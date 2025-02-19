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Мы из Советского Союза

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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 10

Продолжим...

Несколько фотографий с конкурса канала "Жизнь в СССР":1960 год. Бригада глазуровочного цеха Полонского фарфорового завода..jpg1960 год. Бригада глазуровочного цеха Полонского фарфорового завода.
В центре моя мама. Представлялась к награждению орденом Ленина, но по молодости не пропустили. Зато поместили на обложку журнала Украина.
Автор: «Александр Нейман»1960 г. Папа и мама. Букетно—... шахматный период )) Прислал «Александр Нейман»..jpg1960 г.

Папа и мама. Букетно—... шахматный период  )) Прислал «Александр Нейман».1962 год. Первоклассники в городе Кыштым. Прислал «Василий Пригоровский»..jpg1962 год. Первоклассники в городе Кыштым. Прислал - «Василий Пригоровский».1 мая 1967 г. Город Киров улица Ленина. Папа и Мама после демонстрации или перед ней. Троллейбусы обесточены. Автор Максим..jpg1 мая 1967 г. Город Киров улица Ленина. Папа и Мама после демонстрации или перед ней. Троллейбусы обесточены. Автор - Максим.1 Мая 1960 года. В коляске мой брат Алексей, за рулём мой отец Дмитрий Васильевич Соловьёв. Город Сэда, Латвийская ССР. Автор «Lenin Uljanov».jpg1 Мая 1960 года. В коляске мой брат Алексей, за рулём мой отец Дмитрий Васильевич Соловьёв. Город Сэда, Латвийская ССР. Автор - «Lenin Uljanov»1961 год, я и моя старшая сестра, -Как молоды мы были.... -. Автор Татьяна.jpg1961 год, я и моя старшая сестра, "Как молоды мы были.... ". Автор - Татьяна1961 год, деревня Ростовка, Омская область. Моя мама слева, с одноклассницей на уроке физкультуры. Прислала «Юлия»..jpg1961 год, деревня Ростовка, Омская область. Моя мама слева, с одноклассницей на уроке физкультуры. Прислала - «Юлия».photo_2025-01-10_20-12-43.jpgДеревенская свадьба. 1963 год. Красноярский край,деревня Петровка.
Женятся мои мама и папа. Вместо свадебной машины наряженная лошадка. Родные встречают на пороге со свежевыпеченным хлебом и солью! Маме 26 лет, папе 22. Неравный брак). Родные папы не совсем рады такому выбору сына. Но папа безумно любил маму и родным пришлось смириться.
Через два года я, долгожданная и желанная, появлюсь на свет. Папы нет уже больше 10 лет, а мамочка ушла в этом году.
Автор - «Татьяна Ясная»Бассейн «Москва» был любимым местом отдыха москвичей..jpgБассейн «Москва» был любимым местом отдыха москвичей. От выхода к воде и до центра круга располагались тренировочные дорожки, а в центре — вышка для прыжков в воду. Всё остальное водное пространство было отведено для свободного купания. А вокруг воды был обустроен галечный пляж с шезлонгами, 19681961 год. Экспериментальный пластиковый дом в Ленинграде.jpg1961 год. Экспериментальный пластиковый дом в Ленинграде
Объект был построен как опытный образец индивидуального жилого дома с применением новых для того времени технологий. Спроектирован архитектором Алексеем Щербенком и инженером Леонидом Левинским. Располагался между первым и вторым корпусами дома № 24 по улице Торжковской.
Дом состоял из двух этажей. Первый площадью 6 м² и высотой 2,2 метра был выполнен из стеклоблоков и исполнял роль защиты вентиляции и инженерных систем. Второй из армированного пластика площадью 49 м² был жилым. Здесь были большие окна из оргстекла, комната, кухня, совмещённый санузел, кладовка.
Экспериментальный дом простоял 3 года и использовался только как лаборатория для изучения изменений свойств пластика со временем. По результатам эксперимента через несколько лет в Москве был построен пятиэтажный жилой дом с применением пластика, который был снесён в 1990-е годы.photo_2025-01-10_20-12-43.jpgТоржественное открытие Московской кольцевой автодороги. 1962 г.photo_2025-01-10_20-26-37.jpgОбразец значка в память об окончании строительства Московской кольцевой автомобильной дороги. 1962 г.

