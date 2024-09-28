Сохраненное и восстановленное, ч.8

Приятно, когда старые здания получают утилитарное назначение в современной жизни.

В Черняховске Калининградской области открылся музей часов «Башня времени». Он расположен в водонапорной башне, построенной в конце 19 века. В старинной водонапорной башне на пересечении улиц Гагарина и Спортивной в Черняховске открылся музей часов.

Выставка начала работать 25 мая 2024 года. Для открытия музея привели в порядок внутренние помещения водонапорной башни. В дальнейшем планируют отремонтировать фасад здания XIX века. «Для этого нужно разрешение на подобные работы получить от службы охраны объектов культурного наследия, а это определённая процедура. Но процесс уже пошёл», — сообщили представители инвестора.

Авторы проекта и владельцы коллекции — бизнесмены Алексей Павликов и Владимир Гущян.

«Мы собрали большую коллекцию — больше 100 единиц. Это старые кёнигсбергские часы, есть из Англии, Франции, большие, карманные, дорожные — все разноформатные. У Владимира есть свой бренд российских часов „Лабрадор”, и его мастера занимаются реставрацией всех старинных часов», — рассказывал Павликов.

Под музей выкупили верхние этажи башни. Внизу располагается трансформаторная подстанция. Инвестор ведёт переговоры с «Янтарьэнерго» о выносе объекта из здания. После этого в освободившемся помещении могут открыть сувенирный магазин.

Отмечается, что Павликов также является учредителем компаний «Башни Востока» и «КСК-Текстиль». Первая арендует и восстанавливает замок Тапиау в Гвардейске. В нём работает музей оружия, где представлена коллекция Владимира Гущяна. Второй организации принадлежит бывшее здание окружной больницы на улице Спортивной в Черняховске, где планируют после ремонта открыть гостиницу. Водонапорная башня станет частью туристического комплекса. Вообще как-нибудь поставлю отдельную тему по Калининграду.

Николаевские триумфальные ворота во Владивостоке. Возведены в 1891 году в честь визита наследника престола. Но с годами застройка вокруг арки сгустилась. И у Главнауки Наркомпроса в 1926 году появилось мнение, что арка цесаревича «сама по себе не представляет ни малейшей художественной ценности, а улицу и вид здания музея она безобразит своим неуклюжим, совершенно не подходящим к окрестным зданиям видом. В итоге арку в 1930 году взорвали. Бронзового орла, раму и цинковую икону с арки поначалу хранили в музее, но через два года сдали на металлолом. В 2003 году Триумфальную арку по сохранившимся фотографиям и чертежам восстановили.

В Севастополе отреставрировали монумент «штык и парус» Памятник был поставлен в 1977 году и был посвящён единству армии и флота во время героической обороны Севастополя во время Великой Отечественной войны. В последнее время состояние памятника ухудшилось, территория вокруг пришла в упадок. И вот, наконец, монумент дождался реставрации. На последних двух фотографиях вид, как он выглядел до реставрации.

Дом Шрейберов/Чавчавадзе (СПб, Чайковского, 63) Восстановлены оригинальные балконные ограждения в виде балясин вместо типовых советских решёток. Отрадно, что в последнее время уделяют внимание таким, казалось бы, мелочам. Последняя фотография - как выглядел дом до реконструкции.

Дом И. М. Грибкова и Больница Красного Креста в Нижнем Новгороде

Больница, построенная на Верхне-Волжской набережной, была возведена за счет пожертвования известного благотворителя — купца Митрофана Михайловича Рукавишникова. В 1908 году Рукавишников передал участок Российскому обществу Красного Креста и средства на строительство больницы. Здание в стиле модерн было построено по проекту архитектора Ермингельда Митрофановича Мичурина в 1911—1913 годах. Открытие Нижегородской хирургической больницы состоялось 14 ноября 1913 года под руководством врача-хирурга Аркадия Николаевича Кунаева. Позднее были приобретены соседние участки со строениями, включая дом Ивана Михайловича Грибкова, где разместились вспомогательные службы и отделения больницы. Во время Первой мировой войны больница стала специализированным госпиталем. В 1920-х годах на базе больницы был организован диспансер для заслуженных людей, партийцев и старых большевиков. В 1931 году она превратилась в специализированную больницу № 3. В 1990-х годах здание стало Нижегородским геронтологическим центром, а в настоящее время функционирует как больница № 3, гериатрический центр Нижнего Новгорода. К 800-летию Нижнего Новгорода зданию вернули исторический облик фасадов, восстановили декоративные элементы и отремонтировали кровлю.

