Подвиги советского танкиста Павла Гудзя

Павел Данилович Гудзь вступил в Великую Отечественную молодым офицером, который с отличием окончил 2-е Саратовское танковое училище и прибыл в свою часть, во Львовской области, всего лишь за неделю до гитлеровского вторжения.

В училище его специализацией были тяжёлые танки – сначала многобашенные Т-28 и Т-35, а непосредственно перед войной – КВ.

Павел Гуздь

Родился Павел Данилович 28 сентября 1919 года в селе Стуфченцы недалеко от уездного городка Проскурова Подольской губернии (ныне Хмельницкий район Хмельницкой области), в бедной крестьянской семье.

Незадолго до окончания семилетки, его отец Данила Леонтьевич Гудзь уехал на Дальний восток, на заработки. Поначалу всё шло отлично, родитель регулярно присылал деньги и даже стал бригадиром портовых грузчиков. Но однажды вместе с деньгами пришло извещение о том, что Данила Леонтьевич погиб на работе в результате несчастного случая. Павел и его мама Степанида Пантелеймоновна остались одни.

Вопреки всем трудностям, Павел, с отличием, закончил среднюю школу. В 1933 году он поступил в располагавшееся недалеко от дома в Водычске Культпросвет училище. На его выбор повлиял случай – Павел влюбился в кино после того, как к ним в село приехала кинопередвижка, и решил связать себя с кинематографом. По окончании училища его распределили на работу в местечко Сатанов Каменец-Подольской области в местный Дом культуры.

В 1937 году, в 18 лет, Павла назначили инспектором народного образования в Сатановском Райисполкоме. В это же время он стал кандидатом в члены ВКП(б). В партию его приняли в 1941 году.

Гудзь занимался творческой работой: ставил в клубе спектакли, которые, надо сказать, пользовались большим успехом, увлекался фотографией и мечтал поступить в киевскую киношколу. Перед ним открывались перспективы творческой или партийной карьеры, но неожиданно для всех, без комсомольской путёвки, по собственному желанию, он вдруг подал документы во 2-е Саратовское танковое училище.

Оно готовило кадры для средних и тяжёлых танков Т-28 и Т-35. Незадолго до войны здесь стали обучать и экипажи для тяжёлых танков КВ – Клим Ворошилов.

А ведь Павла могли в танковое училище и не зачислить. И в школе, и в Культпросвет училище он изучал украинский язык, русским же практически не владел. При поступлении надо было сдать русский и математику. Последний предмет он написал на отлично, а вот экзамен по русскому (диктант) с треском провалил. Видя такой диссонанс в результатах, приёмная комиссия пригласила Павла на заседание.

Председатель спросил его, как он собирается учиться, если не владеет языком? Павел ответил на чистом украинском: "Выучу!" И вдруг председатель поздравил уже КУРСАНТА Гудзя и пожелал ему удачи. От радости Павел выскочил из кабинета, забыв даже поблагодарить приёмную комиссию. Члены комиссии с недоумением посмотрели на своего председателя, на что тот ответил:

"А вы обратили внимание, что брюки у него отглажены и чистые, парусиновые ботинки чистые, несмотря на то, что на улице слякоть, рубаха чистая и аккуратно заштопанная, значит, и машину будет беречь, а язык, дело наживное". Лейтенант П. Д. Гудзь

К 29 июня 32-я танковая дивизия, где служил Гудзь, оказалась в полукольце окружения. Надо было прорываться на восток, но во Львове к тому времени уже шли бои с просочившимися в город бандеровцами, многие из которых служили в диверсионных подразделениях вермахта. Командование решило прорываться через город днём, построившись так, чтобы впереди шёл танковый авангард, за ним обоз, а замыкали строй основные танковые силы дивизии в составе КВ и Т-34. В результате дивизии удалось пройти через город практически без потерь.

В июле дивизия приняла участие в обороне Бердичева. Павел Гудзь был назначен адъютантом 63-го танкового полка. В первых числах августа соединение попало в страшный Уманский котёл, однако остаткам дивизии удалось прорвать кольцо окружения и выйти к своим.

