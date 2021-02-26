День ССО (Сил специальных операций) – вежливость и ледоруб

Коты не ошибаются.

История сил специальных операций в России начинается, пожалуй, с Павла Судоплатова. Который и ликвидацию лидера украинских нацистов Коновальца проводил, и партизанские отряды в тылу немецких нацистов организовывал.

Хотя, если заморочиться, то первым «спецом» на Руси можно считать Вольгу Святославича, который умел обращаться в зверей и птиц, и во вражьем тылу портил тетивы луков и лошадиные подпруги.

В позднесоветское время ССО – это «Вымпел», «Каскад» и другие подразделения. Которые и дворец Амина штурмовали, и занимались распространением слухов, в результате которых полевые командиры моджахедов устраивали перестрелки между своими группировками.

Это и «Альфа», которая освобождала от ваххабитских террористов захваченных детей в Беслане. И многие другие случаи нейтрализации чрезвычайных ситуаций и экстремистских проявлений.

В новейшей истории силы специальных операций – это, без сомнения, «вежливые люди», которые защитили жителей Крыма от бандеровских «поездов дружбы» и позволили провести референдум по воссоединению Крыма с Россией.

Сегодня Российская Федерация существует в таком мире, построенном неолибералами-глобалистами, где Правда уже никого (кроме нас) не волнует.

Где нацистов и террористов называют «борцами за свободу» и «защитниками независимости». Где воры и предатели типа Ходорковского и Пономарёва выставляются «борцами с режимом». Где головорезы из ИГИЛ называются «оппозицией». Где международные институции не обеспечивают справедливого суда, а занимаются заказной травлей невинных, игнорируя преступления против человечества со стороны прокси-группировок запада. Где узурпаторы и тираны типа Порошенко безнаказанно уничтожают людей десятками тысяч, а весь коллективный запад закрывает на это глаза и делает вид, что ничего не замечает.

Если прямые методы наказания преступников не работают, то необходимо находить альтернативные. Чтобы такие предатели как Суворов-Резун были вынуждены ходить парике и в женском платье, живя в перманентном страхе. Чтобы «русскими хакерами» пугали американских генералов. Чтобы каждый, обидевший маленькую девочку с георгиевской ленточкой, получал восемь ножевых ранений. Чтобы Правда восторжествовала, и возмездие было причинено.

Силы особых операций – это зачастую единственная защита для обиженных и последняя надежда на справедливость в несправедливом мире.

Больше ледорубов хороших и разных! С праздником, мужики!

Александр Роджерс

https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-den-sso-vezhlivost-i-ledorub/