Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.66

В пригороде Львова демонтировали памятник советской эпохи "Родина-мать", сообщил городской совет города. Скульптура была изготовлена в 1956 году. Ее перенесут в специализированный музей, сообщили в ведомстве.

https://t.me/izvestia/135501

Ангел в столичном небе

Маленькое чудо в Москве: в Чертаново заметили облако в виде Ангела

https://t.me/tsargradtv/48685

Отважные разведчики на боевом задании Краснолиманское направление Нашим разведчикам не до фотографий. Разведка любит тишину, да и работы еще очень много, говорят бойцы. Однако иногда всё же удается запечатлеть этих смелых парней, отправляющихся для выполнения очередной боевой задачи. На фото разведчики Центрального военного округа уходят на спецзадание. Им предстоит вскрыть местоположение противника и навести на него огонь артиллерии.

https://t.me/mod_russia/27958

Бандеровский танк "Леопард 2А4" приуныл после встречи с противотанковой миной https://t.me/boris_rozhin/90803

Герой России, командир танковой роты 40-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов внутри бронеавтомобиля Mastiff PPV, который был подбит и брошен (https://t.me/milinfolive/102446) в Новодонецком.

https://t.me/ok_spn/25429

30 июня - неделя курса по переобуванию в воздухе от Первого канала объявляется открытой. Боевая эффективность ЧВК «Вагнер» это миф, посмотрите как быстро взят был Мариуполь, а эти ваши «музыканты» 224 дня там копались.

Это тот самый Первый канал, чьи корреспонденты еще месяц назад охотно брали интервью у Ратибора, у других бойцов, снимали флаги России и ЧВК в Бахмуте, и говорили что это настоящие профессионалы с большим опытом. А теперь вон как.

Только Первому каналу видимо трудно упомянуть в репортаже о том, какая была хронология событий, какие цели преследовало взятие Бахмута, и какая в общей массе группировка противостояла нашим силам в Бахмуте, и Мариуполе. Это все просто замели под коврик.

P.S. Мы не собираемся преуменьшать чьи-то заслуги, и прекрасно знаем с каким геройством наши бойцы воевали и в Мариуполе, и в Бахмуте.

UPD: А да, Первый канал, а что же вы в своем репортаже не рассказали о дальнейшей судьбе самих одиозных из пленных, которые были взяты в Мариуполе?

Позорище!

https://t.me/ok_spn/25430

Как сообщают "Ведомости", сотрудники ЧВК "Вагнер" на текущий момент не сворачивают свою работу в африканских государствах и продолжают свою деятельность в рамках текущих задач.

По словам источника издания, близкого к Минобороны РФ, и источника, близкого к центральному аппарату ведомства, пока проекты по оказанию услуг безопасности в Африке и других странах не сворачиваются: переводить сотрудников ЧВК в штат других ведомств не планируется.

Источник «Ведомостей», близкий к частному охранному бизнесу в Африке, отмечает, что силовики стран региона Сахель, сотрудничающих с ЧВК «Вагнер», были обеспокоены мятежом Пригожина и перспективами военной помощи со стороны Москвы. Но, несмотря на эту озабоченность, на отношение к ЧВК «Вагнер» и к России в целом события не повлияли.

Это правильный и разумный подход. Разбирательства вокруг как его назвал Лавров "передряги", не должны повлиять на долгосрочные планы России на Африканском континенте, где деятельность "Вагнера" тесно увязана с стратегией повторной деколонизации Африки.

Запад это понимает, поэтому активизирует различные вбросы про "Вагнер", в расчете на то, что Москва необдуманно своими же руками будет рушить плоды своих многолетних усилий.

Из свежих вбросов, фейк про якобы удар беспилотника по базе "Вагнера" в Ливии. Ливийские военные уже опровергли данный наброс и заявили, что ничего такого у них в стране не происходило.

https://t.me/boris_rozhin/90821

И вопрос: понимают ли деятели Первого канала на чью мельницу льют воду?

Хотя от Эрнста ничего другого не приходится ждать. Флюгером был, флюгером и остался.

