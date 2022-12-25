Заводы Второй мировой войны в фотографиях

В еженедельном обзоре тем, посвященных Великой Отечественно войне, мы чаще всего или знакомимся, или узнаем глубже о судьбе того или иного героя и событий. Но ведь кроме фронта и мест боев был еще и внутренний фронт, там где именно ковали дорогу к Победе, в прямом смысле этого выражения. Это тыл. Тыл и заводы, на которых наши люди совершали трудовые подвиги. Однако и иностранные государства тоже выпускали и снаряды и технику. Во время войны все силы были брошены на создание военной техники. Заводы вместо автомобилей выпускали танки, снаряды и мины. В этом материале обзор фотографий военной промышленности разных стран, чтобы показать масштабы войны, которая объединила производство и раскола мир. Источник: hi-tech.mail.ru

1. В цехе завода. Девочка укладывает болванки снарядов. 2. Производство мин для фронта. 3. Выпуск оружия для фронта на Станкостроительном заводе № 535 в Туле. 4. Производство штурмовиков Ил-2 в цехах авиационного завода № 18 имени К.Е. Ворошилова в Куйбышеве (Самара). 5. Конвейер сборки танков на Уральском танковом заводе №183 в Нижнем Тагиле. 6. Сборка танка БТ-5 «Зоя Космодемьянская» на иркутском заводе тяжелого машиностроения им. Куйбышева. Из 8 собранных танков БТ-5 была сформирована танковая колонна «Иркутский комсомолец», вошедшая в 206-й танковый полк. 7. Конвейер на подземном заводе по сборке самолета-снаряда Фау-1 (V-1). Германия, 1945 г. 8. Аэростат у Большого театра. 9. Конвейер сборки автоматов ППШ-41 на заводе имени Сталина в Москве. 10. Ремонт самолетов И-15­бис. 11. Ремесленное училище № 2. Учащиеся группы № 1 за расточкой «изделий». 12. Оборонный завод. Стахановка М. И. Кириличенко за расточкой корпуса снаряда. 13. Восстановительные работы на одном из заводов Сталинграда. Фотография Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС): 14. Сборочный цех завода № 297 г. Йошкар-Олы. 15. Приемка танков Т-34, сошедших с конвейера завода № 183 в Нижнем Тагиле, СССР. 16. Токарь Барнаульского котельного завода В. Косырева за работой. 17. Сборка артиллерийских стереотруб на заводе № 297 г. Йошкар-Олы. 18. Автозавод (с 14 февраля 1943 г. Уральский автомобильный). Сборка первых автомобилей «ЗИС—5В» (трехтонка). 19. Немецкий танк Panzer III покидает производственный завод. 1942 г. 20. Подготовка танка Штурмгешютц III, Германия, 1943 г. 21. Сборочная линия истребителей «Мессершмитт» Bf. 109G на авиазаводе в Винер-Нойштадте, Германия. 22. Цех подземного оружейного завода вблизи города Гармиш-Партенкирхен, Германия 1944-1945 гг. 23. Британские рабочие на заводе Министерства снабжения делают башню для танка «Матильда». 24. Британские рабочие заканчивают сборку танка «Матильда». 25. Рабочие собирают танки «Cruiser» на британском заводе. 1942 г. 26. Британский танк отправляется поездом от завода Мидлендс на Восточный фронт, чтобы помочь Советскому Союзу. Октябрь 1941г. 27. Британские рабочие оставляют послание на танке «Рождественская хлопушка для Гитлера». 1941 г. 28. В годы войны завод Крайслер в Детройте (США) переоборудовали в завод по производству танков. 1942г. 29. Производство танков на заводе Крайслер. 1942 г. 30. Производство американскийх танков M-3. 1942 г. 31. Вид на заводской цех фабрики заградительных аэростатов компании «Данлоп» (Dunlop) в Манчестере. 32. Сборка фюзеляжей патрульных самолетов Мартин «Маринер» (Martin PBM Mariner) на заводе США. 33. Производство бомбардировщиков B-17 на заводе фирмы «Локхид» в Бербанке, США.

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