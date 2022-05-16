Один из крупнейших технических вузов России избавился от американской ОС и другие новости

Осуществлен переход Московского государственного технического университета имени Баумана на российский Линукс-дистрибутив «Астра Линукс» отечественной группы компаний «Астра» (установлен на 1000 компьютерах вуза) и «Альт Линукс» компании «Базальт СПО» (установлен на 2000 компьютеров). Это первый такой масштабный реализованный проект по избавлению от американской операционной системы Windows в сфере высшего образования России. Время его воплощения в реальность составило чуть более года.
Причина перехода МГТУ имени Баумана на российскую операционную систему вызвана не последними событиями в мире, а произошедшим еще в конце 2020 года отказом американской компании «Микрософт» поставлять и обслуживать ранее поставленные версии своей ОС «Виндоуз» из-за «ужесточения санкций» известнову вузу, обучающему специалистов в области авиации, создания ракетной техники, проектов в сфере ядерной энергетики и радиоэлектроники. Поэтому получилось так, что университет выполнил переход первым среди аналогичных учебных заведений, и теперь этот опыт будет использован другими вузами.
Параллельно с переходом на другую операционную систему были выполнены работы по созданию собственного репозитория программ для миграции с САПР и ряда инженерных программ зарубежных разработчиков на российские и открытые продукты.Что касается ценообразования, то российские решения в перспективе позволяют снизить расходы на оборудование и продление лицензий, а также уменьшить зависимость критически важных систем от иностранного программного обеспечения.
https://tehnorussia.ru/archive...
Очередной серийный Ил-76МД-90А передан в эксплуатацию
Филиал ПАО «Ил» – «Авиастар» из состава дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации передал в эксплуатацию очередной серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный для Министерства обороны РФ. После успешного завершения летно-технических испытаний новое воздушное судно пополнило авиационный полк ВТА.
Модернизированная версия Ил-76МД-90А создана из отечественных комплектующих и оснащена российскими системами и оборудованием. Самолет позволяет решать большинство задач на качественно новом техническом уровне. Это обеспечено применением ряда современных решений: усиленное крыло, выполненное по современным технологиям; более мощные двигатели ПС-90А-76; усиленное шасси с более энергоемкой тормозной системой; цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией. Усовершенствования позволили увеличить эффективность самолета: возросли дальность и перевозимая полезная нагрузка.
Филиал ПАО «Ил» – «Авиастар» имеет стабильную загрузку. Сейчас в производстве готов к передаче на испытания очередной Ил-76МД-90А. В цехах в разной степени готовности находятся еще несколько воздушных судов данной модификации. В связи с наращиванием объемов производства завод осуществляет массовый набор основных производственных рабочих, обеспечивает обучение по наиболее востребованным профессиям. В 2022 году на предприятие планируется привлечь более 1500 новых рабочих.
https://rostec.ru/news/ochered...
РКС при участии Ростеха создают новую видеосистему сканирования Земли с орбиты
Новая отечественная система, создаваемая в межотраслевой кооперации, позволит России вести непрерывную детальную фото- и видеосъемку событий на Земле в сверхвысоком разрешении. Специфические конструкционные материалы, такие как карбид кремния, применяются для уменьшения массы и габаритов объективов космических аппаратов.
«Как и во все времена, в трудных условиях выживают не самые сильные, а наиболее восприимчивые к переменам. Поэтому для создания и производства отечественной высокотехнологичной продукции космического назначения РКС формируют кросс-отраслевую кооперацию. Технологическая платформа холдинга сегодня выстраивается в тесной координации с генеральными технологами в таких сферах, как микроэлектроника, оптоэлектроника и фотоника, сверхвысокочастотная электроника, а также материаловедение – это главные опоры, четыре кита космического приборостроения», – рассказал замгендиректора РКС по стратегическому развитию и инновациям Евгений Нестеров.
Из карбида кремния производства Лыткаринского завода оптического стекла холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех сделаны корпус и элементы оптической схемы прибора – многозонального сканирующего устройства. Ранее для этих целей использовались сталь, алюминий или титан. Применение нового материала делает аппарат нечувствительным к перепадам температуры в космосе, значительно облегчает его вес и исключает даже временную деформацию внешней оболочки устройства под воздействием агрессивной окружающей среды.
