Еще о нашей истории.

Абрам Ганнибал и юный Александр Суворов Многие из нас слышали о русском генерале африканского происхождения Абраме Ганнибале – крестнике Петра Первого и прадеде Пушкина. Однако мало кто знает, что именно «арапу Петра Великого» обязан началом своей военной карьеры не кто иной, как сам Александр Суворов.

Как известно, будущий полководец с детства интересовался военным делом. Но поскольку рос Саша слабым и болезненным, его отец Василий Иванович готовил сынишку к гражданской карьере. Неизвестно, как сложилась бы вся дальнейшая история России, если б в один прекрасный день играющий в солдатики Саша не попался на глаза Абраму Петровичу Ганнибалу. Заметив, как мастерски мальчик изображает в игре сложные тактические манёвры, Абрам Петрович убедил Сашиного отца не губить такой талант и отдать сына в военную службу.

Объявление времён Первой мировой войны. Родители ищут 13-летнего сына, сбежавшего на фронт Юному добровольцу Иосифу Гутману не суждено было вернуться домой. Он скончался 16 августа 1916-го года от полученных ранений.

Подборка карт России, составленных иностранцами за последние 500 лет. Подборка карт России, составленных иностранцами за последние 500 лет.

Дмитрий Донской воевал против Мамая и всей его "татарской силы". "...ордынский князь Мамай с единомысленики своими, всеми прочими князьми ордынскими и половецкими, и всею силою татарскою, еще же к тому рати понаимовав бесермены, армени, фрязи, черкасы, и ясы, и буртасы".

Теперь порасуждаем. Союзник Мамая литовский князь Ягайло Ольгердович, понятное дело, из Литвы.

Фрязи это итальянцы, генуэсская пехота. Тоже Запад.

Ясы - этническая группа в Венгрии, первоначально одно из аланских племён. И опять Запад.

Армени – крымские армяне.

Буртасы – "этнолингвистическая принадлежность буртасов определяется гипотетически", т.е непонятно кто.

Выходит, против Донского выступила западная коалиция с Мамаем во главе. С точки зрения официальной истории, наличие в войсках Мамая генуэзской пехоты кажется нелепым, где Золотая Орда, а где Италия? Но если принять, что по былинам Орда находилась на Западе, то становится понятным откуда у ордынцев итальянские наемники и почему в былинах ордынцы плавают на кораблях по морям.

Кутузов и его глаз 24 июля 1774 года у села Шумы выше Алушты состоялось сражение турецких и русских войск. Турецкий десант насчитывал 8 000 человек. Навстречу ему вышел отряд русских в составе 2850 солдат. Русский отряд делился на 8 батальонов, одним из которых командовал молодой подполковник Михаил Илларионович Кутузов.

Все солдаты наступали на турок пеших строем. А вот командиры батальонов обязаны были идти в бой на конях, чтобы их команды было хорошо видно солдатам. Такие конные мишени были идеальны и для турецких снайперов. Поэтому Кутузова турецкая пуля «сняла» с коня достаточно быстро… Кутузов был тяжело ранен: пуля попала ему в левый висок и вышла у правого глаза. Главнокомандующий Крымской армией генерал-аншеф В. М. Долгоруков в докладе Екатерине II о победе в той битве писал: «… Ранен Московского легиона подполковник Голенищев-Кутузов, приведший гренадерский свой батальон, из новых и молодых людей состоящий, до такого совершенства, что в деле с неприятелем превосходил оный старых солдат. Сей штабофицер получил рану пулею, которая, ударивши между глазу и виска, вышла на пролёт в том же месте на другой стороне лица».

Большинство людей считают, что Кутузов был ранен в голову и пуля выбила ему глаз. По легенде солдаты промыли ранение и глаз зажил, благодаря свойствам крымской воды.

На самом деле Кутузов никогда не терял глаз в Крыму. Глаз у него ВСЕГДА был и неплохо видел до конца жизни. В том-то и уникальность ранения, что пуля не задела важные нервные окончания, а прошла по пазухам, выйдя рваной раной с другой стороны.

Поэтому Кутузова и изображают на картинах в профиль – так как одна сторона лица была изуродована.