На Московских бульварах, 1960-е:photo_2025-01-10_20-12-43.jpgphoto_2025-01-10_20-26-37.jpgphoto_2025-01-10_20-26-41.jpgphoto_2025-01-10_20-26-44.jpgВ Советском Союзе кинотеатры строили, как правило, в крупных городах, а жители отдаленных местностей могли посмотреть кино с помощью передвижных кинотеатров, или «передвижек». Их существовало два типа. Первый представлял собой обычный автомобиль или автобус, который перевозил аппаратуру, пленки с фильмами, белую простыню-экран. С их помощью фильм показывали в подходящем помещении или под открытым небом. Второй тип - кинотеатры на колесах, в которых зрительный зал и экран находились внутри автомобиля или автобуса.

Образ кинотеатра на колесах был одним из символов советской эпохи, встречающихся в отечественном кино - например, в популярном когда-то фильме «Королева бензоколонки».

В коллекции Музея современной истории России хранится несколько фотографий, позволяющих увидеть, что представляли из себя передвижные кинотеатры:photo_2025-01-10_20-12-43.jpgДемонстрация дневного кино в селе Кашино. 1961. Свердловская обл.photo_2025-01-10_20-26-37.jpgДемонстрация дневного кино. 1961. Свердловская обл.photo_2025-01-10_20-26-41.jpgКиноэкран дневного кино. 1961. Свердловская обл.1966 год, Запорожье. Первомайская демонстрация, колонна завода «Запорожсталь». На заднем плане – строящееся здание гостиницы «Интурист». Прислала «Наталья»..jpg1966 год, Запорожье. Первомайская демонстрация, колонна завода «Запорожсталь». На заднем плане – строящееся здание гостиницы «Интурист». Прислала «Наталья».Мама с сестрами и у всех дочки. 1969 год. Прислала «L»..jpgМама с сестрами и у всех дочки. 1969 год. Прислала «L».Горы Чимган. Искали упавший самолёт. Папа со своими курсантами ТВТКУ. Я на коленке у курсанта сидел, неудобно было. ~1965-1966 г.г. Прислал «Виталий»..jpgГоры Чимган. Искали упавший самолёт. Папа со своими курсантами ТВТКУ. Я на коленке у курсанта сидел, неудобно было. ~1965-1966 г.г. Прислал «Виталий».Первомай в 1967 году. Прислала «Ludmila Alimova»..jpgПервомай в 1967 году. Прислала «Ludmila Alimova».Это мой отец. Зельцер Роман Александрович. 1.7.1947-4.11.2002. Фото сделано летом 1967 года, в городе Болград Одесской области, папа был заряжающим в танковом экипаже. Позже, с весны 1968 года, служил в Чехословакии..jpgЭто мой отец. Зельцер Роман Александрович. 1.7.1947-4.11.2002. Фото сделано летом 1967 года, в городе Болград Одесской области, папа был заряжающим в танковом экипаже. Позже, с весны 1968 года, служил в Чехословакии. Автор: Vitalii VitМосква, Красная площадь, 1966 год. Делегация из Башкирии. Прислала «Natalia Trifonova»..jpgМосква, Красная площадь, 1966 год. Делегация из Башкирии. Прислала «Natalia Trifonova».На уборке картофеля. Город Кыштым, 1960 год. Прислал «Василий Пригоровский»..jpgНа уборке картофеля. Город Кыштым, 1960 год. Прислал «Василий Пригоровский».Сборы на охоту. Слева отец, а справа мама. Город Кыштым. 1960 год. Прислал «Василий Пригоровский»..jpgСборы на охоту. Слева отец, а справа мама. Город Кыштым. 1960 год. Прислал «Василий Пригоровский».Запорожье, 1 мая 1966 года. Работники завода «Запорожсталь» на праздничной демонстрации. Моя мама - вторая справа, с Красным Знаменем. Прислала «Наталья».jpgЗапорожье, 1 мая 1966 года. Работники завода «Запорожсталь» на праздничной демонстрации. Моя мама - вторая справа, с Красным Знаменем. Прислала «Наталья»Моя сестра (с бантиком, рядом с Майей Булгаковой), а ещё Лев Лещенко, Алла Ларионова, Надежда Румянцева. Майкоп, 1969 год. Прислала «Надежда».jpgМоя сестра (с бантиком, рядом с Майей Булгаковой), а ещё Лев Лещенко, Алла Ларионова, Надежда Румянцева. Майкоп, 1969 год. Прислала «Надежда»photo_2025-01-31_22-21-31.jpgГород Ташкент, у театра оперы и балета. 