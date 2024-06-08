Как братья Константин и Владимир Маковские создавали русский стиль

В Историко-художественном музее в Серпухове до 19 мая проходила выставка работ художников Константина и Владимира Маковских. Forbes Life разобрался, в чем ценность Маковских, как различить творчество двух братьев и начать ориентироваться в истории династии.

На выставке «Маковские. Константин и Владимир» в Серпуховском историко-художественном музее (СИХМ) представлено 87 работ из региональных и федеральных музеев, включая Третьяковскую галерею и Эрмитаж. Это первый проект музея в новом выставочном пространстве — бывшем Каретном сарае, реставрация которого продолжалась последние 4,5 года. Изначально это здание было частью ансамбля городской усадьбы купцов Мараевых. В главном особняке, построенном по проекту Романа Клейна, сегодня экспонируется постоянная коллекция музея, а также частично представлены шедевры искусства ХХ века. В новом пространстве, оборудованном под временные выставки, также будет находиться открытое хранение, позволяющее демонстрировать обширные фонды музея.

Прежде чем осматривать выставку, нужно осознать, что Маковских в истории русского искусства было даже не двое, а гораздо больше. И хотя это большое художественное семейство все же не столь разветвленное как, например, Брейгели, представлять себе их генеалогию необходимо, чтобы не запутаться. Первым в историю искусств вошел Егор Иванович Маковский, многолетний бухгалтер в московской экспедиции кремлевских строений, художник-любитель и коллекционер гравюр. В 1832 году он вместе с друзьями основал «Натурный класс», десятилетие спустя превратившийся в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В этом училище учились сыновья Егора Ивановича, Константин и Владимир Маковские. Творчеству этих двух братьев посвящена выставка в Серпухове. Константин Маковский Владимир Маковский

Причем старший брат, Константин, и при жизни считался успешнее младшего, Владимира, и в наше время.

Но в семье Егора Маковского всего было пятеро детей, четверо из которых стали художниками: Николай Маковский, как и е го братья Владимир и Константин, был членом товарищества передвижников, а сестра Александра писала преимущественно пейзажи в импрессионистической манере. Николай Маковский Александра Маковская Мария Маковская

Только сестра Мария выбрала путь актрисы, а не художницы. Александр Владимирович Маковский

Сын Владимира Маковского, Александр Владимирович, продолжил династию, став художником-передвижником и профессором Императорской академии художеств. Елена Константиновна Маковская

Его двоюродная сестра Елена, дочь Константина Маковского, с 20-летнего возраста жила в Европе, выставляла портреты и натюрморты, работала как график и иллюстратор. Сергей Константинович Маковский

Брат Елены, Сергей Константинович Маковский стал поэтом и известным художественным критиком Серебряного века. В редакции журнала «Мир искусства» Александр Бенуа дал ему хлесткое прозвище Papa Mako.

Александр II называл Константина Маковского «мой живописец». Император не только ценил его как талантливого живописца, но и испытывал к художнику теплые дружеские чувства. Не случайно посмертный портрет Александра II (в собрании Третьяковской галереи) писал именно Константин. По воспоминаниям Сергея Маковского, работая над ним, отец «горько плакал». Своего рода подсказками для посетителей выставки служат крупные буквы «К» и «В», помогающие отличить работы двух братьев. Этой же цели служат и выкрашенные в разные цвета фальшстены. Но уже после первого зала подсказки становятся лишними. Константина современники называли «свистящей кистью». Писал он очень быстро, придерживаясь слогана «больше света»: его яркие полотна и правда лучатся. Константин Маковский, «Демон и Тамара» Константин Маковский, «Портрет девушки» Выставка в Серпухове выстроена по тематическим блокам. Такому восприятию помогает застройка пространства в форме раскрытых книг. В гостях у Маковских нередко бывали известные писатели того времени, к творчеству которых Константин и Владимир часто обращались в своих работах. Картина «Демон и Тамара», написанная по мотивам поэмы Лермонтова, получила золотую медаль на Всемирной парижской выставке 1889 года, а сам художник — крест ордена Почетного Легиона. В том же году в Париже Константин Маковский встретил молодую девушку, ушел к ней, оставив вторую жену с тремя детьми.Константин Маковский, «Портрет девушки» «У Константина был свой рецепт женской красоты: губки поменьше, глазки побольше, — рассказывает директор СИХМ Жанна Алейникова.

— На замечания о несходстве оригинала с изображением он отвечал, что внешность быстро меняется, скоро уже никто и не вспомнит, как женщина выглядела на самом деле, так пусть хоть на картине останется красавицей».

