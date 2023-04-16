Злой Путин. От чипов до цемента

Тут история с налетом иранских ракет на американские военные базы в Сирии получила самое неожиданное продолжение. Во-первых, МИД Ирана категорически отверг тезис о том, что налет устроили проиранские прокси. Во-вторых, через пару дней после налета на одном из телешоу в Лондоне произошел весьма любопытный разговор между одним из сотрудников посольства Ирана и военным экспертом из США.

Звучало все это примерно так:

Эксперт: – А вы не боитесь устраивать нападения на американских солдат? Расплата может быть очень жестокой!

Иранец: – А кто вам сказал, что это были мы? Мы не нападали!

Эксперт: – Кроме вас, больше некому!

Иранец: – Как это больше некому? Мы уверены, что это была группировка проукраинских активистов!

Эксперт: – Что??? Что за бред вы тут несете???

Иранец: – Ну вы же заставляете поверить, что Северные потоки взорвали именно украинцы? Почему тогда проукраинские активисты не могли напасть на ваши базы в Сирии? Где логика, уважаемый эксперт?

После такого квалифицированного отлупа на эксперта было просто больно смотреть – во всяком случае, до конца телешоу он больше не обращал внимания на происходящее.

Картинку нападения можете дорисовать в своей голове сами – на скаковых верблюдах, с ракетами наперевес, чубы по ветру. И запах цыбули на пару-тройку километров вокруг. Страшное и безжалостное зрелище.

В этом случае куда интереснее реакция руководства США – скорее, полное ее отсутствие. Уже говорил об этом, так что возвращаться не будем – сейчас в Америке в ходу совершенно иные темы, в которых виноват кто угодно, но только не Белый дом.

Напомню, что первые явные проблемы с цепочками поставок в Америке начались задолго до февраля 2022 года – тем не менее, именно Путин и его друзья по блокам БРИКС и ШОС виноваты и в разрушении поставок, и в инфляции, и в высоких ценах на АЗС. Милейший Джо Байден даже назвал все это “прайсом Путина”, согласно которому самая мощная страна в мире платит России за все хорошее, в том числе и за односторонние рестрикции – в конце концов, каждая санкция денег стоит. Много денег – и далеко не всегда платит тот, на кого эта санкция накладывается. Азы геоэкономики.

Могла ли администрация Белого дома решить проблему с поставками? Да, могла, в том числе и за счет обезжиривания “союзников” в Европе – для этого было бы достаточно поставить профессионалов на ключевые посты в экономическом секторе, в первую очередь в Министерстве транспорта США. Но случилось так, как случилось – всеобщая толерантность ко греху и блуду перевесила все доводы, поэтому во главе Минтранса встал сэр гей и демократ Пит Бутиджич – ну и понеслось.

То, что сегодня происходит в инфраструктуре США – целиком и полностью его личная заслуга. Все эти ежедневные аварии, бросания поездов от такой жизни под откос, оторванные баржи с метанолом у Луисвилля при входе в Портлендский канал – заслуга гея и демократа Бутиджича. Именно он был среди тех, кто решительно отверг план республиканцев по реанимации всей инфраструктуры Америки еще в январе 2021 года – собственно, итог этого прямо перед вами.

Давненько мы не касались американской логистики, а там есть на что посмотреть незамутненным взглядом:

Производители всего, от пикапов до домов, по-прежнему сталкиваются с нехваткой микрочипов и цемента – нехватка, которая может привести к задержкам и увеличению затрат на федеральные усилия по вооружению Украины против российской агрессии и восстановлению разрушающейся инфраструктуры и производства в США.

Проблемы в цепочке поставок, которые привели к резкому росту затрат и вызвали нехватку всего, от туалетной бумаги до легковых автомобилей, ослабевают в отраслях, ориентированных на розничную торговлю, но остаются устойчивыми в таких важных секторах роста, как автомобили, машиностроение, оборона и нежилое строительство, считают эксперты.

С чипами по-прежнему беда. Любое оживление производства тут же требует увеличения объемов их поставки – а раз уж Белый дом наложил (наклал, навалил – нужное подчеркнуть) рестрикции на Китай, чипы стали настоящим дефицитом. Да, их частично производят и в Америке, но сами производители отнюдь не заинтересованы в увеличении выпуска – чем меньше товара на рынке, тем он дороже. Капитализм в чистом виде.

Беда и с чистой энергией. Юго-Восточная Азия, скажем мягко, является едва ли не монополистом в производстве и поставках всего спектра для солнечных электростанций и ветрогенераторов – и даже если часть этих товаров сейчас можно производить на территории Америки, то лопасти и сырье для кремниевых пластин Америка делать просто не умеет.

“В секторах, где спрос по-прежнему высок, мы по-прежнему сталкиваемся с проблемами нехватки материалов, и для решения этих проблем потребуется дополнительное время”, – отметил Джейсон Миллер, адъюнкт-профессор логистики в бизнес-школе Мичиганского государственного университета.

“Одна из больших проблем, когда мы пытаемся нарастить военно-промышленную базу, – это наличие достаточного количества электронных компонентов”, – сказал Миллер.

