10 резиденций российских императоров, которые поражают своей роскошью

Имперский период в истории Российского государства просто не мог не оставить после себя яркие напоминания. Особенно впечатляющими примерами эпохи аристократов и шикарных балов являются более двух десятков бывших резиденций правителей державы. Часть из них по праву считаются настоящими архитектурными шедеврами и даже входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вашему вниманию «десятка» императорских резиденций времен Российской империи, которые даже сейчас поражают воображение и захватывают дух своим великолепием.

1. Дворец царя Алексея Михайловича Романова в Коломенском (реконструкция)

Царская резиденция в Коломенском, современный реконструированный вид



Справедливости ради, следует уточнить, что летняя царская резиденция в Коломенском, которую можно увидеть сегодня, не является оригинальным сооружением — её реконструировали в 2010 году, опираясь на чертежи, изображения и записи, которые сохранились от 18 века. Воссозданный в натуральную величину царский «терем» расположен на месте деревни Дьяково, в парке (недалеко от метро «Каширская», к югу от центра Москвы).

Изображение оригинального дворца в Коломенском, 18-е столетие



Дворец был возведен во второй половине 17 столетия, то есть во время правления Алексея Михайловича Романова.

Сооружение представляло собой объединенную группу отдельных деревянных помещений, именуемых «клетями». Резиденцию отличает богатая отделка экстерьера и декорированное интерьера в виде росписи, резьбы по дереву, позолоты и витражей. Современная реконструкция воссоздана с большой точностью, а потому также поражает воображение красотой украшений и артефактами 17-18 веков, при этом архитектурный комплекс органично вписывается в экспозицию и окружающий ландшафт.

2. Царицыно (Большой дворец и парк) Вид на Царицынский комплекс сверху



Захватывающим великолепием дворцово-паркового комплекса в Царицыно, мы обязаны императрице Екатерине II — именно по её велению в конце 18 столетия и началось его строительство. Однако возведение этого архитектурного ансамбля не прошло без трудностей. Так, автор первоначального проекта, знаменитый русский зодчий Василий Баженов не сумел завершить его по причине личного недовольства императрицы, когда она увидела неоконченную работу.



Большой дворец сам по себе впечатляет



После этого строительство возглавил ученик Баженова, Матвей Казаков. Именно он практически достроил Большой дворец, сделав его подлинным шедевром в стиле русской псевдоготики. Вот только императрица Екатерина II так ни разу не жила на территории комплекса, да и не использовался он по прямому назначению ни разу за всю историю своего существования.



Фигурный мост в Царицыно



Более того, через двадцать лет после начала строительства, в 1796 году, оно было остановлено. И лишь почти двести лет спустя, в восьмидесятых годах прошлого столетия, началась масштабная реставрация и окончания возведения ансамбля на общей площади в 100 гектаров. Завершение реконструкции сооружений и парка и его последующее открытие для посетителей стало возможным только в 2007 году. На сегодняшний день Большой дворец является частью выставочного комплекса музея-заповедника «Царицыно» Находится дворцово-парковый комплекс в Москве, недалеко от метро «Орехово».

3. Аничков дворец в Санкт-Петербурге Вид на резиденцию со стороны Анчикова моста



В отличие от уже вышеупомянутых комплексов, резиденция императрицы Елизаветы Петровны расположена буквально в центре северной столицы России, на Невском проспекте, 39. Недалеко от нее расположен Аничковый мост через Фонтанку — именно от него сооружение и получило свое название. Строительство дворца шло в первой трети 18 столетия, и было завершено в 1751 году. Автором проекта стал Михаил Земцов, однако заканчивать возведение пришлось другому архитектору — Бартоломео Растрелли.



Анчиков дворец с оригинальной отделкой в стиле барокко. Изображение 1753 года



Интересна история данной резиденции. Все дело в том, что нередко Анчиков дворец становился подарком фаворитам правителей, а позже его приносили в дар членам императорской династии по случаю бракосочетания. Масштабное сооружение было выполнено в стиле барокко, а над созданием интерьеров, и сегодня впечатляющих своим великолепием, работал архитектор Карл Росси. Правда, оригинальный экстерьер до наших дней не сохранился: еще во времена императрицы Екатерины II его перестроили на классицистический манер, а от многочисленных барочных украшений фасада решили избавиться.

