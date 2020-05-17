Сколько ещё будем праздновать День Победы

Другие затруднятся ответить, потому что им непонятны причины празднования победы в Войне, завершившейся 75 лет назад.

Третьи, вспомнив о том, что мы не празднуем победу над наполеоновской Францией, над «половцами и печенегами» и другими войсками, которые заходили на нашу территорию и получали «тот от меча и…» по полной, скажут, что пройдёт ещё несколько лет, уйдут из жизни ветераны, и празднование сойдёт на нет. Зачем же нужно поддерживать значимость Победы и важность этого праздника, будем разбирать в этой статье.

Чем эта Война отличается от других

Действительно, на протяжении известной истории, Россия, как бы она ни называлась, вынужденно участвовала во множестве военных конфликтов. В большинстве из которых мы побеждали. Во время них было множество моментов, когда наши воины проявляли чудеса героизма, смекалки, самопожертвования, стойкости. Эти вехи истории мы помним и гордимся. Но широко празднуем только победу в Великой Отечественной Войне. Почему?

Дело в том, что есть несколько признаков, по которым можно сказать, что это была «другая» война.

Во-первых, это не была война только за территории, или ресурсы. Это была война на тотальное уничтожение русской цивилизации и её народов. И вопрос стоял: выживем или погибнем.

Во-вторых, это была война Народная. То есть, воевала не только регулярная армия, воевал весь народ, как на передовой в ополчениях, так и в тылу на производстве.

В-третьих, это была война Священная. То есть, народ воевал не за князя/царя/вождя, отстаивал не территории/ресурсы. Он отстаивал идею, которую принял, считал своей, которая соответствовала неотмирной тяге русского народа к справедливости.

Зачем праздник

Ну хорошо, всё так, упомянули бы об этом в учебнике истории, и всё, но зачем праздновать с таким размахом? Проводить парады, объявлять несколько нерабочих дней, украшать города атрибутикой, строить и поддерживать памятники, мемориалы, музеи, снимать фильмы? Только ли чтобы помнили?

У каждого человека есть память. Своя собственная. И она содержит не только имена, даты, лица знакомых. Там есть и информация о знаниях, навыках, умениях человека. Другими словами, алгоритмах поведения. Скажем, научились вы ходить по канату. У вас есть в памяти алгоритм действий и набор параметров для этого. Например, положение тела, дыхание, сосредоточение, при отклонении вправо — одно движение, влево — другое, и так далее. Когда вам нужно будет вступить на канат, вам нужно будет достать из памяти всю эту информацию и алгоритмику, то есть настроиться (войти в определённое настроение), подобно тому как покрутить ручку на радиоприёмнике. Если настройка пройдёт удачно, у вас всё получится, если нет — велик риск упасть.

Но кроме индивидуальной памяти, есть ещё и коллективная. В ней содержатся некие «общие» параметры и алгоритмы тех, кто к ней подключен. Если говорить о такой коллективной памяти нашей Русской цивилизации, то это можно называть «коллективное бессознательное цивилизации», «русский дух», «русский эгрегор», кому как нравится. Доступ к этой памяти есть у всех, кто имеет соответствующие «пароли» доступа. В нашем случае «паролями» будут некие общие для русского народа параметры нравственности, этики, языка, общие знания, символы, которыми могут выступать визуальные образы, мелодии, личности и важные даты.

Теперь поговорим с этого ракурса о празднике Победы. Наши деды и прадеды, чтобы победить в Великой Отечественной Войне проявили особые качества, а именно:

расставили приоритеты ценностей, поставив на первое место благополучие страны, а затем уже благополучие семьи, и личности;

почувствовали себя частью единого организма под названием «советский народ», и искренне действовали в коллективных интересах, понимая значимость своего вклада, отсюда и трудовые подвиги, и самопожертвования в боях;

почувствовали возможность построения справедливого общества, в котором у всех будет возможность раскрыть свой потенциал и где никто не будет паразитировать на труде другого, и вера в это помогала переносить лишения, а многие старались ради своих детей, которые достроят то общество, что не успеют построить они;

поняли, что именно вместе, сообща работая на общие цели, можно совершать действительно большие дела;

почувствовали поддержку Свыше, когда в, казалось бы, безвыходных ситуациях, что-то помогало им выжить и победить, и это вселяло уверенность в правоте своего выбора, в правильности действий (помните: «Священная Война»).

