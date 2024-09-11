Красоты и музеи Подмосковья, ч.6

Замок Майендорф Усадьба Мейендорф — это стилизованная под шато усадьба баронессы Мейендорф в посёлке Барвиха Одинцовского городского округа Московской области. Я о нем подробно писала, но в обзоре мимо не пройдем. Архитектор и руководитель строительства по первоначальному проекту (1874–1885) — Пётр Самойлович Бойцов.

После Октябрьской революции в замке некоторое время жил и работал Владимир Ильич Ленин. В годы Великой Отечественной войны в замке располагался госпиталь. В 2003–2004 годах была проведена капитальная реставрация замка. Сейчас замок принадлежит Управлению делами Президента Российской Федерации. В «Мейендорфе» проводятся некоторые официальные встречи Президента России с главами иностранных государств, руководителями фракций Госдумы и другие мероприятия.

Входа нет

с1, посёлок Барвиха

Усадьба Гончаровых С XVIII века поместье по очереди принадлежало Дорошенкам, Загряжским и Гончаровым. Александр Пушкин приезжал сюда, чтобы нанести визит своей теще. В наши дни господский дом и парк являются объектами культурного наследия.

После Октябрьской революции в главном доме размещались школа и музей. Во время Великой Отечественной войны здания сильно пострадали. Их подлатали, а в главный дом переместили среднюю школу. В 1959 году усадьбу передали Московскому авиационному институту для организации дома отдыха. Восстановительные работы продолжались до 1970 года. Экскурсия 1000р

Московская область, Волоколамский городской округ, село Ярополец

Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшево Болшевская дача — бревенчатый одноэтажный дом, построенный в начале 1930-х гг., с 1937 г. находилась в собственности НКВД. В 1938 г. постояльцами дома стали вернувшаяся из эмиграции семья Клепининых, Сергей и Ариадна Эфроны (муж и дочь Марины Цветаевой). 19 июня 1939 г. поэтесса Марина Цветаева вернулась на родину вместе с сыном Георгием из Франции. В этом доме она провела последнее лето в кругу семьи. 10 ноября 1939 г. Марина Ивановна навсегда покинула этот дом. 20 сентября 1992 г., к 100-летию со дня рождения поэтессы, был найден дом и создан муниципальный Мемориальный музей-квартира Марины Цветаевой в Болшеве. 19 июня 2013 г. после проведения комплексной научной реставрации и полной музеефикации здания музей торжественно открылся. Дом является объектом культурного наследия регионального значения, а улица, где он находится, с 1992 г. носит имя Марины Цветаевой.

Билеты: от 75р

ул. Марины Цветаевой, 15, Королёв

Усадьба Васильевское Щербатовых Усадьба была основана Иваном Алексеевичем Яковлевым — отцом выдающегося русского мыслителя И. А. Герцена. В своём нынешнем виде усадьба сложилась на рубеже XIX–XX веков, когда она принадлежала княжескому роду Щербатовых. На территории усадьбы располагается Васильевский замок, построенный в стиле викторианской неоготики князем Александром Щербатовым. После Октябрьской революции здесь организовали дом отдыха. В 1921 году поместье преобразовали в санаторий для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Входа нет

Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Никольское

Серпуховский историко-художественный музейОткрыт в 1920 году как Музей старины и искусства. Основу собрания составила коллекция европейской и русской живописи и графики Ю. В. Мерлина, приобретённая около 1896 года А. В. Мараевой (вдовой фабриканта М. В. Мараева). После национализации 1918 года собрание дополнено предметами из усадеб, церквей и монастырей, фондов управления народным образованием Московской губернии, Первого пролетарского музея в Москве, Каширского музея. С 1930 года — краеведческий музей, с 1956 года — современное название. В коллекции музея представлены западноевропейская живопись 16–19 веков, русские иконы, живопись 18–20 веков, скульптура, декоративно-прикладное искусство. В 2012 году открыт историко-археологический отдел. Музей расположен в усадьбе Мараевых.

Билет 400р

ул. Чехова, 87, Серпухов

Западный флигель усадьбы Знаменское-Губайлово Западный флигель усадьбы «Знаменское-Губайлово» был построен в середине XVIII века.

После революции здесь был детский дом, затем — коммунальные квартиры для работников завода. В 1970-е годы в здании расположился отдел партийной пропаганды и агитации. С 1980-х до начала двухтысячных Западный флигель занимал городской суд. В 2005 году в здании произошел пожар, сохранились лишь колонны и стены. На сегодняшний день Западный флигель восстановлен и является частью памятника культурного наследия федерального значения. С 2014 года здесь размещается культурно-выставочный комплекс, в залах которого работают постоянные экспозиции, устраиваются авторские художественные выставки, организуются кинопоказы, проводятся литературно-музыкальные гостиные. Вход бесплатный. Экскурсия от 1000 руб.

