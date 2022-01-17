Мы из Советского Союза

13 675 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Тут вопрос в УПК. При прецедентном праве можно суммировать, у нас-традиционно- поглощение менее тяжкого более тяжким,...НКО «Мемориал» пр...
  • Александр Пятнистый
    Жид- состояние души, а не позорное обозначение национальности. Что такое разгон? Не фамилия, а погоняло. Это типичный...НКО «Мемориал» пр...
  • Макс
    Разгон не единственная сволочь. А куда вообще смотрят правоохранители? Тем более сейчас есть законодательная база. На...НКО «Мемориал» пр...

НКО «Мемориал» против боевого генерала. Как Л. Э. Разгон оклеветал В. И. Книгу

В нашей стране работает одна общественная организация под названием «Мемориал». Она родилась в те уже забытые, умирающие восьмидесятые, зарождающиеся девяностые. Именно тогда, когда на поверхность в больших количествах всплыло то, что обычно не тонет. Всплыл и «Мемориал».

НКО «Мемориал» против боевого генерала. Как Л. Э. Разгон оклеветал В. И. Книгу

Сначала планировалось, что эта организация будет заниматься изучением политических репрессий в СССР. Однако эти ребята быстро охватили постсоветское пространство и ... начали вести: «Исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу».

Однако очень уж односторонне.

Я не буду озвучивать все скандалы, связанные с этой неправительственной организацией. Достаточно того, что в 2013 г. Правозащитный центр «Мемориал» был объявлен иностранным агентом. А я хочу привести очень интересное исследование одного блогера под ником Толик-историк.НКО «Мемориал» против боевого генерала. Как Л. Э. Разгон оклеветал В. И. Книгу

Я хотел бы более подробно рассказать о деятельности одного из его основателей этого "Правозащитного" центра.

Был такой известный «русский писатель и мемуарист», правозащитник. Узник ГУЛАГа. Одним из основателей общества «Мемориал» Лев Эммануилович Разгон».

Я не знаю, для кого он известный писатель, я случайно наткнулся на его труды после перечитывания книги «Непридуманное». Много разных моментов в этой книженции задели меня, но этот просто зацепил:

«Во время знаменито-несчастной операции на Крымском полуострове, Книге поручили командовать конницей, которой зачем-то согнали туда видимо-невидимо.

Обрадованные немцы двинули на наши конные дивизии танки. Василий Иванович — как это он делал раньше — построил свою армию в ранжир, выехал вперед, скомандовал «Шашки вон!» и кинулся на танки… Его — легкораненого — удалось вывезти на «кукурузнике». А конница вся полегла под гусеницами немецких танков. После этого было приказано самим Верховным — Книгу близко к фронту не подпускать.»Лев Эммануилович Разгон.Лев Эммануилович Разгон.

Что здесь добавить? Жестко, прямолинейно, почти глазами очевидца. И без всяких авторитетов натыкал мордой этого "якобы" заслуженного генерала Книгу Василия Ивановича.

И сразу понятно, откуда взялись такие потери и почему так долго шли к Берлину.

Может быть, «русский писатель и мемуарист» Разгон прав? Ну так давайте разбираться. Начнем с Разгона.

Маленький Лева родился в городе Горки Могилевской области, в семье рабочего Менделя Абрамовича Разгона. В 1923 году семья переехала в Москву. В 1932 году молодой человек окончил историко-экономический факультет Московского государственного педагогического института. В то же время он вступил в ВКП (б).

Вряд ли без злых Ленина и Сталина у Левы был бы шанс попасть в Москву, а тем более учиться там. Но есть в биографии «русского писателя и мемуариста» еще пара интересных фактов. Еще будучи студентом, паренек три года проработал в Спецотделе ОГПУ / НКВД, который в то время возглавлял знаменитый товарищ Г. И. Бокий. В то время наш парнишка женился. И на ком бы вы думали? На Оксане Бокий – дочери своего начальника. Я не исключаю, конечно, большой любви, в жизни все бывает.НКО «Мемориал» против боевого генерала. Как Л. Э. Разгон оклеветал В. И. КнигуПосле института молодой большевик начал работать в Детиздате ЦК ВЛКСМ. Но уже в 1938 г. особое совещание при НКВД впаяло ему по максимуму - пять лет исправительно-трудовых лагерей.