1963 год. Моя мама (в середине), я 5-летняя и мамины подружки, которые приехали в гости из Чистополя. Они впоследствии остались в Ташкенте навсегда, полюбив теплый климат, изобилие фруктов, радушие...
Такое было время – светлое, чистое... Прислала «Надежда»Год 1963. Мы с папой - Строители Красноярской ГЭС. Сейчас мне 64, а папули нет с нами вот уже 2 года. Прислала «Натали»..jpgГод 1963. Мы с папой - Строители Красноярской ГЭС. Сейчас мне 64, а папули нет с нами вот уже 2 года. Прислала «Натали».Коллектив драматического кружка. 1961 год, г. Прокопьевск. Свекровь (на этом фото она в нижнем ряду шестая слева) в молодости увлекалась театром. Здесь ей 25 лет. Прислала «Юлия Н.».jpgКоллектив драматического кружка. 1961 год, г. Прокопьевск. Свекровь (на этом фото она в нижнем ряду шестая слева) в молодости увлекалась театром. Здесь ей 25 лет. Прислала «Юлия Н.»Мама и папа с моей старшей сестренкой 1964 год. Прислала «L»..jpgМама и папа с моей старшей сестренкой 1964 год. Прислала «L».Скульптура бычка в Нескучном саду, Москва, конец 60-х. Прислал «Ёжик в тумане»..jpgСкульптура бычка в Нескучном саду, Москва, конец 60-х. Прислал «Ёжик в тумане».Наш выпускной 8-й класс! Май 1964.jpgНаш выпускной 8-й класс! Май 1964 года, школа 52 г. Челябинск.
С нами завуч Лидия Александровна, фронтовичка, со своей собакой Лапой и наш классный руководитель Михаил Алексеевич, преподаватель трудового обучения! Я во втором ряду вторая справа, а рядом моя подруга Римма.
Прислала: «Ludmila Alimova».1967 год обеденный перерыв. Автор 19015..jpg1967 год обеденный перерыв. Автор "19015".Перекур в гараже. Мой папа слева, Раскатов Александр!Примерно 1960 год. Автор «Вера Сараева».jpgПерекур в гараже. Мой папа слева, Раскатов Александр!Примерно 1960 год. Автор «Вера Сараева»Саратов, 1966 год свадьба моих свекра и свекрови. Автор Наталья Маркелова.jpgСаратов, 1966 год свадьба моих свекра и свекрови. Автор Наталья МаркеловаСвадьба моих любимых родителей. Май 1964 г. Автор Юлия.jpgСвадьба моих любимых родителей. Май 1964 г. Автор ЮлияНачало 60-х Харьков. ХВВАУЛ. Между полетами... Автор Геннадий.jpgНачало 60-х Харьков. ХВВАУЛ. Между полетами... Автор ГеннадийНе знаю причины, но папа сфотографировал маму, когда были в совхозе на работе от авиационного техникума осенью 1967 года в Кировской области. Автор Максим.jpgНе знаю причины, но папа сфотографировал маму, когда были в совхозе на работе от авиационного техникума осенью 1967 года в Кировской области. Автор МаксимИсторическое фото. 1960-е..jpgИсторическое фото. 1960-е. Мы на строительстве Красноярской ГЭС. Енисей перекрыт, строят плотину!
В белой шубке я, мне 5 лет. И мой брат Толик (ему 10 лет). Мужчину и девочку не помню.
От подписчицы «Натали».На фото отец с моим братом на руках и писатель Леонид Соболев. 1963.jpgНа фото отец с моим братом на руках и писатель Леонид Соболев. 1963 г., г. Потсдам, ГДР.
На обратной стороне фото надпись: Л. Соболев. - "Ваше поколение будет жить при коммунизме, а я не доживу. Уже старый".
Прислал: «Михаил Тверской»В жаркий день. Открытка 1961 года..jpgВ жаркий день. Открытка 1961 года.

