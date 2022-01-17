НКО «Мемориал» против боевого генерала. Как Л. Э. Разгон оклеветал В. И. Книгу

В нашей стране работает одна общественная организация под названием «Мемориал». Она родилась в те уже забытые, умирающие восьмидесятые, зарождающиеся девяностые. Именно тогда, когда на поверхность в больших количествах всплыло то, что обычно не тонет. Всплыл и «Мемориал».

Сначала планировалось, что эта организация будет заниматься изучением политических репрессий в СССР. Однако эти ребята быстро охватили постсоветское пространство и ... начали вести: «Исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу».

Однако очень уж односторонне.

Я не буду озвучивать все скандалы, связанные с этой неправительственной организацией. Достаточно того, что в 2013 г. Правозащитный центр «Мемориал» был объявлен иностранным агентом. А я хочу привести очень интересное исследование одного блогера под ником Толик-историк.

Я хотел бы более подробно рассказать о деятельности одного из его основателей этого "Правозащитного" центра.

Был такой известный «русский писатель и мемуарист», правозащитник. Узник ГУЛАГа. Одним из основателей общества «Мемориал» Лев Эммануилович Разгон».

Я не знаю, для кого он известный писатель, я случайно наткнулся на его труды после перечитывания книги «Непридуманное». Много разных моментов в этой книженции задели меня, но этот просто зацепил:

«Во время знаменито-несчастной операции на Крымском полуострове, Книге поручили командовать конницей, которой зачем-то согнали туда видимо-невидимо.

Обрадованные немцы двинули на наши конные дивизии танки. Василий Иванович — как это он делал раньше — построил свою армию в ранжир, выехал вперед, скомандовал «Шашки вон!» и кинулся на танки… Его — легкораненого — удалось вывезти на «кукурузнике». А конница вся полегла под гусеницами немецких танков. После этого было приказано самим Верховным — Книгу близко к фронту не подпускать.»Лев Эммануилович Разгон.

Что здесь добавить? Жестко, прямолинейно, почти глазами очевидца. И без всяких авторитетов натыкал мордой этого "якобы" заслуженного генерала Книгу Василия Ивановича.

И сразу понятно, откуда взялись такие потери и почему так долго шли к Берлину.

Может быть, «русский писатель и мемуарист» Разгон прав? Ну так давайте разбираться. Начнем с Разгона.

Маленький Лева родился в городе Горки Могилевской области, в семье рабочего Менделя Абрамовича Разгона. В 1923 году семья переехала в Москву. В 1932 году молодой человек окончил историко-экономический факультет Московского государственного педагогического института. В то же время он вступил в ВКП (б).

Вряд ли без злых Ленина и Сталина у Левы был бы шанс попасть в Москву, а тем более учиться там. Но есть в биографии «русского писателя и мемуариста» еще пара интересных фактов. Еще будучи студентом, паренек три года проработал в Спецотделе ОГПУ / НКВД, который в то время возглавлял знаменитый товарищ Г. И. Бокий. В то время наш парнишка женился. И на ком бы вы думали? На Оксане Бокий – дочери своего начальника. Я не исключаю, конечно, большой любви, в жизни все бывает. После института молодой большевик начал работать в Детиздате ЦК ВЛКСМ. Но уже в 1938 г. особое совещание при НКВД впаяло ему по максимуму - пять лет исправительно-трудовых лагерей.

Он работал на очень трудной и вредной должности – нормировщиком. В марте 1943 года, как раз перед освобождением, ему пришили «пораженческую агитацию», и срок его заключения был увеличен.

Будущий «русский писатель и мемуарист» доказывает: «Что еврей не может агитировать за победу Германии».

Это сработало. И что вы думаете на фронт? Нет, гражданин Разгон стал «приписан к лагерю до особого распоряжения», ему разрешили жить за пределами зоны в бараке для вольнонаемных. Кстати, там он снова женился (первая жена умерла в пересыльном пункте Вогвоздино, Усть-Вымский район на этапе в Устьвымлаг). В 1946г. злостному врагу народа разрешили выехать в Ставрополь. Кстати, второй раз он женился на дочери видного деятеля правых эсеров Ефрема Соломоновича Берга.

Страна в руинах нужно восстанавливать заводы, шахты, колхозы. И Лев Разгон идёт на очень трудную работу - в методический кабинет управления культпросветработы.

Однако работа, вероятно, была настолько непосильной, что в 1950 г. Разгону впаяли еще десять лет лагеря и пять лет поражения в правах за антисоветскую агитацию (ну явно жена виновата, которую арестовали еще в 1949 году).

В 1955 году борец с режимом был освобожден. Ему даже позволили работать редактором и писать книги. Наверное, его все - таки перевоспитали. Ибо в своем творчестве «русский писатель и мемуарист» Разгон, целует Коммунистическую партию, комсомол и лучшую советскую систему в мире во все места.

Не верите? Прочитайте «Шестая станция», «Наши славные символы». И многое другое. Именно в 1989 году вышло «Непридуманное», когда всё и всем стало можно. Именно тогда Лев Эммануилович Разгон стал известным писателем, правозащитником и так далее. И создал НКО - в будущем получивший статус иностранного агента.

