Казахстанский рок мюзикл «Три дома окнами во двор» (группа «Мотор-Роллер»)

«Три дома окнами во двор» — первый алма-атинский рок-мюзикл. Его действие разворачивается и в Алма-Ате, и в Алматы. Герои — простые ребята из 1980-х, которые и сегодня в душе по-прежнему алма-атинцы. Трое молодых ребят живут и взрослеют, влюбляются и дружат, расстаются и встречаются. За 2,5 часа спектакля зрители проживут вместе с героями больше 30 лет.

В этой истории каждый узнает себя и своих близких. Погрузитесь в постановочную среду и атмосферу Алматы последних сорока лет, наблюдайте, как менялось время, и ощутите драму троих дворовых друзей, которые сумели сохранить свои детские мечты.

Премьера рок-мюзикла состоялась 31 января и 1 февраля 2019 года на сцене Государственного академического русского театра драмы имени Лермонтова. Профессиональные актеры, такие как Венера Нигматуллина, Дмитрий Скирта, Антон Митнев, отлично сработались на сцене с ребятами, пришедшими в труппу через открытые кастинги. Мюзикл объединил в себе актеров разных поколений и позволил проявиться всем лучшим качествам каждого из них.

Ильяс Аутов — лидер Motor-Roller — исполнил одну из ведущих ролей в спектакле, а его группа вживую отработала на сцене вместе с актерами все показы. «Я бы хотел, чтобы этот спектакль посмотрели все, кто соскучился по хорошим постановкам и талантливым шоу. Уверенно могу сказать, что они не разочаруются. Наш мюзикл будет интересен каждому, независимо от возраста. Почему я в это верю? Потому что тут клокочет живая, не местного размаха, творческая фабрика. Потому что большой коллектив энтузиастов от всей души старается создать нечто, что должно стать событием для нашей страны», — отметил Ильяс Аутов.

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Авторы постановки подчеркнули, что они отказались играть на ностальгии поколения 80-х и стремились создать произведение, интересное для всех возрастов.

Одна из зрительниц, Джамиля, поделилась мыслью о том, что Россия и Казахстан переживают непростые времена, поэтому в творчестве нужно поднимать серьезные темы. Одной из таких тем, по мнению жительницы Алма-​Аты, является тема распада СССР и того, как этот распад переживает поколение, представителям которого сейчас 40 лет.

Премьерой рок-​мюзикла «Три дома окнами во двор» группа Motor-​roller отметила свое 25-​летие.

Одной из ключевых в мюзикле стала новая песня группы «Такими нас запомнят» со словами:

…Интересно, какой же потомки

Нам с тобой огласят приговор?

[…]

Вдруг похвалят, что вовремя, четко

Мы нелепый Союз разнесли?

В самом деле, Литва и Чукотка

Побратимами быть не могли?

[…]

Руль машины сегодня у нас,

Так, куда держим путь:

На вершину горы или в грязь?

https://aftershock.news/?q=node/795283

Алма-Ате после мюзикла группы Motor-roller задумались о новой идеологии

Сцена из мюзикла группы Motor-roller «Три дома окнами во двор»

Главной движущей силой в создании СССР была идеология, поэтому реализация неосоветского проекта невозможна без новой идеологии, вдохновляющей людей. Об этом заявил предприниматель из Казахстана Нурлан Адил, отвечая корреспонденту ИА Красная Весна на вопрос об идейной составляющей мюзикла рок-группы Motor-roller «Три дома с окнами во двор», представленного 5 октября в Алма-Ате.

«Нужна новая идеология, не связанная с материальными вещами. Очень просто сказать: „Зарабатывайте больше — будете жить хорошо“. А осуществить это сложно. Денег на всех не хватит. Но есть простые люди, которые хотят жить и имеют право на свое счастье», — сказал предприниматель.

Во время каждого из двух показов мюзикла вмещающий 2500 человек Дворец Республики был заполнен до отказа.

Сцена из мюзикла группы Motor-roller «Три дома окнами во двор»

В постановке, которая длится два с половиной часа, жизнь в позднесоветский и постсоветский периоды показана на примере друзей, выросших в одном дворе. В основе сюжета лежит история дружбы дворовых ребят. Испытанием для этой дружбы становится погоня за амбициями и мечтами.

Одним из наиболее ярких в мюзикле стал эпизод, следующий после сцены, в которой говорится о крахе СССР. В этом эпизоде один из старых друзей объясняет другому правила «новой жизни»: «Хочешь жить — нужно рвать. Может, и красть».

Этот герой (его имя — Атас) поет:

Но это всё была вода, теперь слушай сюда.

Равноправие соскочило из этой страны навсегда,

И теперь кругом одни холуи и господа.

Я вот вышел в господа, но это так, ерунда.

Ему отвечает персонаж по имени Боб:

Ерунда?! Ты смеёшься, Атас?

У тебя ведь не житуха, а супер-экстра класс!

Твоя тачка стоит больше, чем весь наш квартал,

Все деляги в этом городе тебе заносят нал,

Под тобою рынки, чинушы, менты,

Ну, а тёлок и брильянты даже не считаешь ты.

Боб получает на это такой ответ от Атаса:

Чем толще на шее цепуха из золота,

Тем сильней мозги страдают от голода.

«Счастье», которое ты сейчас расписал — для убогих,

У которых башка отколота;

Низкий потолочек для маленьких птах.

А я хочу на самый верх, где парят в облаках

Те, кто всем правят, те, кто велят.

(С яростью) Пусть подвинутся, и я хочу поиграть в короля!

ИА Красная Весна

https://rossaprimavera.ru/news/fbca4688

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