Интерьеры общей комнаты, разработанные Центральным проектно-конструкторским бюро в 1960-х:Интерьеры общей комнаты, разработанные Центральным проектно-конструкторским бюро в 1960-х1.jpgИнтерьеры общей комнаты, разработанные Центральным проектно-конструкторским бюро в 1960-х2.jpgИнтерьеры общей комнаты, разработанные Центральным проектно-конструкторским бюро в 1960-х3.jpgНовые соседи, 1966.jpgНовые соседи, 1966Главный конструктор Останкинской телебашни Николай Никитин с её макетом на строительстве. 1960-е..jpgРедкий снимок:
Главный конструктор Останкинской телебашни Николай Никитин с её макетом на строительстве. 1960-е.
Николай Васильевич Никитин родился в Тобольске 15 декабря 1907 года. В 1930-м с отличием окончил архитектурное отделение Томского технологического института (ныне – Томский политехнический университет). В 1958 году начал работу над проектом Останкинской телебашни, создание которой является неоценимым вкладом в развитие мировой строительной техники и архитектуры.
Помимо Останкинской телебашни, Николай Васильевич участвовал в разработках конструкций фундаментов и несущих каркасов монумента «Родина-мать зовёт!» в Волгограде, Центрального стадиона в Лужниках, Главного здания МГУ, «сталинских» высотных зданий в Москве.
Лауреат Ленинской и Сталинской премий. Доктор технических наук. Заслуженный строитель РСФСР. Из жизни ушёл 3 марта 1973 года в возрасте 65 лет.Гостиница «Россия», конец 1960-х.jpgГостиница «Россия», конец 1960-хЗима в Южно-Сахалинске, 1968.jpgЗима в Южно-Сахалинске, 1968Космонавт Константин Феоктистов с сыном Андреем в Московском зоопарке, 1960-е.jpgКосмонавт Константин Феоктистов с сыном Андреем в Московском зоопарке, 1960-еЛетчики-ненцы с односельчанами. 1965 год.jpgЛетчики-ненцы с односельчанами. 1965 годМария Кодряну, Марк Бернес и Александра Пахмутова. Сочи, 1967 год..jpgМария Кодряну, Марк Бернес и Александра Пахмутова. Сочи, 1967 год.Моржи на Кропоткинской набережной, 1961.jpgМоржи на Кропоткинской набережной, 1961Редкий сервиз -Неделька-. Выпускался с 60-х годов вплоть до 90-х на фабрике -Коростень-, состоит из семи кружек и блюдец для каждого дня недели.pngРедкий сервиз "Неделька". Выпускался с 60-х годов вплоть до 90-х на фабрике "Коростень", состоит из семи кружек и блюдец для каждого дня недели.Специалист Московского машиностроительного завода «Красный пролетарий» консультирует молодых рабочих, 1967.jpgСпециалист Московского машиностроительного завода «Красный пролетарий» консультирует молодых рабочих, 1967Участковый врач М. Якубова осматривает ребенка в детской поликлинике 2-ой клинической детской больницы. Душанбе, 1964 год.jpgУчастковый врач М. Якубова осматривает ребенка в детской поликлинике 2-ой клинической детской больницы. Душанбе, 1964 годШестидесятые. Севастополь, субботник.jpgШестидесятые. Севастополь, субботникАвтор - Корецкий В.Б. СССР. 1966г.jpgАвтор - Корецкий В.