Черную повязку на глаз Кутузову «надел» лишь советский кинематограф. Впервые полководец в повязке через глаз появился только в фильмах про Отечественную войну 1812 года…

В советское время село Шумы, у которого была ранен Кутузов, получило название Кутузовка.

А в 1948 году рассматривался проект о переименовании города Алушта в город «Кутузов»…

Барабанщик «потешного полка» (1910 год) «Потешные войска» начали свое существование еще со времен юного Петра Первого в конце 17-го века. В Российской империи начала 20-го века были свои «потешные». После печального завершения русско-японской войны и последовавшего за ним упадка патриотического духа среди молодёжи было решено организовать своего рода детские военно-патриотические клубы, получившие название «потешных полков». Маленьких «потешных» обучали гимнастике, военному строю, а также – истории, церковнославянскому языку, пению. Примечательно, что большое количество «потешных» было набрано из сирот и бедных детей. Занятия в рядах «потешных войск» отрывали их от «непристойных шалостей», а также удерживали от воровства и прочих весьма сомнительных криминальных дел.

Засада в гаоляне. Гаолян — хлебный злак рода сорго с высоким стеблем. Русско-японская война, 1904-1905 годы.

Вице-адмирал Степан Макаров вскоре после назначения командующим тихоокеанским флотом в 1904 году погиб вместе с подорвавшимся на мине броненосцем «Петропавловск» во время русско-японской войны. Через девять лет в Кронштадте был открыт памятник Макарову, а пьдесталом ему послужила 160-тонная гранитная скала, которую подняли со дна Выборгского залива. Примечательно то, что эту скалу веком раньше везла баржа для памятника Павлу I, но не выдержала веса и затонула.

Откуда на Руси взялись Михаилы? Михаил - личное имя, заимствованное из древнееврейского языка. Относится к теофор­ным именам, то есть личным именам, включающим имя или название бога.

Древнееврейское имя Mīkhāʼēl восходит к выражению «Кто как Бог» (предпо­ложительно, в форме риторического вопроса) и пришло в русский язык через древнегреческий (Μιχαήλ) и старославянский (Михаилъ). Упоминается как имя ангела в Книге пророка Даниила и в Коране.

Конечная часть имени «ил» восходит к слову «эль», обозначающему в древнееврейском языке «Бог». Отсюда и древнееврейское Элохим (форма множе­ственного числа), одно из главных божественных имен.

В других языках встречаются разнообразные письменные и устные варианты того же происхождения, например Michael (в английском, немецком и других), Michel (во французском), Michele (в итальянском), Miguel (в испанском и порту­гальском), Mihály (в венгерском), Mika (в финском) и т. д.

Соответствующие имена относятся, как правило, к мужским, хотя в некоторых языках появля­ются и женские варианты: Michaela (немецкий) или Michelle (французский).

В русском языке также существуют русифицированные варианты Михайло и Михайла, а также редко встречающийся женский аналог Михайлина. На иллюстрации. первый царь династии Романовых Михаил Федорович и несостоявшийся последний император России Михаил Александрович.

Найден золотой конь царя Митридата около Анапы. В 2021 году был найден один из самых знаменитых артефактов древности - золотой конь могущественного царя Митридата VI Евпатора, правившего Боспорским царством в далекие от нас 132-63 годы до нашей эры.

Считалось что золотого коня по последнему повелению царя спрятали в недрах горы рядом с городом Пантикапеем (современной Керчью), и за прошедшие века многие энергично занимались его поисками, используя огромные ресурсы, но все было тщетно.

Помимо царского коня, отлитого в натуральную величину из чистого золота, были обнаружены части колесницы, изготовленной также из металла самой высокой пробы.

Детальное изучение фрагментов царской колесницы учёными выявило, что ее конструкция предназначена для упряжки из четырех скакунов, и это указывает на то, что поиски надо продолжить. Сегодня раскопки активно ведутся дальше, радиус поиска расширен.

Первый детский сад в Петербурге. И дальнейшее развитие детского садика. Первый детский сад в Петербурге был открыт в 1863 г. Софьей Люгебиль-женой известного филолога Карля Люгебиля. Все первые сады были частными, их создавали на собственные деньги педагоги, просветители и общественные деятели. Это было платное учреждение, которое могли позволить для своих детей только очень обеспеченные родители. Туда принимали детей от трех до восьми лет.