Он работал на очень трудной и вредной должности – нормировщиком. В марте 1943 года, как раз перед освобождением, ему пришили «пораженческую агитацию», и срок его заключения был увеличен.

Будущий «русский писатель и мемуарист» доказывает: «Что еврей не может агитировать за победу Германии».

Это сработало. И что вы думаете на фронт? Нет, гражданин Разгон стал «приписан к лагерю до особого распоряжения», ему разрешили жить за пределами зоны в бараке для вольнонаемных. Кстати, там он снова женился (первая жена умерла  в пересыльном пункте Вогвоздино, Усть-Вымский район на этапе в Устьвымлаг). В 1946г. злостному врагу народа разрешили выехать в Ставрополь. Кстати, второй раз он женился на дочери видного деятеля правых эсеров Ефрема Соломоновича Берга.

Страна в руинах нужно восстанавливать заводы, шахты, колхозы. И Лев Разгон идёт на очень трудную работу - в методический кабинет управления культпросветработы.

Однако работа, вероятно, была настолько непосильной, что в 1950 г. Разгону впаяли еще десять лет лагеря и пять лет поражения в правах за антисоветскую агитацию (ну явно жена виновата, которую арестовали еще в 1949 году).

В 1955 году борец с режимом был освобожден. Ему даже позволили работать редактором и писать книги. Наверное, его все - таки перевоспитали. Ибо в своем творчестве «русский писатель и мемуарист» Разгон, целует Коммунистическую партию, комсомол и лучшую советскую систему в мире во все места.

Не верите? Прочитайте «Шестая станция», «Наши славные символы». И многое другое. Именно в 1989 году вышло «Непридуманное», когда всё и всем стало можно.НКО «Мемориал» против боевого генерала. Как Л. Э. Разгон оклеветал В. И. КнигуИменно тогда Лев Эммануилович Разгон стал известным писателем, правозащитником и так далее. И создал НКО - в будущем получивший статус иностранного агента.

Я не хочу бросать необоснованные обвинения, но, если вы заметили, самая трудная работа для известного писателя за всю его жизнь была в НКВД, и то недолго.

Давайте сравним с биографией генерала Книги.

Василий Иванович Книга родился 13 января 1883 года в Ставрополе, в бедной крестьянской семье. Свое первое образование он получил шестилетним мальчиком, когда пас гусей. Второе в возрасте 12 лет, когда он батрачил чабаном на помещика.

Третье начал получать в октябре 1905 года когда его призвали в армию. В то время там пытались научить солдат читать и писать. Мальчик проглотил знания, а потому окончил полковую учебную команду в 1906 году и дослужился до фельдфебеля. По окончании службы он вернулся домой и занялся крестьянским трудом.

Разразилась Первая мировая война. С первых дней призванный полковой разведчик Книга показал себя отчаянным воином. Он первый человек на Кавказском фронте, ставший полным кавалером солдатского Георгиевского креста.Василий Иванович Книга.Василий Иванович Книга.

В 1917 году подпрапорщик поступает в 1-ю Тифлисскую школу прапорщиков. И снова на фронт. После Февральской революции прапорщик был избран солдатами командиром батальона.

В 1918 году демобилизованный прапорщик Книга был одним из организаторов партизанских отрядов в Ставропольском крае. Он служит в Красной Армии, командует кавалерийским полком, кавалерийской бригадой, воюет с Деникиным, Врангелем.

