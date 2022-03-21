Запад утрачивает возможности закупать у России энергоресурсы, но они гордо выдают это за санкции

В последнее время многие новости приходится читать задом наперед. Потому что в них сплошная ложь. Вот, например, Байден объясняет американцам, что в высоких ценах на бензин в США виноват Путин.

Хотя на Россию приходится лишь 3% импорта нефти в США, и запрет поставок из нашей страны никак не объясняет рост цен на бензин в США на 9% за неделю и на 50% за последний год. Неужели кто-то в это верит?

А в Европе уверяют украинцев, что поддерживают их. Но сами за время проведения спецоперации купили у России нефти, газа и угля на 16 миллиардов долларов, чем успешно и проспонсировали проведение нами сего благородного мероприятия. И вот так почти по каждой новости.

Украинцы там убеждают себя, что почти победили, и со дня на день возьмут Москву, пока в реальности находится в окружении Киев и другие их крупные города. А все больше украинцев предпочитают продолжить сражение уже с территории Польши - в комментариях в интернете.

Вот и санкции Запада, сдается мне, такая же точно информационная пропаганда. Не секрет, что США и Европа накопили за последние годы кучу долгов, а их собственные ресурсы оказались почти исчерпаны. А те, что остались, труднодоступны и слишком дороги в стоимости добычи.

В это же время, опасаясь за свои сбережения, все больше стран переходят на расчеты в национальных валютах. И если раньше нефть и газ можно было просто "напечатать" на печатном станке ФРС США, то сейчас и эта возможность стремительно и навсегда улетучивается.

В конце концов, нефть, газ и уголь просто стали дороже стоить. Если в 2020 году за нефть давали чуть больше 20 долларов, а за газ около 200 долларов, то сегодня нефть стоит за сотню, газ больше тысячи, и даже уголь достиг исторического максимума в 430 долларов за тонну.

Пока пытались столько напечатать, разогнали у себя инфляцию до таких значений, которые европейцы и американцы отродясь не видели. И даже просто честно заработать на это они тоже не могут, потому что при таких ценах на нефть и газ их промышленность становится нерентабельной.

Как ни крути, а становится выгоднее производить товары тем странам, у которых есть запасы недорогих в добыче ресурсов (Россия) или тем, кому мы их продаем по более дружеским ценам (Китай). Тем более, что Китаю реально есть, чем с нами расплатиться, ведь это фабрика мира.

И взамен мы можем получить реальные товары, а не фантики, которые еще и потом отнимут, как в итоге показала жизнь. Даже Саудовская Аравия задумалась о продаже нефти за юани, а богатые нефтью Венесуэла и Иран вовсе не хотят иметь дел с Западом, натерпевшись от него.

Хорошо на эту тему сказал представитель китайского МИД, комментируя переговоры Си и Байдена - Можете ли вы помочь мне победить ваших друзей, чтобы я мог сосредоточиться на том, чтобы бить вас в будущем?

Никто сейчас не хочет помогать странам Запада справиться с дефицитом нефти и газа, потому что все уже натерпелись и хотят, чтобы там наконец рухнула экономика, а значит и возможности по принуждению других стран к демократии, т.е. жизни "золотого миллиарда" за счет других.

Впрочем, это не мешает им гордо заявлять, что это они сами так решили - не покупать у нас нефть и газ. В Германии, например, уже начинают убеждать немцев, что им надо уменьшить температуру в своих домах и отказаться от мяса. Но не потому что у них рушится промышленность из-за дефицита газа и заканчиваются финансовые возможности.

Нет, им объясняют, что из-за Путина и ради того, чтобы победить Россию. Но ничего не выйдет. Население Запада - это всего-лишь миллиард человек. В частности, население США составляет 4,3% от мирового, но потребляет почти 20% всей добываемой в мире нефти. Но это пока что.

По мере роста цен на бензин в США - из-за отказа других стран от доллара и ослабления американской экономики, американцам вместо двух машин на семью придется пересесть на маршрутки и троллейбусы. Но раз США перестанут грабить остальной мир, то значит больше автомобилей и производств, требующих энергии, появится в России, Китае, Индии и т.д.

И мы просто станем продавать больше нефти и газа в другие страны, вот и все. Ну и конечно у нас начнут развиваться собственные производства и расти внутреннее потребление. Да, пока будет перестраиваться мировая экономика, поначалу будет непросто. Но для нас трудности временные.

А вот для Запада наступают трудности постоянные. Мы перестроим свою экономику и логистику, и продолжим жить дальше, причем постепенно будем увеличивать уровень жизни. А на Западе так и продолжат расти цены и разгоняться инфляция - из-за растущих долгов, дефицита ресурсов, остановки производств и отказа остальных стран от доллара.

Чтобы немного добавить красок в эту картину, напомню, что Европа сейчас полнится беженцами из Украины, которые ложатся бременем на экономику ЕС. А вскоре к ним прибавятся беженцы с Ближнего Востока и Африки, из-за надвигающего голода и дефицита продовольствия.

Россия запретила экспорт пшеницы и удобрений, чтобы нам хватило самим. А Ближний Восток и Африку снабжала зерновыми Украина, но в этом году процесс денацификации совпал с посевной, так что их всех и недобитых нациков придется кормить уже Европе - за свой счет.

Остается лишь пожелать им удачи. А то, что они гордо выдают это за санкции и объясняют, что надо убавить температуру, меньше есть и больше ходить пешком из-за Путина, ну так к этому можно просто отнестись с пониманием. Тяжело им морально - они мечтали стать "золотым миллиардом", а скоро придется ездить мыть туалеты в Россию, чтобы оплатить счета за газ. Нелегко им смириться с неизбежным.

https://zen.yandex.ru/media/kremlin_whisper/u-zapada-konchaiutsia-vozmojnosti-zakupat-nashi-energoresursy-no-oni-gordo-vydaiut-eto-za-sankcii-6236773b3c14f46c08339e24

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