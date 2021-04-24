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А это не байки 2. Лучшие комментарии Николая Озерова

В комментариях к теме о Коте Махарадзе Иван привел чудесные комментарии ещё одного нашего спортивного комментатора. Николая Озерова.А это не байки 2. Лучшие комментарии Николая ОзероваЯ попросила поставить темой, но на меня возложили эту почетную обязанность.А это не байки 2. Лучшие комментарии Николая Озерова
Прежде чем приведу его комментарии немного скажу и о самом Николае Озерове.
А это не байки 2. Лучшие комментарии Николая Озерова
38 лет в прямом эфире, 15 Олимпиад, 49 стран – жизнь знаменитого спортивного комментатора была удивительно насыщенной

Гений комментаторского цеха, как называли Николая Озерова, был личностью намного более интересной и многогранной, чем принято думать о представителях этой профессии. В его жизни удивительным образом переплелись спорт и театр.

Творческие гены

Прапрадед Николая Николаевича Озерова протоиерей Михаил Виноградов был священником-композитором, писал духовную музыку. Отец – известный для того времени оперный певец, исследователь творчества Федора Шаляпина. Мать – студентка ВГИКа, но из-за рождения сыновей учебу не закончила, посвятив последующие годы воспитанию детей. Брат Юрий, появившийся на свет на год позже, стал кинорежиссером.А это не байки 2. Лучшие комментарии Николая ОзероваНиколай Озеров в детстве с мамой и братом
Уже в 10 лет мальчик Коля начинает занятия большим теннисом. Довольно быстро он добивается успеха – через 2 года выигрывает чемпионат Москвы.

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В семнадцать Николай Озеров уже чемпион Всесоюзных соревнований среди юношей.А это не байки 2. Лучшие комментарии Николая ОзероваКогда началась Великая Отечественная война, ему не было и девятнадцати. Как и все его ровесники, Николай рвался на фронт, но ему заявили: ты нужен в столице. Вместе с другими спортсменами Николай ездил по стадионам Москвы и участвовал в выступлениях, целью которых было показать отсутствие у советского народа страха перед фашистами. Для этого соревнования транслировались по радио.

 

Как впоследствии вспоминал Озеров, в Москве кроме него тогда осталось лишь двое теннисистов. И, «чтобы враг видел, что советский народ не дрейфит», их сажали на мотоцикл и перевозили со стадиона на стадион, где они проводили теннисные матчи. Кстати, далеко не все знают, что Николай Озеров с удовольствием играл и в футбол, защищая цвета московского «Спартака».А это не байки 2. Лучшие комментарии Николая Озерова

20 лет на сцене

Спустя год после окончания войны Николай заканчивает ГИТИС и параллельно получает звание заслуженного мастера спорта. По теннису, разумеется. Два десятка лет Озеров играет на театральной сцене, причем во МХАТе. Есть байка о том, что Озеров намеренно проигрывал решающие розыгрыши геймов, чтобы они сильно не затянулись и он успел к началу спектакля в театре.А это не байки 2. Лучшие комментарии Николая ОзероваОзеров в роли Мистера Тутса в спектакле «Домби и сын»

Ролей на сцене он сыграл не так много – около 20, потом могло быть и больше, если бы не неожиданный крутой поворот в его карьере… В кино Озерову, кстати, тоже довелось сыграть, в его биографии -  11 ролей, практически везде он снимался, изображая самого себя.А это не байки 2. Лучшие комментарии Николая ОзероваНиколай Озеров в фильме "Девушка и Гранд"

Почти случайно

В послевоенные годы любимцем радиослушателей был комментатор Вадим Синявский, но ему из-за травмы глаза для вступающей в свои права эпохи телевидения требовалась замена. К тому же второй главный спортивный комментатор Советского Союза Виктор Дубинин ушел на тренерскую работу. Начались поиски нового «лица». В итоге выбор пал на человека из искусства, да еще и спортсмена – Николая Озерова.

Вводили «в профессию» будущего любимчика миллионов спортивных болельщиков постепенно. Первый репортаж он провел в тандеме с самим Синявским. И только после этого в августе 1950 года Озерову доверили отработать уже одному. Свой первый самостоятельный репортаж он вел … сидя на дереве. Это был матч между ЦДКА и «Динамо».

