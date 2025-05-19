Разрушительная деятельность Минпросвета возмутила учителей и парламентариев - президента просят о кадровой революции в образовании

Министру просвещения Сергею Кравцову накануне серьезно досталось на орехи на заседании Совета законодателей – от спикера Госдумы Вячеслава Володина, главы Совфеда Валентины Матвиенко, вице-спикера Ирины Яровой, министра труда Антона Котякова. Досталось ему и от тысяч учителей, направивших открытое письмо президенту России, посвященное реальным острым проблемам их профессии. Новости СМИ2

Министр просвещения недавно сообщил, что в школах России с 1 сентября 2025 года введут единое расписание уроков. Это некий единый план, по которому учащиеся и учителя будут осваивать образовательные программы. Речь о выравнивании темпа изучения предметов, а не о едином графике, когда у 7А класса по всей стране первым уроком стоит география, уточнил Кравцов.

Якобы единое расписание позволит четко понимать, какая у учителя нагрузка, сколько уроков и для какого количества школьников он провел. Также оно подготовит всех к синхронизации школьной программы с ОГЭ и ЕГЭ. Из-за этого вопросы на экзаменах не будут отличаться от того, что дети проходят в школе. Тоже якобы. Что мешает синхронизировать ОГЭ и ЕГЭ со школьной программой прямо сейчас? Да вроде бы ничего.

Вместе с единым расписанием введут и единое планирование. Оно якобы должно решить проблемы с неравномерной нагрузкой учителей, зафиксирует определенное количество часов контрольных и проверочных работ и проконтролирует время на выполнение домашнего задания и его объем.

Неудивительно, что такие изменения пришлись не по душе многим педагогам. Учитель истории Иннокентий Кресик отметил в своем ТГ-канале, что в России сегодня острая нехватка учителей, многие работают на несколько школ.

«Как сие возможно при лютейшей нехватке учителей? Как? Я вот реально на три школы работаю, и что? Как вы там мое расписание в ваши биоритмы впишете?! Для вторых и третьих смен в школах тоже придумали расписание? А Рособрнадзор вставил туда свои влажные ВПР и всякие пробники ЕГЭ/ОГЭ? А у всяких медицинских (медосмотры и поклассные консультации детей), МЧСовских, военкоматовских, спортивных, культурных чиновников и прочие ведомства и отдельно губернаторов с их замами вы уже спросили, как их хотелки в расписание вставить? А то, что педагоги с такой нагрузки и зарплатной заботы вашей болеют - это вы как в расписании своем учтете? На другой планете живут эти люди, чесслово! Разработчики, блин горелый! Ну и, строго говоря, это расписание было разработано еще в 90-е годы, я по нему в универе даже зачет сдавал. Но даже тогда, в условиях отсутствия кадрового дефицита, это было сделано в виде рекомендаций!», - отмечает Кресик.

Из других комментариев к новости в Телеграм:

«Ну ок, а если расписание единое, учитель биологии заболел, кто будет вести биологию? Физкультурник? а если учитель работает в 2 смены? А если это школа не в городе, где учителей и так нет???? Что тогда?»

«А в сельской местности, когда предметников большая нехватка?»

«Смеётесь? учитель химии ведёт и химию и биологию. ей как? Разделиться?»

«Это начало избавления от учителей, дорога для ИИ, на кнопку щелк и вещает по всей стране, и зп не надо и проблем нет и Греф доволен и министр со сменой фамилии с Браун на Кравцова...»

Комментировать эти комментарии – только портить. Добавим, что одной из реальных целей единого расписания для всех школ видится подготовка условий для перехода на частичное дистанционное (электронное) обучение детей, под предлогом нехватки учителей . К примеру, по статистике, в стране наблюдается катастрофическая нехватка учителей физики. И тут на помощь приходит единое расписание. А значит, у сотен школ из одного часового пояса, можно одновременно включить видеолекцию очень крутого профессора по физике.

Система таким образом убивает сразу несколько зайцев: 1) проводит обязательный урок, 2) экономит огромные средства на з/п учителей, 3) отчитывается, что теперь каждому ученику доступен материал от именитого профессора, а не условной Марь Ивановны, 4) отчитывается, что вопрос нехватки кадров решен. Ловкость рук и никакого мошенничества!

