Сохраненное и восстановленное, ч.8

Приятно, когда старые здания получают утилитарное назначение в современной жизни.
В Черняховске Калининградской области открылся музей часов «Башня времени». Он расположен в водонапорной башне, построенной в конце 19 века. В старинной водонапорной башне на пересечении улиц Гагарина и Спортивной в Черняховске открылся музей часов.
Выставка начала работать 25 мая 2024 года.Для открытия музея привели в порядок внутренние помещения водонапорной башни. В дальнейшем планируют отремонтировать фасад здания XIX века. «Для этого нужно разрешение на подобные работы получить от службы охраны объектов культурного наследия, а это определённая процедура. Но процесс уже пошёл», — сообщили представители инвестора.
Авторы проекта и владельцы коллекции — бизнесмены Алексей Павликов и Владимир Гущян.
«Мы собрали большую коллекцию — больше 100 единиц. Это старые кёнигсбергские часы, есть из Англии, Франции, большие, карманные, дорожные — все разноформатные. У Владимира есть свой бренд российских часов „Лабрадор”, и его мастера занимаются реставрацией всех старинных часов», — рассказывал Павликов.
Под музей выкупили верхние этажи башни. Внизу располагается трансформаторная подстанция. Инвестор ведёт переговоры с «Янтарьэнерго» о выносе объекта из здания. После этого в освободившемся помещении могут открыть сувенирный магазин.
Отмечается, что Павликов также является учредителем компаний «Башни Востока» и «КСК-Текстиль». Первая арендует и восстанавливает замок Тапиау в Гвардейске. В нём работает музей оружия, где представлена коллекция Владимира Гущяна.Второй организации принадлежит бывшее здание окружной больницы на улице Спортивной в Черняховске, где планируют после ремонта открыть гостиницу. Водонапорная башня станет частью туристического комплекса. Вообще как-нибудь поставлю отдельную тему по Калининграду.
Николаевские триумфальные ворота во Владивостоке. Возведены в 1891 году в честь визита наследника престола.Но с годами застройка вокруг арки сгустилась. И у Главнауки Наркомпроса в 1926 году появилось мнение, что арка цесаревича «сама по себе не представляет ни малейшей художественной ценности, а улицу и вид здания музея она безобразит своим неуклюжим, совершенно не подходящим к окрестным зданиям видом. В итоге арку в 1930 году взорвали. Бронзового орла, раму и цинковую икону с арки поначалу хранили в музее, но через два года сдали на металлолом.В 2003 году Триумфальную арку по сохранившимся фотографиям и чертежам восстановили.
В Севастополе отреставрировали монумент «штык и парус»Памятник был поставлен в 1977 году и был посвящён единству армии и флота во время героической обороны Севастополя во время Великой Отечественной войны.В последнее время состояние памятника ухудшилось, территория вокруг пришла в упадок. И вот, наконец, монумент дождался реставрации. На последних двух фотографиях вид, как он выглядел до реставрации.
Дом Шрейберов/Чавчавадзе (СПб, Чайковского, 63)Восстановлены оригинальные балконные ограждения в виде балясин вместо типовых советских решёток.Отрадно, что в последнее время уделяют внимание таким, казалось бы, мелочам. Последняя фотография - как выглядел дом до реконструкции.
Дом И. М. Грибкова и Больница Красного Креста в Нижнем Новгороде
Больница, построенная на Верхне-Волжской набережной, была возведена за счет пожертвования известного благотворителя — купца Митрофана Михайловича Рукавишникова. В 1908 году Рукавишников передал участок Российскому обществу Красного Креста и средства на строительство больницы. Здание в стиле модерн было построено по проекту архитектора Ермингельда Митрофановича Мичурина в 1911—1913 годах. Открытие Нижегородской хирургической больницы состоялось 14 ноября 1913 года под руководством врача-хирурга Аркадия Николаевича Кунаева.Позднее были приобретены соседние участки со строениями, включая дом Ивана Михайловича Грибкова, где разместились вспомогательные службы и отделения больницы. Во время Первой мировой войны больница стала специализированным госпиталем.В 1920-х годах на базе больницы был организован диспансер для заслуженных людей, партийцев и старых большевиков. В 1931 году она превратилась в специализированную больницу № 3.В 1990-х годах здание стало Нижегородским геронтологическим центром, а в настоящее время функционирует как больница № 3, гериатрический центр Нижнего Новгорода. К 800-летию Нижнего Новгорода зданию вернули исторический облик фасадов, восстановили декоративные элементы и отремонтировали кровлю.
