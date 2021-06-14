Россия готовится сбросить американское ярмо. Спецоперация по Украине

У многих граждан начинает вызывать беспокойство, что наши политики вдруг стали жестко и прямо высказываться в адрес Европы и США. Чего раньше не было. И даже заявлять о готовности разрыва отношений. С чего бы вдруг? Неужели мы стоим на пороге грандиозных изменений? Последние 30 лет, чего тут скрывать, Россия была колонией Запада. Это ощутил на себе каждый житель России лично. И как бы народ не ругал за это власть, но Кремль все никак не решался с этим положением покончить. Что же изменилось и почему именно сейчас наши политики "созрели"?
Конец рабству. Россия готовится сбросить американское иго
У многих граждан начинает вызывать беспокойство, что наши политики вдруг стали жестко и прямо высказываться в адрес Европы и США. Чего раньше не было. И даже заявлять о готовности разрыва отношений. С чего бы вдруг? Неужели мы стоим на пороге грандиозных изменений?
Последние 30 лет, чего тут скрывать, Россия была колонией Запада. Это ощутил на себе каждый житель России лично. И как бы народ не ругал за это власть, но Кремль все никак не решался с этим положением покончить. Что же изменилось и почему именно сейчас наши политики "созрели"?
Как именно Россия выплачивала дань Западу:
- Использование доллара при продаже ресурсов.
- Покупка американских долговых бумаг.
- Отток капитала из России.
- Вывод дивидендов в офшоры.
- Регистрация российских компаний за границей.
- Приватизация российских предприятий иностранцами.
- И другие схемы.
Попытаться объявить независимость и перестать выплачивать дань можно было и раньше. Но нас бы быстро поставили обратно на колени. У Запада имелся для этого широкий набор инструментов - от точечных санкций до отключения России от платежных систем и запрета ключевых технологий.
Поэтому надо было сначала подготовиться. Вот лишь часть того, что успела сделать Россия за последние несколько лет ради суверенитета:
Сфера финансов
- Разработана своя платежная система "МИР" вместо VISA и MasterCard.
- Создана система СПФС - аналог американской системы SWIFT.
- Проданы американские облигации, уменьшена доля доллара в ЗВР.
Логистика
- Транзит грузов переброшен из Прибалтики в российские порты.
- Построен газопровод "Сила Сибири" в Китай.
- Достроен "Южный Поток", достраивается "Северный Поток-2".
Импортозамещение
- Создана корпорация "ОДК", заместившая украинские авиадвигатели.
- Импортозамещение в армии, например матрицы для бронетехники.
- Разработан собственный гражданский самолет МС-21.
Медиа сфера
- "Газпром-медиа" перезапускает Rutube вместо Ютуба.
- Создается суверенный интернет и собственные доменные зоны.
- Строятся собственные дата-центры и линии связи.
Продовольственная безопасность
- Достигнута возможность полного импортозамещения томатов и огурцов.
- Установлен рекорд по сбору зерновых культур.
- Достигнута цель обеспечения продовольственной безопасности страны.
Только когда была проделана вся эта сложная и очень важная работа, наши политики вдруг неожиданно осмелели. Потому что теперь Западу нечем поставить нас обратно в униженное положение своей колонии.
Отключат платежные системы? Отлично, у нас есть свои. Отказ от чужих даже выгоден. Потому что Виза и Мастеркард берут с каждой операции свой процент и выкачивают таким способом из России миллиарды.
Откажутся закупать газ или нефть? Мы продадим их в Китай по новым маршрутам. Запретят продавать России двигатели? Мы уже разработали свои. Попытаются устроить нам голод? Не выйдет, у нас теперь есть свои фермеры и теплицы. И они скажут Западу лишь спасибо за рост прибыли.
Теперь вы понимаете, что гордо провозгласить независимость без предварительной подготовки было бы попросту самоубийственно? Оставшись без еды и альтернативных рынков сбыта своих ресурсов, нам бы довольно быстро пришлось снова вернуться к "диалогу с Западом".
Яркий пример, что бывает без подобной подготовки - Украина. "Нерабы" гордо объявили независимость от "москалей", но при этом украинские предприятия продолжали работать на российского потребителя. И когда Россия перекрыла доступ к своему рынку, эти предприятия стали банкротиться. Ведь Западу их продукция тоже оказалась не интересна.
Итоги "незалежности" для Украины оказались хуже зависимости от РФ:
- Обанкротилось множество предприятий, даже тех, которые считались гордостью Украины, например "КрАЗ".
- Украина залезла в кредиты и униженно выпрашивает новые.
- Население нищает, вымирает и разбегается в другие страны.
- Изнашивается инфраструктура, утрачиваются технологии.
- Сокращаются доходы бюджета, т.к. Россия замещает украинскую продукцию и сокращает транзит своего газа через Украину.
Как видите, провозгласить себя "нерабами" дело нехитрое, но перед этим нужно подумать о последствиях. Российские власти, к счастью, оказались в этом плане умнее украинских и просчитали заранее все ходы. И как только подготовка закончилась, риторика Кремля резко ужесточилась.
Россия больше не извиняется и не "выражает озабоченности". Она открыто говорит устами президента, министров и дипломатов, что готова к любому развитию событий, вплоть до полного разрыва отношений. Значит фигуры расставлены и страна готова сбросить американское иго.
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