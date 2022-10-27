Территория Героев...(46)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/21112 https://t.me/mod_russia/21139 https://t.me/mod_russia/21141 https://t.me/mod_russia/21153 https://t.me/mod_russia/21163 https://t.me/mod_russia/21193

Полковник Артур Уланов Военный комиссар Химок, Долгопрудного и Лобни отправился на военную операцию добровольцем

Полковник Артур Уланов служил в ВС РФ и имеет боевой опыт в горячей точке. Когда началась частичная мобилизация, он собрал 10 наиболее опытных человек, которые согласились поехать с Улановым в зону военной операции.

«В 2000-х я выполнял специальные боевые задачи. Так что соответствующий опыт имею. Собрал ребят, которые знают толк в современных технологиях, средствах маскировки, инженерной подготовке. Профессионалы своего дела», − сказал Артур Уланов.

https://vk.com/wall-30984094_1775772

Старший сержант Алибеков Камран Оператор расчета БПЛА старший сержант Камран Алибеков во время ведения воздушной разведки обнаружил колонну движущуюся колонну бронетехники украинских националистов. Камран оперативно передал командованию данные о составе и направлении движения колонны, а также передал ее координаты. На их основании российские артиллеристы нанесли огневой удар по колонне противника.

Было уничтожено пять единиц бронетехники украинских националистов.

https://t.me/rabotaembrat/4605

Сержант Дягилев Владислав Сержант Владислав Дягилев прикрыл батальон точным артогнем

Благодаря профессиональным навыкам сержанта Владислава Дягилева и слаженности работы экипажа боевой машины были уничтожены зенитно-ракетный комплекс противника, два вражеских автомобиля и до 20 националистов. Поразив объекты, сержант Дягилев оперативно вывел боевую машину из зоны вражеского артиллерийского огня в безопасный район.

https://t.me/mod_russia/21051

Прапорщик Ханыков Андрей Прапорщик Андрей Ханыков лично возглавил колонну и вывел её из-под массированного обстрела РСЗО, сохранив жизни личного состава. После этого колонна добралась до запасного пункта подразделения, обеспечив его боеприпасами, которые помогли отразить наступление ВСУ.

https://t.me/c/1801542020/239

Гвардии прапорщик Расулов Халид Гвардии прапорщик Халид Расулов вместе с подчинёнными завязал бой с украинскими диверсантами, которые планировали передать координаты российских РСЗО. Дивизион смог выдвинуться в запасной район без потерь техники и личного состава.

https://t.me/c/1801542020/239

Ефрейтор Шведов Иван Обеспечивая связь дивизии, ефрейтор Иван Шведов под массированным обстрелом починил ретранслятор, а затем лично уничтожил четырёх националистов и оказал помощь трём товарищам.

https://t.me/c/1801542020/239

Ефрейтор Церенов Давид Ефрейтор Давид Церенов в составе артиллерийской батареи обнаружил вражеский дрон, доложил о нём начальству и начал смену позиций. Одна из самоходок заглохла, когда ВСУ начали миномётный обстрел. Церенов оказал первую помощь раненому товарищу, помог завести двигатель и выдвинулся на запасные позиции. В итоге удалось подавить миномётные батареи противника.

https://t.me/c/1801542020/239

Майор Абрамов Данил Командир реактивного артиллерийского дивизиона майор Данил Абрамов на одном из важнейших направлений выполнял боевые задачи, лично корректируя огонь подчиненных батарей.

Во время смены позиции майор Абрамов получил задачу по поражению колонн противника, выдвинувшихся для атаки позиций батальонной тактической группы ВС РФ.

Оценив обстановку, Данил отдал приказ на занятие огневой позиции с ходу. В результате нанесения точного огневого поражения колонна противника была уничтожена.

https://t.me/rabotaembrat/4671

Капитан Хилько Александр Капитан Александр Хилько вместе со своими подчиненными освобождал один из населенных пунктов от подразделений вооруженных националистов. На подступах к населенному пункту Хилько обнаружил опорный пункт украинских радикалов и две долговременные огневые точки с минометными расчетами. Оценив ситуацию, капитан организовал ведение огня с учетом условий местности, а затем вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов.