4. Массандровский дворец

Современный вид Массандровского дворца



Не обходили стороной российские императоры и теплый крымский климат — на территории полуострова также сохранились резиденция правителей. Одна их них была построена в поселке Массандра и принадлежала императору Александру III. Массандровский дворец, как и другие архитектурные комплексы, претерпевали изменения. Так, если первоначально в 1881 г. сооружение, возведенное по заказу князя Семена Воронцова, было выполнено в стиле Людовика XIV, то, буквально десятилетие спустя, в начале 1890-х годов его перестроили по проекту Максимилиана Месмахера.

Массандровский дворец до (слева) и после (справа) перестройки



Крымская резиденция императорской семьи окружает роскошный парковый ансамбль. Перестройка комплекса стала причиной оригинального, но изящного сочетания сразу нескольких стилей — от барокко до классицизма, присутствуют также элементы романтизма. Массандровский дворец, хоть так не получил официальный статус новой резиденцией царя и членов его семьи на юге империи по причине смерти Александра, однако его продолжали держать в отличной сохранности. Не забыли об императорской резиденции и в поздние периоды: так, например, в советскую эпоху во дворце располагался санаторий, а на сегодняшний день на его территории находится музей.

5. Михайловский (Инженерный) замок

Михайловский замок носит сразу несколько своеобразных званий. Во-первых, он является ярким примером так называемого «замка на воде». Во-вторых, его считают крупнейшим архитектурным памятником, который завершает эпоху петербургского зодчества XVIII столетия. А свое второе название — «Инженерный» — дворец получил на несколько десятилетий позже, с 1820-х годов, когда на его территории расположилось Главное инженерное училище.



Вид на Михайловский замок сразу после окончания его строительства, Гравюра Августа Ивановича Даугеля с акварели 1800 года



Интересна история как появления дворца, так и его первого имени. Так, согласно официальной версии, резиденцию назвали в честь Архангела Михаила, который являлся покровителем династии Романовых. Как гласит известная легенда, Михаил явился во сне караульному летнего дворца. Этот эпизод побудил императору Павел I отдать повеление снести старое деревянное здание и построить на его месте храм в честь Архангела, а также каменный «замок», который полагался российскому правителю как главе Мальтийского ордена. Новый дворец планировалось использовать в качестве парадной резиденции.



Михайловский замок стал результатом «коллективного» труда самых талантливых и знаменитых зодчих того времени. Так, автором проекта стал Василий Баженов, а руководителем строительства был Винченцо Бренна. Кроме того, над возведением резиденции также работали Чарльз Камерон, Джакомо Кваренги, Федор Свиньин, Карл Росси и другие.



Интерьеры Михайловского замка не менее великолепны, чем его фасад



Строительство будущего «Инженерного» замка продлилось довольно тщательно и масштабно, а завершилось в 1800 году. Вот только императорской резиденцией он, по сути, так и не стал. Да и сам Павел прожил там всего 40 дней, после чего был убит в одной из комнат «замка». Этот трагический эпизод настолько испортил репутацию резиденции, что представители династии Романовых после больше так и не вернулись туда. Интересный факт: мрачные события в Михайловском замке стало причиной появления довольно известно легенды о призраке, который якобы и бродит с тех пор по дворцовым коридорам и лестницам.

6. Гатчинский дворец Еще одна императорская резиденция на территории современного Санкт-Петербурга, который был возведен в великолепную екатерининскую эпоху. Большой Гатчинский дворец был построен в 1781 году, автором проекта стал знаменитый итальянский архитектор Антонио Ринальди, который активно работал в Российской империи.



Фасады дворца. Оригинальные чертежи 1781 года



Как и Аньчиков дворец, замок в Гатчине тоже стал подарком: его получил легендарный фаворит императрицы Екатериной II граф Григорий Орлов. Позже правительница выкупила резиденцию и подарила ее Павлу I, после чего она передавался по наследству представителям династии Романовых по мужской линии.



Белый зал Гатчинской резиденции



Стиль Большого Гатчинского дворца специалисты характеризуют весьма оригинальным синтезом традиционной русской усадьбы и английского охотничьего замка. Однако не только живописный фасад и роскошные интерьеры, пестрящие лепными украшениями являются отличительной чертой резиденции — на ее территории расположилась знаменитая разветвленная системой подземных переходов, один из которых известен необычным эхом. Гатчинский звмок, роспись по фарфору Парадная лестница Тронный зал Парадная опочивальня Как и большинство других бывших императорских дворцов, Большой Гатчинский замок сегодня является местом для расположения музейной экспозиции.

