Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

14 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Пятая колонна рулит.Развод и еще раз ...
  • Светлана Митленко
    И только? Дааааа... тут разубеждать бесполезно. А ничего, что мужики, в основном, эти самые деньги, о которых вы так ...«Босоногий гарнизон»
  • Семен Демин
    Вы разве не знаете, что они воюют за деньги?«Босоногий гарнизон»

10 природных мест, которые Россия может потерять в ближайшие годы

Всемирный фонд дикой природы (WWF) составил список мест в России, которым грозит наибольшая опасность - остров Старичков, озеро Байкал, Двинско-Пинежский лесной массив, река Жупанова, девственные леса Коми, леса Подмосковья и др.обрыв

Двинско-Пинежский лесной массив (Архангельская область)

10 природных мест, которые Россия может потерять в ближайшие годыЭтот лес считается одним из самых крупных равнинных ельников в Европе, но сегодня он активно вырубается.

Кроме того, существующая технология рубки провоцирует усыхание ельников, рост числа вредителей, в том числе в примыкающих к лесу зонах, и многие другие проблемы.10 природных мест, которые Россия может потерять в ближайшие годыС 1990 года территория Двинско-Пинежского леса сократилась почти на 30%, до 0,99 млн га.

Остров Старичков (Камчатский край)

10 природных мест, которые Россия может потерять в ближайшие годыЗдесь риску исчезновения подвергаются животные. Рыбная ловля в промышленных масштабах уничтожают рыб и крабов в акватории Авачинского залива, что находится возле камчатского острова Старичков. Все это сказывается и на численности пернатых, а ведь именно здесь располагаются 44 гнездовых колонии десяти видов морских птиц (например, стариков – небольших птиц семейства чистиковых, в честь которых и назван остров).10 природных мест, которые Россия может потерять в ближайшие годы

Южный Байкал (Иркутская область, республика Бурятия)

Печально известный Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат сбрасывал отходы производства в самый большой в мире пресный водоем в течение десятков лет.

Более 95% загрязняющих вод поступало в озеро именно из БЦК.10 природных мест, которые Россия может потерять в ближайшие годыОсобенно досталось Южному Байкалу. Сегодня озеро по-прежнему нуждается в очистке. Помимо этого Байкалу угрожает и ряд других факторов, среди которых, например, воздействие гидроэнергетики на уровень воды.Озеро Байкал / ©Flickr

 

Девственные леса Коми (республика Коми)

10 природных мест, которые Россия может потерять в ближайшие годыЭти леса – первый расположенный на территории России природный объект, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тем не менее леса Коми продолжают страдать от буровых и взрывных работ, ведущихся золотодобытчиками.10 природных мест, которые Россия может потерять в ближайшие годы

Ненецкий заповедник в Печорском море (Ненецкий автономный округ)

Экосистему уникального заповедника, по прогнозам WWF и «Гринпис», способны разрушить проекты компании «Газпром нефть шельф», которая запускает здесь платформу для разработки нефтяного месторождения. Все это повлияет на природу данного региона самым плачевным образом. Например, как говорят специалисты, все западное побережье острова Долгий может быть залито свыше 100 тоннами нефти.Обитатели Ненецкого государственного природного заповедника / ©FlickrОбитатели Ненецкого государственного природного заповедникаОбитатели Ненецкого государственного природного заповедника / ©FlickrОбитатели Ненецкого государственного природного заповедника10 природных мест, которые Россия может потерять в ближайшие годыОбитатели Ненецкого государственного природного заповедника

Река Мзымта (Краснодарский край)

Олимпийское строительство в районе реки оказало на экосистему этого места отравляющее воздействие: Мзымта загрязнена мышьяком, фенолом и нефтепродуктами. Мероприятия по очистке уже ведутся, однако для ликвидации всех последствий загрязнения потребуется не один десяток лет.Река Мзымта / ©Flickr Река Мзымта

Река Жупанова (Камчатский край)

10 природных мест, которые Россия может потерять в ближайшие годыНад этой водной артерией висит угроза строительства каскада малых ГЭС. Экологи бьют тревогу, ведь строительство приведет к тому, что часть бассейна реки Жупанова попадет под затопление, а инфраструктура ГЭС уничтожит не только часть долины, но и ее уникальных обитателей, в том числе диких северных оленей.10 природных мест, которые Россия может потерять в ближайшие годыНе говоря уже о высокой сейсмичности данного региона: ошибка в расчетах инженеров может привести к крупной техногенной катастрофе.

Водно-болотные угодья дельты Кубани (Краснодарский край)

10 природных мест, которые Россия может потерять в ближайшие годыС одной стороны, водно-болотные угодья дельты Кубани страдают от промышленного прогресса (добыча и разведка нефти и газа, стоки пестицидов), с другой – от халатности населения, браконьерства и свалок. И это отнюдь не полный список угрожающих факторов.10 природных мест, которые Россия может потерять в ближайшие годыА ведь два участка дельты Кубани внесены в список Рамсарской конференции как одно из основных в Европе мест обитания водоплавающих птиц.

Река Ангара (Красноярский край, Иркутская область)

Эта знаменитая река, увы, может быть полностью утеряна для потомков. Ангара страдает от каскада расположенных здесь ГЭС и промышленных отходов предприятий. Смертельному риску подвергаются не только редкие ангарские рыбы, но и уникальные сосняки – визитная карточка Сибири.Река Ангара / ©Flickr Река Ангара 

Леса Подмосковья (Московская область)

10 природных мест, которые Россия может потерять в ближайшие годыМосква расширяет границы, и этот процесс, кажется, не остановится никогда. Можно долго рассуждать о его плюсах и минусах, но в конечном итоге от такого расширения страдает лес. Немалую роль в его уничтожении играют и лесные и торфяные пожары. Есть угроза, что потомкам нынешних москвичей будет попросту некуда выехать на природу.10 природных мест, которые Россия может потерять в ближайшие годыРазумеется, это далеко не полный список уникальных природных мест, подвергающихся риску уничтожения. Так, множество водоохранных лесов нашей страны может быть вырублено в результате поправок в Лесной кодекс, которые были принятые в 2012 году. Пожары в Приморском крае сокращают площадь лесов, а вместе с нею и количество таких уникальных животных, как леопард. Рубка ценных пород деревьев на Дальнем Востоке превышает норматив в два-четыре раза.10 природных мест, которые Россия может потерять в ближайшие годы

https://naked-science.ru/article/top/10-prirodnykh-mest-koto...

наверх