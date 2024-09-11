Красоты и музеи Подмосковья, ч.6

Замок МайендорфУсадьба Мейендорф — это стилизованная под шато усадьба баронессы Мейендорф в посёлке Барвиха Одинцовского городского округа Московской области. Я о нем подробно писала, но в обзоре мимо не пройдем.Архитектор и руководитель строительства по первоначальному проекту (1874–1885) — Пётр Самойлович Бойцов.
После Октябрьской революции в замке некоторое время жил и работал Владимир Ильич Ленин. В годы Великой Отечественной войны в замке располагался госпиталь.В 2003–2004 годах была проведена капитальная реставрация замка.Сейчас замок принадлежит Управлению делами Президента Российской Федерации. В «Мейендорфе» проводятся некоторые официальные встречи Президента России с главами иностранных государств, руководителями фракций Госдумы и другие мероприятия.
Входа нет
с1, посёлок Барвиха
Усадьба ГончаровыхС XVIII века поместье по очереди принадлежало Дорошенкам, Загряжским и Гончаровым. Александр Пушкин приезжал сюда, чтобы нанести визит своей теще.В наши дни господский дом и парк являются объектами культурного наследия.
После Октябрьской революции в главном доме размещались школа и музей. Во время Великой Отечественной войны здания сильно пострадали. Их подлатали, а в главный дом переместили среднюю школу.В 1959 году усадьбу передали Московскому авиационному институту для организации дома отдыха. Восстановительные работы продолжались до 1970 года.Экскурсия 1000р
Московская область, Волоколамский городской округ, село Ярополец
Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в БолшевоБолшевская дача — бревенчатый одноэтажный дом, построенный в начале 1930-х гг., с 1937 г. находилась в собственности НКВД. В 1938 г. постояльцами дома стали вернувшаяся из эмиграции семья Клепининых, Сергей и Ариадна Эфроны (муж и дочь Марины Цветаевой). 19 июня 1939 г. поэтесса Марина Цветаева вернулась на родину вместе с сыном Георгием из Франции. В этом доме она провела последнее лето в кругу семьи. 10 ноября 1939 г. Марина Ивановна навсегда покинула этот дом.20 сентября 1992 г., к 100-летию со дня рождения поэтессы, был найден дом и создан муниципальный Мемориальный музей-квартира Марины Цветаевой в Болшеве. 19 июня 2013 г. после проведения комплексной научной реставрации и полной музеефикации здания музей торжественно открылся.Дом является объектом культурного наследия регионального значения, а улица, где он находится, с 1992 г. носит имя Марины Цветаевой.
Билеты: от 75р
ул. Марины Цветаевой, 15, Королёв
Усадьба Васильевское ЩербатовыхУсадьба была основана Иваном Алексеевичем Яковлевым — отцом выдающегося русского мыслителя И. А. Герцена. В своём нынешнем виде усадьба сложилась на рубеже XIX–XX веков, когда она принадлежала княжескому роду Щербатовых.На территории усадьбы располагается Васильевский замок, построенный в стиле викторианской неоготики князем Александром Щербатовым.После Октябрьской революции здесь организовали дом отдыха. В 1921 году поместье преобразовали в санаторий для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Входа нет
Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Никольское
Серпуховский историко-художественный музейОткрыт в 1920 году как Музей старины и искусства. Основу собрания составила коллекция европейской и русской живописи и графики Ю. В. Мерлина, приобретённая около 1896 года А. В. Мараевой (вдовой фабриканта М. В. Мараева).После национализации 1918 года собрание дополнено предметами из усадеб, церквей и монастырей, фондов управления народным образованием Московской губернии, Первого пролетарского музея в Москве, Каширского музея.С 1930 года — краеведческий музей, с 1956 года — современное название.В коллекции музея представлены западноевропейская живопись 16–19 веков, русские иконы, живопись 18–20 веков, скульптура, декоративно-прикладное искусство.В 2012 году открыт историко-археологический отдел.Музей расположен в усадьбе Мараевых.
Билет 400р
ул. Чехова, 87, Серпухов
Западный флигель усадьбы Знаменское-ГубайловоЗападный флигель усадьбы «Знаменское-Губайлово» был построен в середине XVIII века.
После революции здесь был детский дом, затем — коммунальные квартиры для работников завода. В 1970-е годы в здании расположился отдел партийной пропаганды и агитации. С 1980-х до начала двухтысячных Западный флигель занимал городской суд.В 2005 году в здании произошел пожар, сохранились лишь колонны и стены. На сегодняшний день Западный флигель восстановлен и является частью памятника культурного наследия федерального значения.С 2014 года здесь размещается культурно-выставочный комплекс, в залах которого работают постоянные экспозиции, устраиваются авторские художественные выставки, организуются кинопоказы, проводятся литературно-музыкальные гостиные.Вход бесплатный. Экскурсия от 1000 руб.
