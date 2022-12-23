И снова о диаспорах. На этот раз «отличилась» азербайджанская в Ковдоре и таджикская в Иваново

В очередной раз решил поднять вопрос о наличии в России диаспор. Это не будет глас вопиющего в пустыне. Помимо меня вопросу межнациональных отношений начали уделять внимание всё больше блогеров, телеграм-каналов и, наконец, было создано некое подобие общества, защищающего права коренного населения.

Но об этом в конце.

А для начала я расскажу вам вкратце, что случилось в двух населённых пунктах России. Подробнее вы можете ознакомиться с этими двумя происшествиями на канале Миши Маваши. Он рассказывает об этих двух происшествиях в этом видео и в предыдущих, так как дело в Ковдоре Мурманской области тянется уже не один месяц, а в Кохме Ивановской области не первый год.

Итак, в Ковдоре произошёл конфликт, охранник не пустил в кафе азербайджанца с несовершеннолетней девушкой. Тот собрал «однополчан» — толпу более 30 человек и устроил побоище.

Они гоняли нескольких русских парней, часть из которых просто попала под горячую руку, избивали их битами, нанеся серьёзные телесные повреждения и угрожали убить, а потом начали запугивать этих пострадавших, когда они лежали в больнице. Но полиция города встала на защиту азербайджанцев, потому что к делу подключилась диаспора, и преступники отделались… штрафами. По мнению полиции никакой национальной подоплёки тут не усматривается — это бытовой конфликт.

После того как этой проблемой занялся Миша Маваши и объединение «Северный человек», поднявшие общественность и подключившие к расследованию ФСБ, делу дали новый ход, однако до сих пор задержано только два человека из тех, кто участвовал в групповом избиении русских ребят.

Остальные, как это и бывает, без помех уехали отсиживаться в Азербайджане, причём, как выяснилось, некоторые из них уже находились в Федеральном розыске и спокойно разгуливали по Ковдору, а после очередного преступления также свободно уехали домой.

И тем не менее, несмотря на вмешательство ФСБ полиция Ковдора продолжает делать попытки отмазать «невинных» горячих закавказских парней и найти меры воздействия на потерпевших и свидетелей, о чём Миша и рассказывает в своём видео. Надеюсь, что там всё будет доведено до справедливого конца.

В другом эпизоде в Кохме, Ивановской области, произошедшем в июле 2021 года от 15 до 30 таджиков приехали на разборки к дому русского парня, начали кидать камнями в окна, стрелять из травматов, требуя, чтобы тот вышел к ним. Тот вышел с охотничьим карабином, застрелил одного и ранил двоих нападавших. Причём оказались виноваты не те, кто пытался его избить толпой, а он сам. Александра обвинили по ст. 105 УК РФ (умышленное убийство), и ему грозило от 6 до 15 лет лишения свободы. Опять же после вмешательства общественности и Миши Маваши, делом занялся СК, переквалифицировал ст. 105 УК РФ на ст. 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой самообороны) и Александр был освобождён из СИЗО в феврале 2022 года. Однако все таджики, нападавшие на него, по сути ушли от ответственности. По делу арестовано только 2 человека, остальные, по мнению следствия, невиновны.

Опять-таки чувствуется хорошая работа диаспоры, потому что ничем другим объяснить такое бездействие полиции невозможно.

Михаил Маваши как-то рассказывал об одном эпизоде в своей деятельности: они довели одно дело до суда, и во время его слушания у мигранта из Таджикистана, который предстал перед судом в каком-то потрёпанном одеянии и тапочках, было два дорогих адвоката, стоимостью не менее чем в миллион рублей каждый.

Вот это и есть основная деятельность диаспор: отмазывание своих, сбор толпы на разборки и крышевание предпринимателей своей национальности.

Официально диаспоры народов, не проживающих в России, создавались для того чтобы приезжим было легче ассимилироваться в новое для них общество и при этом не терять культурную связь с Родиной.