Нормативка под это дело давно готова. Постановление Правительства РФ от 11.10.2023 № 1678 «Об утверждении правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», на основании которого школы принимают локальные акты "о применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ".

Все адекватные учителя понимают абсурдность идеи единого расписания. Понимают это и региональные чиновники! Но Минпросвет, как обычно, не спрашивает, ни школы, ни учителей. И будут продавливать свою линию на всех уровнях.

Одно из следствий «единого расписания» - приказ министра Кравцова о том, что учитель сможет вести не более 5-6 уроков в день. Тут возникают вопросы: внеурочка тоже входит в эти часы, или речь только об основных предметах? И как это решит проблему дефицита кадров? Во многих школах учителя началки, например, ведут два классы в две смены. Теперь им это запретят?

Неудивительно, что способный демонстрировать благолепные, но липовые по факту, отчеты для коллег-чиновников Кравцов был раскритикован на недавнем заседании Совета законодателей.

Начать с того, что министр снова опоздал на заседание и собственное выступление. Что его ничуть не смутило – он начал активно спорить с парламентариями по поводу серьезности проблемы кадрового дефицита. Договорился Кравцов до то, что депутаты, заявлявшие о катастрофической нехватке учителей в школах, до сих пор не предоставили данных.

Вот оно что. Самой проблемы кадрового дефицита, по Кравцову, оказывается особо-то и нет. Спикер Госдумы Володин на это заметил, что министр переводит тему, тогда как «базовый вопрос – вопрос признания проблемы».

«Вы говорите, что проблемы нет. А мы говорим, что есть, ссылаясь на разные источники и встречаясь с избирателями в регионах», - обратился Володин к Кравцову.

Министр попытался выкрутиться, заметив, что данные Минтруда – 120 тыс. вакансий – это все школьные ставки, включая школьных врачей, психологов, административный и другой персонал. А данные в 250 тыс. и 500 тыс. – это если считать по одной ставке, но на одну ставку сейчас никто из учителей не работает.

«Для родителей и учителей и детей это объяснение – неработающая версия. Ведущий сайт с вакансиями SuperJob дает 500 тыс. вакансий. Если вы предлагаете не считать психологов, тогда зачем вы предлагаете в каждую школу психолога нанимать? Когда вы хотите, у вас достаточно компетенций, когда не хотите – недостаточно. Мы видим много приказов у вас, которые давно надо отменить. И программу единую мы утвердили не потому, что вы предложили, а потому что депутаты приняли. Ситуация беспокоит всех, кроме вас», - возразила Кравцову вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Даже коллега Кравцова, министр труда Антон Котяков, поддержал парламентариев:

«До 2030 года общая потребность в сфере образования 480 тыс. специалистов. Каждый год надо привлекать в отрасль только учителей 40 тыс., потому что много преподавателей пенсионного возраста. То, что говорит Кравцов, это в моменте, а мы считаем с учетом выбывающих кадров, нам нужно омолаживать кадры», - сказал Котяков.

Министр Кравцов на это ничего внятного возразить не смог, что неудивительно. По итогу вышло, что дежурно пожурили его – и все в Минпросвете продолжилось по-старому.

Между тем, на сайте zavuch.ru недавно появилось открытое письмо президенту Владимиру Путину от российских учителей, которое публично поддержали несколько тысяч человек. В послании первому лицу страны – весь крик души представителей важнейшей для страны профессии, которую Минпросвет в полном соответствии с методичками форсайтщиков-глобалистов просто втаптывает в грязь и готовит к замене на нейросети (для большинство обучающихся из «не элиты»).

Публикуем основные, на наш взгляд, выдержки из письма учителей к президенту России:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы обращаемся к Вам от имени тысяч учителей, которые каждый день ведут уроки, растят будущее России, стараются выстоять — несмотря на всё.

Но сегодня мы больше не можем молчать. В школах накопилось столько проблем, что молчание стало соучастием.

Мы теряем профессионалов. Мы теряем веру в профессию. Мы теряем саму школу — как место роста, культуры и просвещения.

