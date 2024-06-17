После того как Белоусов узнал о хищении триллиона такое началось

Россияне продолжают наблюдать за масштабными чистками организованными новым министром обороны Андреем Белоусовым который судя по всему не намерен ограничиваться посадками только лишь в своем ведомстве. По имеющейся информации Андрей Рэмович намерен взяться за чистку в ряде государственных ведомств, не имеющих непосредственного отношения к МО РФ. Новости СМИ2

"Рэмбович" берется за дело

Прямо сейчас "Рэмбович", как прозвали пользователи в сети нового министра обороны, проводит ревизию хозяйства доставшегося ему от его предшественника Сергея Кужугетовича Шойгу. Разгребать действительно есть что - ситуация в хозяйственном армейском секторе по настоящему "аховая". По слухам даже видавший виды Белоусов находится в шоке от того, в каком состоянии ему досталось вверенное ему президентом ведомство.

Фото: opora82.ru

Практически с порога главы оборонного ведомства Андрей Белоусов начал заметать коридоры на Фрунзенской набережной инициировав несколько уголовных дел против людей с большими звездами на погонах. Причем министр не стал миндальничать, и взялся даже за молоденьких генеральш, расплодившихся в Минобороны в огромном множестве при Шойгу.

Причем по слухам, Белоусов не ограничился лишь генеральшами из Минобороны, а взялся даже за одну из сотрудниц другого силового ведомства - главу пресс-службы МВД, генерал-майора Ирину Волк, о чьем баснословном богатстве в сети давно гуляет много слухов. Так в частности сообщается, что у красавицы из МВД в собственности имеется земельный участок в одном из элитных районов Подмосковья площадью 3 гектара, на котором построен особняк, по размаху напоминающий "родовое гнездо" арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова.

И судя по всему, это только начало. По мнению экспертов, Белоусов сегодня настроен очень решительно. Как сообщает ряд источников, министр намерен раскрыть все коррупционные схемы не только внутри вверенного ему ведомства, но и даже в Правительстве РФ. Утверждается даже, что карт-бланш Андрею Рэмовичу выдал сам президент, который устал от нечистых на руку высокопоставленных чиновников. Сегодня якобы у нового министра есть допуск к папкам с грифом "совершенно секретно", где содержится компромат на высокопоставленных государственных деятелей, который на протяжении десятилетий собирали спецслужбы.

Утверждается что есть такая папка и на предшественника нового министра Сергея Шойгу. Правда пока никаких официальных обвинений ему предъявлено не было, но поговаривают, что арестованный за взятку свыше 1 млрд рублей Тимур Иванов уже начал давать показания, которые проливают свет на многие вопросы, но пока хранятся в тайне, потому что если их огласить, это будет самая настоящая информационная бомба.

Фото: m.kun.uz

На днях в сети ряд изданий процитировал слова Андрея Рэмовича Белоусова, сказанные им за закрытыми дверьми:

"Вы что думаете, я буду кормить этих людей? Они так наворовались, что придется разгребать не один десяток лет. Мы до сих пор не знаем куда эти деньги утекали столько лет. А они при этом хотят остаться на своих должностях и продолжать получать выгоду от государства как ни в чем не бывало. Этого никогда не будет. Мы с моими помощниками выявим всех, кто причастен к хищениям и передадим всю информацию по ним следствию"

Стоит ли говорить о том, что после таких слов у многих генералов по спине пополз неприятный холодок. И не только у них.

Даже Белоусов такого не ожидал

То что слова у Белоусова не расходятся с делом, вынуждены признать даже самые убежденные критики министра: уже слишком много генералов после назначения "Рэмбовича" министром, отправились в СИЗО. Мало того, уже началось оглашение приговоров по делу хищений в Минобороны. Так например на днях суд отправил в тюрьму главного коммунальщика военного ведомства Сергей Харитонов. Высокопоставленному чиновнику за получение взятки в размере 65 млн рублей придется провести за решеткой 9 лет.

Фото: stalingrad.life

Расследование дел остальных расхитителей казенного имущества, по мнению экспертов, максимум будет завершено до конца текущего года, потому что вина их не вызывает сомнений. Доказательств у следователей что называется выше крыши, поскольку генералы в последнее время так обнаглели, что особо и не скрывали свои махинации.

А размах махинаций впечатляет. По информации ряда источников, Белоусов, который как известно является высококлассным экономистом, уже обнаружил космическую сумму недоимок на счетах МО РФ — свыше триллиона рублей! И это Андрей Рэмович только начал. Даже для видавшего виды бывшего аудитора Счетной палаты, столь масштабные хищения стали неожиданностью.

