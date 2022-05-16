Один из крупнейших технических вузов России избавился от американской ОС и другие новости

Филиал ПАО «Ил» – «Авиастар» из состава дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации передал в эксплуатацию очередной серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный для Министерства обороны РФ. После успешного завершения летно-технических испытаний новое воздушное судно пополнило авиационный полк ВТА.

Модернизированная версия Ил-76МД-90А создана из отечественных комплектующих и оснащена российскими системами и оборудованием. Самолет позволяет решать большинство задач на качественно новом техническом уровне. Это обеспечено применением ряда современных решений: усиленное крыло, выполненное по современным технологиям; более мощные двигатели ПС-90А-76; усиленное шасси с более энергоемкой тормозной системой; цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией. Усовершенствования позволили увеличить эффективность самолета: возросли дальность и перевозимая полезная нагрузка.

Филиал ПАО «Ил» – «Авиастар» имеет стабильную загрузку. Сейчас в производстве готов к передаче на испытания очередной Ил-76МД-90А. В цехах в разной степени готовности находятся еще несколько воздушных судов данной модификации. В связи с наращиванием объемов производства завод осуществляет массовый набор основных производственных рабочих, обеспечивает обучение по наиболее востребованным профессиям. В 2022 году на предприятие планируется привлечь более 1500 новых рабочих.

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Ученые холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили создание нового поколения орбитальных сканирующих устройств для будущей группировки малых спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В основе технологии – использование в составе спутниковой аппаратуры наблюдения уникального материала, произведенного инженерами холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех – карбида кремния. Ученые холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили создание нового поколения орбитальных сканирующих устройств для будущей группировки малых спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В основе технологии – использование в составе спутниковой аппаратуры наблюдения уникального материала, произведенного инженерами холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех – карбида кремния.

Новая отечественная система, создаваемая в межотраслевой кооперации, позволит России вести непрерывную детальную фото- и видеосъемку событий на Земле в сверхвысоком разрешении. Специфические конструкционные материалы, такие как карбид кремния, применяются для уменьшения массы и габаритов объективов космических аппаратов.

«Как и во все времена, в трудных условиях выживают не самые сильные, а наиболее восприимчивые к переменам. Поэтому для создания и производства отечественной высокотехнологичной продукции космического назначения РКС формируют кросс-отраслевую кооперацию. Технологическая платформа холдинга сегодня выстраивается в тесной координации с генеральными технологами в таких сферах, как микроэлектроника, оптоэлектроника и фотоника, сверхвысокочастотная электроника, а также материаловедение – это главные опоры, четыре кита космического приборостроения», – рассказал замгендиректора РКС по стратегическому развитию и инновациям Евгений Нестеров.

Из карбида кремния производства Лыткаринского завода оптического стекла холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех сделаны корпус и элементы оптической схемы прибора – многозонального сканирующего устройства. Ранее для этих целей использовались сталь, алюминий или титан. Применение нового материала делает аппарат нечувствительным к перепадам температуры в космосе, значительно облегчает его вес и исключает даже временную деформацию внешней оболочки устройства под воздействием агрессивной окружающей среды.

«Карбид кремния – один из наиболее перспективных композитных материалов для авиационно-космической отрасли. Он обладает высокой удельной жесткостью, прочностью и теплопроводностью. Такие качества позволяют создавать из него оптические устройства, работающие в условиях перепада экстремальных температур и не допускать изменения качества изображения в ходе эксплуатации», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Спутники с аппаратурой РКС, работающие сегодня на орбите, снабжены приборами для съемки в малом и среднем пространственном разрешении – этого достаточно для привычных задач дистанционного зондирования: наблюдения чрезвычайных ситуаций, крупных техногенных катастроф, лесных пожаров, экомониторинга, изучения динамики природных явлений, состава газов в атмосфере и других научных и общеэкономических потребностей.

Сейчас РКС двигаются дальше и переходят к созданию космических телеобъективов для съемки Земли со сверхвысоким пространственным разрешением: меньше 1 метра. Это новая важная для российского космического рынка компетенция – создание космических камер оптического диапазона сверхвысокого пространственного разрешения для малых космических аппаратов. Планируется построить большое количество таких спутников – от нескольких десятков. Рой таких аппаратов будет снимать Землю в сверхдетальном режиме и вести непрерывную видеосъемку поверхности нашей планеты.

«Использование новейших технологий в сканирующей аппаратуре впервые в России позволит не только «фотографировать», но и проводить видеонаблюдение событий и процессов на земной поверхности. Например, когда один из малых спутников движется над конкретным регионом, он включает видеосъемку в момент пролета требуемой области. Когда удобная точка обзора начинает «закрываться», в это время в зону наблюдения уже входит другой космический аппарат и «перехватывает» задачу. Таким образом, мы сможем в онлайн-режиме следить за местными происшествиями, ходом строительства объектов, природными явлениями, промышленной, сельскохозяйственной деятельностью и многими другими процессами. И все будет видно в деталях», – отметил главный конструктор направления РКС Юрий Гектин.

Карбид кремния также делает возможным установку новой съемочной аппаратуры на малые спутники массой до 120 кг. На спутниках, которые действуют на орбите сегодня, масса только съемочного оборудования может достигать 500 кг, что сказывается и на общей стоимости спутника, и на стоимости его вывода на орбиту.

В рамках перспективных исследований специалисты РКС проводят опытные работы по применению карбида кремния в съемочной аппаратуре перспективных гидрометеорологических спутников систем «Арктика-М», «Электро-Л», «Метеор-М» для изготовления съемочной аппаратуры геостационарных спутников – так называемой МСУ-ГСМ. Подобной аппаратурой оснащен одноименный спутник системы «Арктика-М» для наблюдения полярных областей Земли и организации судоходства в северных зонах вечной мерзлоты. Применение нового материала позволит на порядок повысить качество изображения геостационаров и снизить общую массу спутников, используя высвободившиеся килограммы для установки дополнительных съемочных подсистем на борту и расширения функционала российских спутников ДЗЗ.

https://rostec.ru/news/rks-pri...



Внезапно оказалось, что Россия не зависит от импортных семян Сейчас очень явно и совершенно бесспорно проявляется тот факт, что я был прав все 12 лет, которые я веду проект "Сделано у нас". Когда мне говорили - сними розовые очки, я продолжал верить в Россию и внушал эту веру своим читателям.