Дети проводили в саду 3-4 часа с утра и до обеда. В садах они не ели и не спали, а только занимались, играли и гуляли.

Ребят старше шести лет готовили к школе — учили чтению, арифметике, письму, языкам.

Во второй половине XIX в. промышленные предприятия нуждались в большом количестве работников. Поэтому начали открывать детские сады рядом с фабриками. В 60-е на прогулке

А уже 1934 г. была создана первая образовательная программа для детских садов. В 1938 г. сады окончательно стали похожи на те, что мы знаем сейчас.

Катастрофа на Египетском мосту 20 января 1905 г. Когда по Египетскому мосту проходил кавалерийский эскадрон, пролеты неожиданно рухнули на лед Фонтанки. Это бедствие сфотографировал корреспондент Карл Булла и напечатал в известном журнале "Нива":

«Сегодня в 12 ½ час. дня при следовании лейб-гвардии конно-гренадерского полка через Египетский Цепной мост через Фонтанку, в тот момент, когда головная часть полка уже подходила к противоположному берегу, мост обрушился. Находившиеся впереди офицеры успели проскочить на берег, нижние же чины, в количестве двух взводов, шедшие в строю справа по три в ряд, вместе с лошадьми упали в воду. Упали также в воду проезжавшие в обратную сторону один ломовой и четыре легковых извозчика без седоков и несколько пешеходов…

К 2 часам дня люди и лошади были извлечены из воды. Пострадавшие были отправлены в ближайшие приемные покои и в лазарет Николаевского кавалерийского училища. Серьезно пострадавших, по официальным сведениям, не оказалось».

Как Москва вышла из сумрака.

До 18 в. уличного освещения в Москве не было. В 1730 г. в Москве установили масляные фонари. Удовольствие это было дорогое, поэтому они размещались в некоторых районах города. Позже даже был введен «осветительный календарь»: свет на улицах зажигали с сентября по май и лишь 18 ночей в месяц, когда не было луны. Во второй половине 19 в. появились первые электрические фонари.

Электрическое освещение москвичи встретили с восторгом! Раньше по городу ходили фонарщики, которые поднимались к каждому фонарю, чтобы его зажечь, а теперь фонари вспыхивают сами и светят ослепительно ярко. Настоящее волшебство

Карстен Роде Карстен Роде родился в Германии, но был подданным короля Дании Фредерика II. Некоторое время он был купцом и имел собственное судно, ведя торговые дела. Позднее он занялся более выгодными делами, став морским разбойником на службе у брата короля герцога Магнуса. Без особой жалости он грабил и топил корабли под флагом Швеции. Но при этом Роде был крайне набожным человеком. Если кто-то казался ему пустобрехом или — хуже того — богохульником, он выкидывал его за борт, произнося молитву, чтобы отвести от своего корабля гнев Божий.

Во время Ливонской войны армия Ивана Грозного сумела захватить порт Нарву. Этот важный порт стал главным выходом к Балтийскому морю и важной стратегической точкой для торговли. Поначалу русская торговля в Нарве прекрасно развивалась, но Польша и Швеция начали чинить препоны немногочисленному русскому флоту Ивана Грозного.

Тогда царь потребовал прислать к себе человека, сведущего в пиратских делах. Бывший под покровительством Ивана IV герцог Магнус послал ко двору царя лучшего, то есть Карстена Роде. В 1570 году царь выдал ему крупную сумму денег, на которую был куплен и вооружен пинк. Позднее он нанял в свою команду 35 матёрых морских волков. В том же году Карстен Роде стал обладателем охранной грамоты от царя, дававшую ему разрешение грабить и топить чужие суда в Балтийском море. Так бывший купец стал корсаром Ивана Грозного.