Сразу предложения о работе ему не поступило, последовал перерыв в две недели, но не потому, что телевизионное начальство не устроило качество работы новоиспеченного комментатора – отзывы как раз приходили положительные, именно реакцию зрителей хотели оценить «наверху». В общей массе позитива были и негативные отклики, рассказывали, что с их авторами Озеров затеял активную переписку, желая понять, над чем ему нужно поработать.

38 лет, с 1950 по 1988 год Николай Озеров вел репортажи с соревнований самого разного уровня. Он работал на пятнадцати Олимпиадах, тридцати чемпионатах мира по хоккею и восьми - по футболу, объехал по работе рекордное количество стран – всего лишь одного государства ему не хватило до круглого числа 50.А это не байки 2. Лучшие комментарии Николая Озерова

Надежный тыл

В любое время мужчины с популярностью уровня Озерова вполне могли рассчитывать на благосклонность противоположного пола. Однако женился Николай Николаевич достаточно поздно – в 47 лет. Его избранница Маргарита Петровна работала редактором в издательстве и была моложе своего мужа на 10 лет. Вскоре у них родились двойняшки Надя и Коля. Как ни хотел Николай Озеров-старший, чтобы его дети тоже связали жизнь со спортом, ничего не получилось.А это не байки 2. Лучшие комментарии Николая Озерова

Закат карьеры

80-е годы на спортивном телевидении ознаменовались увеличением конкуренции среди комментаторов. Маслаченко, Перетурин и другие более молодые мастера репортажей стали вытеснять «старую гвардию». Они шли в ногу со временем, лучше разбирались в современных нюансах, технических аспектах видов спорта. Постепенно Озеров стал отходить от дел, да и пошатнувшееся здоровье давало о себе знать. Ему перестали доверять важные, центральные матчи, что, безусловно, задевало самолюбие маститого  комментатора. В конце концов, он написал заявление «по собственному». Уговаривать остаться мэтра не стали.А это не байки 2. Лучшие комментарии Николая ОзероваНа следующий день после увольнения Озерова было приказано начать ремонт в его кабинете – отклеить старые обои и подготовить стену. Каково же было удивление бригадира, когда он зашел проверить спустя сутки, как идет процесс, и увидел, что стены не тронуты. У рабочих рука не поднималась убрать из комнаты многочисленные дарственные надписи от знаменитостей того времени.

Кстати: Коллега Озерова по репортажам Аркадий Ратнер рассказывал, как родились знаменитые крылатые слова: «Такой хоккей нам не нужен». По его словам, когда они приехали на стадион, где шел матч Суперсерии-72 с участием советских и канадских хоккеистов, Николай Николаевич сел за столик попить кофе, а он отошел на несколько минут. Когда вернулся – увидел, что Озеров мрачен. Шла трансляция – и настроение знаменитого комментатора ухудшалось. Он мрачнел и мрачнел, видя «игровую грязь канадцев». Апофеозом стала «заваруха» с участием Алана Иглсона. После того как дебошира взяли под руки милиционеры, а Пит Маховлич практически отбил своего коллегу с помощью клюшки, Озеров и произнес свою знаменитую фразу, тут же улетевшую в народ.

После ухода с работы здоровье знаменитого комментатора начало ухудшаться, в начале 90-х Озеров стал много болеть, также он перенес сложнейшую операцию, ему ампутировали ногу. Николай Николаевич  стал слабеть, практически не покидал дома. Но в тяжелом недуге мэтра комментаторского цеха многие не бросили. Например, Иосиф Кобзон помог приобрести инвалидную коляску. И, конечно, до последнего рядом была семья.А это не байки 2. Лучшие комментарии Николая ОзероваСо старшим братом Юрием — известным советским кинорежиссером, автором эпопеи «Освобождение», фильмов «Битва за Москву», «Сталинград», «О спорт, ты мир!»