Художник работал с клиентами: например, во время сеанса ненадолго выходил, оставлял модель в окружении предметов из коллекции русской старины. Женщина начинала примерять кокошники, тут художник возвращался и с восхищением говорил, что должен писать ее в этом образе для себя. А когда заказчик приходил за одним портретом и видел второй, то в итоге покупал оба. Константин Маковский, «Под венец» Картина «Под венец», известная также как «Убор невесты», стала последней, для которой Маковскому позировала его вторая жена Юлия и их сын Владимир, названный в честь брата-художника. Другой, более ранний вариант картины хранится в Музее Сан-Франциско.

«Когда американские коллеги сравнивали эти две работы, выяснилось, что наш вариант картины вероятно был написан по заказу чайного магната Александра Кузнецова, — рассказывает Жанна Алейникова.

— В Сан-Франциско хранится лаковая чайная коробочка с изображением нашей картины и клеймом мануфактуры Кузнецова». Владимир Маковский, «Молебен на Пасхе» Если Константин был более коммерчески успешным автором, его салонные портреты раскупали нарасхват, то Владимир отличался более глубоким и системным подходом: он преподавал, долго вынашивал сюжеты, а затем вдумчиво воплощал их в жизнь, тщательно продумывая психологию своих героев и разрабатывая тему маленького человека. В то время как Константину иногда приходилось придерживать работы у себя, чтобы клиенты не понимали, насколько легко они ему даются. Частное собрание. Владимир Маковский, «Канцелярия 1840-х годов» Константин Маковский входил в число членов-учредителей знаменитого Товарищества передвижных выставок, но при этом дорожил своей индивидуальностью, то отбиваясь от передвижников, то вновь к ним примыкая. А Владимир Маковский оставался членом товарищества до последних лет жизни. На выставке 1879 года «Осужденный» Владимира Маковского, жанр которого один из критиков охарактеризовал как «эпизод повседневной драмы», соседствовал с поэтическими «Русалками» Константина Маковского, наглядно демонстрируя разницу в творчестве братьев. Несмотря на творческие различия, Константин и Владимир дружили, называли своих детей именами друг друга. Русский музей. Владимир Маковский, «Беседа. Идеалист-практик и материалист-теоретик» «На выставку часто приходят потомки Маковских, — рассказывала Жанна Алейникова. — Порой бывает нелегко разобраться в степени родства». Ну и в завершение поставлю по нескольку картина Константина и Владимира. Первые картины Константина Маковского. «Бабушкины сказки», 1900–е годы «Боярский свадебный пир», 1883 год. К Маковский Крестьянский обед в поле. 1871. Таганрогская картинная галерея Художник К. Маковский За чаем Художник К. Маковский Константин Егорович Маковский. Игра в жмурки. 1890-е. Частная коллекция. Константин Маковский Константин Высочайший обеденный стол в Грановитой палате Картина «На бульваре» написана Константином Маковским в 1887-м году.

Картины Владимира Маковского «В трактире», 1887 год. Владимир Маковский Без хозяина (1911) Маковский Владимир Егорович (1839-1915) В школу с собакой, Владимир Маковский (1911) Варят варенье, Владимир Маковский (1876) Владимир Маковский. «Приезд учительницы в деревню» (1896-1897) Третьяковкая галерея На картине Владимира Маковского изображена Старая площадь у Китайгородской стены. На полотне Владимира Маковского «Не пущу!» (1892 г.)

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Константин Маковский, «В каирской кофейне»,1872г.Восточная тема в русском искусстве XIX века появилась во многом благодаря Константину Маковскому. Он побывал в Египте в 1872 году вместе с женой, которой врачи из-за туберкулеза рекомендовали отказаться от промозглой петербургской погоды. Окунувшись в работу, Маковский создает целый «египетский цикл», на основе которого он впоследствии напишет монументальное полотно «Перенесение священного ковра в Каире» (в собрании Русского музея) по императорскому заказу и показанное на Парижском салоне.«Перенесение священного ковра в Каире»Во время подготовки к выставке в Серпухове у специалистов возникли новые версии датировки нескольких картин, относящихся к той же серии, что и полотно «В каирской кофейне». Кроме того, было уточнено название картины из собрания Рыбинского музея-заповедника, где она числилась как «Цыганка». проанализировав детали костюма, эксперты решили, что все-таки на картине «Египтянка с тамбурином».Нижегородский государственный художественный музей. Константин Маковский, «Портрет Александра II»