Каждый из нас знает:

Учитель работает по 40–50 часов в неделю, получая за это 28–35 тысяч рублей.

Учителя перегружены бюрократией и цифровыми платформами, а не уроками.

Нас вынуждают заполнять таблицы, а не вдохновлять учеников.

Молодёжь не идёт в школу — зарплаты и условия отталкивают.

Мы работаем в классах по 30 человек на 18 кв.м. — и это считается нормой.

Мы вынуждены брать по две ставки, чтобы прокормить семью.

Мы слышим громкие заявления о поддержке, но в школах всё остаётся как было.

Это не эмоции. Это системный сбой, который уже разрушает школу изнутри. Сегодня мы не просим, а говорим: без реальных реформ в образовании Россия не сможет быть сильной. Учитель — это не статист в политике. Учителя — это миллионы людей, от которых зависит будущее страны.

Школа должна быть местом смысла. Сегодня она — место бумажного ада. Это сравнение — не метафора. Это реальность.

Учитель в России сегодня — как оператор ядерной ракеты, на пульте которой написано: “Будущее страны”. Только вот сил нажать на кнопку уже не осталось — руки дрожат от выгорания, бессонных ночей, безысходности, отчётов и второй ставки. И пока страна надеется на уверенную защиту самыми гипертрофированно-звуковыми пусками, учитель сражается не с врагами извне, а с врагами внутри: формами, платформами, бюрократией и коммуналкой.

И если мы потеряем школу — мы потеряем страну. Без единого выстрела. И без внешнего врага.

Что мы требуем:

Первое, что Вы, Товарищ Президент, можете сделать уже сейчас — это выразить недоверие Министру просвещения и всей его команде.

Это решение поддержит абсолютное большинство педагогического сообщества.

Это будет честный сигнал: нас услышали. Потому что нынешний министр и его окружение утратили доверие учителей, не понимают реальности школы и продолжают реформы, от которых образование только разрушается.

Ввести обязательное правило: управленцем в системе образования может становиться только человек, который отработал в классе учителем или педагогом не менее 10 лет и имеет опыт административной работы в школе не менее 5 лет. Исключения недопустимы.

Каждый управленец выше уровня директора обязан будет проходить регулярную аттестацию раз в 2–3 года. Аттестацию должна проводить независимая комиссия, состоящая из педагогов — желательно из других районов или регионов.

Создать при Администрации Президента независимую рабочую группу по вопросам образования, с обязательным участием действующих учителей из разных регионов, избранных педагогическим сообществом, а не назначенных "по указанию сверху". Без лояльных “общественников”, без формальных лидеров, без прикормленного ручного профсоюза. Только тех, кто реально работает в школе и знает, что там происходит на самом деле. Провести открытую, очную встречу с представителями учителей,

отобранными не Министерством, а сообществом педагогов. И провести ее публично, в прямом эфире, без “представителей родительских комитетов” и “отличников отчётности”. Мы хотим быть услышанными — напрямую, без фильтров. Ввести персональную ответственность чиновников всех уровней за:

— фальсификацию отчётности,

— игнорирование обращений учителей,

— давление на директоров и педагогов за честные высказывания,

— создание условий, при которых невозможно ни жить, ни учить.

Пока шли торжественные отчёты по поводу «Года педагога и наставника», тысячи учителей покинули школы, не дождавшись ни поддержки, ни перемен. Потому что жить на идеях и пресс-релизах нельзя. А учить детей — тем более.

Нам не нужен ещё один “Год учителя”. Нам нужна экстренная программа спасения школы — с реальными мерами:

— выравниванием зарплат,

— сокращением нагрузки,

— возвращением уважения,

— полной перезагрузкой управленческого состава.

Дать прямой публичный ответ на это письмо. Не от Министерства. Не от пресс-службы. Не “по поручению”. А лично от Президента Российской Федерации. Мы не просим об этом — мы имеем право требовать.

