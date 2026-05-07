Сталина убили за попытку создать БРИКС

Даже малость похлеще, чем БРИКС. В 1952 году вождь уже замахнулся, чтобы одним ударом прихлопнуть гегемонию доллара и британского фунта. Чтобы в мировой торговле царствовал советский золотой рубль. Первые две конференции собрали половину стран мира!

Сегодня про это вспоминать как-то не принято. Хрущёв почему-то масштабную Сталинскую программу мировой торговли тихонько замёл под коврик.

Ничего такого не было, граждане дипломаты, расходитесь.

Самый масштабный экономический проект двадцатого века был уничтожен росчерком пера. А уже к середине шестидесятых СССР всё плотнее стал садиться на нефтяную иглу. Наши ресурсы задёшево пошли на Запад. Да что там, почти забесплатно, за зелёные бумажки, за которыми не было никакого обеспечения.

Интересные совпадения, правда? Ещё любопытнее, что вторая экономическая конференция, собранная СССР на Филиппинах завершилась за один день до ухода вождя. Да-да, 4 марта 1953 года конференция закрылась обещанием собрать следующую теперь уже для стран Латинской Америки. Но, увы.

Проект-то был потрясающий! Еще в апреле 1952 года Сталин собирает в Колонном зале Дома союзов гигантское экономическое совещание. Сорок девять стран-участниц, Вы только вдумайтесь!

Это был вполне логичный завершающий ход. Подготовка к нему шла с конца сороковых. Последний гвоздь в крышку мирового капитализма.

Тут почти как десять сталинских ударов по фашизму. Только на сей раз удары сугубо хозяйственные. Но ничуть не меньшей силы.

Еще в начале 1949 года первый удар - Сталин создает Совет экономической взаимопомощи. Не развали его последователи, сегодня было бы объединение куда сильнее Евросоюза.

Через год, в 1950, советский рубль, фактически, отвязан от доллара. Больше того, введено золотое содержание. В отличие от пустой долларовой бумажки – рубль полностью обеспеченная валюта. С претензией стать валютой мировой.

И вот весна 1952 года. Гигантское мировое совещание в Москве, полтысячи участников. Сталин предложил миру поговорить о торговле.

Да-да, США уже тогда пытались душить Союз санкциями. Но страдали от этого многие вполне капиталистические страны. Что им до разборок коммунистов с капиталистами, бизнес страдает!

С лёгкой руки Сталина в буржуазных странах создаются Восточный комитет германской экономики и Британский комитет по развитию торговли с СССР, странами СЭВ и Китаем.

Ещё смешнее. В извечно недружественной Британии регистрируют специальное акционерное общество. Задача – способствовать выполнению договоров, подписанных английскими бизнесменами в Доме союзов. Председатель – настоящий британский лорд Бойд Орр.

Удивительное дело, Сталин снова попытался поставить на нашу сторону наших же идеологических противников. Борьба систем, убеждения – дело хорошее. Но сейчас речь об общей выгоде, почему бы не поторговать с буржуинами?

Перед совещанием эту Сталинскую мысль очень точно выразил глава советской Торговой палаты, доктор наук Михаил Нестеров:

«Различные экономические и социальные системы не являются препятствием для расширения экономических и международных связей, основанных на равенстве и взаимной выгоде».

Вот так, если торговать по-честному, то вполне можно. Хоть и смотрим на Вас, как Ленин на буржуазию.

Первое совещание в Москве удивило даже организаторов. Никто не ждал настолько живой реакции капиталистов. Оказалось, британско-американская гегемония в торговле надоела многим серьёзным корпорациям.

На конференции подписано больше шести десятков торговых и инвестиционных соглашений. Пока не особо долгосрочных, на три года, на пять лет. Но это первый шаг к сотрудничеству.

Перечень вопросов широчайший! Объявляются режимы максимального благоприятствования от кредитов до торговли. Вводятся таможенные льготы, гасятся взаимные долги. Допускается даже прямой обмен товарами, фактически, бартер.