Но на самом деле ни о каких культурных мероприятиях ни в одном городе я не слышал, а вот ассимиляции, переезжающих в Россию мигрантов эти диаспоры явно не способствуют, а наоборот препятствуют, создавая замкнутые этнические сообщества внутри России, подбивая, в случае чего, всех имеющихся в населённом пункте соплеменников вставать на защиту одного из своих независимо от степени его вины.

Диаспоры как бы подменяют собой в нашей стране правоохранительные органы, потому что те тоже предпочитают работать с мигрантами через диаспоры, а не напрямую, как это и должны были бы делать государственные структуры.

В результате этого русский, повздоривший с «иностранным специалистом», оказывается один на один с этой организованной группой и дело зачастую решается не в суде, а по законам преступного мира.

Почему?

Потому что диаспора имеет возможность оказать на него и моральное, и физическое, и правовое воздействие, имея очень неплохие финансовые возможности.

У русского же коренного населения нет диаспоры, которая может встать на его защиту, и отдельный русский человек не сможет собрать толпу русских, если к нему на разборки приедет толпа «иностранных специалистов», а правоохранители умоют руки, чтобы «не раскачивать лодку», то есть побоятся обострять межнациональный вопрос и сведут всё к бытовому конфликту.

Диаспоры — это спрут, опутавший уже всю страну. Вы наверняка часто слышите это словосочетание в новостях вашего региона, как только происходят какие-то происшествия на национальной почве, то есть диаспоры есть в каждой области, практически в каждом более-менее крупном городе.

А если где-то диаспоры нет или финансовых возможностей местной диаспоры будет недостаточно, подключится областная и все остальные «отделения» этой диаспоры по стране, которые соберут нужные средства и подберут нужные «ключи» к местным правоохранителям и судьям.

Каждая из диаспор по сути является адвокатской конторой, бандитской крышей и профсоюзом в одном лице для своих соотечественников, а попросту говоря, это организованные преступные группы — ОПГ.

В случае совершения преступлений своими соотечественниками эти диаспоры не вразумляют их, не компенсируют нанесённый ими вред, не заставляют извиняться перед потерпевшими, а пытаются сгладить их проступок (просят понять и простить) в СМИ, и встают стеной на их защиту в суде.

Кстати и диаспоры национальностей, входящих в состав России, занимаются тем же самым — без оглядки поддерживают своих этнических собратьев.

И русский человек зачастую оказывается один против мощной организации — диаспоры, с которой и официальная власть зачем-то вдруг начинает советоваться, прислушиваться к мнению самоназначенных глав диаспор и их пожеланиям, и создаётся ощущение, будто эти диаспоры являются некой официальной параллельной властью.

Я уже не раз задавал вопрос, почему в России чуть не в каждой области есть представители диаспор разных народов, но нет представителей диаспоры русского народа, куда русский человек мог бы тоже обратиться в случае межнационального конфликта.

И на этот мой вопрос никто не мог дать ответа.

Теперь ответ дан, но не официальными властями, а неравнодушными людьми, которые создали объединение «Северный человек» с отделениями уже во многих городах России.

Поэтому, друзья, не оставайтесь равнодушными к любым проявлениям национализма со стороны наших новых сограждан и не опускайте руки. Каждому случаю нетерпимости со стороны приезжих к государствообразующему народу необходимо давать правовую оценку, поэтому обращайтесь в правоохранительные органы даже из-за оскорблений в ваш адрес, фиксируйте это на видео и обращайтесь.

А если правоохранительные органы начинают изображать из себя трёх обезьянок: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу, то вы теперь знаете, куда обращаться за помощью, чтобы не остаться один на один с этнической ОПГ.

Есть ещё одно место, куда, возможно, стоит обратиться в случае межнационального конфликта, если в него начинает вмешиваться толпа возбуждённых соплеменников вашего оппонента, а полиция «стесняется» разогнать эту агрессивную толпу, чтобы их не обвинили в русском национализме, чем любят спекулировать многонациональные преступники, представая перед судом. Это место — казачья община вашей области. Я так думаю, неспроста создавались эти формирования, неспроста. Так что не бойтесь, в случае конфликта, я уверен, казаки вас в беде не оставят.