Николай Озеров скончался 2 июня 1997 года на 75-м году жизни. Любимого всей страной спортивного комментатора похоронили в Москве на Введенском кладбище. Его брат похоронен там же.А это не байки 2. Лучшие комментарии Николая ОзероваЭтот голос слышало не одно поколение советских людей. В памяти многих Николай Озеров так и остался непревзойденным спортивным комментатором всех времен и народов.

Без его страсти, азарта, неповторимого тембра, репортаж с любого спортивного события, воспринимался совершенно иначе.
Его голос узнавала вся страна, ведь он вел репортажи с разных точек планеты почти сорок лет.

Озеров взвешивал каждое свое слово. Его раскатистое: «Г - о-о –л!» - не могло оставить равнодушным ни одного болельщика.
Он комментировал очень эмоционально, и руководство даже предупреждало его: «Поспокойнее, Николай Николаевич. Поменьше эмоций. Вас слушают пожилые люди».

Он провел тысячи репортажей в самых разных, порой экзотических условиях: с дерева, под проливным дождем, с крыши стадиона.
В 70-х годах он и только он вел репортажи с крупных международных соревнований.

Это была эпоха Озерова, и Озеров честно служил своему времени.
Народ принял его и полюбил, а Озеров удивлялся своей невероятной популярности.А это не байки 2. Лучшие комментарии Николая Озерова

Вот кое-что из комментариев Н. Озерова:
Мяч пролетает между головами Левицкого.
---
Аргентина разрывает Сербию даже не как Тузик грелку, он ее рвет суетясь, а как домохозяйка рвет старую майку на мелкие домашние тряпочки. Спокойно, методично, успевая при этом проследить, чтобы на сковороде еще ничего не подгорело.
---
Хули Лопес бьёт по воротам! Хули — это его имя.
---
У Варламова на майке 3-й номер, а на трусах 9-й… С чем это связано, не могу объяснить, но вряд ли с размером.
---
Это — Куман. Вы, наверно, узнаете его кучерявые ноги.
---
Футболистам, у которых нет потомства, не рекомендуется вставать в стенку, когда штрафные бьет Роберто Карлос.
---
Пас то хороший, да поле кончилось!
---
Ну, знаете, за это надо бить табло! Извините, лицо.
---
Я уверен, что все мужское население прильнуло к экранам своих телевизоров не от хорошей жизни, а в болельщицком экстазе.
---
Под мышкой, как мыло в ванной скользнула шайба.
---
Из-за pадости, что забил гол такомy сильномy и гpозномy сопеpникy, Баджо повесился на воpотах.
---
Опережаем немок на полтора километра. Это даже не трамвайная остановка, а расстояние от речного вокзала до бог знает куда. (биатлон)
---
И мяч, преодолев последнее препятствие между ногами вратаря, влетает в ворота.
---
Давыденко сразу взял подачу соперника. Он решил не тянуть резину в долгий ящик.
---
Аpбитp достал из штанов yдаление.
---
Игpоки стоят в стенке, деpжатся известно за что.
---
Оборона сыпется как штукатурка.
---
Во втором тайме им светило только в глаза.
---
Сборная России попала в жидкую черную полосу неудач.
---
Боковой аpбитp пpинимает кpасивые позы. Возможно, он pаньше занимался балетом.
---
Надеемся, что с Недведом все будет нормально, хотя несут его ногами вперед.
---
Динамовцы сегодня выступают без привычных голубых трусов.
---
Как скотчем залепили свои ворота сатурновцы.
---
Ай-яй-яй-яй-яй! Вы со мной согласны?
---
Ну куда ты отдаешь пас! Я же тебе кричу, что он вне игры!
---
Фигурное катание — это же искусство, это даже не футбол!
---
Защита хромала на обе ноги, практически не вставая с колен.
---
Я тут стучу по голове, по монитору, по книгам. Что тут вокруг еще деревянное, боже мой!
---
К мячy одновpеменно потянyлись pyки голкипеpа и лысина Фабpицио.
---
Вот он держит соперника за трусы, за футболку, за бока… практически за все, что можно, держит.
---
Судьба играет с человеком, а человек играет в футбол.
---
Футболист Сами Насри подходит к воротам и бьет мимо. Комментаторы обмениваются репликами:
— Опасный момент, выход к воротам, Насри!
— Это он и сделал.
— Да…
— Хм, извините.
---
Хороший футболист Рой Кин. Если ему добавить еще и "г", то он станет просто королем. Я, конечно, имею в виду английскую букву.
---
Вместо того чтобы в футбол играть, шли бы бутылки сдавать!
---
Футболистам легко бегать по полю, а ты попробуй разумно прокомментировать их действия.
---
Чемпионка мира Ольга Седакова пыталась выступить в синхронном плавании вместе с мужчиной. Завидую мужчине.
---
Чугайнов отдал пас, так как услышал стук копыт бежавшего сзади него защитника.
---
Диктор в кабине что-то уже начал было, но потом осекся, так и не кончил...
---
Японская фигуристка Мидори Ито катается по кругу, постепенно сужая радиус, то есть по спирали. Ее показывают сзади снизу. М-да, красиво. Красивая спираль у Мидори Ито.
---
Он левша, а левая нога, как известно, это хорошо повернутая правая.
---
Рэтлифф допускает просто грубую ошибку - отдает пас в спину центровому. Ну что это делать нельзя, детям говорят еще в первом классе. Рэтлифф тогда, наверное, болел.
---
Сейчас забивают испанцы. Вернее, это были французы. Хотя, собственно говоря, какая разница?
---
У нас прервалась трансляция, теперь развлекать вас буду я.
---
«Большой мастер кожаного мяча». 
---
«Хвалёные канадские профессионалы».
---
«Ничьи сегодня быть не может». 
---
«Будут играть до гола хоть до утра». 
---
«В одиночку не пробиться, но Харламов пытается!». 
---
«Прицелился в дальний угол». 
---
«Удар по воротам... шайба сломалась... Гол!».