10 августа32-ю танковую дивизию, сосредоточенную в районе Прилук, расформировали, как побывавшую в окружении.

Личный состав отправился в Гороховец Владимирской области на переформирование. Павла Даниловича приписали к 89-му отдельному танковому батальону, собранному из наиболее отличившихся бойцов и командиров 63-го танкового полка.

Вскоре Гудзя вместе с командиром батальона капитаном Константином Хоркиным послали в Москву для получения новых танков. Добирались несколько дней в вагонах-теплушках, по прибытии разместились недалеко от метро "Сокол" в доме на улице Песчаная.

В конце октября прибыла необычно большая партия танков: 5 КВ, 10 Т-34 и 20 лёгких танков Т-60. Вечером 6 ноября капитан Хоркин получил приказ: 5 КВ 7 ноября к 8:00 направить на Красную площадь для участия в параде, а остальные танки немедленно передать в распоряжение 16-й армии.

Таким образом, Павел Данилович стал участником парада 7 ноября 1941 года на Красной площади. Есть кадры кинохроники и фотографии, где лейтенант Гудзь высунувшись по пояс из командирского люка танка, проезжает мимо памятника Пушкину. Вскоре после прохождения по Красной площади КВ отправились на фронт в район Скирманово – Козлово в распоряжение 16-й армии.

3 декабря 1941 года соединения моторизированного корпуса немцев, предприняли последнюю попытку прорваться к Москве по Волоколамскому шоссе. Наступая восточнее трассы, противник захватил Нефедьево и Кутино, более 7 суток подразделение 78-ой стрелковой дивизии полковника Белобородова, вели упорный бои с 10-ой танковой дивизией немцев, пока не заставили её остановится.



Советский тяжелый танк КВ-1

89-й отдельный танковый батальон, получил следующую боевую задачу. В захваченной деревне Нефедьево, немцы сосредоточили до 2-х десятков единиц бронетанковой техники, большого числа автомобилей и гужевого транспорта с целью занять оборону на окраине деревне. Приказ был краток, сорвать план противника, но была одна проблема. 89-й отдельный батальон в котором командовал капитан Хорин, уже месяц вел упорные бои. И к этому моменту в нем остался всего один танк.

"Одна надежда на тебя Павел"



Тяжелый советский танк КВ-1

По-братски напутствовал лейтенанта комбат, доверяю тебе единственный и последний КВ, формируй экипаж и ночью в бой. Каждый понимал, что для уходящего в ночь экипажа этот бой станет скорее всего последним. Под прикрытием темноты, и огнем артиллерии к 3-м часам ночи лейтенант Гудзь вывел КВ-1 на выходную позицию, в 600 метров от крайних домов деревни.

Уже на рассвете при утренней мгле, экипаж усмотрел не только избы, но и вражеские танки между ними. Насчитали 18 танков, 18 против одного. Призыв лейтенанта принять неравный бой, получил решительную поддержку всего экипажа. Выстрел задымил первый вражеский танк, вторым выстрелом удалось поджечь вторую машину. И в друг страшный грохот КВ чуть не подпрыгнул, ощущения будто экипаж оказался внутри огромного колокола, по которому ударили тяжеленой кувалдой.



Экипаж советского тяжелого танка КВ-1

Снаряд угодил в лобовую броню, однако она выдержала. Огонь был настолько эффективным, что танкисты задыхались от пороховых газов. Но продолжали стрелять, запылали ещё 5 немецких машин. Гудзь мастерки использовал преимущество в силе огня и прочности брони, своего Клима Ворошилова. Затем наша пехота ринулась в атаку, КВ-1 рванул с места и набирая скорость, стал помогать ей пулеметным огнем.



