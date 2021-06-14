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Россия готовится сбросить американское ярмо. Спецоперация по Украине

У многих граждан начинает вызывать беспокойство, что наши политики вдруг стали жестко и прямо высказываться в адрес Европы и США. Чего раньше не было. И даже заявлять о готовности разрыва отношений. С чего бы вдруг? Неужели мы стоим на пороге грандиозных изменений? Последние 30 лет, чего тут скрывать, Россия была колонией Запада. Это ощутил на себе каждый житель России лично. И как бы народ не ругал за это власть, но Кремль все никак не решался с этим положением покончить. Что же изменилось и почему именно сейчас наши политики "созрели"?

Конец рабству. Россия готовится сбросить американское иго

Россия готовится сбросить американское ярмо. Спецоперация по УкраинеУ многих граждан начинает вызывать беспокойство, что наши политики вдруг стали жестко и прямо высказываться в адрес Европы и США. Чего раньше не было. И даже заявлять о готовности разрыва отношений. С чего бы вдруг? Неужели мы стоим на пороге грандиозных изменений?

Последние 30 лет, чего тут скрывать, Россия была колонией Запада. Это ощутил на себе каждый житель России лично. И как бы народ не ругал за это власть, но Кремль все никак не решался с этим положением покончить. Что же изменилось и почему именно сейчас наши политики "созрели"?

Как именно Россия выплачивала дань Западу:

  • Использование доллара при продаже ресурсов.
  • Покупка американских долговых бумаг.
  • Отток капитала из России.
  • Вывод дивидендов в офшоры.
  • Регистрация российских компаний за границей.
  • Приватизация российских предприятий иностранцами.
  • И другие схемы.

Попытаться объявить независимость и перестать выплачивать дань можно было и раньше. Но нас бы быстро поставили обратно на колени. У Запада имелся для этого широкий набор инструментов - от точечных санкций до отключения России от платежных систем и запрета ключевых технологий.

Поэтому надо было сначала подготовиться. Вот лишь часть того, что успела сделать Россия за последние несколько лет ради суверенитета:

Сфера финансов

  • Разработана своя платежная система "МИР" вместо VISA и MasterCard.
  • Создана система СПФС - аналог американской системы SWIFT.
  • Проданы американские облигации, уменьшена доля доллара в ЗВР.

Логистика

  • Транзит грузов переброшен из Прибалтики в российские порты.
  • Построен газопровод "Сила Сибири" в Китай.
  • Достроен "Южный Поток", достраивается "Северный Поток-2".

Импортозамещение

  • Создана корпорация "ОДК", заместившая украинские авиадвигатели.
  • Импортозамещение в армии, например матрицы для бронетехники.
  • Разработан собственный гражданский самолет МС-21.

Медиа сфера

  • "Газпром-медиа" перезапускает Rutube вместо Ютуба.
  • Создается суверенный интернет и собственные доменные зоны.
  • Строятся собственные дата-центры и линии связи.

Продовольственная безопасность

  • Достигнута возможность полного импортозамещения томатов и огурцов.
  • Установлен рекорд по сбору зерновых культур.
  • Достигнута цель обеспечения продовольственной безопасности страны.

Только когда была проделана вся эта сложная и очень важная работа, наши политики вдруг неожиданно осмелели. Потому что теперь Западу нечем поставить нас обратно в униженное положение своей колонии.

Отключат платежные системы? Отлично, у нас есть свои. Отказ от чужих даже выгоден. Потому что Виза и Мастеркард берут с каждой операции свой процент и выкачивают таким способом из России миллиарды.

Откажутся закупать газ или нефть? Мы продадим их в Китай по новым маршрутам. Запретят продавать России двигатели? Мы уже разработали свои. Попытаются устроить нам голод? Не выйдет, у нас теперь есть свои фермеры и теплицы. И они скажут Западу лишь спасибо за рост прибыли.

Теперь вы понимаете, что гордо провозгласить независимость без предварительной подготовки было бы попросту самоубийственно? Оставшись без еды и альтернативных рынков сбыта своих ресурсов, нам бы довольно быстро пришлось снова вернуться к "диалогу с Западом".

Яркий пример, что бывает без подобной подготовки - Украина. "Нерабы" гордо объявили независимость от "москалей", но при этом украинские предприятия продолжали работать на российского потребителя. И когда Россия перекрыла доступ к своему рынку, эти предприятия стали банкротиться. Ведь Западу их продукция тоже оказалась не интересна.

Итоги "незалежности" для Украины оказались хуже зависимости от РФ:

  • Обанкротилось множество предприятий, даже тех, которые считались гордостью Украины, например "КрАЗ".
  • Украина залезла в кредиты и униженно выпрашивает новые.
  • Население нищает, вымирает и разбегается в другие страны.
  • Изнашивается инфраструктура, утрачиваются технологии.
  • Сокращаются доходы бюджета, т.к. Россия замещает украинскую продукцию и сокращает транзит своего газа через Украину.

Как видите, провозгласить себя "нерабами" дело нехитрое, но перед этим нужно подумать о последствиях. Российские власти, к счастью, оказались в этом плане умнее украинских и просчитали заранее все ходы. И как только подготовка закончилась, риторика Кремля резко ужесточилась.

Россия больше не извиняется и не "выражает озабоченности". Она открыто говорит устами президента, министров и дипломатов, что готова к любому развитию событий, вплоть до полного разрыва отношений. Значит фигуры расставлены и страна готова сбросить американское иго.

https://zen.me/12G5AB

политикауспехи
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