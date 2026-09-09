Композитор Никита Богословский

22 мая 1913 года родился композитор, Народный артист СССР Никита Богословский (1913-2004).
Никита Владимирович Богословский — один из самых популярных, успешных и удачливых композиторов советской эпохи и, вместе с тем, таинственная и загадочная личность, сотканной из мистификаций и противоречий. Одним из главных событий своей жизни Богословский считал знакомство с Александром Глазуновым в возрасте 13 лет и занятия с ним по композиции:
- В течение почти двух лет я занимался с ним по воскресеньям, и эти занятия дали мне больше, чем все последующие консерваторские годы. Правда, иногда занятия заключались в том, что я бегал на угол Казанской и Невского за коньяком, но и это входило в круг нашей совместной деятельности, несмотря на то, что тогда я даже не пригубливал спиртное.
Первым сочинением Богословского был вальс, написанный им в возрасте 8 лет ко дню рождения дочери Леонида Утесова, Эдит. В 1928 в Ленинградском театре музыкальной комедии состоялась премьера его оперетты «Ночь перед Рождеством» (Богословскому на тот момент было всего 15 лет). Автора на премьеру не пустили, заявив:
- «Мальчик, тебе нельзя, придешь с мамой в воскресенье на утренник».
Никита Владимирович - автор музыки к известным всей стране шлягерам "Любимый город", "Спят курганы темные", "Шаланды, полные кефали" и многим другим, прозвучавшим в любимых зрителями кинофильмах.
Знаменитым Никита Богословский стал в 1937-м, когда вся страна запела его песню из фильма «Остров сокровищ»: «Если ранили друга, перевяжет подруга горячие раны его». Время было суровое, предвоенное, песня стала пророческой.
К сожалению, на рутубе этого ролика нет.
В предвоенные годы прозвучали и еще две песни, которые стали известны на весь Советский Союз - "Любимый город" (из кинофильма "Истребители", 1939)
и "Спят курганы темные" (из кинофильма "Большая жизнь", 1939).
Съёмки фильма "Два бойца" (1943) происходили в эвакуации, в Ташкенте. В первоначальном варианте сценария песен не было вовсе, но потом режиссёр Леонид Луков попросил Никиту Богословского написать песню для сцены в землянке.
Так появилась в картине «Тёмная ночь».
Хотя сам Богословский не считал ее любимой песней:
- Критикуя других, я прекрасно понимаю, что сам не без греха. У меня полно плохой музыки.
Когда начинаю перебирать, пересматривать, то думаю: «Черт, да тут же не так надо было сделать». Мои любимые песни из всего написанного - «Почему ты мне не встретилась?» и «Три года ты мне снилась». Хотя многие уверены, что любимой должна быть «Темная ночь». Вовсе нет.
Я считаю, что она была написана в помощь войне. Как Симонов мне однажды сказал: «Мы с тобой по немцу убили. Ты - «Темной ночью», а я - «Жди меня».
Странно, но я даже недолюбливаю эту песню. Может, потому, что написал ее всего за семь минут. Ко мне пришел режиссер Леонид Луков и сказал, что без хорошей песни никак не получается сцена в землянке. И при этом так талантливо рассказал и даже показал, какая она должна быть, что я сел к роялю и сыграл всю мелодию от начала до конца без единой остановки именно в том виде, в котором она вошла в фильм.
А вошла она в картину в исполнении Марка Бернеса, который пел эту песню так, что позже, записывая ее в студии грамофонных пластинок, все девушки-техники плакали. И испортили первый тираж пластинок, залив слезами матрицу...
После этого Луков решил, что Аркадий Дзюбин должен спеть ещё одну песню, совершенно контрастную, и дал композитору задание: написать её «в стиле весёлых одесских уличных песен». Как вспоминал композитор:
- Я по рождению ленинградец, никогда не соприкасался творчески с одесским песенным фольклором и просто не знал, с чего начать. И тогда в газетах было помещено объявление с просьбой ко всем лицам, знающим одесские песни, явиться на киностудию. На следующий день привалила огромная толпа коренных одесситов, патриотов своих песен. Пришли люди очень разнообразные — от почтенных докторов до типов, вызывавших удивление по поводу того, что они ещё на свободе. И все они два дня пели наперебой всевозможные типично одесские песни.
