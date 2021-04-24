А это не байки 2. Лучшие комментарии Николая Озерова

Гений комментаторского цеха, как называли Николая Озерова, был личностью намного более интересной и многогранной, чем принято думать о представителях этой профессии. В его жизни удивительным образом переплелись спорт и театр.
Творческие гены
Прапрадед Николая Николаевича Озерова протоиерей Михаил Виноградов был священником-композитором, писал духовную музыку. Отец – известный для того времени оперный певец, исследователь творчества Федора Шаляпина. Мать – студентка ВГИКа, но из-за рождения сыновей учебу не закончила, посвятив последующие годы воспитанию детей. Брат Юрий, появившийся на свет на год позже, стал кинорежиссером.Николай Озеров в детстве с мамой и братом
Уже в 10 лет мальчик Коля начинает занятия большим теннисом. Довольно быстро он добивается успеха – через 2 года выигрывает чемпионат Москвы.
Как впоследствии вспоминал Озеров, в Москве кроме него тогда осталось лишь двое теннисистов. И, «чтобы враг видел, что советский народ не дрейфит», их сажали на мотоцикл и перевозили со стадиона на стадион, где они проводили теннисные матчи. Кстати, далеко не все знают, что Николай Озеров с удовольствием играл и в футбол, защищая цвета московского «Спартака».
20 лет на сцене
Спустя год после окончания войны Николай заканчивает ГИТИС и параллельно получает звание заслуженного мастера спорта. По теннису, разумеется. Два десятка лет Озеров играет на театральной сцене, причем во МХАТе. Есть байка о том, что Озеров намеренно проигрывал решающие розыгрыши геймов, чтобы они сильно не затянулись и он успел к началу спектакля в театре.Озеров в роли Мистера Тутса в спектакле «Домби и сын»
Ролей на сцене он сыграл не так много – около 20, потом могло быть и больше, если бы не неожиданный крутой поворот в его карьере… В кино Озерову, кстати, тоже довелось сыграть, в его биографии - 11 ролей, практически везде он снимался, изображая самого себя.Николай Озеров в фильме "Девушка и Гранд"
Почти случайно
В послевоенные годы любимцем радиослушателей был комментатор Вадим Синявский, но ему из-за травмы глаза для вступающей в свои права эпохи телевидения требовалась замена. К тому же второй главный спортивный комментатор Советского Союза Виктор Дубинин ушел на тренерскую работу. Начались поиски нового «лица». В итоге выбор пал на человека из искусства, да еще и спортсмена – Николая Озерова.
Вводили «в профессию» будущего любимчика миллионов спортивных болельщиков постепенно. Первый репортаж он провел в тандеме с самим Синявским. И только после этого в августе 1950 года Озерову доверили отработать уже одному. Свой первый самостоятельный репортаж он вел … сидя на дереве. Это был матч между ЦДКА и «Динамо».
Сразу предложения о работе ему не поступило, последовал перерыв в две недели, но не потому, что телевизионное начальство не устроило качество работы новоиспеченного комментатора – отзывы как раз приходили положительные, именно реакцию зрителей хотели оценить «наверху». В общей массе позитива были и негативные отклики, рассказывали, что с их авторами Озеров затеял активную переписку, желая понять, над чем ему нужно поработать.
38 лет, с 1950 по 1988 год Николай Озеров вел репортажи с соревнований самого разного уровня. Он работал на пятнадцати Олимпиадах, тридцати чемпионатах мира по хоккею и восьми - по футболу, объехал по работе рекордное количество стран – всего лишь одного государства ему не хватило до круглого числа 50.
Надежный тыл
В любое время мужчины с популярностью уровня Озерова вполне могли рассчитывать на благосклонность противоположного пола. Однако женился Николай Николаевич достаточно поздно – в 47 лет. Его избранница Маргарита Петровна работала редактором в издательстве и была моложе своего мужа на 10 лет. Вскоре у них родились двойняшки Надя и Коля. Как ни хотел Николай Озеров-старший, чтобы его дети тоже связали жизнь со спортом, ничего не получилось.
Закат карьеры
80-е годы на спортивном телевидении ознаменовались увеличением конкуренции среди комментаторов. Маслаченко, Перетурин и другие более молодые мастера репортажей стали вытеснять «старую гвардию». Они шли в ногу со временем, лучше разбирались в современных нюансах, технических аспектах видов спорта. Постепенно Озеров стал отходить от дел, да и пошатнувшееся здоровье давало о себе знать. Ему перестали доверять важные, центральные матчи, что, безусловно, задевало самолюбие маститого комментатора. В конце концов, он написал заявление «по собственному». Уговаривать остаться мэтра не стали.На следующий день после увольнения Озерова было приказано начать ремонт в его кабинете – отклеить старые обои и подготовить стену. Каково же было удивление бригадира, когда он зашел проверить спустя сутки, как идет процесс, и увидел, что стены не тронуты. У рабочих рука не поднималась убрать из комнаты многочисленные дарственные надписи от знаменитостей того времени.