ул. Красная Горка, 35, Красногорск
Арт-усадьба "Веретьево"Расположена в одноименной деревне в Подмосковье на территории бывшего пионерлагеря. Есть гостиница. Не смотря на современные условия проживания, наличие всех благ цивилизации, здесь бережно относятся к окружающей природе, минимизируя воздействие на нее.Зимние забавы - ватрушки, санки, ледянки, коньки и хоккей, лыжи. На территории усадьбы располагается ферма «ЭКА!Веретьево».Здесь обитают пятнистые и благородные олени, лани, маралы, коровы, бараны и другие животные. Их можно кормить.Место: Деревня Веретьево в Талдомском г.о., в 130 км от Москвы, в 20 км от Талдома и в 18 км от Дубны
Усадьба Большие ВязёмыЯ о Вязёмах рассказывала, но в обзор Подмосковья включу снова.
Вяземы впервые упоминаются в XVI веке. Тогда здесь находилось село. Оно было последней точкой перед Москвой Большой Смоленской дороги.За время существования имения в нем побывали многие известные личности: Борис Годунов, Лжедмитрий I, Петр I, Павел I, Михаил Кутузов, Наполеон I, Петр Багратион, Николай Гоголь, Лев Толстой, Марина Цветаева, Анна Ахматова и другие.С конца XVII века и до революции 1917 года усадьба принадлежала семье Голицыных. С ней также связано и имя Александра Сергеевича Пушкина – в нескольких километрах находится имение Захарово, куда поэт приезжал каждое лето к своей бабушке Марии Алексеевне Ганнибал.Сегодня две этих усадьбы объединены в Государственный историко-литературный музей-заповедник Александра Пушкина.Билет: от 100р
Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий посёлок Большие Вязёмы
Усадьба Волынщина-ПолуектовоАрхитектурный ансамбль владения необычен: по периметру круглого парадного двора расположен шестиколонный дворец в классическом стиле и четыре скромных флигеля.Первым владельцем имения был боярин Полуэкт из рода Волынских — внук героя Куликовской битвы Дмитрия Боброка. В 1743 году усадьба в качестве приданного досталась князю Василию Долгорукову, который обустроил Волынщино в качестве основной резиденции.В советское время усадьба стала разрушаться и увядать. В наши дни в имении располагается филиал учебно-тренировочного центра «Новогорск», в котором проходят тренировочные сборы команд России по тяжелой атлетике, гребле на байдарках и каноэ.
Московская область, Рузский городской округ, деревня Волынщино
Усадьба СередниковоУсадьба Середниково — это бывшее имение Всеволожских и Столыпиных, парково-усадебный ансамбль конца XVIII — начала XIX века, одно из наиболее известных лермонтовских мест России.Архитектурный ансамбль усадьбы представляет собой образец архитектурно-паркового зодчества русского классицизма. Центральная часть усадебного комплекса — главный дом с бельведером. Его фланкируют четыре двухэтажных флигеля, соединённых с главным домом колоннадами.В конце XX века усадьба пришла в запустение. В 1992 году она была передана в аренду на 49 лет ассоциации «Лермонтовское наследие». Сейчас в усадьбе действует воскресная школа, проводятся выставки, комплекс усадьбы сдается внаём для проведения праздников, банкетов.Вход от 300р
Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока-усадьба ШахматовоОснована не позднее начала XVII века. Усадебный ансамбль сформировался в конце XVIII века при В. М. Марсочникове. В 1874 году приобретена А. Н. Бекетовым. В 1881–1916 годах в Шахматово каждое лето жил его внук — А. А. Блок.В 1918 году Шахматово было разграблено крестьянами, в 1921 году сгорел главный дом. Сохранился пейзажный парк с прудом.С 1970 года на месте усадьбы стал ежегодно проводиться Блоковский праздник поэзии. Постановлением СМ РСФСР от 16.9.1981 создан Государственный историко-литературный и природный музей-заповедник А. А. Блока, преобразованный в 2012 году в Государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока.В 1990–2000-х годах в Шахматово воссоздан усадебный комплекс с главным домом, флигелем и хозяйственными постройками.
Билет: от 150р
Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Гудино
Государственный музей-заповедник Остафьево-Русский ПарнасИстория усадьбы берёт начало в XVII веке, с XVIII века она принадлежала роду князей Вяземских, а затем Шереметевым.В 1804–1816 годы здесь жил и работал над «Историей государства Российского» Николай Карамзин. Трижды приезжал сюда Александр Пушкин, которому Остафьево обязано своим вторым названием — «Русский Парнас».Фонды музея включают коллекции скульптуры, живописи, графики, нумизматики и декоративно-прикладного искусства, а также редких книг, кино- и фотодокументов.В настоящее время в музее работают постоянные экспозиции и временные выставки, проводятся лекции, конференции, экскурсии, мастер-классы, квесты, концерты.Вход от 300р
Троицкая ул., 1А, село Остафьево
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