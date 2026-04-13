Зимняя Калуга — колыбель космонавтики

Калугу часто называют колыбелью космонавтики — именно здесь работал Константин Эдуардович Циолковский, благодаря идеям которого стали возможны полёты в космос. Многое в городе посвящено космической теме: названия улиц и площадей, музеи, памятники. Есть даже настоящая космическая ракета, на которой мог полететь Гагарин, если с первой что-то пойдёт не так.

Но Калуга — это не только родина космической отрасли. У города богатая история, в которой было всё — войны, большие пожары, захват врагами.

1. Калуга расположена в 160 км к юго-западу от Москвы. Население почти 332 тысячи человек. Первое упоминание о Калуге найдено в летописи 1371 года, но город существовал и раньше. Сколько — историки не знают. Но в округе много древних поселений, поэтому учёные считают, что Калуга существенно старше своего официального возраста.

Первое упоминание Калуги связано с претензиями литовских князей, которые считали, что Московское княжество несправедливо захватило эти земли. Но после этого Калуга постоянно упоминается в летописях как часть Московского княжества. 2. В городе стояло регулярное войско, которое отражало набеги татар. Калуга несколько раз находилась под властью повстанцев — Лжедмитрия II, Лже-Петра, Ивана Болотникова. Калугу захватывали польские интервенты, разоряли запорожские казаки, войска гетмана Сагайдачного. Из-за голода в 1723-1737 годах Калуга полностью обезлюдела. Несколько раз город сгорал дотла. Во время Второй Мировой Войны Калуга в течение месяца находилась в оккупации немецких войск.

В XII веке здесь начинает развиваться производство металла — в Калуге построили один из первых в России чугунолитейных заводов.

При Петре I Калуга стала губернским городом. Сюда приезжала Екатерина II — в честь этого в городе построили триумфальную арку, которую разобрали в 1937 году.Свято-Троицкий кафедральный собор.

Первые упоминания о церкви были еще в 1610 году, когда рядом с ней похоронили Лжедмитрия II. Тогда храм был деревянным — он сгорел во время нападения запарожских казаков. Впоследствии церковь перенесли, затем построили каменный храм, но и его в 1786 году разобрали. Собор, который можно увидеть сейчас, построили в 1819 году. 4. Центральный городской парк культуры и отдыха.

В XVI веке на территории парка располагалась оборонительная деревянная крепость, которая в то время и была Калугой. Крепость несколько раз полностью выгорала и отстраивалась, но после пожара в 1700 году ее решили больше не восстанавливать. А в 1778 году здесь решено разбить парк. Именно тогда Калуга начала приобретать свой современный облик. 5. Ансамбль Присутственных мест. Три корпуса повторяют очертания бывшей стены крепости и соединены проездными арками. 6. В 1924 храм закрыли и разграбили — исчезло внутреннее убранство, иконостас. Собор хотели даже взорвать — остановило только то, что не было средств на разбор завалов. За последующие десятилетия здание использовали как спортивную школу, кинотеатр, выставочный зал, склад боеприпасов. В 1991 году собор снова передали церкви. Интерьер воссоздали в «древнерусском» стиле — преимущественно использовали тёмные тона. 7. Калужский Гостиный двор.

Традиционный для российских городов комплекс зданий, которые построены в стиле классицизма. До постройки Гостиного двора на этом месте располагалось множество лавок, которые стояли без всякой системы. Первые корпуса были возведены еще в 1778 году. 8. Каменный мост через Березуйский овраг.

Калужскую крепость с двух сторон защищали два глубоких оврага — Безруйский и Городенсккий. При строительстве парка через них хотели построить мосты, но Горденский овраг решено было засыпать — сейчас на этом месте находится улица Набережная. А на Безруйском овраге появился большой каменный мост. Это самый старый каменный виадук в России — он построен еще в 1785 году. Мост относится к объектам культурного наследия народов России федерального значения. 9. Кирова — центральная улица исторической части города. 10. Храм святого пророка Иоанна Предтечи. Изначально церковь была деревянной, но в 1735 году, после очередного пожара, ее отстроили из камня. Через 10 лет после революции храм закрыли и даже снесли часть, которая мешала проезду. 11. Калужский областной драматический театр им. А. В. Луначарского.