А я потом, сплавив характерные обороты и интонации, написал «Шаланды», песню вполне самостоятельную, но принёсшую мне впоследствии массу неприятностей, так как люди, её бесконечно критиковавшие, никак не могли понять, что такой персонаж, как Аркадий Дзюбин, мог петь в данных условиях только такого типа песню, иначе образ его был бы неправдивым. Конечно, если бы я написал эту песню вне фильма, просто для эстрадного исполнения, я был бы вполне согласен с моими критиками. Но зато после «Двух бойцов» жизнерадостные и доброжелательные одесситы стали считать меня «своим»
«Одесский» текст песни написал Владимир Агатов, взяв за основу собственное стихотворение, посвящённое социалистическому соревнованию рыболовецких бригад. Интересно, что в фильме, и в песне в частности (как и в её грамзаписи 1943 года) Марк Бернес произносит название города как «Одэсса» (в поздних записях 1963 и 1967 годов — уже в соответствии с литературной нормой: «Одесса»).
После выхода фильма на экран песня, по свидетельству самого Богословского, «имела ошеломляющий успех, но официально была в опале, не публиковалась и не рекомендовалась для официального исполнения, так как считалась блатной».
Никита Богословский был, воистину, человеком-эпохой, и человеком эпохи, со всеми ее противоречиями и метаморфозами.Высокое дворянское происхождение – и вполне комфортное существование внутри советской идеологической и бюрократической системы. Наполненные душевной теплотой мелодии лучших песен – и жесткие, порой даже жестокие поступки по отношению к близким. Слава чуть ли не фрондера, гонимого системой, неоднократные исключения из Союза композиторов – и неуклонное восхождение к вершинам власти в композиторской организации. Всеобщее признание и народная любовь, заслуженно завоеванные в песенном жанре – и практически канувшая в Лету большая часть творческого наследия (в том числе – симфонии, оперы, балет, два десятка оперетт, квартеты)…
После войны, в конце 50-х и в 60-х годах композитор работал на радио и ТВ, вел развлекательные программы. Он считается одним из основателей КВН, поскольку был ведущим его первой версии под названием «Вечер веселых вопросов».
Лучшие песни Богословского отличает искренняя лирическая интонация, опирающаяся на городской романс. В этом причина их огромной популярности на протяжении многих десятилетий. Всего им написано около 300 песен, а также музыка к 119 фильмам (помимо лент предвоенных и военных лет, среди них такие известные, как «Разные судьбы», 1956,
«Пес Барбос и необычный кросс»,- эпизод из короткометражного фильма "Пес Барбос и необычайный кросс" 1961 г., режиссер Леонид Гайдай, звучит "Марш браконьеров" Никиты Богословского
«Самогонщики», оба – 1961,
«Всадник без головы», 1973).
«Старый извозчик» (сл. В. Дыховичного) — один из первых эстрадных шлягеров композитора.
...Богословский был трижды женат, имел двух сыновей – Кирилла и Андрея (оба они уже умерли). Скончался композитор в возрасте 90 лет в Москве 04.04.2004 – мистическая дата с повторяющимися цифрами, будто специально предназначенная для человека, любившего символы, головоломки и шарады.
Мастеров розыгрыша, подобных Богословскому, в стране не было, нет и вряд ли скоро будут. Наглядный пример. Все смотрели новогоднюю комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975, эпизод - на видео). В основу сюжета лег реальный случай, рассказанный композитором Никитой Богословским. Рязанов вспоминал:
- На праздновании то ли дня рождения, то ли годовщины свадьбы один из гостей, пришедший из бани, быстро набрался и уснул. Несчастного отвезли на вокзал. Заплатив проводнице, загрузили в общий вагон. Ничего не понимающий уже трезвый человек проснулся на верхней полке поезда, прибывшего в Ленинград, вышел на привокзальную площадь и обнаружил, что, кроме портфеля с веником и пятнадцати копеек, при нем ничего нет. Бедолага позвонил Богословскому, и тот помог ему вернуться в столицу.
Другой эпизод. Знаменитый диктор Юрий Левитан, далекий от живописи, после долгих уговоров композитора накалякал домик, из трубы валил дым. Богословский вставил рисунок в рамку под стекло, повесил дома на видном месте. И всем гостям заявлял, что это подлинный Левитан. Те сомневались, имея в виду великого художника Исаака Левитана. Заключалось пари. Хозяин всегда выигрывал. Фамилию автора рисунка он ведь называл правильно!