Несмотря на превосходящие силы противника, капитан Хилько вместе с подчиненными уничтожил вражеские доты и до 12 боевиков. Опорный пункт боевиков также был ликвидирован.

https://t.me/rabotaembrat/4654

Старший лейтенант Скворцов Сергей Расчет зенитного ракетного комплекса под командованием старшего лейтенанта Сергея Скворцова поражал воздушные объекты националистов.

Во время попытки контрнаступления украинских боевиков четыре беспилотных летательных аппарата оказались в зоне ответственности расчета Скворцова. Старший лейтенант грамотно поставил задачи подчиненным и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей. В результате точных ударов расчета Скворцова были ликвидированы три разведывательных БПЛА националистов и один ударный, а также нанесен значительный урон живой силе противника.

Мужественные и самоотверженные действия расчета старшего лейтенанта Скворцова создали условия для дальнейшего продвижения российских войск в подконтрольные националистами районы.

https://t.me/rabotaembrat/4655

Врач-хирург Валибагандов Султан Указом Президента РФ врач-хирург из Дагестана награждён «Орденом Мужества»

Султан Валибагандов из села Мекеги Левашинского района получил награду за самоотверженность, мужество и отвагу в ходе спецоперации. Врач-хирург командовал операционно-перевязочного взводом, спасал раненых бойцов и организовывал медицинскую помощь под артиллерийским и миномётным обстрелами.

https://t.me/strana_geroev/4052

Врач Мамедов Нариман Дагестанский военный врач отличился в ходе спецоперации и стал лауреатом премии «Призвание».

В мае этого года Указом Президента РФ Нариман Мамедов был награждён медалью «За отвагу». А теперь, в числе 10 военных врачей и 10 врачей из ЛДНР, получил премию «Призвание», лауреатами которой становятся оказывающие помощь пострадавшим во время войн, терактов, ЧС, стихийных бедствий и катастроф. Кроме того, власти Дербента вручили ему именную статуэтку «Человек года».

Нариман полностью посвятил себя спасению людей. За службу в Чечне награждён медалью за доблесть. Помогал в Сирии мирным жителям, пострадавшим от террористов. В разгар пандемии работал в «красной зоне». На Украине получил контузию, но рвётся обратно на передовую, спасать раненых.

https://dzen.ru/media/tabasaran/dagestanskii-voennyi-vrach-otlichilsia-v-hode-specoperacii-i-stal-laureatom-62d7bd25bf610a1ccfc623fa Подвиг в документах о представлении к боевой награде часто описывается сухо и по-деловому: вступил в бой, уничтожил расчет противника. И лишь боевые товарищи будут знать, что им пришлось пережить в тот момент.

История гвардии сержанта Александра Петрова, который награждён медалью Жукова (см. видео по ссылке).

https://t.me/mod_russia/21196

Подполковник Черемухин Роман Подполковник Роман Черемухин, командир парашютно-десантного батальона Благодаря грамотному руководству подполковника Романа Черемухина был полностью разбит отряд воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины, утратили боеспособность механизированные батальоны двух механизированных бригад, уничтожены две танковые роты. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику Черемухину присвоено звание Героя Российской Федерации (см. видео по ссылке). https://t.me/mod_russia/21079 Командир огневого взвода старший лейтенант Александр Шевченко награждён медалью "За отвагу". Высокой государственной награды он был удостоен за спасение боевых товарищей, получивших ранения под обстрелом (см. видео по ссылке). https://t.me/mod_russia/21100 Награжден медалью Жукова младший сержант Ибрагим Абдулаев. Он рассказал, что с помощью дрона обнаружил колонну техники противника и передал координаты артиллерийской батарее, в результате чего колонна была уничтожена (см. видео по ссылке). https://t.me/mod_russia/21100

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Сержант Судаков Александр Судаков Александр Владимирович родился 24 декабря 1977 года в городе Урень Нижегородской области.

Погиб 15 сентября 2022 года на Украине Харьковская область деревня Кругляковка.

Он был заместитель командира боевой машины - наводчик оператор сержант.

https://zpobeda.ru/sudakov-aleksandr/

Гвардии сержант Горюнов Владислав В ходе специальной военной операции на Украине героически погиб гвардии сержант Горюнов Владислав Павлович

За мужество и героизм, исключительную самоотверженность в служении Родине Владислав награжден Орденом Мужества. Посмертно…

03.09.1996г. — 23.04.2022г.

https://zpobeda.ru/gorjunov-vladislav/

Военнослужащий Абагалдаев Ардан Абагалдаев Ардан Алдарович, 1996 г.р, с.Дутулур

Погиб 22 июля во время выполнения специальной военной операции на территории Украины

Абагалдаев Ардан Алдарович родился 29 сентября 1996 года в улусе Дутулур Закаменского района.