---
«Опять этот девятый номер!»

Чемпионат мира по хоккею 1976 года в Польше. Сенсация — сборная СССР уступила хозяевам льда со счётом 6:4! Весь матч великолепная «девятка» в составе поляков с неблагозвучной для Николая Николаевича фамилией Йобчик терзала оборону советской сборной и постоянно ставила комментатора в неловкое положение – не упоминать голеадора с каждой минутой становилось всё сложнее и сложнее. По ходу встречи Йобчик трижды распечатал ворота — сначала Александра Сидельникова, а затем и Владислава Третьяка, вышедшего на замену. Тут, как говорится, никуда не денешься, автора надо оглашать. И Озеров, чтобы вновь не повторять «режущую слух» фамилию, виртуозно произнёс: «Опять этот девятый номер!».
---
«Извините, технические неполадки вне территории СССР»

Именно эту отвлекающую фразу применял Николай Озеров, когда во время хоккейных матчей начинались драки. Камера переключалась на нейтрального болельщика, а комментатор рассказывал о событиях в мире спорта. В одном из репортажей, когда снова была использована «дежурная фраза», Николай Николаевич даже успел рассказать о зарубежных гастролях советского балета.
---
«Передайте ему: гимн Советского Союза нужно исполнять стоя!»

Таков был ответ легендарного комментатора, адресованный через переводчицу одному американскому миллионеру, который, развалившись на диване и смеясь в вестибюле гостиницы, стал показывать руками объёмную фигуру Озерова и напевать гимн СССР.
---
«Мы продолжаем наш репортаж!»

И действительно, он продолжил репортаж, но уже с перебинтованной головой. Это была плата за любовь вести хоккейные репортажи, стоя у бортика. В одном из матчей между ЦСКА и «Спартаком», в присутствии на трибунах генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева один из «армейцев» задел комментатора клюшкой по голове. Репортаж пришлось остановить. На время, пока Озерову оказывали медицинскую помощь, бразды правления перешли к Евгению Майорову. Но после перерыва знаменитый голос «оборвал тишину» фразой: «Мы продолжаем наш репортаж!».
---

Если кому интересно в 2012 году взяли интервью у его жены,  Маргариты Петровны. Вот тут можно прочитать: https://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s23_65467/7543.html
советские успехисоветское искусствоСветлана Митленкофотоностальгия
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