Лёша Пять Процентов

Не так давно Совет Федерации освободил Алексея Кудрина от должности председателя Счётной палаты. Новым местом работы бывшего вице-премьера и министра финансов должен стать интернет-гигант «Яндекс». Вдобавок к руководящей должности он получит акции компании, стоимость которых сейчас оценивается в сотни миллионов долларов.

На первый взгляд уход в частную компанию с поста главы Счётной палаты – это провал карьеры чиновника. Для такого отступления должны быть поводы. И они вроде как были. Несколько аудиторов Счётной палаты уже давно ходят под статьёй. Михаилу Меню в прошлом году счастливо удалось избежать приговора из-за истечения срока давности по факту растраты. Вокруг Светланы Орловой то и дело возникали коррупционные скандалы – сразу несколько её заместителей на прежнем посту губернатора Владимирской области попали в переплёт. В свою очередь, Олега Савельева пресса обвиняла в незаконной предпринимательской деятельности. Понятно, что все эти истории не могли не отразиться на имидже Кудрина. С другой стороны, звучат свидетельства, что Кудрин по-прежнему остаётся, что называется, «близок к телу», на правах старого товарища пользуясь доверием. Потому что ему какие-то скандалы с подчинёнными. Так что уход с госдолжности очень напоминает демарш ранее поступившего точно так же Анатолия Чубайса, сообразившего, насколько это важно – вовремя соскочить.

Потому переход из Счётной палаты в «Яндекс» выглядит довольно привлекательно. Тем более что вдобавок к должности Алексей Кудрин, похоже, выторговал себе изрядный денежный куш. Сразу несколько источников сообщили, что Кудрин может получить 5% в капитале обновлённой компании, 2% из которых достанутся ему сразу, а остальные он выкупит позже.

Много это или мало? По итогам прошлого года «Яндекс» стоил по российским меркам гигантских денег – около 22 млрд долларов. 87,6% акций свободно ходили на бирже, семейному трасту сооснователя компании Аркадия Воложа принадлежали 8,5%, ещё около 4% было распылено между менеджерами и «старыми» акционерами. Основные активы числились на балансе зарегистрированной в Амстердаме компании Yandex N.V. Теперь бизнес предполагается разделить на российский и зарубежный. Уже живущий в Израиле Аркадий Волож заберёт то, что можно безболезненно релоцировать, например проект по созданию беспилотников, а также образовательные и облачные сервисы. Также ему, по слухам, отойдут авторские права на некоторые разработки «Яндекса». А вот главные источники прибыли компании останутся в России. Это прежде всего подразделения по продаже рекламы, обслуживание такси и доставки еды, а также маркетплейс.

Сейчас идёт подковёрная борьба за раздел этого сладкого пирога, в которой участвуют финансовые и олигархические структуры. Говорят, ещё два года назад свои позиции пытался застолбить Роман Абрамович. В своё время Олег Тиньков обменялся было активами с Аркадием Воложем, но замешкался, а потом оказался не у дел. Однако его бывший банк всё ещё имеет интерес к вопросу. Также известно, что государственный ВТБ уже прикупил акций «Яндекса» на 200 млн долларов.

Алексей Кудрин подал заявление об уходе с поста главы Счетной палаты. Комитет СФ по бюджету рекомендовал верхней палате досрочно освободить его от должности.

Похоже, Алексей Кудрин убедил кого надо в том, что сможет стать неким арбитром, который раздаст всем сестрам по серьгам. За это, видимо, он и получит долю. Исходя из капитализации компании в 22 млрд долларов, 5% – это около 1 млрд долларов! Да, из-за негативных новостей котировки «Яндекса» рухнули примерно вдвое, но всё равно цифра получается астрономическая – порядка 500 млн или немногим меньше.

За чей счёт Кудрин может получить этот щедрый бонус? Понятно, что за свои деньги бывший финансист прикупить акции «Яндекса» не сможет. Последние 10 лет он декларировал годовой доход на уровне примерно 2,5 млн рублей. Всё идёт к тому, что подарок будет сделан за счёт рядовых акционеров, которые доверили свои деньги российскому IT-гиганту. Если следовать обычной логике, то после раздела компании каждый акционер должен получить пропорциональную долю в обеих. Но сейчас из-за санкций такой подход не сработает. Западным акционерам не нужны акции российского «Яндекса», да и российские инвесторы не смогут получить дивиденды от иностранных проектов Воложа. Похоже, где-то здесь и будет найдена «долька» для Кудрина, который не имеет никакого отношения к становлению «Яндекса», однако теперь станет мультимиллионером. В своё время появился мем о Михаиле Касьянове, к которому прилипло прозвище Миша Два Процента – якобы именно столько премьер получал в качестве отката. Похоже, что теперь у него появился «соратник».

Санкционный удар

Примечательно, что именно европейские санкции дают Алексею Кудрину возможность втиснуться в руководство перспективной IT-корпорации. Ведь Аркадий Волож оставил бразды правления компании только потому, что в июне попал под рестрикции Евросоюза. После этого счета Воложа оказались заморожены, а в конце октября его дом в Амстердаме захватили сквоттеры, которых полиция не спешит выгонять.

Ещё нужно сказать пару слов о голосующих акциях «Яндекса». Здесь у Аркадия Воложа пока полный приоритет, остальные бумаги распылены между множеством миноритариев. Но есть одна «золотая акция», которая даёт её обладателю суперполномочия. «Золотой акционер» может блокировать консолидацию 10% экономических или голосующих акций в одних руках. Более того, он может накладывать вето на любое решение руководства, в том числе и самого основателя. Так что суперарбитр у «Яндекса» уже есть. Кто же он? Это специально созданный при компании Фонд общественных интересов. В него вошли более десятка представителей российских университетов и госкомпаний, а также три менеджера «Яндекса», включая Аркадия Воложа. Идея была красивая. И вот теперь для фонда настал «час X». Сможет ли он сохранить «Яндекс» без Воложа или позволит растянуть российскую интернет-империю на части, на радость американскому «Гуглу»?

И ещё немаловажный момент. Все последние годы «Яндекс» оставался ведущей IT-компанией России, развивая и внедряя новые сервисы не только в виртуальном, но и в реальном мире. Сейчас Волож, если судить по сообщениям СМИ, оставляет за собой наиболее перспективные направления. Не выйдет ли так, что «Яндекс» под руководством Кудрина выродится в перемалывающую деньги бюрократическую махину вроде пресловутого чубайсовского «Роснано»?