Еще одна история, связанная с Левитаном, в пересказе Богословского:
- У писателя Виталия Губарева была манера: позвонит и обрадует - вечером приеду. И бросает трубку - его вовсе не волновало, свободен я вечером или занят. К одному его визиту я подготовился: поехал к Юрию Левитану, попросил наговорить текст. И гостей на вечер назвал побольше. Съехались гости, прибыл и Губарев. Сидим, пьем, я сделал вид, что включаю радио, а на самом деле врубил магнитофон.
Узнаваемый голос Левитана вещает:
- «В области драматургии присудить: Лавреневу Борису Андреевичу - Сталинскую премию первой степени... Губареву Виталию Георгиевичу за пьесу «Павлик Морозов» - Сталинскую премию третьей степени...». Шум, гам, поздравления. Счастливый Губарев бежит в магазин за шампанским, фруктами, пир продолжается. Кто-то предложил послушать еще раз «Последние известия». Включаю вторую пленку. Левитан перечисляет фамилии лауреатов и заканчивает выступление словами:
- «...Губареву Виталию Георгиевичу за пьесу «Павлик Морозов» - ни ...*»
*Мат мы целомудренно опускаем)
Трудно вспомнить другого человека, так любившего розыгрыши и шутки, иногда довольно злые. Так Олег Ануфриев вспоминает об одной не слишком доброй шутки композитора:
- "Однажды Никита Владимирович «опечатал» дачу известного московского актера Владимира Хенкина. Их дома находились рядом, соседи были очень дружны. Однажды Хенкин пригласил Никиту на какой-то мальчишник. Композитор пришел, а дома никого нет. Оказалось, накануне Владимир Яковлевич улетел на гастроли в Ленинград.
Никита страшно обиделся, что его никто не предупредил и веселье сорвано. Он быстро сходил к себе на дачу, взял пластилин и кусок жгута. Вернулся к дому Хенкина и в замок от двери протянул жгут, из пластилина сделал лепешку и припечатал веревку к дверям, приложив пятак. Получилась настоящая печать. Время тогда было страшное, все боялись, что за ними могут прийти. А Никита еще и записочку оставил: «Приходили за тобой. Можем вернуться в любое время. Жди». Рассказывают, что у Хенкина чуть ли не инфаркт случился, когда он вернулся домой. Но после того как Богословский рассказал ему всю правду, они жутко напились, смакуя в деталях произошедшее."
Другую шутку Богословский отпустил в адрес своего друга — певца Сигизмундом Кацем, который выступал с концертами на юге.
- "В Советском Союзе были очень популярны подобные поездки, дававшие возможность неплохо заработать. Никита с Сигизмундом распределили между собой несколько санаторных концертных площадок, по очереди на них выступая. И что же сделал этот негодяй Богословский! Приехал однажды в один из санаториев, вышел на сцену, где стоял рояль, и представился: «Здравствуйте, меня зовут Сигизмунд Кац, я буду петь вам свои песни». А Никита блестяще мог сыграть любую мелодию. Он полностью спел весь концерт Каца. Зрители в восторге, довольны. На следующий день в этом санатории должен давать концерт настоящий Кац. И вот он вышел на сцену и обратился к собравшимся: «Меня зовут Сигизмунд Кац, я вам исполню свои песни». Не успел он открыть рот, как его забросали яйцами. Никита ликовал, что так ловко подшутил над Сигизмундом. Но, надо признать, никто на Никиту никогда не обижался. Сразу после розыгрыша он шел на мировую, которая обязательно заканчивалась крепким возлиянием. К тому же он считался эдакой «персоной нон грата», человеком с ореолом таинственности."
Сам Богословский вспоминает:
- "А вот как мы разыграли Соловьева-Седого в наши студенческие времена. Мы отдыхали в Сестрорецке, и он приехал туда очень уставший. Был жаркий летний день, и он, еще совсем белый, заснул на пляже. Спина оказалась обращенной к солнцу. Тогда мы вырезали из газеты короткое русское слово и слюной наклеили ему на спину. В результате спина загорела, а это слово четко белело. Бедный Василий Павлович долго не мог ходить на пляж."
В суровые 1930е годы Богословский также не сидел понурившись, а шутил на всю катушку.