Б. 1966гПервый отряд космонавтов.jpgПервый отряд космонавтов3 ноября 1969 года в СССР впервые начали производить туалетную бумагу.jpg3 ноября 1969 года в СССР впервые начали производить туалетную бумагу3 февраля 1966 г. Советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну.3.jpg3 февраля 1966 г. Советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну.Толя Карпов, 10 лет (1961).jpgТоля Карпов, 10 лет (1961)В читальном зале Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина в Москве. 1962 год.jpgВ читальном зале Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина в Москве. 1962 годЖенская сборная Москвы по волейболу, 1963 год.jpgЖенская сборная Москвы по волейболу, 1963 годЖан Маре в Москве во время Московского кинофестиваля, 1963. В СССР актер стал популярным после трилогии о «Фантомасе»..jpgЖан Маре в Москве во время Московского кинофестиваля, 1963. В СССР актер стал популярным после трилогии о «Фантомасе».Девушки-бортпроводницы, Алма-Ата, СССР, 1961 год..jpgДевушки-бортпроводницы, Алма-Ата, СССР, 1961 год.Идут занятия в школе бортпроводниц, 1964.jpgИдут занятия в школе бортпроводниц, 1964Борис Новиков, Владимир Басов и Михаил Ульянов на съёмках фильма «Битва в пути», 1960 год..jpgБорис Новиков, Владимир Басов и Михаил Ульянов на съёмках фильма «Битва в пути», 1960 год.Дрессировщик Вальтер Запашный несет льва на арене цирка, 1966.jpgДрессировщик Вальтер Запашный несет льва на арене цирка, 1966Советские геологи встречают Новый год в Сирии. 31 декабря 1959 — 1 января 1961 года..jpgСоветские геологи встречают Новый год в Сирии. 31 декабря 1959 — 1 января 1961 года.Москвичи у киоска на площади Революции читают «Вечернюю Москву», 1963.jpgМосквичи у киоска на площади Революции читают «Вечернюю Москву», 19631962.jpg1962Бригада бетонщиц «Мартенстроя» т. Пантюковой, Череповец, 1961 год..jpgБригада бетонщиц «Мартенстроя» т. Пантюковой, Череповец, 1961 год.Отец учит своих детей-близнецов кататься на трехколесном велосипеде. 1968 год..jpgОтец учит своих детей-близнецов кататься на трехколесном велосипеде. 1968 год.Панно на Волжской ГЭС, Волгоградская область, 1960-е.jpgПанно на Волжской ГЭС, Волгоградская область, 1960-еАвтоматическая справочная установка на станции метро «Комсомольская», 1967.jpgАвтоматическая справочная установка на станции метро «Комсомольская», 19671968.jpg1968Торговля хлебобулочными изделиями на Главной аллее ВДНХ, 1966.jpgТорговля хлебобулочными изделиями на Главной аллее ВДНХ, 1966Овощной рынок около станции метро «Арбатская», вторая половина 1960-х.jpgОвощной рынок около станции метро «Арбатская», вторая половина 1960-хВ магазине «Овощи и фрукты» на улице Горького, 1965.jpgВ магазине «Овощи и фрукты» на улице Горького, 1965Московский магазин сладостей, 1965.jpgМосковский магазин сладостей, 1965Аппараты по продаже соков, 1964.jpgАппараты по продаже соков, 1964Булочная-автомат на улице Малышева в Свердловске (ныне Екатеринбург). Фотограф Л. Доренский. 1960 год..jpgБулочная-автомат на улице Малышева в Свердловске (ныне Екатеринбург). Фотограф Л. Доренский. 