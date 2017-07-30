Поражение человекоподобных животных ("ЧПЖ") в сталинскую эпоху и их победа после смерти Сталина.

1. Московские судебные процессы, как «жертвы тирании» Сталина.

С августа 1936 г. проходил первый Московский процесс по делу «Троцкистско – Зиновьевского центра» (левая оппозиция), на котором осуждены 16 человек, где главными фигурантами дела были Зиновьев и Каменев. Из их показаний было очевидно, что убийство Кирова 1934 г. было согласовано с ними. С январь 1937 г. второй Московский процесс «Параллельно антисоветского троцкистского центра» при 17 осужденных, главные лица К.Радек, Ю.Пятаков и Г.Соколов. С марта 1938 г., третий Московский процесс «Право – троцкистского блока» при 21 осужденных, при главных персонах Н.Бухарин, А.Рыков, Раковский, Г.Ягода (бывший нарком внутренних дел СССР с 1934-36 г.). Ягода подтвердил, что убийство Кирова было согласовано с ним лично, как его не вмешательство. Он признался, что по заданию объединенной оппозиции, отдал приказ убить В.Р.Менжинского, В.В.Куйбышева и А.М.Горького. Многие из подсудимых подтвердили, что принимали участие в организации кулацких восстаний, делали все возможное, чтобы в СССР состоялся голод. Они дали показания, что за поддержку прихода их к власти и признания «цивилизованным миром» («ЦМ»), были им готовы на экономические и территориальные уступки. Обвиняемые были «революционерами» и «ленинской гвардией». Почти все из них, кроме Ягоды, в настоящий момент, признаны безвинными жертвами «Сталинской тирании» и реабилитированы властью при Горбачевском СССР и РФ. Все осужденные были бывшими хозяйственными и партийными функционерами, многих из них подвинули с этих постов, за создание оппозиционных фракций в ВКП (б). Они являлись, как явными, так и скрытыми врагами Сталина его команды руководства страны, многие противниками политического строя или сторонниками Троцкого. В их составе было значительное количество еврее. Например. Из десяти зам. НКВД Ягоды, восемь являлись евреями.

Процессы были открытыми, на них присутствовало тысячи людей, в том числе представители журналистов и дипломатических чиновников «цивилизованного мира». Их показания, публиковались в Советской и зарубежной прессе. В Интернете, их показания частично искажены, в направлении восхваления Сталина. Вероятно публичность этих процессов, не позволил признать их жертвами «тирании» в Хрущевские времена, т.к. свежи были воспоминания от процессов. Все они признали свою вину, хотя некоторые не в полном объеме. Например, Бухарин не признал, что собирался убивать Ленина в 1918 г., но не отрицал, что левые эсеры и левые коммунисты (он их возглавлял) планировали арест СНК и Ленина. Основные обвинения, подсудимые признали полностью. Их обвиняли: «При содействии иностранных государств, методами: террора, восстаний кулаков (последний процесс) и гос. переворота, дестабилизации экономики и промышленности. Подсудимые стремились к свержению существующего в СССР социалистического общественного строя, восстановление в СССР капитализма и власти буржуазии, расчленение СССР и отторжении от него в пользу «цивилизованного мира» Украины, Белоруссии, Средне – Азиатских республик, Грузии, Армении, Азербайджана, Приморья». Некоторых из них, как Ягоду, обвинили и в уголовных преступлениях.

В СМИ РФ, так и других стран бывшего СССР (России), нам внушают, это ложь, т.к. все указанные лица были коммунистами и «Ленинской гвардии». Первое, если вы изучаете историю, никакой ленинской гвардией, эти ребята не были, о чем Ленин изложил в своих, так называемых «завещаниях». Сталин в «завещаниях», выглядит по сравнению с ними, именно большевиком, хотя и грубым большевиком. Если проследить историю партии большевиков, именно «Ленинская гвардия», была в оппозиции к Ленину, самые судьбоносные моменты для России. Вторых, а как же исторический пример с Горбачевым, Ельциным, Яковлевым и Шеварднадзе и т.д.? Они так же были «истинными Ленинцами», в свое время клялись верности коммунизму и делу Ленина, держали под сердцем партийный билет КПСС. Если верить словам В.В.Путина, он партийный билет даже хранит.