7. Александровский дворец Александровский дворец, вид сверху



Красивейшая резиденция династии Романовых Александровский дворец расположена в живописном Царском Селе. Строительство сооружения было завершено в 1796 году по проекту Джакомо Кваренги. Специалисты называют Александровский дворец ярким образцом палладинского классицизма. По сути, дворец был подарком от императрицы Екатерины II её внуку, великому князю Александру Павловичу, будущему императору российскому, по случаю его бракосочетания.



Александровский дворец в середине 19 века



Долгое время Александровский дворец имел скорее второстепенное значение в качестве императорской резиденции. Ситуация изменилась лишь при правлении последнего правителя династии Романовых Николая II и его семьи. Именно в начале двадцатого столетия он стал основным местом проведения официальных приемов, там же праздновалось и 300-летие дома Романовых, а также 200-летний юбилей Царского Села.



Отреставрированный интерьер Александровского дворца



После Октябрьской революции здание отдавали в пользование различным учреждениям, в результате чего оно сильно обветшало и растратило свою роскошь. Уже после распада Советского Союза началась активная реконструкция утраченного великолепия Александровского дворца. К 2010 году состоялось первое открытие нескольких залов резиденции после продолжительной реставрации, и этот процесс продолжается и по сей день, а доступ на территорию Александрийского дворца был ограничен. Сегодня пошагово реставрируют и восстанавливают все в мельчайших деталях. Работы предстоит еще много!

8. Ливадийский (Белый) дворец

Еще одна знаменитая императорская резиденция, которая расположена на территории Крымского полуострова. Свое название дворец получил от своего местоположения — Ливадии, что недалеко от Ялты. А Белым дворец, выполненный в итальянском стиле по проекту Николая Краснова, именуют по основному цвету сооружения. Именно Ливадийский замок имел статус главной южной резиденцией царской семьи.



Николай II приветствует русских офицеров у северного фасада Ливадийского дворца



Строительство дворца было закончено в 1911 году, хотя длилось меньше полутора лет — всего 17 месяцев. По сути, он был одним из последних домов, которые возводились для династии Романовых: там члены императорского дома проводили каждое лето вплоть до 1914 года.



Участники Ялтинской конференции на территории Ливадийского дворца, 1945 год



На территории дворца произошло еще одно известное на всю планету событие: именно здесь в 1945 году была проведена уже ставшая легендарной Ялтинская конференция, которая во многом предопределила скорое завершение Второй Мировой войны. Зал, где состоялась встреча, и сегодня используется для проведения международных встреч.



Терринкур Солнечная тропа на территории Ливадийского дворца



Роскошные интерьеры, всегда поражающие своим великолепием на сегодняшний день полностью отреставрированы и являются частью музейной экспозиции. В парке вокруг дворца также расположена одна из оригинальных достопримечательностей – терринкур – Солнечная (царская) тропа. Ее основным предназначением было совершение лечебных прогулок пациентов кардиологического санатория «Ливадия».

9. Петергоф (Большой дворец) Нельзя обойти вниманием в вопросе презентации лучших образцов архитектурных шедевров имперской эпохи жемчужину архитектурного ансамбля в Петергофе. Уникальный Большой дворец, который ранее был только небольшой частью загородного дворцового ансамбля, несколько погодя получило гордое звание визитной карточкой и одним из наиболее популярных мест рядом с Северной столицей России. Кроме того, шикарный дворец в Петергофе входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Большой дворец в Петергофе, вид сверху



Первоначальное сооружение, возведенное в первой трети 18 столетия, подверглось перестройке по образцу французского Версаля в середине того же века архитектором Бартоломео Растрелли. Однако это не единственные изменения: фасады и интерьеры в барочном стиле несколько раз трансформировались и обновлялись в течение последующих полутора сотен лет. Про годы Великой Отечественной войны даже и говорить нечего. Все что смогли - уничтожили, нелюди. Сегодня резиденция потрясает великолепием экстерьеров, дополняемых роскошными фонтанами Большого каскада, и торжественностью внутреннего убранства.