" А вот еще розыгрыш — в Киеве, перед самой войной. Сидим мы как-то вечером в номере, веселимся, валяем дурака. А из соседнего номера, какие-то два типа-ревизора стучат к нам в стенку -тише, мол!
Нам это несколько надоело. И тогда Марк Бернес (по задумке самого Богословского) звонит им и измененным голосом говорит:
- "Товарищи, с вами разговаривает администратор гостиницы. Скажите, вы члены партии? Да? Тогда я должен вас как коммунист коммунистов попросить. Дело в том, что сейчас к нам приезжает группа иностранцев, и мы вынуждены вас до утра переселить. Вам постелят в красном зале, а утром вы вселитесь назад. Особенно не одевайтесь — набросьте что-нибудь и спускайтесь".
Эти два господина прямо на нижнее белье накидывают пальто и, сверкая кальсонами, спускаются в красный зал. Входят и видят: зал ярко освещен. Стоят буквой "п" столы, сидят разодетые дамы. Все начальство города чествует знаменитого летчика Чарльза Линдберга. Собравшиеся в свою очередь очень удивились, увидев этих двух заспанных раздетых типов. Три дня искали, кто это сделал, ко так и не нашли.
Два друга: М. Бернес и Н. Богословский
А вот еще случай.
- Обедаем мы как-то в гостинице "Континенталь" (потом, во время войны, она была взорвана). Я, Бернес и артист Степа Каюков. И Степа говорит:
- "Как грустно, я получил от жены телеграмму: "Кончай художества, выезжаю!"
Мы с Бернесом переглянулись и ушли. Договорились с дежурной. И вот Каюкова из ресторана зовут к телефону — Москва вызывает. Каюков, бросив борщ, подходит. А ему говорят:
- "Вам наверх дали, в номер".
Он бежит пешком на пятый этаж — лифт не работает. Прибегает в номер, а ему:
- "Товарищ Каюков, к вам в номер звонок не проходит, идите к дежурной".
Степа идет к дежурной. Та:
- "Ох, вас не дождались, дали вниз, к портье".
Степа спускается вниз.
- "Товарищ Каюков, так вас же ждут у телефона наверху!"
Степа мотался туда-сюда, пока вконец не обессилел. И тут портье ему говорит:
- "Товаpищ Каюков, Москва отказалась с вами разговаривать, вас никак не найдешь!"
В ресторан Степа вернулся минут через сорок. "
Но однажды Богословский чуть не поплатился за свою шутку.
Один раз Богословский пытаясь разыграть Ласкина чуть не попал как кур в ощип. Они жили с ним в одном номере. И он позвонил ему по местному телефону снизу: "Это я, твоя дорогая девочка, я сейчас бегу в твои объятия. Быстрее раздевайся!". А администратор вдруг бледнеет и говорит: "Никита Владимирович, вы куда звоните?" "Как куда, в свой номер!" Тут он чуть не падает в обморок. Оказывается, их переселили, пока он где-то там гулял, а в их номере разместили вновь назначенного министра внутренних дел Серова, и пошутил мэтр именно с ним. Богословский был сильно перепуган — время было серьезное. А наши артисты, уходя по ночам на съемки, ещё долго стучали ему в дверь: "Богословский, с вещами!"
Вот такие шутки...
Но самая необычная история, произошла с нашим композитором в 1947 году. Сам великий мастер юмора и смеха так до самой смерти не мог понять, что это было. Розыгрыш или правдоподобная история?
К нему в номер гостиницы "Европейская" в Ленинграде подселили молодого военного с погонами старшего лейтенанта на одну ночь. Военный как военный, похожий на всех своих коллег по военному цеху, крайне вежливый и культурно глаголящий. И всё бы ничего было, если бы не его цвет лица. Оно было зелёное. Даже не оливковое, а просто какое-то огуречно-зелёное.
Ну, естественно, пошёл разговор по душам. Но вскоре Никита Владимирович понял, что он уже ничего не говорит, а лишь с замиранием сердца слушает своего ночного гостя. Слушает невероятную повесть его жизни. Там был примерно такой рассказ: "До войны я учился в Сибири, в военном училище, а потом стал там же преподавать. И вот уже перед самой войной меня вызывает командир и вручает пакет, согласно которому я должен отправиться в Москву, в Министерство обороны. Приезжаю, хожу из кабинета в кабинет, все выше и выше, и наконец попадаю к какому-то очень высокому начальнику. Он говорит: "Мы тщательно изучили вашу биографию. И, поскольку вы знаете хорошо английский язык и вас аттестовали как большого специалиста по танковой атаке и стратегии, вы поедете в качестве консультанта и советника от Советского Союза в Северную Африку в распоряжение маршала Монтгомери".
