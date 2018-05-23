Последний бой танка КВ-1 лейтенанта Ярыгина

Благодаря кропотливой архивной работе, военному историку Вадиму Антонову удалось восстановить судьбу героического танка и его экипажа. Архивные документы двух противоборствующих армий окончательно прояснили, что же произошло в том бою. Хронологию боя и место гибели экипажа удалось установить по сохранившимся немецким фотографиям..., а обнарудить место и установить памятный камень помогли Поисковики отрядов «Демянск» и «Память». Как замечательно, что есть неравнодушные лбюди к нашей многострадальной истории.

В свое время на портале "Забытый полк" висела вот эта фотография с просьбой помочь отыскать Ярыгина Василия Емельяновича, пропавшего без вести.

В боях лета-осени 1941 года, которые стали одним из наиболее трагических воспоминаний в нашей истории, очень трудно бывает разобраться в деталях и обстоятельствах произошедшего, восстановить целостную картину событий. Часть советских документов тех лет была уничтожена или пропала в огне боев, окружений и отступлений. Сведения часто оказываются обрывочны и противоречивы. По этой причине многие герои первых месяцев войны навсегда остались безымянными солдатами, но забывать подвиг этих безымянных героев мы не вправе.

При этом в некоторых случаях их имена удается восстановить и вернуть истории. Одним из таких примеров стал бой, в котором принял участие экранированный танк КВ-1 лейтенанта Василия Емельяновича Ярыгина. Бой произошел 31 августа 1941 года в деревне Васильевщина. В нем роте советских танков КВ-1 противостоял один из полков 3-й дивизии СС, известной как «Мертвая голова». Бойцы этой дивизии столкнулись с этим советским бронированным «монстром» впервые. Живучесть танков поразила солдат противника, однако плохая организация атаки и несогласованность действий не позволила красноармейцам добиться успеха бою, который стал для экипажа танка Ярыгина последним. О последнем бое советских танкистов мы узнали, благодаря работе, которую проделал автор портала Warspot Вадим Антонов.

Лейтенант Ярыгин Василий Емельянович

История по фотографиям

Реконструкция последнего боя танка КВ-1 в деревне Васильевщина начинается с серии немецких фотографий. На снимках, которые разошлись в интернете в последние годы, можно было отчетливо рассмотреть подбитый советский тяжелый танк КВ-1, который стоит у стены деревянного дома. В интернете можно найти большое количество фотографий данной машины с разных ракурсов. К примеру, на странице, посвященной экранированным танкам КВ-1, это машина под номером 36. Уже по фотографиям видно, что это экранированный танк Ленинградского Кировского завода, выпущенный в июле 1941 года. На некоторых снимках танка можно было рассмотреть позирующих немецких солдат. По чехлам на касках и характерной маскировочной одежде была определена принадлежность их к подразделениям войск СС.

Сначала было невозможно установить, к какой именно дивизии СС принадлежали солдаты. Но затем была обнаружена фотография, на которой запечатлен процесс доклада офицеру, у которого можно определить звание, видно лицо и частично петлицу с черепом. Эта информация позволила определить личность офицера и дивизию. Изображенным на фотоснимке человеком оказался штурмбаннфюрер СС Мартин Штанге — командир 2-го дивизиона артиллерийского полка 3-й дивизии СС «Мертвая голова».

В дальнейшем на одном из немецких исторических форумов внук военнослужащего данной дивизии войск СС опубликовал подборку фотографий, среди этих снимков была фотография танка КВ-1 с подписью, в которой содержался топоним «Васильевщина». Единственная деревня с точно таким же названием, находившаяся в полосе действий дивизии СС «Мертвая голова» летом-осенью 1941 года, находится в междуречье рек Ловать и Пола, примерно в 35 километрах юго-восточнее Старой Руссы, на дороге Пола — Демянск (территория Новгородской области).

В этом месте немецкие войска смогли форсировать реку Ловать и успешно закрепиться в междуречье Ловати и Полы. Созданный плацдарм обозначал реальную угрозу 11-й и 34-й советским армиям Северо-Западного фронта, поэтому советскому командованию было так важно выбить немцев отсюда и восстановить оборону по рубежу реки Ловать. Известно, что предпринимаемые попытки отбросить немцев не увенчались успехом — позднее немецкие войска прорвали советскую оборону и смогли окружить части 11-й, 27-й и 34-й армий в районе Демянска, окружение замкнулось к вечеру 8 сентября 1941 года.

Боевой путь экранированного тяжелого танка КВ, который запечатлен на многочисленных фотографиях, закончился раньше — 31 августа 1941 года. Документы двух противоборствующих сторон окончательно прояснили, что же произошло с этой боевой машиной. В последний день лета 1941 года тяжелый танк принимал участие в атаке трех КВ-1 из состава 87-го отдельного тяжело-танкового батальона (87-й ОТТБ) на позиции 1-го полка 3-й дивизии войск СС «Мертвая голова» в деревне Васильевщина, находящейся между Старой Руссой и Демянском.