2. Военный трибуналы 1937 г., над «жертвами тирании» Сталина.

12.06.1937 г. состоялись закрытые судебные разбирательства Военной Коллегии Верховного Суда СССР, над подсудимыми: зам. НКО СССР Тухачевским, Начальником Политуправления РККА Гамарником, Командующим КВО, БВО Якиром и Уборевичем, Нач. управления по начсоставу РККА Фельдман, а также командирами РККА Эйдеман, Корк, Примаков, Пунта. Ребята занимали серьезные посты в РККА. Например, Фельдман влиял при назначении на ответственные должности в РККА. Как и в других случаях, значительная часть, как их, так и их репрессированных подельников, были так же евреями по национальности. Их судили бывшие сослуживцы, некоторые были друзьями. Состав суда состоял: Ульрих, Маршалл Блюхер, Буденный, командармов Алкснис, Шапошников, Белов, Дыбенко, Каширин, комдив Горячев. Обвиняли и приговорили к расстрелу подсудимых: за измену Родины, попытку государственного переворота, шпионаж в пользу Германии и Польши, вредительстве при внедрении и разработке новых образцов вооружения. Интерес их показания представляет, подсудимые понимали, что социальной базы в СССР они не имели, т.к. прошла успешная коллективизации и индустриализации, поэтому планировали поражения СССР в войне с Германией, Польшей и Японией, затем захват власти военным переворотом. При осуществлении данного варианта, предполагалось не только экономические уступки, в виде предоставления концессий победителям, но и территориальных уступок, упоминались Украина, Белоруссия, Дальний Восток. Всех ребят признали «безвинными жертвами тирана Сталина», еще Хрущев на 20 съезде, при содействии «маршала победы» Г.К.Жукова. Как предыдущих процессов, их уголовные дела и протоколы судебных заседаний засекречены. Боятся обличители «сталинской тирании», «либералы» во власти (Кремле) и «оппозиции», допускать к указанным уголовным делам и протоколам судебных заседаний, не разделяет их взглядов.

Сейчас опубликованы некоторые документы: протоколы показаний Тухачевского на 150 листах, написанные им лично, письма его и других осужденных, некоторые лично Сталину, с признанием своей вины и просьбой на снисхождения суда. Особо интересно письмо Якира, характеризующего его, как обычную гниль. Особое место я уделил бы, отчету впечатлений судей, как Белова и особенно Буденного, а так же другие документы, прежде всего протоколами судебных заседаний. С последними документами, ознакомлены единицы. Ознакомился с ними, бывший депутат Верховного Совета СССР Алкснис. После знакомства протоколами судебных заседаний, у него не оставалось сомнения, что указанных ребят осудили справедливо, хотя ранее его мнение было противоположным. Он также заявил, что при повторном ознакомлении с этими документами, частично исчезли многие документы, то есть происходит чистка от доказательной базы. Особо интерес представляет, отчет Буденного наркому РККА Ворошилову. По этому письму многое проясняется, что же заставило Тухачевского пойти по своему пути. Когда Тухачевского спросили, почему он пошел на сговор с врагами Отечества, он ответил, что СССР смогла бы победить, только в войне с Польшей, но никак с объединенными силами Польши, Германии, Японии, то есть ставил на сильнейшего. В современном понимании, это называется власовский синдром. Интересно собственноручное признание Тухачевского, где он жаловался, как его все обижали и не ценили таланты в Сталинском руководстве, что толкнуло его к сотрудничеству с партийной оппозицией. Тухачевский так же заявил, на измену Родины он пошел исходя из логика борьбы. Он кривил душей, т.к. изменил России и причина очевидна, это логика карьеры, стремление к абсолютному личному максимализму, то есть Бонапартизм.