1960 год.1966 год.jpg1966 годПарфюмерный отдел в ГУМе, 1961.jpgПарфюмерный отдел в ГУМе, 1961В одной из комнат общежития Университета дружбы народов им. П. Лумумбы. Москва, 1960-е годы..jpgВ одной из комнат общежития Университета дружбы народов им. П. Лумумбы. Москва, 1960-е годы.В одной из комнат общежития физико-математической школы при НГУ. Новосибирск, 1965.jpgВ одной из комнат общежития физико-математической школы при НГУ. Новосибирск, 1965Николае Чаушеску встречает гостей из СССР. Слева направо - Николай Егорычев, Юрий Андропов, Николае Чаушеску, Леонид Брежнев. 1966 год.jpgНиколае Чаушеску встречает гостей из СССР. Слева направо - Николай Егорычев, Юрий Андропов, Николае Чаушеску, Леонид Брежнев. 1966 годОдно из денежных хранилищ Государственного банка СССР, 1964.jpgОдно из денежных хранилищ Государственного банка СССР, 1964Индийская национальная выставка в парке «Сокольники», 1963.jpgИндийская национальная выставка в парке «Сокольники», 1963photo_2024-02-26_23-52-13.jpgЯк-28 в цехе окончательной сборки самолётов Иркутского авиационного завода, 1967 год.jpgЯк-28 в цехе окончательной сборки самолётов Иркутского авиационного завода, 1967 годБыстрая партия, 1964.jpgБыстрая партия, 1964Танец «Лето» в исполнении артистов ансамбля Игоря Моисеева – настоящее торжество жизни! 1960 г..jpgТанец «Лето» в исполнении артистов ансамбля Игоря Моисеева – настоящее торжество жизни! 1960 г.Открытие Свердловского дома моделей. Фотограф Владислав Ветлугин. 1965 год..jpgОткрытие Свердловского дома моделей. Фотограф Владислав Ветлугин. 1965 год.Семья Лаврентьевых на кухне, 1964.jpgСемья Лаврентьевых на кухне, 1964Специальная карта-схема Москвы для сотрудников ГАИ, на которой светящимися точками указано расположение всех автомобильных светофоров, 1968.jpgСпециальная карта-схема Москвы для сотрудников ГАИ, на которой светящимися точками указано расположение всех автомобильных светофоров, 1968Строительство гостиницы «Россия», 1967.jpgСтроительство гостиницы «Россия», 1967Устройство для приготовления пельменей под названием -Пельменница-, выпущенное в СССР в 1969 году..jpgУстройство для приготовления пельменей под названием -Пельменница-, выпущенное в СССР в 1969 году.Юрий Луньков. «Зима». 1965 г..jpgЮрий Луньков. «Зима». 1965 г.1960.jpg1960В троллейбусе, 1960-е.jpgВ троллейбусе, 1960-еСтарший мастер брошюровочного цеха издательства «Детская литература» Силакова просматривает экземпляры книги «Смородинка», 1964.jpgСтарший мастер брошюровочного цеха издательства «Детская литература» Силакова просматривает экземпляры книги «Смородинка», 1964столовая в целинном совхозе «Комсомольский». Алтайский край, 1960 год..jpgстоловая в целинном совхозе «Комсомольский». Алтайский край, 1960 год.«Москвич-408-Туриcт» был выпyщен в 1964 годy вceго в двyх экземплярах«Москвич-407» на ВДНХ, 1961В бывшей Юзовке. Молодой Донбасс. Художник Борис Вакс. 1961 год.jpgВ бывшей Юзовке. Молодой Донбасс. Художник Борис Вакс. 1961 год

Как мы жили в СССР-1963г.

Как мы жили в СССР-1967

Новинки пищепрома СССР 1966 года (фрагмент к/ф "Несколько цифр")

Продолжение следует..

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