Интересные, конечно, информационные пертурбации происходят нынче. Они ведь не расскажут, что в группировка войск противника обороняющих Мариуполь – имела порядка 8 000 человек (ну пусть даже 10-12тыс). Как и не скажут, что у нас самих при этом погибло * *** человек. И не отметая мужество и героизм русских морских пехотинцев, а также иже с ними смежных подразделений ВС России, но основную работу сделали полки ВС/НМ ДНР и «добровольцы», именно на их плечи пришлась вся самая тяжёлая работа по штурмам, как и основная часть потерь до которой никому из высшего командования не было дела. Нет и сейчас.

В тоже время в Бахмуте противник имел в постоянном сосредоточении группировку войск численностью в 70 000-80 000 военнослужащих + тылы. Как и имел возможность проводить ротацию, подвоз провизии и боеприпасов, чего противник в Мариуполе не мог делать в виду окружения города естественной водной преградой.

Не было в Мариуполе у противника и такого воистину огромного количества артиллерии – богини войны от которой больше половины потерь убитыми. Не было авиации противника. Не было такого количества подразделений противника, вплоть до Сил специальных операций, почти всех бригад спецназа и наёмных-добровольцев из разных стран.

Сравнивать взятие Мариуполя и Бахмута настолько непрофессионально, что даже не могу привести достойной аллегории на этот счёт. Ну, сравните с Угледаром, Авдеевкой, Марьинкой…

В аспекте штурма Мариуполя лежит ещё один момент – мирные. Тайна, которая покрыта мраком. Но те ситуации, когда русская пехота выходила на доукомплектацию из тех районов, где проводила непосредственно штурмовые действия, знают многие.

В одной из таких ситуаций, между командиром одного подразделений и полковником штаба произошла следующая ситуация. По городу отработала авиация, полетели ТОСы «Солнцепёк», дальше начала заходить пехота. После нескольких часов боя, начали возвращаться БТРы и прочие «коробочки» с гражданскими в «десанте». Майор спешился с брони, подходит к полковнику, и говорит:

– Что же вы, суки, делаете? Там же люди! Мы туда заехали, бл..., на броне, а они прям из домов к нам выходят!

– Москва сказала, что там никого нет. Только «азовцы», нацисты.

И действительно, потом, после ахуя, пошли временные паузы в огне с обеих сторон, открылись гуманитарные коридоры. Но сначала паркетным генералам нужен был лишь результат – максимально быстро взять столицу «Азова», чтобы проделать очередную дырочку под медаль и звездочку. И неважно какой ценой. На этом территориальные приобретения в населённых пунктах закончились. И это не проблема русского солдата это вина исключительно командно-административного аппарата!

https://t.me/grey_zone/19363

«Отмена» ЧВК Вагнер со стороны госухи в исполнении федеральных СМИ выглядит отвратительно. Это просто позор.

Ну, то есть, иллюзий по отношению к госухе не было ни у кого, но, наверное, можно было вести себя не настолько по-свински. Впрочем, о чем это я.

Вспоминаются 90-е, парни, которые вернулись с Чеченской и смотрели по старому либеральному НТВ, какие они, оказывается, насильники и убийцы.

Нельзя отменять солдата, который воевал за твою страну. Просто, сука, нельзя. Иначе стране полный пи... капец!

https://t.me/comradepelevin/7389

Моменты СВО Моменты СВО

https://t.me/boris_rozhin/90888

"Стриж" написал мне, посмотрев наш очередной репортаж "была в ста метрах от нас и не зашла" - ну в общем, практически все мои фронтовые знакомства и выросли из чего-то подобного.

Зашла.

Теперь знакомьтесь и вы: штурмовики 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии, работают непосредственно на линии боевого соприкосновения на Марьинском направлении. Мы пообщались, попили чай, потренировались и проводили ребят на БЗ, а на обратном пути покрали дивную кошечку с тремя котятами, которая принесла потомство в коробку из под сухих пайков во фронтовом блиндаже (подробности позже).

Ваша Марьяна Наумова

https://t.me/maryananaumova/1497

Wall Street Journal продолжает разгонять зраду хохлам

Когда началось контрнаступление, ВСУ были шокированы мощью российской обороны- пишет газетенка.