Сейчас многие «либералы». Разделились на два лагеря. На тех, кто не признают заговор военных и тех, кто его оправдывает. Отрицающие утверждают, что значительная часть осужденных были евреями, поэтому, не при каких обстоятельствах они не могли пойти на сотрудничество с Гитлером и приводят пример с Якиром. Эти ребята забывают уточнять, что Гитлер в тридцатые годы «цивилизованный мир» считал респектабельным политиком и борцом с «коммунистической чумой». Сталин говорил о связи заговорщиков с генералами Рейхсвера, а не Вермахта. Последний был преобразован в Третьем Рейхе в 1935 г. Заговорщики рассчитывали, договорится с Гитлером, за счет территориальных уступок, не планируя на полную оккупацию СССР. Если смотреть в корень, в семье не без уродов. Напоминаю, на 02.09.1945 г. в плену СССР числилось бывших военнослужащих Третьего Рейха: 60 280 поляков и 10 117 еврея. Некоторые из них, получили за боевые заслуги, самые высокие награды «Рейха». Так, что не все так однозначно и с евреями в войну. Но однозначно, как поляки, так и евреи, в основном использовались нацистами, как надзиратели концлагерей или карателей зонд командах. Вторая группа утверждает, что заговор против «Сталинской тирании», действительно существовал, но заговор носил лишь устный характер, никаких практические шаги не предпринимались и «разговаривали», чтобы спасти народ от «сталинской тирании», т.к. были патриотами России.

Придумана версия, что Тухачевский был гениальным полководцем и технарем, именно репрессии против Тухачевского и других военных, привело к трагедии 1941 г. На эту тему, сняты много художественных фильмов. Сомневаюсь, что бывшего дворянина, с непонятным прошлым в немецком плену, есть множество вопросов к его побегу из плена, беспокоила судьба простого народа. Ему приписываются слова в 1918 г.: «Я ставлю ставку на хамов». Многие из немецких генералов, знакомые с ним, однозначно заявляли, что он явно не разделяет взглядов большевиков, был необычайно тщеславен и умен. Обычная мания величия, никакого отношения к бедам трудового народа не имеет. Тем паче, Тухачевский стремился в 1931 г. производить не трактора и автомобили, а танки и самолеты. Сталин, назвал его проект красным милитаризмом.

Не все сходится и с его гениальностью. Советую почитать его статейку 1936 г. «Вопросы управления». В статье указывается, как управлять подразделениями в бою. Там много говорится о посыльных собачках, голубях, бойцах по связи, управление наступления войск крыльями самолетов, то есть писался обычный бред, но забыта радиосвязь. Тухачевский считал, что радиосвязь нужно использовать для взрывов на расстояния, управления танками и самолетами. Как говорится мечтать не вредно. Будучи, как зам. наркома РККА, ответственным за формирование технической политике. Вместо решения самого первостепенного и необходимого, как радиосвязь между подразделениями, он занялся прожектерскими проектами. Вкладывались громадные средства в проекты, типа радио управляемых танков, самолетов, кораблей, летающих танков, универсальных орудий. Было создано 5 тыс. безоткатных орудий Курчевского, которые выкинули, т.к. они были не доработаны. Его безоткатные пушки, универсальные орудия и «чудо снаряды» достали здравомыслящих конструкторов, типа Грабина. Почитайте его воспоминания. Минометы Тухачевский считал суррогатом артиллерии, поэтому им было закрыто конструкторское бюро по их разработки. Наплодили громадное количество легких танков и бомбардировщиков дальнего действия, забыв про фронтовую авиацию. Совершенно отвергал пистолеты-пулеметы, как средство современного боя и т.д. Его деятельность, против обороноспособности СССР, был просто колоссальной. В обвинительном заключении, ему вменялись, указанные факты. Сталин затем лично принимал участие в устранении его «художеств». Но время и ресурсы страны были утрачены, что сказалось и на трагедии 1941 г. Нам просто повезло, что этот «гений» и его «товарищи по борьбе», не дожили до Великой Отечественной войны. Но страшно другое. В заговор втянули значительное количество офицеров. Уточняю, к уголовной ответственности за политические преступления 1936-39 г. привлечено не 45 тыс., как нас уверяют «либералы», а от 1,5 до 3,5 тыс. офицеров, были среди них и безвинные.

