украину из Польши и Израиля.

https://t.me/rlz_the_kraken/56116

Чемпион Европы по ММА Драган Пешич выступил в поддержку Группы "Вагнера" Накануне в столице Республики Сербской, городе Баня-Лука прошел спортивный марафон.

Чемпион Европы по ММА Драган Пешич принял участие в забеге вместе с дочерью и надел футболку с символикой ЧВК "Вагнер", выражая свою поддержку бойцам подразделения. "Я хотел отметить славу творчества "Вагнера", надев эту рубашку. Я бывший сербский солдат-антитеррорист. Желаю бойцам "Вагнера" успешной работы. СЛАВА РОССИИ!" – пояснил Драган свои намерения.

https://t.me/c/1524001401/5766

В руках раненного бойца ЧВК «Вагнер», который освобождал Соледар, вы видите оболочку от пули, предположительно 14,5 советского калибра или 12,7*99 иностранного. Её врачи Луганского госпиталя достали из бедра По чудесной случайности сердечник пули во время выстрела отлетел, а в парня попала лишь оболочка. Если бы чуда не случилось, то боец, скорее всего, погиб бы от разрыва таза.

https://t.me/WAGNER_P18/11139

От всех бойцов ЧВК "Вагнер" спасибо всем россиянам за поддержку.

Как всегда ссылка на тему, которая не будет в рассылке: Пригожин на связи

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