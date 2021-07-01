Российский бизнес массово покидает Кипр

Пересмотр Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром уже приводит к весомым результатам.

Курс государственников во главе с Владимиром Путиным на деофшоризацию отечественной экономики, взятый в 2020 году приносит свои плоды достаточно быстро. Так, российский бизнес стал уходить с кипрского полуострова.

Из свое любимой офшорной гавани

Но обо всем по порядку

Ответ очень простой. Офшоризацию российской экономики Путин всегда считал одной из наиболее острых проблем, которые мешают развитию государства. Тем не менее, возможность решить ее появилась только к 2020 году.

Все дело в том, что лишь во второй половине 2010-х годов вышли в массовое применение цифровые технологии, которые позволяют в автоматическом режиме отслеживать движение капитала, исключая разного рода серые схемы. Михаилу Мишустину потребовалось несколько лет, чтобы внедрить их в работу Федеральной налоговой службы (ФНС). Теперь налоговая может отследить все: вплоть до того, когда и где человек выпил чашку кофе.

Плюс ко всему помог начинавшийся тогда, в марте 2020 года, кризис. Он был использован Путиным как предлог для того, чтобы объявить о долгожданном для всех граждан России решении. Ставка налога на вывоз капитала повысилась до 15%, а СИДН с наиболее популярными офшорами были расторгнуты, либо пересмотрены.

Сейчас Минфин начинает работу по Сингапуру, Гонконгу и Швейцарии. Таким образом будет охвачено 90% «тихих гаваней».

Но возвращаемся к Кипру. Впервые за всю историю значение чистых прямых инвестиций из России на Кипр было зафиксировано в отрицательном значении.

Если точнее, то минус 1,5 млрд долларов по итогам 2020 года. Для сравнения, в 2019 году эта цифра равнялась 14,4 млрд долларов.

Что это значит. Российский бизнес массово уходит с Кипра, распродавая там имущество. Положительное значение прямых инвестиций означает, что из России на Кипр выводятся деньги для покупки или создания компаний, которые в конечном счете становятся бенефициарами российских активов. Теперь же, наоборот, из Кипра в Россию хлынули денежные потоки.

Безусловно, это огромный плюс. Правда, все же подождем более подробной информации. В частности, увеличилось ли количество резидентов в русских офшорах в Калининграде или во Владивостоке. Все же, бизнес с Кипра может уходить, но другое дело — куда он придет.

Впрочем, если действовать чисто из экономических соображений, то сейчас налоговые условия в русских офшорах более комфортные, чем в зарубежных. Если, конечно, речь не идет о публичных компаниях, акции которых обращаются на бирже.

Пересматривая СИДН с Кипром, Мальтой и Люксембургом, Министерство финансов оставило лазейку для публичных компаний, согласно которой данные юрлица смогут продолжить выводить деньги по льготной ставки. Нужно отметить, что их немного, тем не менее, это крупный бизнес.

Например, та же наша «любимая» за последние несколько месяцев металлургическая отрасль практически полностью зарегистрирована на Кипре. Они выводят туда весьма существенные суммы. Как и, скажем, угольщики.

Возможно, здесьвключилось лобби офшорных олигархов, против которых Силуанов не смог ничего сделать. Впрочем, на данном этапе пока что не будем ругать Минфин за подобное. Все же, поручение Путина по пересмотру и расторжению СИДН Силуанов выполнил быстро и эффективно.

Самое главное — что есть результат. Но, как было сказано выше, окончательные выводы будем делать позже. Начало положено, оно вдохновляет. А как будет дальше — увидим.

Константин Двинский