Отрыжка этого заговора, проявилась на Западном фронте в июне 1941 г., которым командованием «невинная жертва» Павлов. Его уголовное дело, так же засекречено, но часть протоколов суда опубликованы. Советую их прочитать. Особенно интересен момент, когда Павлов пытается свалить вину на своих подчиненных. Ему задают конкретные вопросы, почему он не исполнил приказ ГШ РККА от 18. 06. 1941 г., «Приведение войск в боевую готовность», а так же не вывел войска из Бреста. Он переводит стрелки на подчиненных, подчиненные на него. Этот приказ и о чем там сказано, до настоящего момента власти РФ нам не поведали. Сплошные тайны Кремлевского двора.

3. Причины возникновения заговора против Сталинского руководства СССР. Два взгляда партийной элиты, на будущее развитие СССР.

Так, что произошло в предвоенные годы в стране? На этот вопрос ответил русский философ и анархист М.А.Бакунин, он отмечал: «Но героическое время скоро проходит, наступает за ним время прозаического пользования и наслаждения, когда привилегия, являются в своем настоящем виде, порождает эгоизм, трусость, подлость и глупость. Сословная сила обращается мало по малу в дряхлость, разврат и бессилие». Привожу протокол показаний Артузова, то же жертва «тирании», многим станет понятно, что происходило в тот период времени. Артузов известен многим по фильму «Трест», где его играл Джигарханян. Следователь задает ему вопрос: «Какие цели ставили заговорщики?» Артузов отвечает: «Основная задача – восстановление капитализма в СССР. Г.Г.Ягода объяснял мне, совершенно ясно, что никакого социализма мы не построим, никакой советской власти в окружении капиталистических стран быть не может. Нам необходимо такой строй, который приближал бы нас к западноевропейским демократическим странам. Довольно потрясений! Наконец нужно зажить обеспеченной жизнью. И мы, как руководители страны имеем право, открыто пользоваться материальными благами». Кому не известно, что же конфисковали у Ягоды при обыске, советую прочитать эти протоколы, там сказано про порно фильмы с тысячами порно фотографий и фаллос имитаторы. Главное Ягода стремится красиво жить, не исходя из вклада в богатство СССР, а из своего политического статуса. Бог с ним с восстановлением капитализма, еще можно оправдать, политическими взглядами. Но всех этих ребят и это они подтверждали на процессах, вне зависимости от политических взглядов, как правых, левых, монархистов, «либералов» и «красных милитаристов» - объединяло стремление сорвать индустриализацию, коллективизацию, вызвать дестабилизацию, голод и восстание в СССР. Все они стремились войти, как прорабы «перестройки» и «реформ», в Мировую экономическую систему. Вам ничего – это не напоминает?

