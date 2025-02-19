Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 10

Продолжим...
Несколько фотографий с конкурса канала "Жизнь в СССР":1960 год. Бригада глазуровочного цеха Полонского фарфорового завода.
В центре моя мама. Представлялась к награждению орденом Ленина, но по молодости не пропустили. Зато поместили на обложку журнала Украина.
Автор: «Александр Нейман»1960 г.1962 год. Первоклассники в городе Кыштым. Прислал - «Василий Пригоровский».1 мая 1967 г. Город Киров улица Ленина. Папа и Мама после демонстрации или перед ней. Троллейбусы обесточены. Автор - Максим.1 Мая 1960 года. В коляске мой брат Алексей, за рулём мой отец Дмитрий Васильевич Соловьёв. Город Сэда, Латвийская ССР. Автор - «Lenin Uljanov»1961 год, я и моя старшая сестра, "Как молоды мы были.... ". Автор - Татьяна1961 год, деревня Ростовка, Омская область. Моя мама слева, с одноклассницей на уроке физкультуры. Прислала - «Юлия».Деревенская свадьба. 1963 год. Красноярский край,деревня Петровка.
Женятся мои мама и папа. Вместо свадебной машины наряженная лошадка. Родные встречают на пороге со свежевыпеченным хлебом и солью! Маме 26 лет, папе 22. Неравный брак). Родные папы не совсем рады такому выбору сына. Но папа безумно любил маму и родным пришлось смириться.
Через два года я, долгожданная и желанная, появлюсь на свет. Папы нет уже больше 10 лет, а мамочка ушла в этом году.
Автор - «Татьяна Ясная»Бассейн «Москва» был любимым местом отдыха москвичей. От выхода к воде и до центра круга располагались тренировочные дорожки, а в центре — вышка для прыжков в воду. Всё остальное водное пространство было отведено для свободного купания. А вокруг воды был обустроен галечный пляж с шезлонгами, 19681961 год. Экспериментальный пластиковый дом в Ленинграде
Объект был построен как опытный образец индивидуального жилого дома с применением новых для того времени технологий. Спроектирован архитектором Алексеем Щербенком и инженером Леонидом Левинским. Располагался между первым и вторым корпусами дома № 24 по улице Торжковской.
Дом состоял из двух этажей. Первый площадью 6 м² и высотой 2,2 метра был выполнен из стеклоблоков и исполнял роль защиты вентиляции и инженерных систем. Второй из армированного пластика площадью 49 м² был жилым. Здесь были большие окна из оргстекла, комната, кухня, совмещённый санузел, кладовка.
Экспериментальный дом простоял 3 года и использовался только как лаборатория для изучения изменений свойств пластика со временем. По результатам эксперимента через несколько лет в Москве был построен пятиэтажный жилой дом с применением пластика, который был снесён в 1990-е годы.Торжественное открытие Московской кольцевой автодороги. 1962 г.Образец значка в память об окончании строительства Московской кольцевой автомобильной дороги. 1962 г.
На Московских бульварах, 1960-е:В Советском Союзе кинотеатры строили, как правило, в крупных городах, а жители отдаленных местностей могли посмотреть кино с помощью передвижных кинотеатров, или «передвижек». Их существовало два типа. Первый представлял собой обычный автомобиль или автобус, который перевозил аппаратуру, пленки с фильмами, белую простыню-экран. С их помощью фильм показывали в подходящем помещении или под открытым небом. Второй тип - кинотеатры на колесах, в которых зрительный зал и экран находились внутри автомобиля или автобуса.
Образ кинотеатра на колесах был одним из символов советской эпохи, встречающихся в отечественном кино - например, в популярном когда-то фильме «Королева бензоколонки».