Эти параметры и алгоритмы наши деды закрепили в коллективной памяти, и, чтобы получить к ним доступ, нам всего лишь нужно войти в определённое настроение. Для этого и придуманы различные способы «подключения» к соответствующим сегментам коллективной памяти. Например, памятники.

Проходите вы, скажем, мимо памятника В.И. Ленину. Ваш взгляд упал на него, в мозг поступила информация, и ваше бессознательное начало её обработку. Оно сопоставило эту информацию с той, что уже есть в памяти. В данном случае, это все сведения о Марксизме-Ленинизме со всеми присущими атрибутами в виде идеалов, ценностей, целей и способов их достижения и так далее. Так памятники помогают сохранять и поддерживать значимость некоторой информации в обществе. Праздники же действуют на людей с ещё большим эффектом.

Собравшись вместе, совершая однотипные действия, вспоминая события тех лет, действия наших предков, мы как бы находимся «на одной волне», мы входим в то настроение, которое открывает нам доступ к той информации и алгоритмике, которую «записали» для нас наши деды.

А зачем нам это, ведь сейчас не война? А затем, что во многих ситуациях, проявляя те навыки, можно быть в выигрыше у того, кто их не имеет. Это проявляется и при взаимодействии с представителями других стран, или их агентов внутри страны. И в обычном, созидательном труде, и в отношениях со своими согражданами. Использование по полной тех алгоритмов может вывести страну на первые позиции в мире по многим направлениям.

Советские люди, пребывая «по инерции» в таком состоянии после Победы, за несколько лет совершили гигантский шаг в развитии. Были отстроены разрушенные города и заводы, покорён атом и сделан шаг в космос. Иными словами, совместные коллективные действия людей, подкреплённые проверенными способами достижения общих целей, приводят к впечатляющим результатам.

Знания о таких методах «скачивания» необходимых знаний и навыков, раньше были достоянием небольшой группы людей, которые и использовали это для управления странами и народами. Но сейчас времена герметизма прошли. Каждый, у кого есть желание и доступ в интернет, может найти и освоить информацию об управлении большими социальными системами. И с пониманием социальных процессов становится заметно, что с праздником Победы происходит некое противостояние сил: тех, которые хотят, чтобы этот «победный дух» поддерживался в народе, и тех, кто хочет, чтобы это чувство сошло на нет.

Понятны стремления наших «международных партнёров» вычистить из памяти народов нашей цивилизации эти элементы, ведь есть риск, что Русская цивилизация не только вырвется далеко вперёд в технологическом плане, но станет мировоззренческим лидером, покажет другим народам пример более справедливого общественного устройства.

Свеча скорби

Несколько последних лет Празднику Победы уделяется много внимания со стороны президента. Не имея возможности совсем отменить празднование, деструктивные силы пытаются перехватить управление, искажая смыслы и направляя внимание людей на другие моменты. Например, закрыт фанерными щитами один из символов, связанных с Парадом 1945 года — мавзолей. Недавно была попытка законодательно запретить упоминания о фашистской символике.

Видны действия по приданию Празднику других смыслов.