Но были и не согласные с «прорабами перестройки и реформ» и их в Сталинскую эпоху было подавляющее большинство. На 13 съезде ВКП (б) Сталин выступил с докладом. Он рассказал, что «цивилизованный мир», разработал план Дауэса, согласно этому плану, Германия должна выплатить репарации в сумме 130 млрд. золотых марок, за счет рынков сбыта в СССР, то есть превращения СССР (Россию) сырьевую в колонию. Сталин заявил, что этот план составлен «без хозяина». Затем продолжил: «Отсюда вывод: мы должны строить свое хозяйство так. Чтобы наша страна не превратилась в придаток мирового капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую систему капиталистического развития, как его подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобный предприятие мирового капитализма. А как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся, главным образом. На внутренний рынок». Теперь вспоминайте слова Сталина сказанные им 4. 02. 1931 г.: «Мы отстали от передовых стран на 50 – 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Затем он заявил, что всегда бьют слабого. Сталин ошибся всего на четыре месяца, когда началась Великая Отечественная война. Теперь представьте, что ждало бы страну и ее население, если победили ребята, осужденные на процессах?

Все указанные ребята делали ставку на «цивилизованный мир», т.к. он поможет им прийти к власти, вплоть до интервенции, затем их признают, как руководителей «новой независимой» России, что и произошло в 1991 г. За это они готовы, не только на экономические, но и на территориальные уступки. Например. Бухарин был согласен с немцами, чтобы национальным республикам предоставить право свободного выделения из Союза. Среди оппозиционеров было много местных националистических князьков, особенно среди троцкистов, мечтавших стать самостийными царьками и ханами. В 1939 г. Троцкий заявлял: «Отделение Украины означало бы не ослабление связей с трудящихся Великороссии, а лишь ослабление тоталитарного режима, который душит Великороссию, как и все другие народы Союза. Священный трепет государственности нам чужд. Мы не стоим на позициях «единой и неделимой». Задумайтесь, почему его восхваляют многие наши «либералы»? После смерти Троцкого его сторонники из 4-го Интернационала, действовали легально в оккупированной немцами Франции. Напоминаю, что в СССР малым народам было предоставлены значительные привилегия, вернее больше таких привилегий, не было ни в одной стране мира. Это позволило им выжить, как нациям, сохранив национальную культуру. Никто не мешал украинцам или грузинам говорить и писать на родном языке, развивать свою национальную культуру. После развала СССР (России), элита этих народов «отблагодарила» русскую нацию. Теперь русское население там является второсортным, а родной язык практически под запретом на государственном уровне, как языки других народов.

В чем сущность так называемых «левого» и «правого» уклона? Они не верили в победу социализма в одной стране, то есть создания сильного и независимого государства, поэтому стремились капитулировать на почетных условиях, для себя любимых, то есть раскол заключался не в теоретических разногласиях. Никогда Сталин, и его соратники не лечились и не отдыхали за границей. Будущие «жертвы тирании», как Крестинский, Смилга, Чернов, Рыков, Зиновьев, Томский, Радек, Ежев, Якир и т.д., предпочитали лечиться в Европе. И это в тяжелые для Советского народа время.

3. Три понятия сущности людей, по определению Юрия Мухина. Понятие Патриотизма.

Ю.Мухин пришел к выводу, что существуют три группы людей: 1. Человека подобные животные (ЧПЖ) – это тип людей, для которого не существует чужого горя и боли, не существует общенациональных интересов, для них важна личная выгода и выгода близких им, они гребут под себя, вне зависимости от нужды, инстинктивно и бессмысленно. Ю.Мухин и его единомышленники сейчас подсудимые, много говорили и не то писали, а ЧПЖ, это не нравится. Спросили бы вы у Ягоды, зачем ему нужны более тысячи порно фотографий или зачем нужно «маршалу победы» Г.К.Жукова 4 тысячи метров парчи и замша, они не ответили бы, т.к. сами не понимали зачем, так халява подвернулась. 2. Люди – это те, кто смыслом своей жизни ставит служению обществу, кто стремится улучшать свое благополучие в соответствии с благополучием всего общества, исходя из интересов страны, кто считает, что чужого горя не бывает, кто понимает, что общенациональная беда, приведет к беде и в его доме и стремится не допустить этой беды. Эти понятия основаны на общепринятых пониманиях справедливости и общечеловеческих ценностей. Это и есть основное понятие Патриотизма. 3. И самый многочисленный в своей массе, подавляющая группа людей – это обыватель или часто называемый толпой, его интересует вопрос о власти, исходя из материальных и культурно – духовных потребностей. Судьба любой страны и обывателей зависит, кто находится у власти, тот и овладеет умами основной части населения, Люди или ЧПЖ. Каждый из них стремится создать, как можно больше себе подобных. У лиц, указанных процессов, вне зависимости от национальностей, характерной чертой являлось - отсутствие патриотизм, ненависть к России и русскому миру. Среди них было значительное количество еврее, т.к. возможно влияние на их мировоззрение оказывало иудейское воспитание. Напоминаю, что ООН приравнял национал-фашизм с идеологией сионизма.