Кружным путем долетаю в Африку, являюсь в штаб. Там — представители от каждой союзной страны, и я — единственный в звании лейтенанта. У других чины повыше. Начинаю осваиваться. И вот перед наступлением на Эль-Аломейн идет совещание штаба и всех консультантов из разных стран. Обсуждают план наступления. Слушаю, и тут у меня созревает свой план, и я предлагаю его. С некоторым колебанием мой план сочли резонным. В результате Эль-Аломейн был взят в рекордно короткие сроки, и - могу похвастать - по моему плану. Дальше война в Северной Африке продолжается, и вот предполагается генеральное наступление на Тобрук. И я опять предлагаю свой план. Его принимают, и Тобрук берут буквально за полсуток. После наступления я уже собираюсь ложиться спать, как вдруг ко мне в палатку заходит дежурный офицер: "Сэр, к вам пришли". И... входит Черчилль! Вручает мне орден Бани — самый высокий английский орден - и, пятясь, как перед королевской особой, выходит.
Надо сказать, что обладателей ордена Бани среди иностранцев можно пересчитать по пальцам. Этот орден дает право на лордство и постоянное место в парламенте. Кроме того, англичане обязаны его обладателю построить дом — в любой части земного шара, с угодьями - в зависимости от желания награжденного. Кроме того, оказывается, если кому-то вручают орден Бани, то все союзные страны должны вручить этому человеку по своему высшему ордену.
Тут молодой собеседник прервал свой рассказ и спрашивает: "Вы, наверное, не верите мне?" Богословский стал что-то пробормотать невнятно - так как ему было трудно скрыть свое недоверие. И тогда офицер раскрыл свой фанерный чемодан и высыпал на одеяло целую кучу орденов. Там были какие-то звезды с лентами, с бриллиантами, золотые львы. Бог знает что! "Хотите взять какой-нибудь на память?" Мэтр юмора культурно отказался.Тогда он убрал все эти ордена назад в чемодан и продолжил: "Наши меня наградили орденом Красной Звезды и сделали старшим лейтенантом. Служба моя в Африке продолжалась, но вдруг в один прекрасный день я потерял сознание. Очнулся - около меня фронтовой врач. "Сэр, — говорит,- мужайтесь. Вы заболели болезнью, которой страдают в этих краях только белые. Случаев было всего около двадцати, и, как она лечится, мы не знаем. Посмотрите на себя в зеркало". Я посмотрел и увидел, что мое лицо — ярко-зеленого цвета, как трава, и хлопнулся в обморок снова. Потом, когда я пришел в себя, врач сказал, что, по его данным, с этой болезнью можно прожить дольше в местах, где существуют определенные колебания атмосферного давления. В СССР это - Симеиз.
После этого у меня несколько раз еще случались припадки, но ничего не болело, я лишь чувствовал слабость. Я закончил свои дела в Африке и вернулся в Союз. Приехал к себе в Сибирь - а там и училища моего нет больше, и никого знакомых, родных. И вот завтра я лечу в этот самый Симеиз...
Потом композитор заснул, а утром, проснувшись, уже его не обнаружил. Так и осталось загадкой для Богословского всё услышанное. Есть ли здесь хоть какая-то часть правды? Кто это был? Действительно, герой? Или — гениальный выдумщик и мистификатор, который талантливо сцепил такое количество забавных фактов и так убедительно заплёл историю? Но откуда тогда у него все эти ордена? Ограбил какой-то музей? Вряд ли... Тогда бы его искали. И при всех подробностях жизнеописания, молодой человек умудрился не представиться.Так до дней своих последних композитор и ломал голову, кто это был. Пытался наводить справки о зелёном офицере. Но всё было тщетно.
А может это была спланированная шутка его друзей, направленная на него. Но кто был автором идеи? Это осталось под покровом тайны.
Умные люди в любую эпоху хорошо устроятся в жизни....Ведь ум - это ИНСТРУМЕНТ приспособления к трудностям жизни.