Глава Госплана при Сталине Максим Захарович Сабуров в воспоминаниях называл даже конкретный год последнего удара по доллару. Вот послушайте:

«Специалисты из соцстран уже в 1952-53 годах представили пять вариантов перевода взаиморасчетов между странами на валюту с золотым содержанием не привязанную к доллару. Её планировалось ввести в 1955-60 годах. Сталин настаивал на 1955, но нам удалось его убедить, что нужно сначала добиться постоянного роста национальных экономик и платежно-покупательной способности национальных денег, сблизить характер социально-экономического планирования в соцстранах и только затем вводить такую валюту. Сталин в феврале 1953, за полмесяца до кончины, согласился с «крайним» сроком не позже 1957 года, к 40-летию Октября, видимо опасался, что без него, проект похоронят…»

Вполне справедливо опасался, а может знал что-то. Потому что похоронили проект сразу же, ещё в 1953 году. И ведь до сих пор молчок, кто и как приказал закрыть эту убойную для запада стратегию.

Больше того, Сабуров даже Корейскую войну в 1950 увязывает вовсе не с местными разборками. Нет, это логичный ответ штатов на первые шаги к программе отвязки мировой торговли от доллара!

И вот на совещании в Москве в 1952 году Сталин предлагает торговым партнерам утвердить программу освобождения мировой торговли. Финальный пункт, который должен полностью перезапустить систему – переводной золотой рубль в расчетах между странами!

Истерика на Западе после совещания разразилась знатная! Британский премьер Идэн немедленно сделал официальное заявление. Что ни о какой мировой торговли Сталин речи не ведёт!

Что истинная цель конференции – взбунтовать рабочих в капстранах. Чтобы те требовали от буржуазных правительств снятия санкций против Союза!

Через полгода глава британской Торговой палаты Мэйксон заявит, что все сообщения о заключенных с лондонскими бизнесменами контрактах – ложь Москвы. Заявление смешное, контракты-то вот они, подписаны и исполняются. Но чего не скажет публике политик!

Причём, Сталин бил по всем фронтам. Он всерьёз задумал перекроить мировой экономический порядок. Через месяц после экономической, в Москве новая международная конференция.

Ни за что не догадаетесь, кого собрал там вождь народов! Это конференция церквей и религиозных объединений со всего мира. Задача ровна та же – поддержать мир, дружбу и свободную торговлю между странами.

Конечно, представлено это было как сугубая инициатива Патриарха. Да и церкви там, в основном, были со всех просторов Союза. Но и зарубежные делегаты присутствовали.

Если открыть журнал Московской патриархии за 1952 год, номер пятый, найдём там итоговые документы конференции. И довольно забавное упоминание.

Открывал и закрывали совещание хор студентов Московской духовной академии. Что они пели оба раза? Церковные псалмы? Ничуть ни бывало, гимн Советского Союза они пели!

И вот, в феврале 1953 года открывается второе большое совещание по экономике. На сей раз собирает как бы и не Сталин. Нет статус совещания значительно повышен.

Теперь это звучит как конференция Экономической комиссии ООН для стран Азии и Дальнего Востока. Но мы-то понимаем, что в столице Филиппин бизнесменов собирает опять Советский Союз.

Два десятка азиатских стран подписывают коммюнике о взаимной торговле, об использовании национальных валют в расчётах. США, Британия и оккупированная ими Япония немедленно заявили протест. Понятно, буржуинов лишали твёрдого барыша!

Уже были намечены рамки третьей конференции, по факту, охватившей бы большинство производящих стран мира. На сей раз, совещание должно было пройти для стран Латинской Америки.

Вот это был бы полный крах системы построенной на фунте и долларе. Никакие Бреттон-вудские соглашения мир чистогана уже не спасли бы.

Но вдруг не стало Сталина. Очень своевременно. Вдруг его преемники, как по команде, полностью торпедировали все идеи экономического соглашения. И будто не было ничего.

Не большой я любитель конспирологии. Часто можно объяснить всё гораздо проще, чем изобретать мировое правительство.

Но тут, кажется, ситуация другая. Ну не бывает таких совпадений. Вспомнилось ещё кое-что.

Через полвека точно так же задумал освободить арабский мир от засилья доллара полковник Каддафи. И даже собрал большую конференцию по торговле на основе золотого динара.

До этой конференции Каддафи, несмотря на все го выходки, числился первейшим другом западных демократий. Держал в штатах огромные деньги страны.

Сколько прожил после этого ливийский полковник? Про золотой динар, как-то, больше не вспоминают. Как и про золотой переводной рубль. А Вы говорите, конспирология.

Ярослав Бушмицкий