Проблема заключалась, что ЧПЖ стали смещать с насиженных мест, формируя армию обиженных: как же, они «революцию делали», а их лишают должностей, а в месте с ними особняков, денег, персональных машин и отдыха на Французской Ривьере за счет народа СССР. Устранение их от денег налогоплательщиков – вот причина образования в СССР заговора – огромного гнойника, который Сталину во имя страны и народа пришлось выдавливать. На самом деле шла борьба между Людьми, хотевшими построить государство человека труда и ЧПЖ, которые жаждали немедленных благ от этого государства. Прикрытием этой борьбы и служили различные «идей». Вот почему Хрущев боролся со «Сталинской тиранией». И начало этой борьбы считается, его знаменитый закрытый доклад на 20 съезде КПСС, без права обсуждения его присутствующими. Региональные партийные бороны, в основном одобрили этот доклад, т.к. Хрущев и они были ЧПЖ. С этого момента ЧПЖ начали одерживать победу над Людьми. В 1991 г. ЧПЖ, шедшие во власть грабить СССР, то есть Россию, победили ее на уделы кормления. Вот почему, болтали о «демократии», «общечеловеческих ценностях» и «Сталинской тирании». В Сталинскую же эпоху, умами обывателей овладели Люди, а в 1991 г. «ЧПЖ».

4. Почему Сталин так опасен для власти в РФ и «либералам» ЧПЖ в «новой независимой» России.

Обратите внимание, именно с антисталинской компании начался развал СССР, ее промышленности и с/х. Почему Сталин опасен, для всех врагов России, как ЧПЖ с партийным билетом в Союзных республиках, доморощенным «либерал - демократов» и ребята из «ЦМ»? Почему он их враг № 1? Ответ прост. Именно ЧПЖ с партийными билетами, поделили СССР в 1991 г., т. е. Россию, на уделы кормления. Поделили с нарушением Конституции СССР, ее законов и вопреки волеизъявлению народа в референдуме, то есть совершили гос. переворот. Животным было наплевать, что для создания и защиты этого государства, положили свои жизни сотни млн. человеческих жизней, прежде всего русского народа. Ими руководила шкурная психология. Эти человекоподобные животные, были коммунистами? Нет! Они и не скрывают, что клялись в верности Ленину и КПСС ради кормушки. Не начал Горбачев перестройку, они также клялись верности Ленину, как Яковлев писали статьи прославлявшие социализм и проклинающие Империализм. Сомневаюсь, что во главе КПРФ присутствуют коммунисты. Иначе, как объяснить, слова Зюганова: «Курс Путина отвечает интересам народа, но в правительстве сидят саботажники». Ленин и Сталин в тот момент, перевернулись в гробах. Эти слова сказаны после 17 лет либеральной экономической политике, приведшей к деиндустриализации страны, увеличению сырьевых и финансовых олигархов в 15 раз, кровавому душу Донбасса, где было предано русское население. Проголосовали в своей основе депутаты ГД РФ от КПРФ, снова за назначение на должность Главы ЦБ РФ Набеуллиту, после преставления ее на эту должность В.В.Путиным. Уточняю, что только 4 депутата из всей ГД РФ голосовали нет, при одном воздержавшемся.