«Карбид кремния – один из наиболее перспективных композитных материалов для авиационно-космической отрасли. Он обладает высокой удельной жесткостью, прочностью и теплопроводностью. Такие качества позволяют создавать из него оптические устройства, работающие в условиях перепада экстремальных температур и не допускать изменения качества изображения в ходе эксплуатации», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Спутники с аппаратурой РКС, работающие сегодня на орбите, снабжены приборами для съемки в малом и среднем пространственном разрешении – этого достаточно для привычных задач дистанционного зондирования: наблюдения чрезвычайных ситуаций, крупных техногенных катастроф, лесных пожаров, экомониторинга, изучения динамики природных явлений, состава газов в атмосфере и других научных и общеэкономических потребностей.
Сейчас РКС двигаются дальше и переходят к созданию космических телеобъективов для съемки Земли со сверхвысоким пространственным разрешением: меньше 1 метра. Это новая важная для российского космического рынка компетенция – создание космических камер оптического диапазона сверхвысокого пространственного разрешения для малых космических аппаратов. Планируется построить большое количество таких спутников – от нескольких десятков. Рой таких аппаратов будет снимать Землю в сверхдетальном режиме и вести непрерывную видеосъемку поверхности нашей планеты.
«Использование новейших технологий в сканирующей аппаратуре впервые в России позволит не только «фотографировать», но и проводить видеонаблюдение событий и процессов на земной поверхности. Например, когда один из малых спутников движется над конкретным регионом, он включает видеосъемку в момент пролета требуемой области. Когда удобная точка обзора начинает «закрываться», в это время в зону наблюдения уже входит другой космический аппарат и «перехватывает» задачу. Таким образом, мы сможем в онлайн-режиме следить за местными происшествиями, ходом строительства объектов, природными явлениями, промышленной, сельскохозяйственной деятельностью и многими другими процессами. И все будет видно в деталях», – отметил главный конструктор направления РКС Юрий Гектин.
В рамках перспективных исследований специалисты РКС проводят опытные работы по применению карбида кремния в съемочной аппаратуре перспективных гидрометеорологических спутников систем «Арктика-М», «Электро-Л», «Метеор-М» для изготовления съемочной аппаратуры геостационарных спутников – так называемой МСУ-ГСМ. Подобной аппаратурой оснащен одноименный спутник системы «Арктика-М» для наблюдения полярных областей Земли и организации судоходства в северных зонах вечной мерзлоты. Применение нового материала позволит на порядок повысить качество изображения геостационаров и снизить общую массу спутников, используя высвободившиеся килограммы для установки дополнительных съемочных подсистем на борту и расширения функционала российских спутников ДЗЗ.
https://rostec.ru/news/rks-pri...
Внезапно оказалось, что Россия не зависит от импортных семян
И вот очередное подтверждение, когда мне говорили: ты что, у нас 100% семян импортные, мы с голоду умрем, если нам перекроют поток семенного материала. Я тогда говорил: "нет, мы сделаем свои семена, мы уже их делаем". И я оказался прав. Даже в области сахарной свеклы, хотя тут была самая сложная ситуация, у нас грандиозные успехи.
За 5 лет российские ученые создали 25 новых гибридов сахарной свеклы.
Благодаря более высокой сахаристости (16% против 15% у иностранных аналогов), созданные отечественными селекционерами сорта не уступают зарубежным аналогам.
По данным Минобрнауки России, за три года объем производства семян гибридов сахарной свеклы отечественной селекции вырос с 1,5% до 26% потребности рынка.
И это лишь одна зарисовка, хотя по свекле ещё недавно зависимость была 100%. Потому что не сидели и не ждали с моря погоды.
Но в других отраслях дела обстоят еще лучше, недавно был в гостях у Мираторга, так вот у них уже своя селекция по КРС (крупному рогатому скоту)! Они не только себя племенным поголовьем обеспечили, но и продают высококлассных бычков в другие хозяйства. Та же ситуация по генетическому материалу в птицеводстве. Еще в 2013 году мне на индюшиной ферме компании Евродон рассказывали, что альтернативы импорту нет. А сегодня у нас есть свои производители племенного яйца!
Я знал это еще 12 лет назад, когда придумал "Сделано у нас". Но сегодня я завидую тем, кто не верил: сколько теперь приятных удивлений их ждет совсем скоро. Особенно тех, кто читает мой канал и сайт "Сделано у нас".
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