Мы заранее понимаем, что администрация Президента, скорее всего, переадресует это письмо в Министерство просвещения. Мы знаем, как это работает — ведь живём в такой же системе: в школах тоже всё построено на отчётах, статистике и формальных ответах. Но, как и вы, мы умеем читать между строк. Мы не ждём бюрократического отклика или очередного “всё уже делается”. Нам не нужны копии приказов и ссылки на программы. Мы сами умеем составлять отчёты — по 10 в неделю. Нам нужны не документы. Нам нужны реальные решения и реальные изменения нашей жизни.

Господин Президент! Вы как-то сказали, что работаете как "раб на галерах". Но вот только в этой системе настоящими рабами и заложниками давно стали мы — учителя. Мы, которые тащим на себе образование, заполняем сотни форм, учим детей, спасаем подростков, пишем отчёты и живём в долгах.

И, как люди грамотные, мы понимаем: Вы работаете на народ. А не народ — на вас. Поэтому мы и обращаемся к вам напрямую. И ждём не формальных отписок, а реальных действий и реальных ответов. Не от Министерства. Не от пресс-службы. Не “по поручению”. А лично от Президента Российской Федерации.

Товарищ Президент, давайте наконец заключим перемирие — не между ведомствами, а между властью и школой. Между теми, кто принимает решения, и теми, кто каждый день выходит к детям. Учителя не враги. Мы просим не пощады — мы просим быть услышанными».

Прекрасно аргументированное, очень понятное и оттого еще более печальное послание… Комментировать в нем нам снова нечего. Можем только еще раз ужаснуться масштабам разрушительной работы министерства просвещения и сделать осторожную догадку, что мозговым центром этой антиработы по разрушению традиционной школы является не министр Кравцов, а координаторы куда более высокого уровня. И ноги у этих координаторов растут из заграницы - из международных глобальных организаций, из методичек адептов «цифрового обучения» и «новой нормальности». Из тех же институтов ЮНЕСКО, структур вроде ОЭСР и Всемирного банка, пустивших корни в России. А у нас все исполнители их планов вроде как «свои», что не может не печалить.

Что касается министра Кравцова, его имя однозначно его имя стало нарицательным и войдет в нашу историю – как одного из ярых «модернистов»-разрушителей остатков фундамента русской школы и профессии учителя. Очень хотелось бы все-таки увидеть жирную точку в его министерской (и управленческой вообще) карьере. И приглашение в управление образованием настоящих профессионалов и патриотов. Будем биться за это и верить до последнего. Потеряем образование – потеряем Россию. Причем, как верно отметили педагоги в письме президенту – без единого выстрела.

https://katyusha.org/obrazovanie/razrushitelnaya-deyatelnost...

Очень характерная перепалка произошла намедни в Госдуме. Там выступал министр просвещения г-н Кравцов. Который, ничтоже сумняшеся, заявил, что вакансии для педагогов в России "не превышают 2%".

В ответ на что вице-спикер Ирина Яровая, по сути, обвинила г-на министра в нарушении национальной безопасности. Она задалась интересным вопросом: а зачем тогда в сферу образования так активно привлекают иностранцев? Если у нас министерство полагает, что у нас всё хорошо, а зачем вы формируете запрос на иностранных педагогов, на мигрантов? ... Образование — это фундаментальная основа национальной безопасности. Вы нам заявляете через правительство: дайте нам, нам не хватает педагогов и привлекаете иностранных.

После чего к ней присоединился и председатель ГосДумы Вячеслав Володин, приведя цифры кадрового дефицита в сфере образования. Какого-либо внятного ответа господин Кравцов дать не смог.

Интересные дела творятся, дорогие сограждане. Более того: в сфере медицины та же ситуация.

Так что происходит, ребята?

https://t.me/riakatysha/39259

И вот приходит новость - сайт zavuch.ru заблокирован РКН в досудебном порядке. Заблокирован сайт целиком, а в качестве основания - то самое открытое письмо учителей президенту. По мнению РКН, это письмо относится к "информационным материалам, направленным на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации".

Еще раз: честно описанная учителями ситуация в образовании, критика Минпросвета, челобитная президенту России с просьбой защитить профессию учителя, перечисление абсолютно реальных насущных проблем, из-за которых школы массово покидают педагоги и не приходят новые - это сегодня информация, которая дестабилизирует обстановку в РФ.