В коллекции Музея современной истории России хранится несколько фотографий, позволяющих увидеть, что представляли из себя передвижные кинотеатры:Демонстрация дневного кино в селе Кашино. 1961. Свердловская обл.Демонстрация дневного кино. 1961. Свердловская обл.Киноэкран дневного кино. 1961. Свердловская обл.1966 год, Запорожье. Первомайская демонстрация, колонна завода «Запорожсталь». На заднем плане – строящееся здание гостиницы «Интурист». Прислала «Наталья».Мама с сестрами и у всех дочки. 1969 год. Прислала «L».Горы Чимган. Искали упавший самолёт. Папа со своими курсантами ТВТКУ. Я на коленке у курсанта сидел, неудобно было. ~1965-1966 г.г. Прислал «Виталий».Первомай в 1967 году. Прислала «Ludmila Alimova».Это мой отец. Зельцер Роман Александрович. 1.7.1947-4.11.2002. Фото сделано летом 1967 года, в городе Болград Одесской области, папа был заряжающим в танковом экипаже. Позже, с весны 1968 года, служил в Чехословакии. Автор: Vitalii VitМосква, Красная площадь, 1966 год. Делегация из Башкирии. Прислала «Natalia Trifonova».На уборке картофеля. Город Кыштым, 1960 год. Прислал «Василий Пригоровский».Сборы на охоту. Слева отец, а справа мама. Город Кыштым. 1960 год. Прислал «Василий Пригоровский».Запорожье, 1 мая 1966 года. Работники завода «Запорожсталь» на праздничной демонстрации. Моя мама - вторая справа, с Красным Знаменем. Прислала «Наталья»Моя сестра (с бантиком, рядом с Майей Булгаковой), а ещё Лев Лещенко, Алла Ларионова, Надежда Румянцева. Майкоп, 1969 год. Прислала «Надежда»Город Ташкент, у театра оперы и балета. 1963 год. Моя мама (в середине), я 5-летняя и мамины подружки, которые приехали в гости из Чистополя. Они впоследствии остались в Ташкенте навсегда, полюбив теплый климат, изобилие фруктов, радушие...
Такое было время – светлое, чистое... Прислала «Надежда»Год 1963. Мы с папой - Строители Красноярской ГЭС. Сейчас мне 64, а папули нет с нами вот уже 2 года. Прислала «Натали».Коллектив драматического кружка. 1961 год, г. Прокопьевск. Свекровь (на этом фото она в нижнем ряду шестая слева) в молодости увлекалась театром. Здесь ей 25 лет. Прислала «Юлия Н.»Мама и папа с моей старшей сестренкой 1964 год. Прислала «L».Скульптура бычка в Нескучном саду, Москва, конец 60-х. Прислал «Ёжик в тумане».Наш выпускной 8-й класс! Май 1964 года, школа 52 г. Челябинск.
С нами завуч Лидия Александровна, фронтовичка, со своей собакой Лапой и наш классный руководитель Михаил Алексеевич, преподаватель трудового обучения! Я во втором ряду вторая справа, а рядом моя подруга Римма.
Прислала: «Ludmila Alimova».1967 год обеденный перерыв. Автор "19015".Перекур в гараже. Мой папа слева, Раскатов Александр!Примерно 1960 год. Автор «Вера Сараева»Саратов, 1966 год свадьба моих свекра и свекрови. Автор Наталья МаркеловаСвадьба моих любимых родителей. Май 1964 г. Автор ЮлияНачало 60-х Харьков. ХВВАУЛ. Между полетами... Автор ГеннадийНе знаю причины, но папа сфотографировал маму, когда были в совхозе на работе от авиационного техникума осенью 1967 года в Кировской области. Автор МаксимИсторическое фото. 1960-е. Мы на строительстве Красноярской ГЭС. Енисей перекрыт, строят плотину!
В белой шубке я, мне 5 лет. И мой брат Толик (ему 10 лет). Мужчину и девочку не помню.
От подписчицы «Натали».На фото отец с моим братом на руках и писатель Леонид Соболев. 1963 г., г. Потсдам, ГДР.
На обратной стороне фото надпись: Л. Соболев. - "Ваше поколение будет жить при коммунизме, а я не доживу. Уже старый".
Прислал: «Михаил Тверской»В жаркий день. Открытка 1961 года.
Интерьеры общей комнаты, разработанные Центральным проектно-конструкторским бюро в 1960-х:Новые соседи, 1966Редкий снимок:
Главный конструктор Останкинской телебашни Николай Никитин с её макетом на строительстве. 1960-е.
Николай Васильевич Никитин родился в Тобольске 15 декабря 1907 года. В 1930-м с отличием окончил архитектурное отделение Томского технологического института (ныне – Томский политехнический университет). В 1958 году начал работу над проектом Останкинской телебашни, создание которой является неоценимым вкладом в развитие мировой строительной техники и архитектуры.
Помимо Останкинской телебашни, Николай Васильевич участвовал в разработках конструкций фундаментов и несущих каркасов монумента «Родина-мать зовёт!» в Волгограде, Центрального стадиона в Лужниках, Главного здания МГУ, «сталинских» высотных зданий в Москве.