У России было подготовлено не менее трех оборонительных рубежей. Окопы были вырыты тракторами и укреплены бетоном. Были подготовлены укрытия для танков и другой техники.

«Это были простые вещи, но когда все это вместе, получается большая защитная система», — рассказал американцам офицер ВСУ.

Сейчас ВСУ не дошли даже до нашей основной первой линии обороны, сжигая технику и людей на предварительной линии обороны, беря села , которые мы с этой целью брали зимой.

Странно, но почему все это мы не сделали в Харьковской области? у нас было полгода.Это логично и элементарно понятно даже не военному человеку: окопы, минные поля, заграждения. За это, кстати, так никто и не ответил, нач. Генштаба, наоборот вернулся тогда себе должность, после чего мы увидели «штурм» Угледара.

https://t.me/zloy_zhurnalist/5604

Рабочие инструменты военнослужащих армейского спецназа Вооружённых сил России в зоне проведения СВО. Фото: @aZimutVoina

https://t.me/ok_spn/25435

Бойцы 102-го мотострелкового полка 150-й дивизии ЮВО около бронетранспортера FV103 Spartan. Фото @razvedkavperedZ Данный Spartan был затрофеен еще в мае, штурмовиками 4-го взвода 10-го штурмового полка «Оркестра», в период активной фазы штурма города.

https://t.me/ok_spn/25436

Работа из РПГ-7. Фото от нашего друга из армейского спецназа России.

https://t.me/ok_spn/25437

Александр Лукашнеко вновь поднял тему переезда ЧВК «Вагнер» в Республику Беларусь. «Сейчас раздули и раздувают эту проблему ЧВК "Вагнер". Да успокойтесь. Если бы можно было их пригласить сюда (за их счет), это для нашей армии благо. Это самые подготовленные люди. Говорят: "Там зэки". Послушайте, все военнослужащие, которые там были, осужденные, они уже погибли, к сожалению. И еще один нюанс, который не хотят объяснять: осужденные освобождались из мест лишения свободы в России только для российского фронта. Ни один человек за границу не выезжает.

Так кто же они, эти вагнеровцы? Я их знаю давно. С тех пор, помните, как мы "33 богатыря", по-моему, в 2020 году задерживали здесь под Минском. И они с тех пор, мы их с богом отпустили, благодарны нам. И за Батьку всегда ставят свечку в церкви. Они нам не страшны.

Это люди, прошедшие армию, прошедшие войны. Это люди, которые воевали по всему миру за нормальную цивилизацию. Запад их ненавидит на дух. И как только пошел шумок, что вот они тут, в Беларуси, слушайте, - вал звонков - от тех, кто нас не признает. Диктатору начали звонить в Беларусь: "Это плохая вещь, это плохой сигнал!" А почему плохой? Почему для французов плохой? Потому что эти вагнеровцы в Африке (знаете, в каких странах) колошматили этих французов, что только пыль летела. Конечно, им это не нравится.

К сожалению, у нас их нет. А если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том: "Пришлите нам пару инструкторов. Пусть помогут, пусть подскажут".

И скажу вам абсолютно непопулярную вещь: армия только тогда армия, когда она воюет. Почему так успешны американцы, как бы мы их ни критиковали? Потому что они постоянно воюют. И они знают, какое оружие производить и закупать. Это не наш путь. Воевать - это не мое и, тем более, не ваше. Я не собираюсь воевать. Но я 30 лет почти готовлюсь к этой войне. Поэтому мы живем в мирное время.»

https://t.me/ok_spn/25446

-Извините, а вы точно танкист?

Герой России, гвардии капитан Руслан «Арес» Курбанов, командир танковой роты 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Также награжден медалью «За отвагу».

Арес, и его танкисты вместе с другими подразделениями действуют на Новодонецком направлении.

https://t.me/ok_spn/25448

Сотрудник/военнослужащий одного из подразделений России с гранатометом РГ-6.

https://t.me/ok_spn/25449

Война в стиле «Luxury», от парней с запорожского фронта!

https://t.me/dez_informator/611

ОЧЕНЬ ЖЕСТОКИЕ КАДРЫ

Видео с каналов нацистов. Снято противником. Херсонская область Из-за отсутствия нормальных лодок наши бойцы перемещаются в пойме на р. Днепр черт знает на чем, выполняя боевые задачи. Сначала на плавсредство сбросили боеприпасы с коптера, после - подошла группа противника. Если бы это хреновина завелась, трое наших бойцов были бы живы. У них было 18 секунд, чтобы завести эту лодку и спастись.