В июне 2022 года был переведен в ОМОН Республики Бурятия.

Любимый сын, брат, друг, племянник. Гордость многодетной дружной семьи, он являлся наследником и продолжателем семейных и родовых традиций. Красивый, спортивный, немногословный, он всегда выделялся среди своих друзей добротой, честностью, порядочностью, готовностью прийти на помощь при любых жизненных обстоятельствах.

https://zpobeda.ru/ardan-abagaldaev/

Военнослужащий Парамонов Дмитрий Дмитрий Парамонов погиб во время спецоперации на Украине. Он был контрактником, вчерашним срочником, сделавшим свой выбор совершенно осознанно: хотел служить Родине.

Во время батарейной перестрелки, рассказывает военный комиссар, Дмитрий и погиб. Было это в Херсонской области.

По самоходной артиллерийской установке — прямое попадание снарядом. Весь экипаж, все погибли.

За участие в спецоперации Дмитрий Сергеевич Парамонов был награждён орденом Мужества. Посмертно.

https://zpobeda.ru/dmitrij-paramonov-2/

Леонтьев Олег Отправили из Челябинска 26 сентября,

погиб,

19 октября похороны.

https://zpobeda.ru/leontev-oleg/

Военнослужащий Дидов Сергей В ходе спeцоперации геpoически погиб уpoженец Ивановской области

Сергей Дидов, командир отделения – командир боевой машины, проходил военную службу в другом регионе.

За героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, представлен к награждению Медалью «За отвагу» посмертно.

https://zpobeda.ru/sergej-didov/

Старший лейтенант Хугаев Артур При исполнении воинского долга геройски погиб старший лейтенант Хугаев Артур Аланович.

Самоходная батарея ЗУ-23-2 на МТЛБ старшего лейтенанта Артура Хугаева получив боевой приказ, выдвинулась для занятия позиции на двух особо важных контрольных точках в районе населенного пункта Малая Сейдеминуха Херсонской области. Завязался тяжелый бой, в ходе которого наши военнослужащие, благодаря грамотным действиям молодого командира, ворвались на позиции опорного пункта боевиков, огнем зенитной установки уничтожив 4 вражеских БМП с личным составом. Заняв новый рубеж, подразделение продолжало подавлять огневые точки врага, осуществляя прикрытие российских войск от атак с воздуха. Трагедия произошла, когда в разгоревшемся ожесточенном сражении боевая машина Артура Хугаева была подбита из противотанкового ракетного комплекса. Выжить самоотверженному расчету не удалось…

Старший лейтенант Хугаев Артур Аланович пал смертью храбрых, до конца выполнив свой воинский долг, до последнего вздоха оставаясь верным Присяге, народу и Отечеству.

За проявленную отвагу и самоотверженность боевой офицер награжден Орденом Мужества (посмертно)…

