Зарисовки из командировки. Кровавые пятна

Всякое случается в мире животных: грустное и смешное, печальное и не очень. То кто-то кому-то хвост отгрызет, то кто-то кого-то поцарапает, а то что-нибудь и посерьезнее. Вот какая трагедия разыгралась у меня на глазах, вернее, ее окончание.

Это было в 70-х годах и, как говорил атаман Бурнаш в фильме «Неуловимые мстители», в степях Херсонщины.

И вот в прекрасный летний день решил я прогуляться вдоль арыка. Ветра нет, солнце светит, птички щебечут, лягушки при моем приближении, как по команде плюхаются в воду, короче, идиллия.

Кто не знал – это лягушка :))

Иду я, иду и вдруг слышу посторонний звук, как будто кто-то веткой шлепает по воде. С места, где я стоял, ничего не было видно и я решил подойти поближе, чтобы узнать, кто или что издает такие странные звуки.

В том месте, куда я пришел, арык несколько расширился и принял форму круга. Посередине я увидел нечто, похожее на кольцо из толстой цветной веревки, конец которой выпрыгивал из воды и тут же погружался обратно.

Присмотревшись, я понял, что это змея. Она выпрыгивала из воды, погружалась в воду, опять выпрыгивала и так бессчётное количество раз.

При этом она была похожа на замкнутое движущееся кольцо. Трудно было определить, где голова, а где хвост, с такой бешеной скоростью она крутилась. А вокруг этого кольца по воде расходились в разные стороны кровавые пятна.

Постепенно вращение стало замедляться, и наступил момент, когда совсем прекратилось. Смертельно раненая змея, распластавшись на воде, вместе с пятнами крови медленно поплыла вниз по течению.

Что случилось, можно было только догадываться. Я думаю, что змея переплывала арык (я это часто наблюдал), а ондатра (водяная крыса) плыла по течению, и вот тут, должно быть, их дорожки пересеклись! А может это пираньи напали на змею?!

