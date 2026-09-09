Композитор Никита Богословский

22 мая 1913 года родился композитор, Народный артист СССР Никита Богословский (1913-2004).

Никита Владимирович Богословский — один из самых популярных, успешных и удачливых композиторов советской эпохи и, вместе с тем, таинственная и загадочная личность, сотканной из мистификаций и противоречий. Одним из главных событий своей жизни Богословский считал знакомство с Александром Глазуновым в возрасте 13 лет и занятия с ним по композиции:

- В течение почти двух лет я занимался с ним по воскресеньям, и эти занятия дали мне больше, чем все последующие консерваторские годы. Правда, иногда занятия заключались в том, что я бегал на угол Казанской и Невского за коньяком, но и это входило в круг нашей совместной деятельности, несмотря на то, что тогда я даже не пригубливал спиртное.

Первым сочинением Богословского был вальс, написанный им в возрасте 8 лет ко дню рождения дочери Леонида Утесова, Эдит. В 1928 в Ленинградском театре музыкальной комедии состоялась премьера его оперетты «Ночь перед Рождеством» (Богословскому на тот момент было всего 15 лет). Автора на премьеру не пустили, заявив:

- «Мальчик, тебе нельзя, придешь с мамой в воскресенье на утренник».

Никита Владимирович - автор музыки к известным всей стране шлягерам "Любимый город", "Спят курганы темные", "Шаланды, полные кефали" и многим другим, прозвучавшим в любимых зрителями кинофильмах.

Знаменитым Никита Богословский стал в 1937-м, когда вся страна запела его песню из фильма «Остров сокровищ»: «Если ранили друга, перевяжет подруга горячие раны его». Время было суровое, предвоенное, песня стала пророческой.

К сожалению, на рутубе этого ролика нет.

В предвоенные годы прозвучали и еще две песни, которые стали известны на весь Советский Союз - "Любимый город" (из кинофильма "Истребители", 1939)

и "Спят курганы темные" (из кинофильма "Большая жизнь", 1939).



Съёмки фильма "Два бойца" (1943) происходили в эвакуации, в Ташкенте. В первоначальном варианте сценария песен не было вовсе, но потом режиссёр Леонид Луков попросил Никиту Богословского написать песню для сцены в землянке.

Так появилась в картине «Тёмная ночь».

Хотя сам Богословский не считал ее любимой песней:

- Критикуя других, я прекрасно понимаю, что сам не без греха. У меня полно плохой музыки.

Когда начинаю перебирать, пересматривать, то думаю: «Черт, да тут же не так надо было сделать». Мои любимые песни из всего написанного - «Почему ты мне не встретилась?» и «Три года ты мне снилась». Хотя многие уверены, что любимой должна быть «Темная ночь». Вовсе нет.

Я считаю, что она была написана в помощь войне. Как Симонов мне однажды сказал: «Мы с тобой по немцу убили. Ты - «Темной ночью», а я - «Жди меня».

Странно, но я даже недолюбливаю эту песню. Может, потому, что написал ее всего за семь минут. Ко мне пришел режиссер Леонид Луков и сказал, что без хорошей песни никак не получается сцена в землянке. И при этом так талантливо рассказал и даже показал, какая она должна быть, что я сел к роялю и сыграл всю мелодию от начала до конца без единой остановки именно в том виде, в котором она вошла в фильм.

А вошла она в картину в исполнении Марка Бернеса, который пел эту песню так, что позже, записывая ее в студии грамофонных пластинок, все девушки-техники плакали. И испортили первый тираж пластинок, залив слезами матрицу...

После этого Луков решил, что Аркадий Дзюбин должен спеть ещё одну песню, совершенно контрастную, и дал композитору задание: написать её «в стиле весёлых одесских уличных песен». Как вспоминал композитор:

- Я по рождению ленинградец, никогда не соприкасался творчески с одесским песенным фольклором и просто не знал, с чего начать. И тогда в газетах было помещено объявление с просьбой ко всем лицам, знающим одесские песни, явиться на киностудию. На следующий день привалила огромная толпа коренных одесситов, патриотов своих песен. Пришли люди очень разнообразные — от почтенных докторов до типов, вызывавших удивление по поводу того, что они ещё на свободе. И все они два дня пели наперебой всевозможные типично одесские песни.

А я потом, сплавив характерные обороты и интонации, написал «Шаланды», песню вполне самостоятельную, но принёсшую мне впоследствии массу неприятностей, так как люди, её бесконечно критиковавшие, никак не могли понять, что такой персонаж, как Аркадий Дзюбин, мог петь в данных условиях только такого типа песню, иначе образ его был бы неправдивым. Конечно, если бы я написал эту песню вне фильма, просто для эстрадного исполнения, я был бы вполне согласен с моими критиками. Но зато после «Двух бойцов» жизнерадостные и доброжелательные одесситы стали считать меня «своим»

«Одесский» текст песни написал Владимир Агатов, взяв за основу собственное стихотворение, посвящённое социалистическому соревнованию рыболовецких бригад. Интересно, что в фильме, и в песне в частности (как и в её грамзаписи 1943 года) Марк Бернес произносит название города как «Одэсса» (в поздних записях 1963 и 1967 годов — уже в соответствии с литературной нормой: «Одесса»).

После выхода фильма на экран песня, по свидетельству самого Богословского, «имела ошеломляющий успех, но официально была в опале, не публиковалась и не рекомендовалась для официального исполнения, так как считалась блатной».



Никита Богословский был, воистину, человеком-эпохой, и человеком эпохи, со всеми ее противоречиями и метаморфозами. Высокое дворянское происхождение – и вполне комфортное существование внутри советской идеологической и бюрократической системы. Наполненные душевной теплотой мелодии лучших песен – и жесткие, порой даже жестокие поступки по отношению к близким. Слава чуть ли не фрондера, гонимого системой, неоднократные исключения из Союза композиторов – и неуклонное восхождение к вершинам власти в композиторской организации. Всеобщее признание и народная любовь, заслуженно завоеванные в песенном жанре – и практически канувшая в Лету большая часть творческого наследия (в том числе – симфонии, оперы, балет, два десятка оперетт, квартеты)…

После войны, в конце 50-х и в 60-х годах композитор работал на радио и ТВ, вел развлекательные программы. Он считается одним из основателей КВН, поскольку был ведущим его первой версии под названием «Вечер веселых вопросов».

Лучшие песни Богословского отличает искренняя лирическая интонация, опирающаяся на городской романс. В этом причина их огромной популярности на протяжении многих десятилетий. Всего им написано около 300 песен, а также музыка к 119 фильмам (помимо лент предвоенных и военных лет, среди них такие известные, как «Разные судьбы», 1956,

«Пес Барбос и необычный кросс»,- эпизод из короткометражного фильма "Пес Барбос и необычайный кросс" 1961 г., режиссер Леонид Гайдай, звучит "Марш браконьеров" Никиты Богословского

«Самогонщики», оба – 1961,

«Всадник без головы», 1973).



«Старый извозчик» (сл. В. Дыховичного) — один из первых эстрадных шлягеров композитора.