С чем столкнулись немцы под Васильевщиной — КВ-1 с экранами

На момент начала Великой Отечественной войны бронирование тяжелых танков КВ-1 являлось не просто избыточным, а значительно избыточным. Согласно данным Постникова, которые он приводит в книге «Бронезащита тяжелых танков КВ и ИС», бронирование танков КВ обеспечивало им защиту от всех имеющихся на вооружении вермахта противотанковых средств на расстоянии боя от 200 метров (для танкового боя такая дистанция — это практически «в упор»). Единственную реальную угрозу для грозных советских боевых машин представляли знаменитые немецкие 88-мм зенитные орудия FlaK 18/36/37, которые немцы часто использовали как противотанковые. Но и они могли гарантировано поражать советские тяжелые танки КВ-1 только в бортовую проекцию.

Общий вид КВ-1 с экранировкой бортов корпуса и башни

Поэтому, на первый взгляд, вроде бы и не существовало никаких причин для наращивания и без того избыточной брони тяжелых танков КВ. Но, если проанализировать ситуацию более детально, выяснится, что такие причины все же могли найтись. Стоит отметить, что это лишь предположение. В 1941 году боевая живучесть танков КВ, равно как и остальных бронемашин РККА, являлось очень низкой. Корень зла мог крыться в системном недостатке всех без исключения советских танков предвоенного выпуска — они отличались очень неудовлетворительным обзором (командирской башенки не имела ни одна модель советского танка тех лет), а также традиционной функциональной перегруженностью командира боевой машины. Наблюдательные приборы не обеспечивали кругового обзора, не имел их и командир, что серьезно усложняло в бою выбор цели.

Хотя башня танка КВ-1 была достаточно просторной (в ней могли разместиться три члена экипажа), общая ее планировка оказалось непродуманной, а обязанности членов экипажа были разделены неудачно. Командир тяжелого танка, помимо своих основных задач, должен был заряжать орудие, ему же надлежало обслуживать спаренный с 7,62-мм орудием пулемет. В то же время еще один член экипажа (младший механик-водитель или моторист) во время боя не имел других обязанностей, кроме обслуживания кормового пулемета, который на практике использовался очень редко. При ведении огня из пушки его сидение необходимо было сложить, а самому находиться за спиной командира танка, что в решающий момент могло помешать действиям последнего.

Если проблему с обзором можно было решить малой кровью установкой командирской башенки, которая и появилась в дальнейшем на танке КВ-1С, то функциональная перегруженность командира танка оставалась. Ее можно было решить только полным перепроектированием и перекомпоновкой танка. Возможно, экранирование, которое проводилось на танках КВ-1 летом 1941 года, должно было хоть как-то решить вопрос с живучестью машин в бою. Это могло дать командиру и экипажу танка время, чтобы сориентироваться в обстановке, пережив несколько лишних попаданий.

Экранирование тяжелых танков КВ-1 летом 1941 года осуществлялось на Ленинградском Кировском заводе. Отличительной особенностью этих боевых машин были дополнительные бронелисты, установленные на бортовых проекциях башни и корпуса танка при помощи болтов. Условно экранировка танков КВ была полной (экранировались борта башни и корпус танка) и неполной (экраны ставились только на башню). Танк КВ-1, который был подбит в деревне Васильевщина 31 августа 1941 года и в дальнейшем стал героем целой серии фотографий, был выпущен в июле 1941 года. Он отличается наличием катков усиленного типа, у танка экранирована только башня.

Экранировку и бортов башни, и бортов корпуса, как правило, имели танки заэкранированные в конце июня — начале июля 1941 года. Помимо установки экранов, на танках КВ-1 устанавливалось дополнительное бронирование лобовой детали корпуса, она укреплялась наварными бронелистами. При этом варианты экранирования танка начали разрабатывать еще до войны, а в окончательном виде они были утверждены 19 июня 1941 года. Благодаря установке 25-мм экранов бортовая броня корпуса и башни выросла до 100 мм, лобовая деталь также получала толщину 100 мм.

Бой за деревню Васильевщина 31 августа 1941 года

Описание боя за деревню Васильевщина содержится в боевом донесении штаба 87-го ОТТБ. Документ в настоящее время находится в свободном доступе на сайте «Память народа». В нем содержится описание действий танков КВ-1, переданных в распоряжении 183-й стрелковой дивизии. 31 августа 1941 года ровно в полночь, на основании приказа начальника штаба 11-й армии, взвод тяжелых танков КВ в составе трех машин под командованием командира роты старшего лейтенанта Квашнина был передан в распоряжение 183-й стрелковой дивизии (СД). Приказом командира данного подразделения танки были приданы 285-му стрелковому полку (СП), получив задачу во взаимодействии с пехотой овладеть деревней Васильевщина, в дальнейшем продолжая вести наступление на деревню Бяково. Атака была намечена на утро 31 августа.