Не завелась...

И дальше парней последовательно и методично убивает противник. О проблеме нехватки лодок мы докладывали в апреле 2023 года, вот пост https://t.me/dva_majors/13979

Еще ранее соответствующие органы докладывали куда надо. Не помогло. Вечная память парням. Простите, что выложили. Как еще, блин, объяснить, что войска надо нормально снабжать не на бумаге - мы не знаем.

Видео тут: https://t.me/dva_majors/19934

Обращаемся к главам Дагестана, Татарстана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краёв: просим продумать механизм передачи конфискованных браконьерских лодок армии

Открытое обращение к Бабушкину Игорю Юрьевичу, Меликову Сергею Алимовичу, Минниханову Рустаму Нургалиевичу, Кондратьеву Вениамину Ивановичу и Кожемяко Олегу Николаевичу.

Наши читатели сообщают, что немалое количество конфискованных браконьерских моторных лодок особенно в Дагестане, и Астраханской области, а также в Татарстане, в Краснодарском и Приморском краях.

"Байды" и лодки браконьеров стоят и гниют по отделам - штрафстоянкам. На байдах зачастую длиной до 10 метров и на них от 2-х до 4-х моторов.

Они очень нужны и могут спасти жизни наших бойцов на фронте под Херсоном. Они необходимы около 10 полкам и бригадам ЮВО группировки войск "Днепр".

Требуется политическая воля сверху для передачи конфиската на нужды фронта.

"Пожалуйста, придайте огласке этот вопрос, чтобы услышали наверху. Больно смотреть кадры с гибелью наших бойцов, байда и на одном уцелевшем движке утащила бы пацанов", - пишут наши читатели.

Просим наших уважаемых глав регионов помочь спасти жизни парней, вся страна будет вам благодарна и запомнит это доброе дело.

P.S. Ранее в Приморском крае был создан механизм, позволивший отправить изъятый у браконьеров транспорт, нам кажется, что его можно было бы транслировать и на другие регионы.

https://t.me/RVvoenkor/48561

1. Власти Херсонской области этой весной начали реквизировать частные плавсредства для нужд силовиков. Хорошая иллюстрация эффективности обеспечения подразделений катерами, лодками и т.п.

2. Ещё весной прошлого года целый ряд отечественных производителей спецкатеров и лодок пытались выйти на различные службы с предложением поставить свою продукцию для обеспечения безопасности акваторий Херсонской области: как Чёрного моря, так и Днепра. Некоторые заводы были готовы предоставить первые катера бесплатно. Безрезультатно.

3. Сейчас вопрос обеспеченности подразделений плавсредствами — не просто "острый". Он критический: эта работа, похоже, провалена.

4. Отдельный вопрос — безэкипажные катера (БЭК). Они нужны для наблюдения и мониторинга обстановки, для запуска БПЛА, ретрансляции связи, РЭБ и множества других задач. БЭК могут быть подводными, надводными и двухсредными (полупогружными). БЭК смогут сохранить жизни бойцов. Речь идёт также о катерах-камикадзе.

Наличие плавсредств позволит контролировать акваторию, препятствовать высадкам врага, а также делать наше десантирование безопаснее (огневое прикрытие никто не отменял). Вроде всё очевидно, да?..

https://t.me/rusfleet/8958?single

1. По факту наши бойцы используют древние катера советской постройки или неподготовленные рыбацкие лодчонки со старыми моторами и дырявыми бортами.

2. Хорошо, если командование обеспечит надувными лодками. Иногда их покупают на свои или помогают волонтёры.

3. На что расcчитывает командование, посылая людей на задачи на гражданских лодках? Видео эвакуации с правого берега или из затопленных районов помните?..