Я не хочу бросать необоснованные обвинения, но, если вы заметили, самая трудная работа для известного писателя за всю его жизнь была в НКВД, и то недолго.

Давайте сравним с биографией генерала Книги.

Василий Иванович Книга родился 13 января 1883 года в Ставрополе, в бедной крестьянской семье. Свое первое образование он получил шестилетним мальчиком, когда пас гусей. Второе в возрасте 12 лет, когда он батрачил чабаном на помещика.

Третье начал получать в октябре 1905 года когда его призвали в армию. В то время там пытались научить солдат читать и писать. Мальчик проглотил знания, а потому окончил полковую учебную команду в 1906 году и дослужился до фельдфебеля. По окончании службы он вернулся домой и занялся крестьянским трудом.

Разразилась Первая мировая война. С первых дней призванный полковой разведчик Книга показал себя отчаянным воином. Он первый человек на Кавказском фронте, ставший полным кавалером солдатского Георгиевского креста. Василий Иванович Книга.

В 1917 году подпрапорщик поступает в 1-ю Тифлисскую школу прапорщиков. И снова на фронт. После Февральской революции прапорщик был избран солдатами командиром батальона.

В 1918 году демобилизованный прапорщик Книга был одним из организаторов партизанских отрядов в Ставропольском крае. Он служит в Красной Армии, командует кавалерийским полком, кавалерийской бригадой, воюет с Деникиным, Врангелем.

В 1920 году он попал в плен к белым и успешно бежал. Василий Иванович участвовал почти во всех основных операциях гражданской войны: в обороне Царицына, в Воронежско-Касторненской, Харьковской, Донбасской, Ростовской-Новочеркасской, Егорлыкской, Северной Таврии, Перекопско-Чонгарской. Перед началом Великой Отечественной войны бывший царский офицер Василий Иванович Книга честно продвигался по должностям, а главное учился.

В 1924 году он окончил Высшие военно-академические курсы в Москве. В 1928 году Высшие политические курсы имени Микояна в Геленджике. В 1929 году – Высшие кавалерийские курсы в Новочеркасске. В 1933 году окончил Военную академию Красной Армии имени М. В. Фрунзе.

Генерал – майор Книга встретил войну в должности начальника отдела в Управлении по комплектованию войск Генерального штаба Красной Армии. Василий Иванович Книга

58 лет - это не возраст для георгиевского кавалера, он рвется на фронт. С октября 1941 года - командир 72 - й кавалерийской дивизии Северо-Кавказского военного округа. Более того, он сформировал его с нуля из кубанских казаков. И снова Кавказский фронт.

В январе 1942 года дивизия переправилась по льду пролива на Керченский полуостров и вошла в состав Крымского фронта. Воевал в районе станции Семь Колодцев, в районе Ак-Моная от станции Каменка до города Феодосия. 8 мая 1942 года, после того как немцы прорвали оборону на рубеже Турецкой стены, дивизия с боями отступила в направлении Керченского пролива. В районе Арабатской стрелки почти полностью был уничтожен 195-й кавалерийский полк, духовой оркестр дивизии в районе села Багерово. Но совсем не в ходе сумасшедших кавалерийских атак. А потому, что дивизия оставалась одним из последних боеспособных формирований, и ее тыкали, как пожарную команду – повсюду.

Под Керчью командир В. И. Книга был контужен, ранен и получил ожоги обеих рук, когда взорвался сбитый вражеский самолет. Командира увезли в тыл только после того, как он потерял сознание.

Командование принял комиссар А. Д. Дроздов. Дивизия, одна из немногих, сумела переправиться на Кубань настолько организованно, насколько это было возможно.

В ходе боев дивизия сбила 15 самолетов, уничтожила 18 танков и много живой силы противника. Дивизия понесла тяжелые потери, более половины ее личного состава: 605 раненых и 1608 убитых и пропавших без вести.

Сравните это с тем, что нацарапал «русский писатель и мемуарист».

Кстати, «легкораненый» В. И. Книга выздоравливал в госпитале четыре месяца. Потом снова на фронт, снова тяжелое ранение под Моздоком.

С июля 1943 года. Василий Иванович командовал 6-й резервной кавалерийской бригадой в Орловском военном округе, готовил пополнение для фронта.

И только с декабря 1945 года — в отставке, т.е. ужепосле войны. Служил до 62 лет. Жил в Ставрополе. Умер 19 мая 1961 года. Похоронен на Даниловском кладбище.

Вот скажите: как человек, не видевший фронта, не нюхавший пороха, ничего тяжелого кроме ручки и ложки для баланды, в руках не державший, легко, ради своих дешевых меркантильных интересов, оклеветал заслуженного человека, биографии которого хватит не на одну книгу и фильм? Он, этот самый Разгон, правда уже отошел (не хочется писать другое) в мир иной и говорят, что мертвые сраму не имут... Но оцените и тот факт, что свою "мемориальную правду" вытащил на светь божий уже после смерти боевого генерала.

Может быть, я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. НО МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО СТАЛИНСКИЙ суд и ГУЛАГ БЫЛИ СЛИШКОМ ГУМАННЫ. Он не добил паразитов и отщепенцев, да и не перевоспитал. Не пора ли закрыть все эти "Мемориалы"?