Но самое страшное. Именно ЧПЖ пришли к власти и находятся у власти сейчас в бывшем СССР (России). И не важно, что между ЧПЖ в Кремле и так называемой «либеральной оппозицией», идет что-то подобное противостояния. Это борьба «нанайских мальчиков», за кормушку в государстве. Хотя и существует разница! Последние, в основном отстранены от власти или боятся потерять свои капиталы за «бугром», поэтому стремятся капитулировать перед Западом, а для этого, как и бывшие жертвы «Сталинской тирании», ищут поддержку и защиту в «цивилизованном мире». Например, Г.Явлинский заявлял: «Четыре острова – Шикотан, Хабамаи, Штурун, Кулашир, должны быть возвращены Японии». Не скрывает он, что необходимо отдать Крым «незалежной». Власть же в Кремле стремится капитулировать на почетных условиях, называя это компромиссом. Уточняю, что В.В.Путин неоднократно называл себя либералом на деле, то есть он и его команда стремится вхождению в Мировую экономическую систему. Следовательно, превращения РФ сырьевым придатком «ЦМ», но уже на «компромиссных» принципах. Не так давно В.В.Путин заявил, что предлагает найти приемлемый компромисс по территориальным разногласием с Японией, как это произошло с Китаем. Про Китай с Норвегией отдельный разговор. И с какой радости, РФ должна находить компромисс по казенным землям? Складывается впечатлении, что В.В.Путин смотрит на РФ, как на свою, вотчину, хочу отдаю, хочу нет, страна не обеднеет.

5. Почему патриоты СССР (России) для ЧПЖ, являются психами.

«Либералы» ЧПЖ не скрывают своей сущности, пропагандируя «демократические ценности». Исповедовать их очень даже выгодно, т.к. эти взгляды поддерживает власть в РФ, так и «цивилизованный мир». Власть в Кремле из «либералов», действуют иначе. В открытую эти «ценности» исповедовать не могут, т.к. они носят явно антигосударственный характер, поэтому не спешат выявлять свою сущность. Их действия не так очевидно. Но часто проговариваются в интервью и в публичных выступлениях. Вспомните хотя бы, слова Губернатора Самарской области Н. Меркушкина заявившего, что Герой СССР Матросов, самоубийца. Как говорится, проговорился и показал свое нутро. Ему не важно, что своим подвигом, Матросов спас сотни жизней. И таких Матросовых в Великую Отечественную войну было более двухсот. Меркушкин прекрасно знает, что самоубийц ставят на учет в психических диспансерах и они должны гореть в аду после смерти. Меркушкин прославился тем, что в Мордовии, я проживаю в г. Саранске, на выборах организовывал почти сто процентные явки и голосования за про властные партии и кандидатов в президенты, посадил бюджет Мордовии в долговую кабалу от коммерческих банков, из-за его «мудрого» руководства в прошлом, промышленность приказывает долго жить сейчас. Тот же «эксперимент» он проводит и в Самарской области.

Есть и примеры по круче. Я цитирую слова «великого русского философа» Ильина, как нас уверяют СМИ, В.В.Путин и русские националисты: «Мы советуем не верить пропаганде, трубящих о здешних зверствах. Что сделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе….Пока Муссолини ведет Италию, а Гитлер ведет Германию – европейской культуре, дается отсрочка от большевизма». Ценит этого «великого ученого» и Говорухин, в своем фильме-сказке «Россию, которую мы потеряли». Возможно по причине его «величия», В.В.Путин кладет цветы на могилу Ильину, как и другому «русскому патриоту» Солженицину. В.В.Путин даже определил 2018 г., годом Солженицина. Его «бессмертное произведение» «Архипелаг Гулаг», в обязательном порядке изучается в школах РФ. В этом «шедевре», значительная часть уделена «власовцам» и другим борцам за «демократию» под флагом Третье Рейха и государственным флагом РФ. К сведению обывателей, никакого отношения существующий гос. флаг РФ, к государственности Рос. Империи не имеет. Оказывается, в понимании Солженицина власовцы воевали, не против своей Родины, а против «Сталинской тирании», многие и против немцев. Солженицину стыдно быть советским, т.к. в заключении с ним эстонцы и литовцы, «не испорченные, работящие, верные слову, не дерзкие». Он не говорит, как эти «работящие», клялись в верности Гитлеру, не обольщайтесь не за идею, а за водку и жратву, возможность грабить и убивать «неполноценных». Молчит Солженицин, что эти «работящие» рубили топорами женщин и детей на Псковщине и Белоруссии. Как расстреливали евреев и угоняли в Германию на рабский труд, сотни тысяч «неработящих» эстонцев и латышей.