Кстати: Коллега Озерова по репортажам Аркадий Ратнер рассказывал, как родились знаменитые крылатые слова: «Такой хоккей нам не нужен». По его словам, когда они приехали на стадион, где шел матч Суперсерии-72 с участием советских и канадских хоккеистов, Николай Николаевич сел за столик попить кофе, а он отошел на несколько минут. Когда вернулся – увидел, что Озеров мрачен. Шла трансляция – и настроение знаменитого комментатора ухудшалось. Он мрачнел и мрачнел, видя «игровую грязь канадцев». Апофеозом стала «заваруха» с участием Алана Иглсона. После того как дебошира взяли под руки милиционеры, а Пит Маховлич практически отбил своего коллегу с помощью клюшки, Озеров и произнес свою знаменитую фразу, тут же улетевшую в народ.
После ухода с работы здоровье знаменитого комментатора начало ухудшаться, в начале 90-х Озеров стал много болеть, также он перенес сложнейшую операцию, ему ампутировали ногу. Николай Николаевич стал слабеть, практически не покидал дома. Но в тяжелом недуге мэтра комментаторского цеха многие не бросили. Например, Иосиф Кобзон помог приобрести инвалидную коляску. И, конечно, до последнего рядом была семья.Со старшим братом Юрием — известным советским кинорежиссером, автором эпопеи «Освобождение», фильмов «Битва за Москву», «Сталинград», «О спорт, ты мир!»
Николай Озеров скончался 2 июня 1997 года на 75-м году жизни. Любимого всей страной спортивного комментатора похоронили в Москве на Введенском кладбище. Его брат похоронен там же.Этот голос слышало не одно поколение советских людей. В памяти многих Николай Озеров так и остался непревзойденным спортивным комментатором всех времен и народов.
Без его страсти, азарта, неповторимого тембра, репортаж с любого спортивного события, воспринимался совершенно иначе.
Его голос узнавала вся страна, ведь он вел репортажи с разных точек планеты почти сорок лет.
Озеров взвешивал каждое свое слово. Его раскатистое: «Г - о-о –л!» - не могло оставить равнодушным ни одного болельщика.
Он комментировал очень эмоционально, и руководство даже предупреждало его: «Поспокойнее, Николай Николаевич. Поменьше эмоций. Вас слушают пожилые люди».
Он провел тысячи репортажей в самых разных, порой экзотических условиях: с дерева, под проливным дождем, с крыши стадиона.
В 70-х годах он и только он вел репортажи с крупных международных соревнований.
Это была эпоха Озерова, и Озеров честно служил своему времени.
Народ принял его и полюбил, а Озеров удивлялся своей невероятной популярности.
«Большой мастер кожаного мяча».
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«Хвалёные канадские профессионалы».
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«Ничьи сегодня быть не может».
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«Будут играть до гола хоть до утра».
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«В одиночку не пробиться, но Харламов пытается!».
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«Прицелился в дальний угол».
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«Удар по воротам... шайба сломалась... Гол!».
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«Опять этот девятый номер!»
Чемпионат мира по хоккею 1976 года в Польше. Сенсация — сборная СССР уступила хозяевам льда со счётом 6:4! Весь матч великолепная «девятка» в составе поляков с неблагозвучной для Николая Николаевича фамилией Йобчик терзала оборону советской сборной и постоянно ставила комментатора в неловкое положение – не упоминать голеадора с каждой минутой становилось всё сложнее и сложнее. По ходу встречи Йобчик трижды распечатал ворота — сначала Александра Сидельникова, а затем и Владислава Третьяка, вышедшего на замену. Тут, как говорится, никуда не денешься, автора надо оглашать. И Озеров, чтобы вновь не повторять «режущую слух» фамилию, виртуозно произнёс: «Опять этот девятый номер!».
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«Извините, технические неполадки вне территории СССР»
Именно эту отвлекающую фразу применял Николай Озеров, когда во время хоккейных матчей начинались драки. Камера переключалась на нейтрального болельщика, а комментатор рассказывал о событиях в мире спорта. В одном из репортажей, когда снова была использована «дежурная фраза», Николай Николаевич даже успел рассказать о зарубежных гастролях советского балета.
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«Передайте ему: гимн Советского Союза нужно исполнять стоя!»
Таков был ответ легендарного комментатора, адресованный через переводчицу одному американскому миллионеру, который, развалившись на диване и смеясь в вестибюле гостиницы, стал показывать руками объёмную фигуру Озерова и напевать гимн СССР.
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«Мы продолжаем наш репортаж!»
И действительно, он продолжил репортаж, но уже с перебинтованной головой. Это была плата за любовь вести хоккейные репортажи, стоя у бортика. В одном из матчей между ЦСКА и «Спартаком», в присутствии на трибунах генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева один из «армейцев» задел комментатора клюшкой по голове. Репортаж пришлось остановить. На время, пока Озерову оказывали медицинскую помощь, бразды правления перешли к Евгению Майорову. Но после перерыва знаменитый голос «оборвал тишину» фразой: «Мы продолжаем наш репортаж!».
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