Манеж с домовой Никольской церковью в Нижнем Новгороде

Построенный в 1841 году по проекту, разработанному в военном ведомстве, манеж в Кремле служил крытой площадкой для тренировок верховой езды. Позднее он был передан нижегородской военной гимназии и Аракчеевскому кадетскому корпусу. В 1885 году к манежу была пристроена Никольская церковь с двумя колокольнями, которая, к сожалению, не сохранилась. В советское время манеж потерял свой исторический облик и использовался в качестве хозяйственного помещения, в том числе как гараж и трамвайное депо. Перед реконструкцией здание было в плачевном состоянии, большая часть перекрытий была разрушена, оставались лишь стены по периметру. Нижегородская епархия выступила инициатором возрождения комплекса. К 800-летию Нижнего Новгорода удалось восстановить не только манеж, но и прилегающий Никольский храм. Манеж теперь служит выставочной площадкой площадью более 600 квадратных метров. Первой выставкой в нем стала экспозиция православных святынь XV–XX веков под названием «Небесный Нижний».

Кожевенная улица в Нижнем Новгороде после благоустройства Кожевенная улица - хороший пример того, в каком направлении должно двигаться благоустройство наших улиц. Расширение (или создание) тротуаров, установка стационарных фонарей, все провода - под землю, мощение брусчаткой в историческом центре.

Дом М. А. Костромина в Нижнем Новгороде

Этот каменный особняк, построенный в конце XVIII века, является одним из самых древних каменных домов в городе. Владелец дома, купец и меценат Михаил Александрович Костромин, предложил в своё время гениальному механику Ивану Кулибину создать часы в виде утиного яйца для Екатерины II. В течение своей истории усадьба меняла несколько владельцев и назначений, пока в ней не обосновался Учебный театр Театрального училища имени Е. А. Евстигнеева. Здесь студенты показывают как классические произведения, так и экспериментальные постановки, привлекая на свои представления множество зрителей. К 800-летию Нижнего Новгорода здание претерпело полное восстановление фасада, а также ремонт зрительного зала, коридоров первого и второго этажей, запасной лестницы и вестибюля.

Уникальный витражный иконостас в Иулиановской церкви в Царском Селе Такого рода иконостас из витражного стекла до революции был единственным в мире. Тем не менее, это не помешало большевикам его уничтожить. К счастью, сегодня идёт его детальное воссоздание.

Церковь Василия Исповедника за Рогожской заставой в Москве

Трёхпрестольный храм, с трёхъярусной шатровой колокольней начали строить в 1895 году на средства Василия Бахрушина по проекту архитектора Алексея Попова. В итоге, храм был освящён в 1897 году, а роспись и отделку храма осуществил архитектор Фёдор Горностаев в 1903 году.

В советское время храм был закрыт и осквернён: снесли купола и кресты, колокольня разобрана до первого яруса, здание надстроено, внутреннее пространство разбито на три этажа. Внутри размещался архив Института истории партии Московского городского комитета КПСС. В 1967 году со здания сбили весь сохранившийся до того времени внешний декор. Финальным аккордом уродования здания церкви стала её перестройка в 1990 году под офис банка. К счастью, здание было возвращено Русской православной церкви в 1998 году, а в 2013—2014 годах началось восстановление храма, которое завершилось внешне в 2021 году.

Фотографии поставлены в хронологической последовательности.

Александровский Пассаж в Казани

В 1883 году в Казани был возведен Александровский пассаж, проект которого принадлежал архитектору Генриху Рушу. Этот прекрасный особняк, окрашенный в изысканный кремово-розовый оттенок, украшает самый центр города.

Сочетание стилей модерн и барокко делает его одним из главных архитектурных достопримечательностей. В дореволюционные времена это была самая роскошная и передовая постройка в Казани, включающая пять этажей, лифт, центральное отопление и даже электрическое освещение. Из-за нестабильной экономической ситуации того времени восстановительные работы после обрушения кинотеатра начались лишь в 1979 году, когда было проведено первое усиление фундамента. Затем, в 2007 году, здание было приобретено ОАО Балтийским банком с целью открытия здесь гостиницы.

Новый двор в казанском Кремле

Двор Присутственных мест – новое рекреационное пространство в Казанском Кремле. Проектирование этого объекта наследия было выполнено архитектурными бюро «Рождественка» и «Мириада групп» с учетом сохранения его ценности, целостности и подлинности. Интеграция проекта в окружающую среду была осуществлена очень деликатно, без применения решений, которые могли бы вызвать конкуренцию с историческими объектами Кремля. Авторы проекта руководствовались принципом нейтрального дизайна, чтобы обеспечить гармоничное сосуществование нового пространства с историческим окружением.

И на сегодня это все.