Лауреат Ленинской и Сталинской премий. Доктор технических наук. Заслуженный строитель РСФСР. Из жизни ушёл 3 марта 1973 года в возрасте 65 лет.Гостиница «Россия», конец 1960-хЗима в Южно-Сахалинске, 1968Космонавт Константин Феоктистов с сыном Андреем в Московском зоопарке, 1960-еЛетчики-ненцы с односельчанами. 1965 годМария Кодряну, Марк Бернес и Александра Пахмутова. Сочи, 1967 год.Моржи на Кропоткинской набережной, 1961Редкий сервиз "Неделька". Выпускался с 60-х годов вплоть до 90-х на фабрике "Коростень", состоит из семи кружек и блюдец для каждого дня недели.Специалист Московского машиностроительного завода «Красный пролетарий» консультирует молодых рабочих, 1967Участковый врач М. Якубова осматривает ребенка в детской поликлинике 2-ой клинической детской больницы. Душанбе, 1964 годШестидесятые. Севастополь, субботникАвтор - Корецкий В.Б. 1966гПервый отряд космонавтов3 ноября 1969 года в СССР впервые начали производить туалетную бумагу3 февраля 1966 г. Советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну.Толя Карпов, 10 лет (1961)В читальном зале Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина в Москве. 1962 годЖенская сборная Москвы по волейболу, 1963 годЖан Маре в Москве во время Московского кинофестиваля, 1963. В СССР актер стал популярным после трилогии о «Фантомасе».Девушки-бортпроводницы, Алма-Ата, СССР, 1961 год.Идут занятия в школе бортпроводниц, 1964Борис Новиков, Владимир Басов и Михаил Ульянов на съёмках фильма «Битва в пути», 1960 год.Дрессировщик Вальтер Запашный несет льва на арене цирка, 1966Советские геологи встречают Новый год в Сирии. 31 декабря 1959 — 1 января 1961 года.Москвичи у киоска на площади Революции читают «Вечернюю Москву», 19631962Бригада бетонщиц «Мартенстроя» т. Пантюковой, Череповец, 1961 год.Отец учит своих детей-близнецов кататься на трехколесном велосипеде. 1968 год.Панно на Волжской ГЭС, Волгоградская область, 1960-еАвтоматическая справочная установка на станции метро «Комсомольская», 19671968Торговля хлебобулочными изделиями на Главной аллее ВДНХ, 1966Овощной рынок около станции метро «Арбатская», вторая половина 1960-хВ магазине «Овощи и фрукты» на улице Горького, 1965Московский магазин сладостей, 1965Аппараты по продаже соков, 1964Булочная-автомат на улице Малышева в Свердловске (ныне Екатеринбург). Фотограф Л. Доренский. 1960 год.1966 годПарфюмерный отдел в ГУМе, 1961В одной из комнат общежития Университета дружбы народов им. П. Лумумбы. Москва, 1960-е годы.В одной из комнат общежития физико-математической школы при НГУ. Новосибирск, 1965Николае Чаушеску встречает гостей из СССР. Слева направо - Николай Егорычев, Юрий Андропов, Николае Чаушеску, Леонид Брежнев. 1966 годОдно из денежных хранилищ Государственного банка СССР, 1964Индийская национальная выставка в парке «Сокольники», 1963Як-28 в цехе окончательной сборки самолётов Иркутского авиационного завода, 1967 годБыстрая партия, 1964Танец «Лето» в исполнении артистов ансамбля Игоря Моисеева – настоящее торжество жизни! 1960 г.Открытие Свердловского дома моделей. Фотограф Владислав Ветлугин. 1965 год.Семья Лаврентьевых на кухне, 1964Специальная карта-схема Москвы для сотрудников ГАИ, на которой светящимися точками указано расположение всех автомобильных светофоров, 1968Строительство гостиницы «Россия», 1967Устройство для приготовления пельменей под названием -Пельменница-, выпущенное в СССР в 1969 году.Юрий Луньков. «Зима». 1965 г.1960В троллейбусе, 1960-еСтарший мастер брошюровочного цеха издательства «Детская литература» Силакова просматривает экземпляры книги «Смородинка», 1964столовая в целинном совхозе «Комсомольский». Алтайский край, 1960 год.«Москвич-408-Туриcт» был выпyщен в 1964 годy вceго в двyх экземплярах«Москвич-407» на ВДНХ, 1961В бывшей Юзовке. Молодой Донбасс. Художник Борис Вакс. 1961 год
Как мы жили в СССР-1963г.
Как мы жили в СССР-1967
Новинки пищепрома СССР 1966 года (фрагмент к/ф "Несколько цифр")
Продолжение следует..
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