В 1920 году он попал в плен к белым и успешно бежал. Василий Иванович участвовал почти во всех основных операциях гражданской войны: в обороне Царицына, в Воронежско-Касторненской, Харьковской, Донбасской, Ростовской-Новочеркасской, Егорлыкской, Северной Таврии, Перекопско-Чонгарской.НКО «Мемориал» против боевого генерала. Как Л. Э. Разгон оклеветал В. И. КнигуПеред началом Великой Отечественной войны бывший царский офицер Василий Иванович Книга честно продвигался по должностям, а главное учился.

В 1924 году он окончил Высшие военно-академические курсы в Москве. В 1928 году Высшие политические курсы имени Микояна в Геленджике. В 1929 году – Высшие кавалерийские курсы в Новочеркасске. В 1933 году окончил Военную академию Красной Армии имени М. В. Фрунзе.

Генерал – майор Книга встретил войну в должности начальника отдела в Управлении по комплектованию войск Генерального штаба Красной Армии.НКО «Мемориал» против боевого генерала. Как Л. Э. Разгон оклеветал В. И. КнигуВасилий Иванович Книга

58 лет - это не возраст для георгиевского кавалера, он рвется на фронт. С октября 1941 года - командир 72 - й кавалерийской дивизии Северо-Кавказского военного округа. Более того, он сформировал его с нуля из кубанских казаков. И снова Кавказский фронт.

В январе 1942 года дивизия переправилась по льду пролива на Керченский полуостров и вошла в состав Крымского фронта. Воевал в районе станции Семь Колодцев, в районе Ак-Моная от станции Каменка до города Феодосия.НКО «Мемориал» против боевого генерала. Как Л. Э. Разгон оклеветал В. И. Книгу8 мая 1942 года, после того как немцы прорвали оборону на рубеже Турецкой стены, дивизия с боями отступила в направлении Керченского пролива. В районе Арабатской стрелки почти полностью был уничтожен 195-й кавалерийский полк, духовой оркестр дивизии в районе села Багерово. Но совсем не в ходе сумасшедших кавалерийских атак. А потому, что дивизия оставалась одним из последних боеспособных формирований, и ее тыкали, как пожарную команду – повсюду.

Под Керчью командир В. И. Книга был контужен, ранен и получил ожоги обеих рук, когда взорвался сбитый вражеский самолет. Командира увезли в тыл только после того, как он потерял сознание.

Командование принял комиссар А. Д. Дроздов. Дивизия, одна из немногих, сумела переправиться на Кубань настолько организованно, насколько это было возможно.

В ходе боев дивизия сбила 15 самолетов, уничтожила 18 танков и много живой силы противника. Дивизия понесла тяжелые потери, более половины ее личного состава: 605 раненых и 1608 убитых и пропавших без вести.

Сравните это с тем, что нацарапал «русский писатель и мемуарист».

Кстати, «легкораненый» В. И. Книга выздоравливал в госпитале четыре месяца. Потом снова на фронт, снова тяжелое ранение под Моздоком.

С июля 1943 года. Василий Иванович командовал 6-й резервной кавалерийской бригадой в Орловском военном округе, готовил пополнение для фронта.

И только с декабря 1945 года — в отставке, т.е. ужепосле войны. Служил до 62 лет. Жил в Ставрополе. Умер 19 мая 1961 года. Похоронен на Даниловском кладбище.

Вот скажите: как человек, не видевший фронта, не нюхавший пороха, ничего тяжелого кроме ручки и ложки для баланды, в руках не державший, легко, ради своих дешевых меркантильных интересов, оклеветал заслуженного человека, биографии которого хватит не на одну книгу и фильм? Он, этот самый Разгон, правда уже отошел (не хочется писать другое) в мир иной и говорят, что мертвые сраму не имут... Но оцените и тот факт, что свою "мемориальную правду" вытащил на светь божий уже после смерти боевого генерала.

Может быть, я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. НО МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО СТАЛИНСКИЙ суд и ГУЛАГ БЫЛИ СЛИШКОМ ГУМАННЫ. Он не добил паразитов и отщепенцев, да и не перевоспитал. Не пора ли закрыть все эти "Мемориалы"?

история
Обсудить

Картина дня

наверх