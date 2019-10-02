Против мин и кораблей - лучший поход советской подлодки

Советского подводника Сергея Лисина не остановили ни вражеские мины, ни корабли! Вырвавшись на простор Балтики, его подлодка С-7 дерзко атаковала шведские суда с грузами руды для Германии и немецкие и финские транспорты. Это был самый результативный поход советской субмарины во время войны.



Оптимистичные надежды

Защита коммуникаций на Балтике была важной задачей кригсмарине, ведь по морю в Германию из Швеции шла железная руда, а из Германии в Финляндию и Прибалтику суда везли грузы для вермахта. Немцы желали защитить своё судоходство, заперев советский Балтийский флот в восточной части Финского залива. Было ясно, что, отойдя от шока потерь и поражений 1941-го, в 1942-м советские подлодки могут снова выйти на просторы Балтики.

Хотя враг низко оценивал возможности советских подводников, весной-летом 1942 года он создал мощный противолодочный рубеж — минные заграждения, охраняемые кораблями и самолётами. В Финском заливе находилось свыше 20 тысяч немецких и финских мин.

Но, как показали дальнейшие события, надежды врага на мины были слишком оптимистичными.

Прорыв к чистой воде

Несмотря на неудачи в начале войны, подлодки КБФ готовились к бою. Советское командование планировало отправить в море три «волны» субмарин, которым предстоял прорыв к чистой воде.

Первая группа лодок вышла в поход в июне–июле 1942-го года. Это были шесть «Щук», две лодки типа «С» и одна «Малютка». При прорыве минных заграждений две погибли, но остальные уцелели и начали действовать.

16 июня 1942-го счёт открыла Щ-317 капитан-лейтенанта Николая Мохова, потопив финское судно «Арго». Кроме «финна» Мохов отправил на дно шведское судно «Ада Гортон» с грузом железной руды для Германии, немецкий транспорт «Отто Кордес» и повредил датский пароход. К сожалению, Щ-317 погибла на минах, возвращаясь на базу. С-7

Дерзко действовала и С-7 капитан-лейтенанта Сергея Лисина. Она «огнём и мечом» прошлась по вражеским коммуникациям, атакуя немецкие, финские и шведские суда.

«Топи их всех!»

Поход С-7 начался 2 июля 1942 года. Покинув Кронштадт, спустя трое суток Лисин форсировал Гогландский противолодочный рубеж. «Эска» прошла Финский залив за 68 часов, хотя у других советских лодок уходило на это до пяти суток.

Сергей Лисин умело управлял лодкой среди мин. Он заранее изучил район прорыва и нашёл в нем лазейку, где субмарина смогла спокойно пройти через опасные воды. Командир С-7 Сергей Лисин

Восьмого июля С-7 заняла позицию в Норчёпингской бухте вблизи шведского побережья. Здесь она начала действовать в рамках неограниченной подводной войны. Согласно приказу, Лисин мог атаковать любые торговые суда в этой зоне без оглядки на их флаг. Исключение делалось лишь для шведских военных кораблей.

Этот приказ штаба КБФ имел чёткое обоснование. Немцы фрахтовали шведские суда для доставки железной руды в Германию и использовали воды Швеции для перевозки военных грузов.

Нарушение нейтралитета шведами развязало руки советским подводникам.

Кроме того, 7 июля 1942 года Швеция разрешила своему флоту атаковать «неизвестные» подводные лодки вне зависимости от того, в каком районе они обнаружены. Фактически это стало началом необъявленной войны между СССР и королевством.

Дерзко и беспощадно

Рано утром 9 июля субмарину С-7 атаковал шведский самолёт, сбросив на неё две бомбы. Лисин ответил — вечером того же дня он торпедировал и потопил шведское судно «Маргарета», шедшее с грузом угля из Германии. Любопытна дерзость советских подводников — Сергей преследовал и атаковал пароход в надводном положении.

Десятого июля С-7 сменила позицию, подойдя ко входу в пролив Кальмарзунд, где Лисин наблюдал как одиночные суда, так и конвои.

К вечеру следующего дня «Эска» атаковала двумя торпедами один из конвоев. В результате она потопила шведское судно «Лулео» с грузом железной руды для Германии. Шведские военные корабли сбросили на советскую лодку глубинные бомбы, не причинившие ей вреда. Последние секунды жизни «Лулео»

14 июля Лисин неудачно напал на другой шведский конвой. Удалось избежать советских торпед и одиночному финскому транспорту, который С-7 атаковала в тот же день.

Смена позиции

На гибель своих судов Швеция заявила СССР протест. По её мнению, оба судна затонули в шведских водах. И хотя это было не так, штабу КБФ пришлось отозвать С-7 на позицию между Либавой и Виндавой. Но Лисин сумел отличиться и здесь.

Утром 27 июля «Эска» произвела торпедный залп по немецкому судну «Эллен Ларсен». Промах! Лисин решил бить его артиллерией. Но «немец» сам решил свою судьбу, выбросившись на берег. Добить его не дали вражеские сторожевики.

30 июля С-7 успешно атаковала немецкий конвой, потопив транспорт «Кате». Спустя неделю она отправила на дно финское судно «Похьянлахти» с грузом картошки. Лодка расстреляла его из 45-мм орудия, потратив 380 снарядов.

Рассыпавшийся картофель затыкал пробоины от снарядов в борту, но в итоге судно загорелось и затонуло.

С-7 сняла со шлюпок финского капитана и одного из матросов, взяв их в плен. Подводники конвоируют пленных финнов

9 августа Лисин начал возвращение на базу. Ему удалось побить свой же рекорд — на переход через Финский залив ушло 64 часа. 12 августа С-7 пришла в Кронштадт.

Лучший поход советский подлодки

Советское правительство высоко оценило подвиг экипажа С-7. Весь экипаж наградили орденами, а командира представили к званию Героя Советского Союза. Командный состав С-7 после награждения

Сергей Лисин потопил четыре судна общим тоннажем 9164 брт и одно повредил. Такой успех позволил ему претендовать на рекорд результативности советской подлодки за время одного похода.

Хотя лидером в потопленном тоннаже является Александр Маринеско, первенство в количестве уничтоженных целей за один поход остается за Сергеем Лисиным. К сожалению, никто из его коллег не смог показать такой же результат.

Владимир Нагирняк