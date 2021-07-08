10 природных мест, которые Россия может потерять в ближайшие годы

Этот лес считается одним из самых крупных равнинных ельников в Европе, но сегодня он активно вырубается.

Остров Старичков (Камчатский край)

Кроме того, существующая технология рубки провоцирует усыхание ельников, рост числа вредителей, в том числе в примыкающих к лесу зонах, и многие другие проблемы.С 1990 года территория Двинско-Пинежского леса сократилась почти на 30%, до 0,99 млн га.

Здесь риску исчезновения подвергаются животные. Рыбная ловля в промышленных масштабах уничтожают рыб и крабов в акватории Авачинского залива, что находится возле камчатского острова Старичков. Все это сказывается и на численности пернатых, а ведь именно здесь располагаются 44 гнездовых колонии десяти видов морских птиц (например, стариков – небольших птиц семейства чистиковых, в честь которых и назван остров).

Южный Байкал (Иркутская область, республика Бурятия)

Печально известный Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат сбрасывал отходы производства в самый большой в мире пресный водоем в течение десятков лет.

Более 95% загрязняющих вод поступало в озеро именно из БЦК.Особенно досталось Южному Байкалу. Сегодня озеро по-прежнему нуждается в очистке. Помимо этого Байкалу угрожает и ряд других факторов, среди которых, например, воздействие гидроэнергетики на уровень воды.

Девственные леса Коми (республика Коми)

Эти леса – первый расположенный на территории России природный объект, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ненецкий заповедник в Печорском море (Ненецкий автономный округ)

Тем не менее леса Коми продолжают страдать от буровых и взрывных работ, ведущихся золотодобытчиками.

Экосистему уникального заповедника, по прогнозам WWF и «Гринпис», способны разрушить проекты компании «Газпром нефть шельф», которая запускает здесь платформу для разработки нефтяного месторождения. Все это повлияет на природу данного региона самым плачевным образом. Например, как говорят специалисты, все западное побережье острова Долгий может быть залито свыше 100 тоннами нефти.

Река Мзымта (Краснодарский край)

Олимпийское строительство в районе реки оказало на экосистему этого места отравляющее воздействие: Мзымта загрязнена мышьяком, фенолом и нефтепродуктами. Мероприятия по очистке уже ведутся, однако для ликвидации всех последствий загрязнения потребуется не один десяток лет. Река Мзымта

Река Жупанова (Камчатский край)

Над этой водной артерией висит угроза строительства каскада малых ГЭС. Экологи бьют тревогу, ведь строительство приведет к тому, что часть бассейна реки Жупанова попадет под затопление, а инфраструктура ГЭС уничтожит не только часть долины, но и ее уникальных обитателей, в том числе диких северных оленей. Не говоря уже о высокой сейсмичности данного региона: ошибка в расчетах инженеров может привести к крупной техногенной катастрофе.

Водно-болотные угодья дельты Кубани (Краснодарский край)

С одной стороны, водно-болотные угодья дельты Кубани страдают от промышленного прогресса (добыча и разведка нефти и газа, стоки пестицидов), с другой – от халатности населения, браконьерства и свалок. И это отнюдь не полный список угрожающих факторов. А ведь два участка дельты Кубани внесены в список Рамсарской конференции как одно из основных в Европе мест обитания водоплавающих птиц.

Река Ангара (Красноярский край, Иркутская область)

Эта знаменитая река, увы, может быть полностью утеряна для потомков. Ангара страдает от каскада расположенных здесь ГЭС и промышленных отходов предприятий. Смертельному риску подвергаются не только редкие ангарские рыбы, но и уникальные сосняки – визитная карточка Сибири. Река Ангара

Леса Подмосковья (Московская область)

Москва расширяет границы, и этот процесс, кажется, не остановится никогда. Можно долго рассуждать о его плюсах и минусах, но в конечном итоге от такого расширения страдает лес. Немалую роль в его уничтожении играют и лесные и торфяные пожары. Есть угроза, что потомкам нынешних москвичей будет попросту некуда выехать на природу. Разумеется, это далеко не полный список уникальных природных мест, подвергающихся риску уничтожения. Так, множество водоохранных лесов нашей страны может быть вырублено в результате поправок в Лесной кодекс, которые были принятые в 2012 году. Пожары в Приморском крае сокращают площадь лесов, а вместе с нею и количество таких уникальных животных, как леопард. Рубка ценных пород деревьев на Дальнем Востоке превышает норматив в два-четыре раза.

