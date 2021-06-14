Россия готовится сбросить американское ярмо. Спецоперация по Украине

У многих граждан начинает вызывать беспокойство, что наши политики вдруг стали жестко и прямо высказываться в адрес Европы и США. Чего раньше не было. И даже заявлять о готовности разрыва отношений. С чего бы вдруг? Неужели мы стоим на пороге грандиозных изменений?

Последние 30 лет, чего тут скрывать, Россия была колонией Запада. Это ощутил на себе каждый житель России лично. И как бы народ не ругал за это власть, но Кремль все никак не решался с этим положением покончить. Что же изменилось и почему именно сейчас наши политики "созрели"?

Как именно Россия выплачивала дань Западу:

Использование доллара при продаже ресурсов.

Покупка американских долговых бумаг.

Отток капитала из России.

Вывод дивидендов в офшоры.

Регистрация российских компаний за границей.

Приватизация российских предприятий иностранцами.

И другие схемы.

Попытаться объявить независимость и перестать выплачивать дань можно было и раньше. Но нас бы быстро поставили обратно на колени. У Запада имелся для этого широкий набор инструментов - от точечных санкций до отключения России от платежных систем и запрета ключевых технологий.

Поэтому надо было сначала подготовиться. Вот лишь часть того, что успела сделать Россия за последние несколько лет ради суверенитета:

Сфера финансов

Разработана своя платежная система "МИР" вместо VISA и MasterCard.

Создана система СПФС - аналог американской системы SWIFT.

Проданы американские облигации, уменьшена доля доллара в ЗВР.

Логистика

Транзит грузов переброшен из Прибалтики в российские порты.

Построен газопровод "Сила Сибири" в Китай.

Достроен "Южный Поток", достраивается "Северный Поток-2".

Импортозамещение

Создана корпорация "ОДК", заместившая украинские авиадвигатели.

Импортозамещение в армии, например матрицы для бронетехники.

Разработан собственный гражданский самолет МС-21.

Медиа сфера

"Газпром-медиа" перезапускает Rutube вместо Ютуба.

Создается суверенный интернет и собственные доменные зоны.

Строятся собственные дата-центры и линии связи.

Продовольственная безопасность

Достигнута возможность полного импортозамещения томатов и огурцов.

Установлен рекорд по сбору зерновых культур.

Достигнута цель обеспечения продовольственной безопасности страны.

Только когда была проделана вся эта сложная и очень важная работа, наши политики вдруг неожиданно осмелели. Потому что теперь Западу нечем поставить нас обратно в униженное положение своей колонии.

Отключат платежные системы? Отлично, у нас есть свои. Отказ от чужих даже выгоден. Потому что Виза и Мастеркард берут с каждой операции свой процент и выкачивают таким способом из России миллиарды.

Откажутся закупать газ или нефть? Мы продадим их в Китай по новым маршрутам. Запретят продавать России двигатели? Мы уже разработали свои. Попытаются устроить нам голод? Не выйдет, у нас теперь есть свои фермеры и теплицы. И они скажут Западу лишь спасибо за рост прибыли.

Теперь вы понимаете, что гордо провозгласить независимость без предварительной подготовки было бы попросту самоубийственно? Оставшись без еды и альтернативных рынков сбыта своих ресурсов, нам бы довольно быстро пришлось снова вернуться к "диалогу с Западом".

Яркий пример, что бывает без подобной подготовки - Украина. "Нерабы" гордо объявили независимость от "москалей", но при этом украинские предприятия продолжали работать на российского потребителя. И когда Россия перекрыла доступ к своему рынку, эти предприятия стали банкротиться. Ведь Западу их продукция тоже оказалась не интересна.

Итоги "незалежности" для Украины оказались хуже зависимости от РФ:

Обанкротилось множество предприятий, даже тех, которые считались гордостью Украины, например "КрАЗ".

Украина залезла в кредиты и униженно выпрашивает новые.

Население нищает, вымирает и разбегается в другие страны.

Изнашивается инфраструктура, утрачиваются технологии.

Сокращаются доходы бюджета, т.к. Россия замещает украинскую продукцию и сокращает транзит своего газа через Украину.

Как видите, провозгласить себя "нерабами" дело нехитрое, но перед этим нужно подумать о последствиях. Российские власти, к счастью, оказались в этом плане умнее украинских и просчитали заранее все ходы. И как только подготовка закончилась, риторика Кремля резко ужесточилась.

Россия больше не извиняется и не "выражает озабоченности". Она открыто говорит устами президента, министров и дипломатов, что готова к любому развитию событий, вплоть до полного разрыва отношений. Значит фигуры расставлены и страна готова сбросить американское иго.