Переживает Солженицин о трех танкистах, которые пытались изнасиловать не ту девку. Они оказывается «невинные жертвы» Сталинизма, т.к. если эти подонки изнасиловали немок и следом расстреляли их – с его слов, в Советской армии считалось отличившимися в бою, окажись изнасилованные польки или наши угнанные русачки – считалось забавной шуткой. Вот от кого идет фальшивка, о двух млн. изнасилованных немок. Льет он горькие слезы и о «бандеровцах», просит называть правильно украинскими националистами. С его слов очевидно, чтобы быть великой нацией и русскими, нужно отдать Одесские пляжи, Черкасские фрукты. Солженицин ничего не говорит о словах Шухевича: «Пусть из сорока млн. украинцев останется половина – ничего страшного в этом нет». Не говорит он, что эти «милые» ребята. Воевали в основном с мирным населением чудовищными методами. По сводным данным архивов за 1944 – 1956 г., в результате подобных действий «бандеровцев», погибли более 30 тыс. мирных жителей, в том числе 860 детей, 1931 представителей интеллигенции, 50 священников. В 1950 г. конюшне Львовского гос. университета обнаружены 17 женских и один труп подростка, все они были обнаженными и расчленены. Вся их вина заключалась лишь в том, что они не желали жить в «евробандеровском раю». Уточняю, что в период с 1941 по 44 г, таких жертв было в десятки раз больше.

Приведу «гениальное высказывание» Солженицина: «Россия должна возвратиться к своим старым границам. К границам Ивана Грозного. Отказаться от своей активности в бассейне Черного моря». Вот такая «икона патриотизма. Вернее Путинского патриотизма. И этим «гениям» России В.В.Путин кладет цветочки на могилы. Поясняю, что наши памятники, это наши идеологические блиндажи и окопы, кому вы в них вы покланяетесь и кладете цветы, те взгляды исповедуете.

6. ЧПЖ во власти в РФ служат Глобальному мировому бизнесу (ГМБ).

Проблема в том, что ЧПЖ, вне зависимости он партий, служат интересам Глобального бизнеса, т.к. это в их интересах. Поэтому патриоты для них это психи, представляющие угрозу лично для них. Бывший ПМ РФ Гайдар сказал: «Патриотизм - это последнее убежище негодяям». Он был «либералом». Луначарский «большевиком» и поклонником Троцкого: «Идея патриотизма насквозь лжива… преподавание истории в направлении создания народной гордости, национального чувства и т. д. должно быть отброшена». И пока мы не заменим «ЧПЖ» на Людей во власти, с Россией будет проходить процесс деградации, а промышленность приказывать долго жить. Если продолжится тот же либеральный экономический и внешнеполитический курс, то через 10 лет, наша научно – техническая база и машиностроение, окончательно прикажет долго жить, тогда процесс не обратим. Главный из ЧПЖ в РФ, живет по принципу Людовика 14, после него хоть потоп. Я обращаюсь к обывателям, включайте свое чувство самосохранение, т.к. общенациональная беда приведет к беде и в вашем доме.

Мордовия г. Саранск Еремкин В.В,

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