Отверстия от немецких снарядов на советском танке КВ-1

Немецкие танки попытались преградить ему дорогу, первым же снарядом Павел Гудзь подбил ведущую машину, вторым следующую. В этом бою из 18 танков, 10 были уничтожены, остальные отступили. Героический экипаж машины, не смотря на вмятины на её броне от попаданий немецких снарядов, до конца боя действовал в боевых порядках пехоты. А кроме 10 танков КВ-1 ещё уничтожил 15 грузовиков.

По завершении 3-х часового боя, танкисты насчитали 29 вмятин на броне, но ни один снаряд не пробил её насквозь. За этот бой Павел Данилович Гудзь 3-й раз был представлен к Ордену красного знамени. Однако командующий Западным фронтом, внес в наградной лист исправление Орден Ленина. Лейтенант экипажа Дмитрий Вторых был награжден Орденом красного знамени, старший лейтенант Аким Кирин Орденом красной звезды, сержанты Павел Саблин и Филипп Татарчук медалями за отвагу.

Павел Гудзь

В одном из боев его танк загорелся. К тому же слетела гусеница и боевая машина застыла на месте. А на броне уже гудело пламя от вспыхнувшей солярки, угрожая проникнуть внутрь машины, начиненной боеприпасами. Подоспевшие танкисты спасли экипаж, а своего командира с шестью проникающими ранениями срочно отправили в госпиталь. После таких ранений в боевой строй не возвращаются. Но майор написал рапорт лично Верховному главнокомандующему и добился своего - был направлен на фронт.

Новым местом службы майора Гудзя стал 5-й отдельный гвардейский танковый полк прорыва, входивший в состав войск Юго-Западного (впоследствии 3-го Украинского) фронта, в котором он в мае 1943 года принял должность заместителя командира. При подходе к Запорожью, чтобы обеспечить стрелковым подразделениям форсирование Днепра, необходимо было захватить плотину ГЭС. Двое суток шла ожесточенная схватка. Когда наши танки достигли цели, из засады внезапно выскочил «Тигр». Завязалась пушечная дуэль.

Вдруг танк, в котором находился Гудзь, потряс удар огромной силы. Заряжающий и наводчик были убиты. У Гудзя была повреждена левая ключица и раздроблена кисть левой руки: она болталась на одной жилке. Боль затуманила сознание, и в поле зрения прицела «Тигры» расплылись, как на воде радужные пятна солярки. Превозмогая боль, подполковник Гудзь финкой перерезал себе сухожилие. Кисть выскользнула из комбинезона. Теперь все внимание «Тиграм». Вот один подставил борт. Послушно сработала педаль спуска. От выстрела танк вздрогнул - и вражеская машина, охваченная пламенем, замерла на песчаной отмели. Второй «Тигр» все-таки успел развернуть свою пушку, и Гудзь увидел черный кружок ее ствола. «Тигр» и KB выстрелили друг в друга почти одновременно...

Когда очнулся, до сознания дошло, что уже вечер и бой идет в отдалении, а он лежит около танка, в свежей воронке от авиабомбы. Рядом на корточках сидел механик-водитель. Заметив, что командир пришел в себя, обрадованно доложил: «А второго вы тоже...»



Павел Гудзь

После лечения, в апреле 1944-го, Павел Данилович даже инвалидом вернулся на фронт. Но по инициативе маршала бронетанковых войск Федоренко – убыл в Москву и был зачислен слушателем командного факультета Военной академии бронетанковых войск, которую и окончил с золотой медалью в 1947 году.

Вся его послевоенная жизнь тоже была связана с танковыми войсками. Стал доктором академии наук и профессором бронетанковых войск, это лишь часть его послевоенной деятельности. Закончил службу Павел Данилович в 1989 году, в звании генерал-полковника. 25 раз он проходил в ветеранских колоннах на парадах Победы на Красной площади.

До очередного из них – не дожил всего несколько дней: не стало Павла Даниловича 5 мая 2008 года. Ему было 88 лет.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=84504&hl=%F2%E0%ED%...

https://dzen.ru/a/ZUD-ihX-rg70Mz3_

https://ukraina.ru/20220928/1039173038.html