4. Сейчас российские силовики активно обновляют "малый флот": заказываются сотни плавсредств за миллиарды рублей. Подразделения, прямо сейчас отбивающие попытки вражеских десантов на Херсонщине, с интересом следят за этими процессами.

5. Может, прежде всего следует подумать о тех, кто на фронте?

Но вот час X настал и выяснилось, что большие дядьки опять все это время занимались чем угодно, но только не лодками и бронекатерами.

В бот от военнослужащего поступило предложение реквизировать сотни лодок, которые изъяты в браконьеров в Волгоградской и Астраханской областях. Там шикарные мощные лодки стоят на причалах. Принадлежат теперь государству. Их можно использовать для работы на Днепре.

Люди ответственные за провал оснащения нашей армии лодками лично ответственны во всех наших потерях в ХО в последние недели. Парни гибнут из-за вас!

https://t.me/rusfleet/8958



Военнослужащие подразделения армейского спецназа Вооружённых сил России в зоне проведения СВО. Фото: @aZimutVoina

https://t.me/ok_spn/25450

Разведчик подразделения Восточного военного округа в зоне СВО.

https://t.me/ok_spn/25471

И еще один "Леопард 2А6" вышел из чата. А разговоров то было.

https://t.me/boris_rozhin/91102

Полностью выгоревшая американская БМП "Брэдли" M2A2 ODS в районе Малой Токмачки, где противник несколько раз пытался атаковать, но понес тяжелые потери в людях и иностранной бронетехнике. Понесенные потери в этом типе машин от 21 до 27 с начала наступления 4 июня США рассчитывают компенсировать к середине июля, когда в рамках двух пакетов помощи на Украину перебросят дополнительные БМП "Брэдли" этого типа. Ну и дополнительные "Страйкеры" тоже будут. По сообщениям, уничтожено 2 машины этого типа.

https://t.me/milinfolive/103062

Именная техника из зоны проведения СВО Именная техника из зоны проведения СВО

https://t.me/boris_rozhin/91077

Смерть лучше позора. Раненый российский военный попытался подорвать себя гранатой, подпустив поближе ВСУшника. Снято на захваченном врагом опорнике на Бахмутском направлении.

Вечная слава нашим героическим мученикам!

https://t.me/wagner_group_pmc/35298

Погиб командир отряда спецназа "Ахмат" Евгений Писаренко. В ходе специальной военной операции (СВО) России на Украине погиб командир отряда спецназа "Ахмат" – ставрополец Евгений Писаренко с позывным Большой. Человеком он был непубличным. Однако всем сведущим было известно, что Большой в беде не бросит, будет рядом до последнего.

Долгие годы Писаренко служил в ставропольском Отдельном мотострелковом общевойсковом отряде (ОМОНе). С началом специальной военной операции (СВО) России на Украине в качестве добровольца пришёл в ряды "Ахмата" и стал командиром отряда.

"В первую очередь, я офицер, - говорил Евгений Писаренко. – У меня долг Родину защищать. Мне обидно смотреть, как умирают дети в Донбассе".

Известно, что смертельные ранения Большой получил, выполняя боевое задание. Детали не раскрываются. Информацию о кончине подтвердил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. В личном телеграм-канале сегодня ночью (3 июля) он оставил короткое сообщение и клип памяти Евгения Писаренко:

"Спасибо родителям, вырастившим такого Героя. Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом — мой дорогой брат, большой человек с большим сердцем!"

https://t.me/tsargradtv/48994

"По всей стране началось" Артиллерийские ремзаводы ВМФ возвращают к жизни десятки корабельных артустановок советского производства.

— "Заводчане восстановили несколько десятков пулёметных 12,7-мм установок 2М-1 и 25-мм установок 2М-3М".

— "Разработан проект по монтажу пусковой установки неуправляемых авиационных ракет на наземном носителе. Они уже хорошо зарекомендовали себя в зоне СВО". В отличие от крайне востребованных "сухопутных" снарядов, специфические боеприпасы для морских артустановок на складах ВМФ сохранились в достатке.

Спасибо деду за склад РАВ!

https://t.me/rusfleet/8969

Во время недавнего нашего наступления погиб один из лучших воинов нашего подразделения - Забитов Рафик Назимович. Рафик был из старой гвардии, одним из лучших механиков-водителей роты.

