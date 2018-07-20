Борьба в Ростове за барокко в подъезде панельной девятиэтажки

В Ростове-на-Дону, вдали от туристических маршрутов, в одном из спальных районов стоит неприметная девятиэтажка.

Но если зайти в ее первый подъезд - вас ждет культурное потрясение.

Этажи, лестничные пролеты, лифт, двери украшает неистовая эклектика из гипсовых барельефов в стиле барокко,

выкованных металлических украшений, видов Венеции в золоченых рамах, картин по мотивам Левитана, Моне и Семирадского.

Жильцы на мой вопрос, кто все это сделал, с гордостью отвечают : "Художник Константин Николаев с пятого этажа!"

Купив квартиру в этой панельной десятиэтажке в 2001 году, Константин Николаев с тоской заметил,

что в его подъезде все уныло: зеленые стены, серые цементные полы.А у соседей - "бесцветные глаза и желание прошмыгнуть в свою квартиру поскорее, ведь кому охота в этой неуютности задерживаться".

Тогда Константин, художник-оформитель по профессии и выпускник Ростовского художественного училища им.

Грекова, загорелся непростой миссией: "Ну нельзя же так жить дальше, ведь живут же в мире люди не так, красиво живут".

Константину тогда было 39 лет, и он решил сделать свой подъезд необычным, за свои деньги декорировав все этажи с ориентацией на дореволюционные купеческие дома Ростова. Для этого художнику понадобились новые навыки - он научился класть плитку и устанавливать гипсовый лепной декор.

"Когда я начал класть плитку на полу первого этажа, соседи проходили торопливо, боясь со мной столкнуться взглядом, отводили глаза - все боялись, что я начну с них требовать деньги за плитку, - говорит Константин. - А когда я начал монтировать на потолок лепной декор, народ вообще перестал меня замечать".

В процессе работы к художнику подошли жители трех-четырех квартир и предложили взять у них немного денег (порядка 500 руб.) - он взял.

Появились единомышленники и враги, и, в первую очередь, не оценило его труды правление товарищества собственников жилья (ТСЖ). "Моя инициатива полностью шла вразрез их жизненной позиции", - считает Константин.

Не трудно догодаться, что на этом этаже живет сам Константин.

Двери лифта,словно вход в жилище богатого византийца.

Внутри лифта висят дипломы и старые фотографии в рамках.

В 2008 году правление дома подало на Константина в суд за действия без разрешения. По словам художника, в районный суд защищать его пришли соседи по подъезду, а против выступали члены правления, настаивавшие, что все подъезды в доме должны быть одинаковыми.

Суд постановил, что Константин должен вернуть подъезд в исходное состояние. Тогда художник обратился к мэру города,

который посоветовал оспорить решение в кассационном суде при поддержке администрации города в качестве третьего лица.

В результате Константин отстоял свой проект.



Поднимаясь с первого по девятый этаж, хочется медленно подниматься и разглядыват, разглядывать.



С тех пор, уверяет Константин, большинство жителей подъезда полюбили барокко в повседневной жизни, а время от времени кто-нибудь из соседей рассказывает ему похожую историю: вызвали мастера по ремонту, а тот поднимался не на лифте, а пешком - рассматривает подъезд.

"Когда мне это рассказывают, я чувствую, что люди гордятся", - добавляет художник.



Константин в разговоре со мной поведал забавный момент из своей жизни: " Мне рассказала моя знакомая,

что у ее дочери в институте ( РИНХ) преподаватель рассказывал о превосходстве частной формы собственности

над государственной (эффективности), приводила в пример мой подъезд, мол раньше, при ЖЭКах было невозможно,

чтобы кто-то украшал по своей инициативе место общего пользования. Вот так меня и мой случай уже преподают в институте".





Подъезд Константина принес ему местную и национальную известность, благодаря СМИ, осветившим разбирательство,

и стал местной достопримечательностью. В мае прошлого года городской отдел культуры наградил художника

за проделанную работу по созданию Арт-подъезда в обычной Ростовской панельке,изнаком отличия “За заслуги перед городом Ростов-на-Дону”.

Константину 56 лет.В 1986 году окончил Ростовское Художественное училище им.Грекова М.Б пишет картины на продажу,

участвует в выставках. Основная профессия - художник-оформитель. (фото предоставленно Константином Николаевым)



https://3boi.livejournal.com/245067.html