Никто даже не попытался провести анализ/проверку достоверности жалоб учителей президенту - педагогам просто заткнули рот. Сделали вид, что ничего не было...

Мы полагали, что такой подход и такие времена уже в прошлом. Ошиблись. Как показывает историческая практика, загон подобных проблем "под шконку" затем очень дорого обходится государству. Лодку-то качают как раз те ребята, которые решили заткнуть рты учителям вместо донесения серьезнейших проблем в образовании президенту. А проблему все равно придется решать. Вот только цена решения при таком подходе может оказаться неподъемной.

https://t.me/riakatysha/39277

Это тоже последствия ЕГЭ или как понимать? В число городов воинской славы у стен Кремля добавили Мариуполь и Мелитополь. Самые пострадавшие походу. О Горловке и Донецке ни слова...

https://t.me/akutin_dpr_ru/35409

Да, это серьезный плевок в лицо Дончанам и Луганчанам.

Мы воевали 11 лет, чтобы возвысить Мариуполь и Мелитополь, воевавшие против России.

Продолжаю наблюдение - откликнулся тг-канал Донецкая пехота..

Квантум справедливости: Проверил, реально нет ни Донецка, ни Луганска.

Зато есть Туапсе, Грозный и Мелитополь.

Звание города воинской славы присваивается «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Неужели Донецк и Луганск не соответствуют этим критериям?!

В процессе поиска городов воинской славы, где действительно нет ни Донецка, ни Луганска, случайно выяснилась еще одна дикость. Сначала не поверилось, может, это не тот сайт, название похожее. Но нет. ЭТО НЕ ВИКИПЕДИЯ!! ЭТО ОБЩЕСТВО ЗНАНИЕ!

На сайте фактически госструктуры Россия "оккупировала города Украины".

И только после таких расследований там поправили. Так кто там сидит? - вопрошает Квантум

Личность Алиева в РФ увековечена в названии более чем сотни объектов, в его честь называют улицы, школы, ставят памятники. А вы слышали что-нибудь когда-нибудь про Ивана Рябова? Ну того самого морского Сусанина, посадившего на мель три шведских военных корабля (в том числе флагман) в зоне поражения русских пушек Новодвинской крепости.

А про Ивана Мошкина? Про подвиги русского Спартака в своё время вся Европа гудела - будучи проданный туркам в рабство Мошкин поднимает восстание на корабле и перебивает всю команду (все сплошь турки, из 250 в живых осталось 40), а после на всех парусах мчится из Мраморного моря в Средиземное, по пути захватывая ещё одно турецкое судно. Принявшие их испанцы просто поверить своим глазам не могли - какие-то рабы умудрились захватить огромный турецкий корабль с 17 пушками, 250 мушкетами, 200 кг серебра, 20 знамёнами и 500 комплектами воинского обмундирования. Как только испанцы не упрашивали Мошкина остаться и поработать на них капером - русский герой ни в какую не соглашался, ибо домой очень хотел.

А про прославленный рейд полковника Карягина кто-нибудь знает? 500 русских штурмовиков на протяжении длительного времени противостояли в поле войскам сардара Пир-Кули-хана численностью в 4 тысячи голов, после умудрились захватить две крепости, всё время отбиваясь от преследующих их войск персов (так, попутно были перебиты все артиллеристы). Как только одна крепость приходила в негодность, русские войска бросали её и шли дальше, захватывая другую. При подходе ко второй крепости путь отряду преградил глубокий ров, через который пушки никак было не перенести, но и бросать их никак нельзя было . Пушки переправить на тот берег удалось благодаря нескольким солдатам, улёгшимся в ров в качестве импровизированного моста, по которому отряд и переправил пушки. Излишне говорить, что все «мостовые» погибли, в том числе и инициатор идеи - Гаврила Степанов.

Ничего-то вы про них не знаете, хорошо если один из ста вспомнит их имена и фамилии. И таким несть числа - сотни тысяч русских людей, совершивших великое множество воинских и трудовых подвигов, жизней своих не пожалевших ради этого государства в любой период его существования. И чем им это самое государство отплатило?

Забвением и равнодушием.

Нынче в РФ прославляют и поминают кого угодно, но только не русских людей.