https://zpobeda.ru/hugaev-artur/

Лейтенант Степин Игорь В ходе cпециальной военной операции при выполнении боевых задач погиб Степин Игорь. Игорь Степин, житель города Щёлково, являлся выпускником Московского суворовского военного училища 2017 года. По окончании суворовского училища Игорь поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, в котором в звании сержанта 4 года выполнял обязанности заместителя командира взвода. Выпустился из Московского ВОКУ в 2021 году со знаком отличия и красным дипломом. Получив лейтенантские погоны, был направлен для прохождения дальнейшей воинской службы в мотострелковую бригаду Южного военного округа. С первых дней Игорь принимал участие в СВО. Был ранен, но после восстановления вернулся в строй. https://zpobeda.ru/stepin-igor/ Старшина Григорьев Егор Старшина 1-й статьи Григорьев Егор Викторович родился в с. Цаган-Усун Джидинского района Республики Бурятия 18 августа 1998 году. За время военной службы в войсковой части 72-166 с декабря 2016 года зарекомендовал себя только с положительной стороны. Вместе со своими сослуживцами Егор Викторович принимал участие в специальной военной операции, направленной на защиту мирных жителей республик Донбасса, национальных интересов нашей страны. Старшина 1-й статьи Григорьев Егор Викторович – командир отделения взвода аэрозольного противодействия войсковой части 72-166 погиб при исполнении воинского долга, верный данной Присяге. У Егора Викторовича осталась любимая и любящая семья: родители, супруга, сын, сестры. https://zpobeda.ru/grigorev-egor/ Сержант Науменко Сергей Прошло прощание с 34-летним заместителем командира взвода сержантом Науменко Сергеем, который проходил службу в 16-й отдельной гвардейской бригаде Специального назначения г.Тамбов. В зоне СВО при проведении разведывательно-поисковых мероприятий в составе разведывательной группы СпН группа с Науменко попала под обстрел. Имея транспорт, сержант при отходе группы выехал в другое направление, тем самым он начал переводить огонь на себя, рискуя собственной жизнью. Данный поступок сержанта Науменко, позволил группе выйти в свой тыл без потерь, но сам Сергей скончался от полученных минно-взрывных ран. https://zpobeda.ru/sergej-naumenko/ Старший лейтенант Вашков Андрей Вашков Андрей Юрьевич геройски погиб 11.03.2022 https://zpobeda.ru/andrej-vashkov/ Лейтенант Паличук Алексей Паличук Алексей Владимирович, г. Мегион. При выполнении боевого задания в ходе спецоперации на территории Украины погиб 25-летний лейтенант Алексей Владимирович Паличук. В начале 2022 года Алексей Паличук был направлен на Российско-Белорусскую границу для учений в город Брянск. После прохождения учений принимал участие в специальной военной операции на Украине. 5 марта ему был присвоен «Орден Мужества». По отзывам окружающих, Алексей Паличук был целеустремленным и справедливым человеком, настоящим патриотом нашей Родины. Его жизнь оборвалась всего за несколько дней до очередного дня рождения… https://zpobeda.ru/aleksej-palichuk/ Военнослужащий Бережной Игорь Бережной Игорь Юрьевич родился 1 августа 1997 года в с.Правокумском. Рано потерял родителей и остался сиротой. Опекуном Игоря назначили родную тётю. В 2010 году Игорь поступил в Екатеринбургское суворовское училище, в котором был одним из лучших курсантов на курсе. После его окончания поступил в Рязанское высшее военно-десантное училище. После его окончания был направлен на службу офицером в одну из воинских частей города Улан-Удэ, откуда и был направлен для участия в спецоперации на Украину в 11-ую гвардейскую воздушно-десантную штурмовую бригаду Вооружённых Сил Российской Федерации. https://zpobeda.ru/igor-berezhnoj/ Доброволец Гром Андрей Гром Андрей Викторович на Украину в первых рядах поехал добровольцем (пулеметчиком), сказав, что не может смотреть, как гибнут мирные жители Донбасса, его коллеги и сослуживцы. Служил Андрей в 64 Армии мотострелковой дивизии, 35 бригады. 29 августа начались самые жестокие наступления ВСУ на Херсон. Они стойко оборонялись. 2 сентября Андрей со своими сослуживцами попал под массированный обстрел ВСУшников. Одним из первых он увидел террористов, перешедших в контрнаступление. Он сообщил командиру и начал вести огонь. Ребятам сказал уходить и прикрывал их до последнего. Осколок от миномета попал Андрею в шею, но еще будучи жив он помогал ребятам уйти, истекая кровью отстреливался до последнего вздоха, чем спас им жизни. https://zpobeda.ru/andrej-grom/ Доброволец Макаренко Дмитрий Макаренко Дмитрий, доброволец, город Снежное, Донецкая Народная Республика. На защите Родины с 22.02.2022. Погиб в бою в Херсонской области 8 сентября 2022 года в возрасте 34 лет. https://zpobeda.ru/makarenko-dmitrij/ Гвардии старший сержант Асланов Рустам Золотухинцы попрощались с геройски погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции гвардии старшим сержантом Рустамом Мамедовичем Аслановым. В сентябре 2022 года ушёл добровольцем в зону проведения СВО на Украину. Попросил зачислить его в пехотные войска, хотя во время срочной службы в армии был миномётчиком. 9 октября 2022 года Р.М.Асланов погиб в городе Сватово Луганской области. Погиб, пытаясь вынести с поля боя раненого товарища, которому перебило ноги. https://zpobeda.ru/rustam-aslanov/ Военнослужащий Смирнов Артем Смирнов Артем Андреевич,