Всегда принимал активное участие в обучении и воспитании молодых солдат в подразделении. Благодаря таким как он Мужикам, машины роты были всегда в исправном состоянии. Никогда не боялся тяжёлых штурмовых задач. Благодаря его отваге и мужеству, многие тяжёлые раненые парни живы. Прикрывал своей бронёй и вытаскивал из ада парней довозя до врачей.

Настоящий Герой, Воин, Брат! Погиб при наступлении южнее Марьинки. Выполнив задачу по проделыванию прохода в минно-взрывных заграждениях, совместно с пехотой и танком участвовал в штурме опорного пункта в лесополосе. После выполнения задачи, выполнял отход на позиции, где и был поражён дроном-камикадзе. Рафик, горжусь, что служил с тобой, как и весь личный состав роты. Ты всегда будешь жизнерадостным, правильным, отважным, мужественным и добрым Человеком. Благодаря тебе и тысячам воинов Россия жива!

Быть воином - жить вечно!

Победи страх - победишь смерть!

https://t.me/rusvarg/3233

https://t.me/rosich_ru/44812

Наш боец заземлил сегодня украинский штурмовик Су-25 на запорожском направлении Попытка противника нанести удар по нашим позициям с рубежа Новоандреевка-Новоданиловка двумя самолетами, закончился сбитием одного из штурмовиков из ПЗРК «Верба».

Разведка подтвердила, что на удар заходило две машины, а вернулась лишь одна.

На счету ПВО 58-й армии уже три сбитых «сушки» за два дня. 2 июля были сбиты Су-25 и Су-27.

https://t.me/c/1801542020/5984

Военнослужащие разведки ВДВ в Бахмуте.

https://t.me/ok_spn/25493

Военнослужащий одного из подразделений России и его АК-74М в районе Днепра.

https://t.me/ok_spn/25507

Очень горькая новость. Во Владивостоке 3 июля этого года особо смелые местные жители решили повоевать с погибшими, и срезали флаги России и ЧВК «Вагнер» над порядка 20 могилами на кладбище, где похоронены погибшие бойцы «Оркестра». Город Владивосток, морское кладбище. Полицейские разыскивают мужчину и женщину, обоим около тридцати, возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над государственным флагом России".

https://t.me/ok_spn/25514

Волонтерское движение "Искра" восстановило все испорченные флаги на могилах погибших бойцов на Морском кладбище Владивостока. Но осадок остается! Это что за твари такие, кто поступает так кощунственно? Или решили, что им ничего не будет? Но помимо людского суда есть еще и высший суд. И с них спросится!



Эволюция и разнообразие танковых козырьков. Неизменным атрибутом СВО становится защита от дронов противника, сбрасывающих всякие нехорошие вещи.

https://t.me/boris_rozhin/91174

Бандита пока не нашли! Лишь бы жив был.

https://t.me/c/1524001401/11291

Герой России капитан Степан Белов и его верный друг по кличке Рысь передают привет с передовой! Только что (05.07) связались со Степаном, говорит, что сегодня боевая работа идет с трёх часов ночи. «Кучу техники подбили, шороху наводим – будь здоров!» – сказал Герой России.

https://t.me/mod_russia/28065

Администрация Росича официальный спонсор милитари котов в телеграмме (шутят, конечно) https://t.me/rosich_ru/44668

Артиллеристы приютили собак на Авдеевском направлении, а животные в ответ помогают и предупреждают бойцов о незванных гостях: «Это наши "звоночки". Кормим, заботимся. Кто-то идет - они оповещают, заранее узнаешь», - рассказал «Звезде» российский военнослужащий.

https://t.me/boris_rozhin/90799

Многие видели боевых котов, собак и даже енотов, но боевой совёнок это что-то новое. Лесной питомец Западной группировки ВС РФ. А имя у него Братишка. Зверек талисман – братишка. Совенка нашли в лесу, выходили и теперь он живет здесь, под защитой российских воинов https://t.me/dnzkul/1617

И на сегодня все. Все темы можно посмотреть вот тут: Обновляемая библиотека ссылок