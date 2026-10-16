«Алфавит во сне». Джузеппе М. Мителли. 1683 г.

Альбом болонского художника-графика Джузеппе Мария Мителли (1634–1718) «Alfabeto in sogno» («Алфавит во сне»), изданный в 1683 году в Болонье, — это уникальное произведение эпохи барокко. Он задумывался как учебное пособие по рисованию (esemplare per disegnare), но превратился в шедевр визуальной фантазии.

Издание оформлено в переплёте с мраморной бумагой и тканевой обложкой. В книге есть гравированные заглавный лист, посвящение и 23 гравюры с буквами.

Примечание:

Из итальянского алфавита того времени исключены буквы J, U и W, поэтому листов с буквами именно 23.

В цифровом виде альбом доступен на платформе Internet Archive.

В оригинале экземпляр хранится в Метрополитен-музее (Нью-Йорк).

Каждая из 23 страниц с буквами была строго функциональным уроком для юных художников и состояла из трёх уровней:

1. Верхний элемент: Над каждой буквой Мителли изображал птицу или животное (например, орла, сову, льва), чьё название часто начиналось с этой буквы. Это служило упражнением для прорисовки перьев, шерсти и анатомии животных.

2. Боковые поля (образцы деталей): На полях вокруг центральной буквы были выгравированы классические академические элементы для копирования — отдельно прорисованные глаза, профили губ, носы, уши, кисти рук, стопы, фрагменты лиц в профиль и анфас. Студент должен был тренировать руку, срисовывая их.

3. Нижний текст: Под каждой композицией размещалось стихотворное трёхстишие нравоучительного, ироничного или философского характера, раскрывающее барочные метафоры о жизни, пороках, искусстве и добродетели.

Перевод: Если ты желаешь знать суть первой буквы, она стоит с открытым ртом, крича добродетели, чтобы взять Любовь. Перевод текста обращения Джузеппе Мария Мителли к своим ученикам: «Моим ученикам.

Джузеппе Мария Мителли. Хотя глаза спят, о мои ученики, душа, однако, всегда бодрствует, и в особенности вокруг тех предметов, в которых она чаще всего упражняет свои силы. Поэтому не так давно, будучи полностью расслабленным во власти сна, я был окружен его благородным служителем Морфеем образами и видениями, относящимися к благороднейшему Искусству Рисунка — вашему единственному удовольствию и моему главному занятию. Он представил мне буквы Алфавита, составленные из причудливых призраков и смутных образов, и повелел мне зарисовать в соразмерных фигурах эти эмбрионы [зародыши идей], которые, едва родившись, исчезают. Проснувшись от этого, я тотчас расположил их здесь с соблюдением симметрии и посвятил вашему прилежному применению. Я не представляю вам ни виноград Зевксиса, ни ткань Парразия, ибо среди вас нет иного соперничества, кроме как в добродетели. Я лишь предлагаю вам первые элементы Рисунка, чтобы они служили вам проводником в освоении столь трудоемкого Искусства. Между тем, я прошу вас сделать так, чтобы мои сны оказались явью, а рисунки увенчались успехом; и я буду уверен в этом тогда, когда увижу, что мои труды приносят вам пользу. И да утешит вас Бог». Перевод: Самая первая буква призвана выразить тебе ту любовь, которую необходимо питать к этому искусству, дабы возвысить свой гений к вершинам. Перевод: Будто раздувая свои щеки, буква B трубит в рог славы, пробуждая спящих учеников к упорному труду. Перевод: Я чувствую, что буква C призывает тебя к Постоянству; ведь если прилежание в учебе столь полезно, то и плод его будет сладостным. Перевод: Без буквы D (Disegno — Рисунок) живописец никогда не обойдется, если мы хотим, чтобы форма послушно следовала за мыслью художника. Перевод: Тот, чьи помыслы устремлены к достойному делу, найдет в букве E образ Энергии и усердия, побеждающих любые препятствия. Перевод: Буква F своей фигурой показывает тебе, что Фортуна благосклонна лишь к тем, кто сочетает смелость ума с твердостью руки. Перевод: Буква G говорит тебе, что лишь с помощью здравого Суждения (Giudizio) находится верная точка и строится безупречная перспектива. Перевод: Сегодня буква H являет тебе тень и завесу, чтобы научить тебя видеть, как свет проникает сквозь мрак и рождает объем. Перевод: Прямая и твердая буква I требует, чтобы Талант (Ingegno) никогда не сгибался перед трудностями и не уклонялся от истинного пути. Цветной вариант страницы Перевод: Буква K, чужая нам и малознакомая, предупреждает: редкие знания даются лишь тем, кто ищет скрытую суть вещей. Перевод: Буква L ведет тебя к самой первой Линии (Linea), которая формирует контур всего сущего и дает жизнь наброску. Перевод: Буква M указывает тебе на Меру (Misura) и пропорцию, с помощью которых связываются воедино все части прекрасного тела. Перевод: Буква N знаменует правду самой Природы (Natura), которая одна лишь должна служить верным путеводителем для твоего пера. Перевод: Круглая и полная буква O — это символ Глаза (Occhio), благодаря которому ум постигает изящество форм и гармонию красок. Перевод: Буква P призывает тебя к внимательной Практике (Pratica), без которой любой высокий замысел останется бесплодным сновидением. Перевод: Буква Q требует Покоя (Quiete) души, когда ты желаешь запечатлеть тончайшие движения человеческих чувств. Перевод: Буква R направляет тебя с помощью золотого Правила (Regola), которое исправляет любые ошибки неопытной руки. Перевод: Изгибающаяся буква S учит Усилию (Sforzo), которого требует Искусство, прежде чем одарить тебя славой. Перевод: Буква T ткет для тебя холст Времени (Tempo), которое летит и ускользает; используй же каждый миг для совершенствования. Перевод: Буква V прославляет истинную Добродетель (Virtù), которая делает человека подобным богам и обессмертит твое имя. Перевод: Буква X скрещивает линии и указывает тебе на Пример (Esempio) великих древних мастеров, чьим следам ты должен следовать. Перевод: Буква Y разворачивает перед тобой развилку выбора между постыдной праздностью и благородным путем труда. Перевод: Буква Z завершает этот путь образом Рвения (Zelo), с помощью которого любая работа доводится до совершенного финала. https://archive.org/details/gri_33125008233062 Материал подготовлен с помощью ИИ. Предыдущие материалы: Обновляемый список ссылок . . . . . .

Se del primo caraltere il tenore Brami sapere ei staffi a bocca aperta, Gridando a la uirtu si prenda Amore.