12.05.1990-08.10.2022г. Проживал Красноярский край, Заледеево. Погиб под Херсоном. https://zpobeda.ru/smirnov-artem/ Фельдшер Клецов Сергей Фельдшер Сергей Клецов из Курской области погиб в ходе СВО на Украине В 2014 году Сергей окончил Льговское медицинское училище. Работал в службе скорой помощи. С первых дней СВО подписал контракт и служил военным фельдшером. Лечил раненых, многих спас от гибели. Сергей погиб 25 сентября в Красном Лимане. Прикрыв собой командира взвода, он получил осколочное ранение и скончался по пути в госпиталь. Сергей Клецов награждён орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/sergej-klecov/ Военнослужащий Алексей Агарев В ходе специальной военной операции погиб выпускник Саратовского колледжа машиностроения и энергетики СГТУ Алексей Агарев. В 2020 году окончил колледж, отслужил срочную службу и заключил контракт в войсках специального назначения. https://zpobeda.ru/aleksej-agarev/ Военнослужащий Попов Сергей На Украине погиб контрактник из Суксуна Сергей Попов. Как сообщает администрация Суксунского городского округа, он участвовал в спецоперации на Донбассе. Сергей Попов погиб на 26-ом году жизни. В армию Сергей Попов ушел после окончания Суксунской средней школы № 2 в 2015 году. После срочной службы остался в армии по контракту. https://www.chitaitext.ru/novosti/v-khode-spetsoperatsii-pogib-kontraktnik-iz-suksuna/ Ефрейтор Абдуллаев Тимур Дедушке погибшего солдата из Дагестана Тимура Абдуллаева вручили орден Мужества Тимура и еще 4 его братьев и сестер вырастили и воспитали дедушка Абдурахман и бабушка Саяд. Отец Тимура погиб, когда они были еще детьми. Абдуллаев Тимур Бахтиярович родился 27 ноября 1996 г. в с. Хапиль. В 2019 году был призван в армию, после завершения которой перешел на контрактную службу. Ефрейтор Тимур Абдуллаев проходил службу в городе Ельня Смоленской области. Погиб при исполнении воинского долга 20 марта на Украине. https://zpobeda.ru/timur-abdullaev/ Доброволец Галуиллин Анис В Мамадышском районе Республики Татарстан похоронили погибшего в ходе специальной военной операции добровольца батальона «Алга» Аниса Галуиллина. Анис родился в многодетной семье. Учился в Омарской средней школе. Учителя и сверстники запомнили его как жизнерадостного, усердного и целеустремленного парня. Помогал соседям, если кто-то к нему обращался. Вскоре после школы Анис ушел служить в армию по призыву. После окончания срока службы жил в Мамадыше, иногда уезжал на заработки. После начала спецоперации на Украине молодой воин отправился добровольцем защищать Родину. Воевал отважно, успешно, через несколько месяцев живой и здоровый вернулся домой. А в августе уехал снова. Герою было всего 30 лет. На родине у него остались два брата, две сестры и супруга. Анис женился прямо перед тем, как уходил на фронт. Но конечно, надеялся в будущем на счастливую семейную жизнь. https://zpobeda.ru/anis-galuillin/ Гвардии ефрейтор Дектярев Юрий Дектярев Юрий Васильевич - участник СВО на территории Украины, гвардии ефрейтор контрактной службы. Родился 02.01.1997 года в городе Костроме. В должности старшего стрелка-сапера 331-го гвардейского Краснознаменного парашютно-десантного Костромского полка 98 гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2 степени дивизии участвовал в специальной военной операции на территории Украины. Погиб при выполнении боевой задачи в селе Мощун Бучанского района Киевской области. У Юрия остались два сына. Похоронен на Аллее Славы в Костроме. Награжден орденом Мужества (посмертно), медалями. https://zpobeda.ru/jurij-dektyarev/ Майор Соколов Максим В ходе выполнения Специальной военной операции погиб майор спецназа Максим Евгеньевич Соколов… «Сокол». Многолетний инструктор по ВДП, ТСП и просто, «по жизни». Он был отличный военный педагог и просто удивительный человек. Погиб Максим «Сокол» в должности заместителя командира батальона… https://zpobeda.ru/maksim-sokolov/ Старший сержант Банзанов Агван-Жамса Банзанов Агван-Жамса Павлович, 1996 г.р, с.