Получив «фартовую грамоту» и снарядив своё судно, каперы Ивана Грозного вышли в Балтийское море и чуть не утонули. Новенький пинк внезапно дал течь, но моряки сумели с ней справиться и между делом захватить чужое судно. Добычу доставили на датский остров Борнхольм, там же Роде купил новое судно, а старое отдал под командование своего лейтенанта. Спустя некоторое время к Борнхольму Роде и команда возвратились с большим призом — захваченным шведским военным кораблём. Он и стал флагманом пиратской эскадры Роде.

Согласно договору с русским царём, пират должен был сбывать награбленное в портах, бывших в подчинении у России. А в Нарву Карстен Роде должен был приводить каждое третье захваченное судно и по две снятые пушки с других кораблей. Взятых в плен командиров или вельмож нужно было «сдавать приказным людям», чтобы можно было потребовать выкуп. Но Роде не был бы пиратом, если бы неотступно следовал всем правилам. Иногда он заходил в Ревеле и в датские порты, где продавал большинство награбленных богатств, не отдавая русскому царю обязательный платёж.

Одним из самых крупных «призов» стали четыре купеческих корабля, взятых на абордаж в результате страшного и долгого морского сражения. Но были и уловы покрупнее. «Русский адмирал», как любил себя называть Роде, и его команда захватили 17 кораблей, идущих из Гданьска с крупным грузом пшеницы. После этого «московитский пират» оказался в центре международного скандала. В Гданьске собрали совет, на котором было постановлено собрать экспедицию против пиратского флота Ивана Грозного.

За короткое время Карстен Роде успел насолить многим, в том числе и правителям Дании и Швеции. Деятельность русского корсара сильно подорвала торговлю в Балтике, лишив Данию большой части дохода с таможенных пошлин. Благодаря счастливой случайности Карстена удалось арестовать в одной из таверн Копенгагена. Капитана пиратской эскадры посадили в тюрьму, его команду распустили, а стоящие в порту корабли конфисковали.

Ивану Грозному было направлено письмо, в котором сообщалось об аресте его пиратского адмирала. Тот лишь выразил своё удивление деятельностью Роде. Наверняка царю доложили о том, что Карстен Роде сбывал награбленное не в указанных портах, присваивая себе все деньги. Поэтому Иван IV просто открестился от бывшего раньше в милости пирата.

Некоторое время Роде содержался в датском замке Гааль. Как только русский царь перестал интересоваться судьбой своего лучшего пирата, Роде был казнён.

Мировое лидерство по добычи нефти При Николае II по добыче нефти Россия заняла первое место в мире в 1901 году, обогнав Америку, и стала претендовать на звание глобальной энергетической державы. Впоследствии американцы вернулись на первое место, однако Россия прочно уднрживала 2 место в мире.

На фото: Нефтеперерабатывающий завод. Баку, 1900-е годы.

Первые удостоверения личности появились в России в XVIII веке. В 1721 году Петр I ввел обязательные паспорта для крестьян, временно покидающих пределы постоянного жительства. В начале XIX века появились загранпаспорта. К концу XIX века паспорта приобрели внешний вид, близкий к современному (книжечки), с указанием происхождения, сословной принадлежности, вероисповедания и с отметкой о регистрации.

Когда французы пострадали от напечатанных Наполеоном фальшивых рублей Во время нашествия Наполеона Россию наводнили фальшивые ассигнации, напечатанные по указанию французского правительства.

При этом при изготовлении фальшивок французы путали русские буквы «д» и «л». На некоторых банкнотах в первой строке вместо слова «государственной» читается «госуларственной». На других - в последней строке можно прочесть «холячею (вместо “ходячею”) монетою».

В научной литературе нет согласия: хотел ли Наполеон вбрасывать фальшивки в оборот, чтобы обесценить ассигнации и тем самым дестабилизировать российскую финансовую систему накануне войны. Однако бесспорно, что он планировал использовать их во время самого Русского похода, чтобы облегчить снабжение армии. Фальшивки должны были помочь закупить у местного населения продовольствие и корм для лошадей.

Интересно, что после падения власти Наполеона от фальшивок страдали и сами французы.

Во время войны в России казаки успели захватить немало вражеских обозов с фальшивыми банкнотами и, дойдя до самой Франции, стремились обменять их на франки.