Манеж с домовой Никольской церковью в Нижнем Новгороде
Построенный в 1841 году по проекту, разработанному в военном ведомстве, манеж в Кремле служил крытой площадкой для тренировок верховой езды. Позднее он был передан нижегородской военной гимназии и Аракчеевскому кадетскому корпусу.В 1885 году к манежу была пристроена Никольская церковь с двумя колокольнями, которая, к сожалению, не сохранилась.В советское время манеж потерял свой исторический облик и использовался в качестве хозяйственного помещения, в том числе как гараж и трамвайное депо. Перед реконструкцией здание было в плачевном состоянии, большая часть перекрытий была разрушена, оставались лишь стены по периметру.Нижегородская епархия выступила инициатором возрождения комплекса.К 800-летию Нижнего Новгорода удалось восстановить не только манеж, но и прилегающий Никольский храм. Манеж теперь служит выставочной площадкой площадью более 600 квадратных метров.Первой выставкой в нем стала экспозиция православных святынь XV–XX веков под названием «Небесный Нижний».
Кожевенная улица в Нижнем Новгороде после благоустройстваКожевенная улица - хороший пример того, в каком направлении должно двигаться благоустройство наших улиц.Расширение (или создание) тротуаров, установка стационарных фонарей, все провода - под землю, мощение брусчаткой в историческом центре.
Дом М. А. Костромина в Нижнем Новгороде
Этот каменный особняк, построенный в конце XVIII века, является одним из самых древних каменных домов в городе. Владелец дома, купец и меценат Михаил Александрович Костромин, предложил в своё время гениальному механику Ивану Кулибину создать часы в виде утиного яйца для Екатерины II.В течение своей истории усадьба меняла несколько владельцев и назначений, пока в ней не обосновался Учебный театр Театрального училища имени Е. А. Евстигнеева. Здесь студенты показывают как классические произведения, так и экспериментальные постановки, привлекая на свои представления множество зрителей.К 800-летию Нижнего Новгорода здание претерпело полное восстановление фасада, а также ремонт зрительного зала, коридоров первого и второго этажей, запасной лестницы и вестибюля.
Уникальный витражный иконостас в Иулиановской церкви в Царском СелеТакого рода иконостас из витражного стекла до революции был единственным в мире. Тем не менее, это не помешало большевикам его уничтожить.К счастью, сегодня идёт его детальное воссоздание.
Церковь Василия Исповедника за Рогожской заставой в Москве
Трёхпрестольный храм, с трёхъярусной шатровой колокольней начали строить в 1895 году на средства Василия Бахрушина по проекту архитектора Алексея Попова. В итоге, храм был освящён в 1897 году, а роспись и отделку храма осуществил архитектор Фёдор Горностаев в 1903 году.
В советское время храм был закрыт и осквернён: снесли купола и кресты, колокольня разобрана до первого яруса, здание надстроено, внутреннее пространство разбито на три этажа. Внутри размещался архив Института истории партии Московского городского комитета КПСС.В 1967 году со здания сбили весь сохранившийся до того времени внешний декор. Финальным аккордом уродования здания церкви стала её перестройка в 1990 году под офис банка.К счастью, здание было возвращено Русской православной церкви в 1998 году, а в 2013—2014 годах началось восстановление храма, которое завершилось внешне в 2021 году.
Фотографии поставлены в хронологической последовательности.
Александровский Пассаж в Казани
В 1883 году в Казани был возведен Александровский пассаж, проект которого принадлежал архитектору Генриху Рушу. Этот прекрасный особняк, окрашенный в изысканный кремово-розовый оттенок, украшает самый центр города.
Сочетание стилей модерн и барокко делает его одним из главных архитектурных достопримечательностей. В дореволюционные времена это была самая роскошная и передовая постройка в Казани, включающая пять этажей, лифт, центральное отопление и даже электрическое освещение.Из-за нестабильной экономической ситуации того времени восстановительные работы после обрушения кинотеатра начались лишь в 1979 году, когда было проведено первое усиление фундамента.Затем, в 2007 году, здание было приобретено ОАО Балтийским банком с целью открытия здесь гостиницы.
Новый двор в казанском Кремле
Двор Присутственных мест – новое рекреационное пространство в Казанском Кремле. Проектирование этого объекта наследия было выполнено архитектурными бюро «Рождественка» и «Мириада групп» с учетом сохранения его ценности, целостности и подлинности. Интеграция проекта в окружающую среду была осуществлена очень деликатно, без применения решений, которые могли бы вызвать конкуренцию с историческими объектами Кремля.Авторы проекта руководствовались принципом нейтрального дизайна, чтобы обеспечить гармоничное сосуществование нового пространства с историческим окружением.
И на сегодня это все.
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