Безусловно, Андрей Белоусов с самого начала знал, что Минобороны погрязло в коррупции, но куда исчез целый триллион рублей, затрудняется ответить даже он. Так же как остается большой загадкой куда пропали 1,5 млн комплектов форменного обмундирования, стоимость которого по скромным прикидкам составляет около 5 млрд рублей. Военную форму ищут с 2022 года, но до сих пор так и не могут найти, впрочем, так же как и виновных.

Предстоит разобраться министру и с сотнями тысяч квадратных метров недостроенного жилья для военнослужащих, которые разбросаны по все стране. Вот лишь один наглядный пример:

И таких сообщений в сети десятки тысяч. Неужели эти недостроенные дома никто не замечал десятилетиями, а предшественник Белоусова был не в курсе этой проблемы? Что-то весьма сомнительно.

Или вот еще один наглядный пример. На днях стало известно, что генерал-майор МО Ирина Капкова неожиданно ушла в отставку. Как утверждается, экстренный уход генеральши с занимаемой должности связан с коррупционным скандалом который развернулся из-за недопоставок бронежилетов, столь необходимых для наших бойцов. Все дело в бизнесе её мужа Игоря Капкова, который не выполнил условия госконтракта на поставку брони. Следователи установили, что получив полную оплату заказа на бронежилеты от Минобороны, Капков выполнил его лишь на 20%. Куда делись остальные бронежилеты и были ли они вообще, сегодня выясняют компетентные органы. Также в связи с этим делом возникают вопросы к замминистра обороны генерал-лейтенанту Алексею Криворучко, без согласия которого не могло быть заключено ни одно коммерческое соглашение.

"На экстренной пресс-конференции собранной по итогам проверки, Андрей Белоусов не скрывал своего негодования, когда рассказывал о масштабах хищений. Министр обороны заявил, что не остановиться до тех самых пор, пока не будут найдены и наказаны все виновные",

-сообщают инсайдеры со ссылкой на свои источники в правительстве.

Старые дела

Но пожалуй больше всего шума наделала новость, что Белоусов собирается "сдуть пыль" со старых дел связанных с хищениями в ведомстве. И особое внимание будет уделено делу бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, и его верной помощницы Евгении Васильевой. В свое время это дело наделало много шума, поскольку хищения измерялись сотнями миллиардов рублей, но все фигуранты тогда отделались лишь легким испугом. Если сейчас начать заново перетряхивать всю подноготную названых персонажей, то могут всплыть такие факты, что проделки Тимура Иванова покажутся детской шалостью.

Фото: versiya.info

Впрочем, как говорится не Сердюковым единым. Есть еще одна не менее сенсационная новость. Сообщается, что Андрей Рэмович намеревается всерьез взяться за небезызвестную "мадам Арбидол" Татьяну Голикову. Здесь также идет речь о довольно сомнительном способе обогащения чиновницы.

В первую очередь существуют претензии касающиеся контрактов на поставки медицинского оборудования и медикаментов, а так же производства вакцин, которыми в период пандемии россиян пичкали буквально из-под палки. Так же вспоминается случай когда Минздрав, который курирует Голикова, в 2020 году выделил 2, 6 млрд рублей компании "Нанолек", президентом которой является сын её мужа Виктора Христенко.

Так же можно задаться вопросом, откуда у чиновников дорогостоящая недвижимость, в том числе в Европе чья стоимость исчисляется сотнями миллионов евро. Так например одним из видов собственности семейной пары называется элитный гольф-клуб "San Roque" в Испании чью стоимость эксперты оценивают в 40 млн евро. Также Христенко является собственником гольф-клубов Петергофе и Подмосковье. Стоимость этих активов оценивается в десятки миллиардов рублей.

Фото: проф-обр.рф

Пока информация о чистках инициированных Андреем Белоусовым вне стен его ведомства, распространяется лишь на уровне неофициальных СМИ и Telegram-каналов. Но как известно дыма без огня не бывает. Россияне уже высказывают свою поддержку новому министру обороны:

"Много лет мечтал, когда же этих всех жуликов призовут к ответу. Особенно Голикову, за её реформы. Колыма давно по ним плачет. Могу пожелать только удачи Белоусову",

-пишет пользователь Борис Мукосей

" С виду - приличные люди, на деле-мздоимцы и казнокрады! У меня всегда вопрос возникает: зачем человеку столько денег, сколько он (и дети и внуки) не смогут потратить их до конца своей жизни! ?! А детям-инвалидам со всей России по СМС собирают деньги",

- возмущается Алексей Кочетков

"А я очень боюсь за Белоусова! Как бы не произошел "несчастный случай",

- переживает Ирина Крючкина

"Браво Белоусову! Васильева и Сердюков давно ждут своего часа. Для всех было шоком освобождение Васильевой, которая в общем-то и не сидела, а также новые назначения Сердюкова. И Голикова с Христенко наконец свое получат, очень надеюсь на это"

- пишет Татьяна Михалева

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