Компании, которые производят военное оружие, такое как ручные ракеты Javelin и Stinger, ожидают финансирования США, прежде чем начать новое производство для Украины. Когда оборонная промышленность получит зеленый свет на это производство, их борьба за полупроводники и другие труднодоступные электронные компоненты может привести к новой волне сбоев в цепочке поставок, которые нарушат производство и приведут к росту затрат.

Ой как внезапно. Никогда такого не было, никто даже помыслить не мог о подобном – и вот оно случилось. Что интересно, быстрого решения у этой проблемы просто нет – для купирования недостатка в полупроводниках для начала нужно создать предприятия по их производству на своей территории (или перенести из того же Тайваня), обучить новый персонал, отладить процессы с поставками исходного сырья – и только после этого можно сесть на берегу и ждать свежий труп Китая, который обязательно проплывет мимо.

Правда, ждать придется очень долго, милейший Джо Байден до этого момента точно не доживет – и гей и демократ Пит Бутиджич тоже, кстати.

Компания General Motors на прошлой неделе вновь открыла свой завод в мексиканском Силао, на котором выпускаются Chevrolet Silverados и GMC Sierras – до этого завод неделю стоял из-за нехватки чипов.

Проблемы с электронными мозгами есть у “Катерпиллар” и всей оборонки – хотел было пошутить, что им стоило бы занять их у гея и демократа Пита Бутиджича, но это будет уже слишком. Питу и без того не хватает, а тут еще и делиться заставят.

Мы-то пытаемся рассматривать ключевые позиции, но, как отмечают сами американцы, у них “нехватка всего”.

Но все-таки есть отдельная позиция, которая бьет по планам милейшего Джо на переизбрание в 2024 году – это банальный цемент. Говорят, что компании раскупают его прямо с колес, а производители живут в режиме вечной распродажи – не успели произвести, а цемента уже нет, вывезли и опять стоят в очереди.

Без цемента все планы по реанимации инфраструктуры – это те же самые красивые и совершенно бесполезные презентации компаний-зомби: они годятся только для замыливания глаз потенциальным инвесторам для безнадежной с экономической точки зрения затеи.

Можно было бы ввезти цемент из-за рубежа, но тут свои проблемы – как оказалось, проклятые китайские коммунисты не готовы делиться столь ценным во всех смыслах продуктом со своими угнетателями.

Если посмотреть на итоги 2022 года, то в Китае произвели 2200 млн тонн цемента. Следом идет Индия с 320 млн тонн, потом Вьетнам – 95 млн тонн. США только на почетном четвертом месте, с 89 млн тонн, далее по списку идут Египет (76 млн тонн), Индонезия (74 млн тонн), Иран (60 млн тонн). Мы на восьмом месте, с 57 млн тонн – но если вы внимательно посмотрите на этот список, то увидите в нем кучу будущих участников БРИКС и ШОС. Мало того, сейчас очень большие поставки из всего этого списка идут в пострадавшую от землетрясения Турцию, так что на Великую Америку цемента просто не остается.

Можно ли решить проблему цемента в США? Можно. Для этого нужно построить предприятия, обучить новый персонал и наладить поставки исходного сырья – кроме того, заниматься всем этим должны те, кто хоть что-то понимает в производстве цемента.

А вот с этим проблемы. Возвращаемся на исходную – чем меньше товара на рынке, тем он дороже. Капитализм в самом чистом виде – так что никаких стимулов у местных компаний для увеличения производства нет и не будет. Не будет еще и потому, что это весьма грязное производство – а кому интересны набеги городских сумасшедших, борющихся за экологию самыми непримиримыми методами?

Кроме того, гей и демократ Пит Бутиджич тоже за экологию – в Минтрансе есть целая программа по экологическому и прочему разнообразию, без этого теперь никуда – другие геи и демократы просто не поймут.

Кто виноват? Путин виноват. Злые информированные языки утверждают, что лично видели, как он скручивал гайки с железнодорожных путей. И он же направил караван с баржами в “стационарные объекты” на их пути, благодаря чему вся Америка с придыханием наблюдает за тем, прольется ли метанол в воду – а это будет почище аварии в Ист-Палестин.

В маленьком городке в Огайо и пяти тысяч жителей не наберется, чего не скажешь о Луисвилле и окружающих городах – мало того, там совсем рядом главная военная академия США в Вест-Пойнте, как раз в пригороде Луисвилля.

Американские военные и до этого особым умом не отличались, а теперь так и вовсе может случиться настоящее бедствие – и лично Владимир Владимирович крутил штурвал буксира перед тем, как баржи врезались в “стационарные объекты” на их пути. Американцы врать не будут, просто не умеют этого делать – во всяком случае, достоверностью они никогда ранее не отличались. Да хоть любое американское СМИ откройте – на вас тут же прольется такой водопад обжигающей правды, что вас смоет к чертовой бабушке.

А еще информированные языки утверждают, что товарищ Си проверяет все до единого корабли с товарами для США – и как найдет на каком из них мешки с цементом, тут же сердится и требует разгружать обратно. И ведь его слушаются – а как не послушаться, если в тех краях лоб зеленкой мажут без всяких чайных церемоний?

Откуда знаю? Так американские журналисты и рассказали. А они, повторю, врать не обучены – не то что мы тут, в наших глобальных джунглях.

https://zakon-poryadok.mirtesen.ru/blog/43835150427/Zloy-Put...