Харбяты, старший сержант полиции ОМОН. 22 июля 2022г. во время выполнении специальной военной операции погиб на территории Украины. Указом президента РФ за мужество и самоотверженные действия при выполнении гражданского и воинского долга старший сержант полиции ОМОН Банзанов Агван-Жамса Павлович награжден Орденом «Мужества» посмертно. Похоронен на аллее Героев в г.Улан-Удэ. https://zpobeda.ru/agvan-zhamsa-banzanov/ Младший сержант Жигжитов Константин Жигжитов Константин Доржиевич, 1992 г.р, с.Боргой погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины в Донецкой народной республике в с.Сладкое. Указом Президента РФ Младший сержант Константин Доржиевич Жигжитов награждён Орденом Мужества посмертно. У Константина Доржиевича остались мать, любящая жена и сын. https://zpobeda.ru/konstantin-zhigzhitov/ Старший сержант Кононов Алексей Кононов Алексей Викторович, 1991 г.р, п.Усть-Ордынский, старший сержант полиции ОМОН. Погиб в ходе СВО на Украине. Благодаря своим таким качествам , как настойчивость, трудолюбие и целеустремлённость, всегда добивался высоких результатов. Указом Президента Российской Федерации за мужество и самоотверженные действия при выполнении гражданского и воинского долга, старший сержант полиции Кононов Алексей Викторович награждён орденом мужества (посмертно). https://zpobeda.ru/aleksej-kononov/ Ефрейтор Сат Чингис Сат Чингис Март-оолович, 1999 г.р. 29 июня 2022 года героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины в Херсонской области в с. Ивановка Служил в штурмовой бригаде г. Улан-Удэ. В 2018 году после прохождения срочной службы заключил контракт. При прохождении службы Чингис Март-оолович проявил себя с положительной стороны, добросовестно выполнял свои должностные обязанности, неоднократно награждался медалями, Чингис был настоящим патриотом своей Родины, любил свой отчий дом, был замечательным сыном и братом, верным другом. https://zpobeda.ru/chingis-sat/ Гвардии сержант Семёнов Денис Семёнов Денис Николаевич, 1983 г.р В ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб гвардии сержант Семёнов Денис Николаевич, 15.06.1983 г.р. Был ветераном боевых действий, участвовал в боевых действиях на северном Кавказе. https://zpobeda.ru/denis-semjonov/ Ефрейтор Уржинов Зорикто Уржинов Зорикто Тумэнбаирович, 1984 г.р, с. Догой. Служил в рядах Российской армии в Республике Бурятия. Он отличался любознательностью, доброжелательностью, отзывчивостью. Яркий лидер, настоящий патриот своей малой Родины, активный участник спортивной, культурно-общественной жизни. Имел спортивный разряд, многократный лауреат и дипломант смотров художественной самодеятельности своего края. Любил свой отчий дом, заботливый сын и брат, любящий муж и отец, верный друг. Награжден орденом Мужества. https://zpobeda.ru/zorikto-urzhinov/ Цыренов Зугдыр Цыренов Зугдыр Гармажапович, 1988 г.р, с.Исинга Героически погиб в ходе миротворческой операции на территории Украины Цыренов Зугдыр Гармажапович родился 14.04.1988г в селе Исинга Еравнинского района. Рос в семье вместе с братом и сестрой. С 2021 г вступил в Бурятское республиканское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». 21 июня 2022г выехал на территорию Украины для участия в Миротворческой операции. https://zpobeda.ru/zugdyr-cyrenov/ Казак Филиппов Алексей При исполнении воинского долга по защите свободы и независимости Донецкой Народной Республики, в городе Артёмовске (Бахмут) ДНР, в ходе СВО, геройски погиб добрый Брат-Казак, истинный Патриот России, воин Христов и рыцарь Церкви-Матушки — Алексей Филиппов, верный сын Казачьего Присуда — Всевеликого Войска Донского. https://zpobeda.ru/aleksej-filippov/ 27.07.2000 - 16.03.2022 Новосибирская обл Окончил 9 классов Зубковской СШ и Доволенский аграрный колледж. В начале 2022 года отправился служить по контракту в Вооружённые силы РФ, разведчик-пулеметчик. Героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации по освобождению Донбасса от Украины. Указом Президента РФ награжден Орденом Мужества посмертно. https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/154640895458772

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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