ул. Красная Горка, 35, Красногорск

Арт-усадьба "Веретьево" Расположена в одноименной деревне в Подмосковье на территории бывшего пионерлагеря. Есть гостиница. Не смотря на современные условия проживания, наличие всех благ цивилизации, здесь бережно относятся к окружающей природе, минимизируя воздействие на нее. Зимние забавы - ватрушки, санки, ледянки, коньки и хоккей, лыжи. На территории усадьбы располагается ферма «ЭКА!Веретьево». Здесь обитают пятнистые и благородные олени, лани, маралы, коровы, бараны и другие животные. Их можно кормить. Место: Деревня Веретьево в Талдомском г.о., в 130 км от Москвы, в 20 км от Талдома и в 18 км от Дубны

Усадьба Большие Вязёмы Я о Вязёмах рассказывала, но в обзор Подмосковья включу снова.

Вяземы впервые упоминаются в XVI веке. Тогда здесь находилось село. Оно было последней точкой перед Москвой Большой Смоленской дороги. За время существования имения в нем побывали многие известные личности: Борис Годунов, Лжедмитрий I, Петр I, Павел I, Михаил Кутузов, Наполеон I, Петр Багратион, Николай Гоголь, Лев Толстой, Марина Цветаева, Анна Ахматова и другие. С конца XVII века и до революции 1917 года усадьба принадлежала семье Голицыных. С ней также связано и имя Александра Сергеевича Пушкина – в нескольких километрах находится имение Захарово, куда поэт приезжал каждое лето к своей бабушке Марии Алексеевне Ганнибал. Сегодня две этих усадьбы объединены в Государственный историко-литературный музей-заповедник Александра Пушкина. Билет: от 100р

Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий посёлок Большие Вязёмы

Усадьба Волынщина-Полуектово Архитектурный ансамбль владения необычен: по периметру круглого парадного двора расположен шестиколонный дворец в классическом стиле и четыре скромных флигеля. Первым владельцем имения был боярин Полуэкт из рода Волынских — внук героя Куликовской битвы Дмитрия Боброка. В 1743 году усадьба в качестве приданного досталась князю Василию Долгорукову, который обустроил Волынщино в качестве основной резиденции. В советское время усадьба стала разрушаться и увядать. В наши дни в имении располагается филиал учебно-тренировочного центра «Новогорск», в котором проходят тренировочные сборы команд России по тяжелой атлетике, гребле на байдарках и каноэ.

Московская область, Рузский городской округ, деревня Волынщино

Усадьба Середниково Усадьба Середниково — это бывшее имение Всеволожских и Столыпиных, парково-усадебный ансамбль конца XVIII — начала XIX века, одно из наиболее известных лермонтовских мест России. Архитектурный ансамбль усадьбы представляет собой образец архитектурно-паркового зодчества русского классицизма. Центральная часть усадебного комплекса — главный дом с бельведером. Его фланкируют четыре двухэтажных флигеля, соединённых с главным домом колоннадами. В конце XX века усадьба пришла в запустение. В 1992 году она была передана в аренду на 49 лет ассоциации «Лермонтовское наследие». Сейчас в усадьбе действует воскресная школа, проводятся выставки, комплекс усадьбы сдается внаём для проведения праздников, банкетов. Вход от 300р

Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока-усадьба Шахматово Основана не позднее начала XVII века. Усадебный ансамбль сформировался в конце XVIII века при В. М. Марсочникове. В 1874 году приобретена А. Н. Бекетовым. В 1881–1916 годах в Шахматово каждое лето жил его внук — А. А. Блок. В 1918 году Шахматово было разграблено крестьянами, в 1921 году сгорел главный дом. Сохранился пейзажный парк с прудом. С 1970 года на месте усадьбы стал ежегодно проводиться Блоковский праздник поэзии. Постановлением СМ РСФСР от 16.9.1981 создан Государственный историко-литературный и природный музей-заповедник А. А. Блока, преобразованный в 2012 году в Государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока. В 1990–2000-х годах в Шахматово воссоздан усадебный комплекс с главным домом, флигелем и хозяйственными постройками.

Билет: от 150р

Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Гудино

Государственный музей-заповедник Остафьево-Русский Парнас История усадьбы берёт начало в XVII веке, с XVIII века она принадлежала роду князей Вяземских, а затем Шереметевым. В 1804–1816 годы здесь жил и работал над «Историей государства Российского» Николай Карамзин. Трижды приезжал сюда Александр Пушкин, которому Остафьево обязано своим вторым названием — «Русский Парнас». Фонды музея включают коллекции скульптуры, живописи, графики, нумизматики и декоративно-прикладного искусства, а также редких книг, кино- и фотодокументов. В настоящее время в музее работают постоянные экспозиции и временные выставки, проводятся лекции, конференции, экскурсии, мастер-классы, квесты, концерты. Вход от 300р

Троицкая ул., 1А, село Остафьево