Калуга театральный город — Калужский драмтеатр открыл первый сезон 19 января 1777 года. Тогда здание было деревянным — под него переоборудовали большой амбар местного купца. После пожара труппа выступала на нескольких площадках, пока у нее не появилось собственное здание — драматический театр имени Луначарского. 12. Современный вид здание театра приобрело лишь в 1958 году, после многочисленных разрушений, пожаров и реставраций. Здание построено в стиле классицизма с традиционными для того времени украшениями. Вместимость главного зала театра 697 зрителей, малая сцена — 60, сцена под крышей — 45. 13. Сквер театральной площади. Раньше площадь называлась Базарная или Новый Торг, но после появления театра её переименовали. 14. С 2002 года в здании проводится Всероссийский фестиваль старейших театров России. Фестиваль стал традиционным, теперь его проводят здесь каждые 3 года. 15. Храм в честь святых Жен-Мироносиц. Здание построено в 1804 году на месте прежней обветшалой церкви. В 1930 году храм закрыли и использовали как склад. А в колокольне даже разместили водонапорную башню — установили внутри бак на 500 тонн воды и заложили арки кирпичом. Сейчас храм отреставрирован и работает. 16. Площадь Победы.

Раньше эту площадь называли Дровяной, Конной и Теренинской, по ней протекал ручей, который затем превратился в небольшое озеро — зимой здесь устраивали каток. В начале XX века озеро засыпали, а после войны обустроили на этом месте площадь, установили стелу, построили фонтан. 17. Монумент в честь 25-летия освобождения Калуги.

К 25-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой и освобождения Калуги на площади был установлен обелиск в честь народа-победителя. Высота обелиска 30 метров, на вершине установлена восьмиметровая статуя Родины-Матери, держащей в руках серебряную ленту реки Оки и первый искусственный спутник Земли — это символ победы советского народа и в освоении космического пространства. 18. Кольцо площади Победы. 19. Калугу называют колыбелью космонавтики — именно здесь работал Константин Эдуардович Циолковский. Даже на гербе и флаге показан первый спутник Земли — как символ прямого отношения города к освоению Космоса. 20. Дом-музей Циолковского.

У учёного было много разных проектов и предложений — от поезда на воздушной подушке и обтекаемого аэроплана до ракет для межпланетных перелетов. Именно Циолковский предложил использовать реактивный двигатель, чтобы вывести летательный аппарат за пределы атмосферы. А ещё учёный писал много фантастических произведений, факты из которых впоследствии были подтверждены наукой — например, о невесомости, низкой гравитации, ландшафте луны. 21. Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Это первый в мире и самый крупный в России музей космической техники. В его создании лично участвовали Сергей Королев и Юрий Гагарин. В экспозиции — вся история воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники. Музей работает с 1967 года. 22. Ракета-дублёр Гагарина. Это не копия, а рабочий экземпляр — пожалуй, если в ракету установить приборы и заправить горючим, на ней можно улететь на орбиту. Она была сделана на случай, если при запуске первой произойдет сбой. 23. Перед доставкой в Калугу ракета демонстрировалась на авиасалонах в Париже, Риме, Турине, Бухаресте, Будапеште и Праге. 24. Ракета стала главным экспонатом музея и стоит рядом с павильонами с 1973 года. Конструкция позволяет укладывать ракету горизонтально — для обслуживания, покраски. В 90-х годах она пролежала так несколько лет, пока ремонтировали гидравлическую часть механизма. 25. Инновационный культурный центр. Здесь проходят выставки, перформансы, спектакли, лекции, концерты и мастер-классы от экспертов в разных областях науки, культуры и искусства. 26. Памятник 600-летию Калуги. 27. Комплекс представляет собой высокий пилон из титана со скульптурным портретом Юрия Гагарина. У его подножия расположена сфера и шесть стел, на которых запечатлены значимые страницы из шестивековой истории Калуги. 28. Гагаринский мост через Оку. 29. Храм во имя иконы Казанской Божией Матери (Преображения «под горой»). Впервые храм упоминается в описи 1626 года, а в 1709 году он стал каменным. Храм неоднократно перестраивался, поэтому архитектура стала разноплановой. Внутри сохранились уникальные древние росписи в греческом стиле. 30. 31. Дворец спорта «Центральный».

Современный комплекс построен в рамках проекта «Спорт — норма жизни». Внутри плавательный бассейн на 50 метров, ледовая арена на 3000 мест, корпус для проживания спортсменов. 32. Улица Ленина. 33. Спортивно-развлекательный комплекс «Квань».

Это настоящий горнолыжный комплекс, который расположен в черте города. В комплексе несколько склонов с разной длиной и перепадами высот — здесь катаются на тюбингах, горных лыжах и сноубордах. 34. Самая длинная трасса — склон «крыша». Она начинается на кровле здания, общая длина — 400 метров. Самый крутой — склон для фрирайда с наклоном 40°.