В социальных сетях распространяются такие сообщения: свеча скорби по погибшим, или слёзы ветеранов из-за беспомощности что-нибудь изменить. Другая подобная информация, имеющая общий посыл: грустить, скорбить и тому подобное. Касаемо последнего замечания можно сказать, что если попытаться продолжить во времени этот посыл, то грусть и скорбь дальше могут преобразоваться в сожаление, а потом в вину. А чувство вины, лежащее на народе, является основой для манипуляции. Плакать, платить и каяться — видимо, кто-то хочет, чтобы такая участь, досталась следующим поколениям. К сожалению, многими такие растянутые во времени процессы не воспринимаются как целостные, и каждый шаг, который «чуть-чуть» изменяет ситуацию, не воспринимается как критический. Советуем включать процессное мышление, пытаться прогнозировать развитие ситуации и представлять себе, что будет через несколько лет, если всё будет идти дальше по тому же сценарию. И помнить, что День Победы — это светлый праздник радости и памяти, гордости за свой народ, за наших предков, которые смогли сплотиться и общими усилиями победить врага.

Кстати, возможно, что «Бессмертный полк» появился как реакция коллективного бессознательного народов русской цивилизации на уменьшение значимости Дня Победы, искажение его смыслов. Есть у народа потребность единения на основе чего-то, что принадлежит всем, в данном случае — Победы. И сколько радости и гордости испытывает человек идущий с портретом деда и прадеда, какое это важное событие идти в многотысячной колонне, быть сопричастным. Посмотрите на лица тех, кто рассказывает, какой родственник изображён на портрете.

До каких пор будем праздновать?

Да, люди не живут вечно, уходят поколения, и уже всё меньше становится очевидцев тех событий. Пройдёт ещё какое-то время и новые поколения будут воспринимать ту Войну и ту Победу как достояние очень далёкого прошлого, примерно как мы сейчас — ту же Полтавскую битву.

Помните, есть примерно такое выражение: «новая война начнётся тогда, когда мы забудем прежнюю».

История — не учительница, она надзирательница и наказывает за невыученные уроки. Не будем гадать о том, что произойдёт, если мы забудем ту войну, а попытаемся ответить на вопрос, озвученный в заголовке раздела.

А не будет иметь смысла продолжать праздновать Победу тогда, когда вышеописанные алгоритмы, закреплённые нашими предками в коллективной памяти, войдут в нашу повседневную жизнь на постоянной основе.

И представляется, что это будет отличная жизнь. Это будет такое общество, где каждый может реализовать себя, где никто не живёт за счёт труда другого, каждый вносит вклад в общее дело, не пытается отсидеться в стороне, пока другие что-то делают. Все чувствуют себя частью общего дела, у всех ощущение правильности своих поступков и поддержки Свыше (состояние С — часть — Я).

А как проявилось влияние празднования Дня Победы на общество до сегодняшнего дня? Читатели могут упрекнуть, что празднуем уже давно, а Советский Союз разрушен, поколения тупеют, народ вымирает, всё пропало, а всё написанное не имеет жизненного подтверждения, а лишь размышлизмы…

Согласимся, что сам факт празднования не привёл к «светлому будущему», но давайте разберём, а чем он нам помог? Думаем, многие согласятся с тем, что сильная Россия не нужна большинству стран, которые привыкли доминировать в мире, паразитируя на чужих ресурсах. А для того, чтобы уничтожить страну, для начала необходимо разъединить народ, разделить его на части, растащить по разным интересам и целям, и в идеале — стравить (политика «разделяй и властвуй»). Наличие праздника, общего для всего народа, как минимум, не позволило это сделать. Вместе с русским языком и Пушкиным Праздник Победы является одной из основ единения общества. При этом следует помнить, что это лишь фундамент, а каким будет всё здание развития нашей цивилизации зависит от совместных действий каждого из нас.

Заключение

При написании статьи мы задавались целями выразить словами те ощущения, образы, которые возникают при обсуждении смыслов празднования Дня Победы. Надеемся, каждый теперь может чётко ответить на вопрос о назначении, значимости и сроках празднования этого великого праздника.

И чтобы мечта, описанная в предыдущих абзацах, стала реальностью, нужно не забывать Подвиг нашего народа, использовать то, что они закрепили в нашей памяти, не поддаваться на провокации недругов, и всё у нас будет хорошо.

С Праздником Победы!

https://analitikishkola.ru/stati/den-pobedi/