С днём, когда сказка стала былью!

https://t.me/dumai_sam_i_sei4as/4784 В этот знаменательный день, 12 апреля 1961 года, первый человек Земли полетел в открытый космос. Юрий Алексеевич Гагарин — сын Земли, гражданин Советского Союза, первый покоритель неизведанных далей совершил свой незабываемый 108-минутный полет вокруг нашей планеты.

«Кто-то подсчитал, — говорил Юрий Гагарин, — что мощность двигателей ракеты, которая вывела на орбиту краснозвёздный «Восток», равнялась собранной воедино силе тяги всего конского поголовья дореволюционной России. Такое совпадение хотя и остроумно, но печально. Страна отсталости и деспотизма, какой была царская Россия, не могла бы вырваться в космос… Чтобы подняться к звёздам, мало разорвать путы земного притяжения – нужно было прежде сбросить оковы, в которых томились до Октября труд, разум, душа человека! Недаром называли коммунаров „людьми, штурмующими небо“… Штурм космоса начался не 12 апреля 1961 года, когда человек увидел открытую Вселенную, и даже не 4 октября 1957 года, когда первый спутник оторвался от Земли. Всё началось с выстрела „Авроры“, со штурма Зимнего».

Полётное задание Послание Юрия Гагарина Сегодня - День космонавтики, величайший триумф Советского народа. В этот день первым в истории человечества в космосе оказался коммунист, большевик Юрий Гагарин. Этот день положил начало новой эре - космического человечества. При капитализме человек смотрит вниз, в корыто, при социализме - на звезды. Гагарин вернется, когда мы снова научимся смотреть на звезды! Первый среди равных

Сегодня в России отмечается День космонавтики! 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стартовал на космическом корабле «Восток» с космодрома Байконур. В собрании Музея современной истории России хранится уникальный предмет — журнал в 32 страницы «К звёздам!» с историческими автографами на обложке: «Родному Никите Сергеевичу Хрущёву с сыновней благодарностью за всё, что для нас, космонавтов, сделал наш советский народ, родная Коммунистическая партия и лично Вы. Юрий Гагарин. Герман Титов. 27.09.61 г.» Предлагаем посмотреть на некоторые страницы альбома и познакомиться с обращением его авторов-составителей: «— В космосе человек! Новые понятия, новые мысли, новые люди — новая эра в истории Земли. Пройдут годы и годы, но даты первых космических полётов и образы пионеров-космонавтов останутся в благодарной памяти человечества как яркое свидетельство созидательной силы социализма, технического гения и трудового энтузиазма советского народа. Многие фотодокументы из этого альбома, вероятно, знакомы Вам, читатель, но, собранные воедино, они вновь всколыхнут недавно пережитое. Эти чувства ни с чем не сравнимы. Они светлы и праздничны как гимн человеческому разуму и воле, победившим тайны природы во имя передовой науки, во имя мира на земле». Фрагменты из журнала «К звёздам!». 1961 г. Москва. Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина Художник-составитель: К. Орлов Дизайн обложки: В. Кобелева

С Днём космонавтики, друзья! Группа Мотор-Роллер"

Для "Мотор-Роллера" уже стало традицией каждое утро 12 апреля встречать на Байконуре, а вечером того же дня выходить на площадь Главного космического города планеты, чтобы дать полуторочасовой праздничный концерт.

На фото: вдалеке, слева стартовый комплекс, который отправил в космос Юрия Гагарина.

Мотор-Роллер - Над землей летит корабль (2024)

Гагарин 1977 В. С. Василенко

Художник В. С. Василенко создал не просто портрет, а настоящий живописный мемориал первому космонавту планеты Юрию Алексеевичу Гагарину.

Мы видим космонавта за несколько минут до его исторического старта 12 апреля 1961 года. Знаменитая, обезоруживающая гагаринская улыбка, яркий огненно-оранжевый (в тексте описания упоминается как красный, несущий символическую нагрузку) скафандр СК-1, рука, поднятая в прощальном или приветственном жесте – эти детали мгновенно делают образ узнаваемым и близким. Художник запечатлел момент высочайшего напряжения и одновременно уверенности перед шагом в неизвестность.

Но эта картина глубже, чем просто фиксация момента. Василенко использует символический язык и приемы, близкие к коллажу, чтобы передать масштаб события. В разрывах облаков или клубах стартового дыма, в дробящихся формах самой ракеты внимательный зритель может различить черты Константина Эдуардовича Циолковского – «отца космонавтики», символизирующего научную мечту и теоретическую основу полета. Это взгляд в прошлое, к истокам.

Над головой Гагарина, в глубокой темно-синей бездне космоса, горит ярко-красное кольцо далекой туманности. Так художник визуализирует образ Большого Космоса, манящего и непостижимого, путь в который открывает этот человек. Это взгляд в будущее.

Таким образом, полотно становится живописной метафорой, объединяющей прошлое (Циолковский), настоящее (Гагарин перед стартом) и будущее (покорение космоса) отечественной космонавтики.

Символична и цветовая палитра. Доминирующий красный/оранжевый цвет скафандра и деталей несет мощный заряд. В контексте эпохи это цвет флага СССР, символ социальных преобразований и энергии страны, первой открывшей человечеству дорогу к звездам. Глубокий синий цвет фона – это сам космос, бескрайний и таинственный, путь в который проложил гражданин Страны Советов Юрий Гагарин.

https://t.me/c/1255997905/16778 Родина встречает героя. Художник Михаил Хмелько. 1961 год.

ЛЕНИН ЭТО ПРЕДВИДЕЛ

https://rutube.ru/video/private/92d90b79a5a2860d7d679cabb8da7f3d/?r=wd

Киножурнал «По Советскому Союзу» (№ 4, 1961 г., ЦСДФ). Учетный №: 19631

https://rutube.ru/video/cd37839364028da5bb5053a1e09acb03/