Парижский полицейский бюллетень от 25 мая 1814 года сообщает, что «в обращении ходит много фальшивых российских банкнот. Меняла, обменявший вчера 450 франков на российские деньги, подал жалобу русскому генералу, от которого он их получил, но генерал ответил, что эти деньги сфабриковал Бонапарт». Так оружие Наполеона обернулось против его бывших подданных.

Историк Татьяна Петрова отмечает, что хождение французских фальшивок было одним из факторов, которые стимулировали российское правительство наладить изготовление банкнот с более высокой степенью защиты.

Роль народа в войне 1812 года Война 1812 года не случайно получила название Отечественной. Народный характер этой войны ярче всего проявился в партизанском движении, которое сыграло стратегическую роль в победе России. Отвечая на упреки в «войне не по правилам», Кутузов говорил, что таковы чувства народа. Отвечая на письмо маршала Бертье, он писал 8 октября 1818 года: «Трудно остановить народ, ожесточенный всем, что он видел; народ, который в продолжение стольких лет не знал войны на своей территории; народ, готовый жертвовать собой для Родины...».

Деятельность, направленная на привлечения народных масс к активному участию в войне, исходила из интересов России, правильно отражала объективные условия войны и учитывала те широкие возможности, которые проявились в национально-освободительной войне.

"Каменные чаши" на вершине Аракульского шихана (Челябинская обл) В 2000-е годы археологи под руководством Е.В. Тидеман изучили окрестности озера Аракуль и Аракульского Шихана. В ходе археологических разведок найдены стоянки, поселение и отдельные местонахождения. Всего в этих окрестностях выявлено уже более двух десятков памятников. Их датировали от энеолита до эпохи средневековья. Больше всего памятников на побережье озера – это стоянки охотников и рыболовов, а также поселение. Наиболее интересны археологические памятники на Аракульских Шиханах (ранний железный век – позднее средневековье). Причудливые скалы не остались без внимания наших предков – здесь располагались святилища. Ещё одна особенность Шихана — многочисленные каменные чаши. Летом в некоторых из них можно даже искупаться. Предполагают, что чаши образовались в результате разрушения породы из-за разводившихся нашими предками на одном и том же месте костров. В пользу этой версии говорит тот факт, что археологи нашли в чашах и рядом уголь и золу.

О чем может рассказать Боспорское стекло? В Керченском Историко-археологическому музее есть коллекция из голубого стекла.

Голубое стекло варится из обычного прозрачного стекла с добавкой 1% оксида меди. Но при этом меняется КТР (коэффициент теплового расширения), т.е. если просто прилепить разноцветные стекла друг на друга, то при остывании конструкции лопнет. Чтобы этого избежать, стеклу изменяют состав, подбирая друг к другу.

Получается вдали от метрополии, местные мастера умели делать такие сложные вещи.

В Муроме раскопали гигантские подземелья о которых не знали историки. Владельцы одного из кафе в старом подвале решили обзавестись пожарным выходом. Рабочие сняли асфальт, а под ним оказался кирпичный свод. Его пробили и увидели протяженные тоннели! Археологи, как обычно, представили логичное объяснение: под землёй же находились подвалы для хранения товара и запасов.

Но не всё так просто. Провалы появлялись всё чаще и выяснилось, что под Муромом целая сеть ходов и залов со сводчатыми потолками, а под землёй есть переход на другой берег реки Оки!

Под Благовещенским монастырём и вовсе оказалась сеть комнат в виде правильных шестиугольников, превращающихся в разветвлённый лабиринт. Версия с продуктовыми подвалами провалилась.

В администрации города признают, нет ни планов подземелий, ни упоминаний в истории о подобных ходах.

Приехавшие на место ЧП коммунальщики обнаружили, что под отверстием — древние подвалы со сводами, выложенными красным кирпичом. Помещения оказались очень большими.

- Заглядывала я туда. Видела, что коридоры уходят в разные стороны, - рассказала «КП» продавщица пирожков, стоящая на площади почти каждый день. - А через пару дней приехали самосвалы и засыпали всё песком.

1 августа 1924 года на Красной площади для посетителей был открыт Мавзолей Ленина. На фото первый временный деревянный вариант, который появился в январе 1924 года возле Сенатской башни Кремля.