Фрагмент топографической карты РККА 1941 года, фото: warspot.ru

285-й СП прибыл в этот район недавно, поэтому ничего не знал об установленных своими предшественниками минных полях перед фронтом наступления приданных танков КВ. Части, которые сменил данный полк, попросту забыли рассказать о том, что заминировали берег и переправу через реку Пола. Именно этот просчет во многом и стал причиной провала наступления на деревню Васильевщина. В боевом донесении 87 ОТТБ отмечается, что старший лейтенант Квашин не получил схемы минирования ни от командира 183-й СД, ни от командира 285-го СП.

План атаки танков КВ-1 был достаточно прост: наступать вдоль дороги, которая связывает между собой деревни Рыкалово и Васильевщина. Первый танк, которым командовал лейтенант Сурина, должен был идти левее дороги, не доходя 500 метров до деревни, он должен был повернуть на ее восточную окраину. Следом, по тому же маршруту должен был пройти КВ-1 старшего лейтенанта Квашнина, который в этом бою командовал танковым взводом. Наконец, третий танк, которым командовал лейтенант Ярыгин, должен был наступать параллельным курсом, правее дороги. При выдвижении с позиций и на ходу КВ-1 должны были вести огонь из орудий, подавляя артиллерийским огнем пулеметные и минометные точки гитлеровцев, пулеметный огонь из танков должен был вестись по группам пехоты противника. Поддерживать атаку КВ-1 должна была пехота 285-го СП. После того, как взвод танков совместно с пехотой занял бы Васильевщину, все 3 машины должны были воссоединиться на северной окраине населенного пункта. Атака на деревню Васильевщина была назначена на 11:00. Однако с самого начала все пошло не по плану.

В 10:45 КВ-1 начали обстрел немецких позиций из орудий. Приняв данный обстрел за начало наступления, пехота 285-го СП поднялась в атаку (при этом численность полка на тот момент времени составляла чуть меньше батальона). В ответ немцы открыли по пехоте сильный пулеметный огонь, вынудив бойцов залечь.

Расчет немецких артиллеристов ведет огонь из 37-мм противотанковой пушки PaK 35/36, фото: waralbum.ru

В 11:00 все три танка КВ-1 с десантом на борту выдвинулись с исходных позиций. Наступление шло согласно плану, но вот пехота, понеся потери от пулеметного огня, в атаку не поднялась. Передовой артиллерийский наблюдатель противника сразу же подал сигнал о танковой атаке, выстрелив в воздух специальным патроном для ракетницы, издающим в полете громкий свист. Сразу после этого головной КВ-1 лейтенанта Сурина начали обстреливать немецкие 37-мм противотанковые пушки (3,7 cm Pak), но никакого влияния на движение хорошо бронированной машины эти орудия оказать не сумели. Зато это сделали мины, которые были установлены советскими же бойцами.

Пройдя всего лишь 150 метров, КВ-1 лейтенанта Сурина наехал на советскую же противотанковую мину. В результате у танка были разбиты два трака и повреждены два катка, тяжелый танк временно лишился хода. Вдобавок немцы сосредоточили на нем пулеметный огонь, десант вынужден был соскочить с брони и залечь. В этих условиях экипаж танка своими силами сумел исправить последствия подрыва за 25 минут, однако танк в дальнейшем бою уже не участвовал, вернувшись на позиции.

КВ-1 старшего лейтенанта Квашнина обошел подорвавшуюся машину и начал продвигаться к деревне, но, не доезжая до населенного пункта 500 метров, попал уже на немецкое минное поле (немцы установили мины ночью), подорвался на них и тоже лишился хода. Когда экипаж первого танка КВ-1 смог устранить повреждения, он проехал вперед и взял на буксир командирский танк, после чего вытащил его на исходные позиции, прикрывшись дымовой завесой. В это время советские тяжелые танки подвергались постоянному обстрелу из противотанковых пушек и стрелкового оружия. По ним вели огонь несколько 37-мм орудий и одна 50-мм противотанковая пушка (5 cm PaK 38) 3-го взвода первой батареи противотанкового дивизиона 3-й дивизии СС «Мертвая голова».

Немецкие артиллеристы отдыхают, сидя на станинах 50-мм противотанковой пушки PaK 38, фото: waralbum.ru

В этом бою гитлеровцы из состава дивизии СС «Мертвая голова» впервые столкнулись с советскими тяжелыми танками КВ-1. В своих донесениях после произошедшего боя они отметили хорошую живучесть советских танков. Танк КВ-1 советского командира находился без движения на минном поле на расстоянии порядка 300 метров от позиций немецких противотанковых орудий. При приближении к нему танка-буксира немцы попали в него 4 раза из 50-мм пушки, что вызвало пожар в башне, однако даже это не смогло помешать советским танкистам вывести обе боевых машины из боя.

В результате, тяжелые танки Квашнина и Сурина вышли из боя — подорвавшись на минах и получив повреждения, оба танка смогли вернуться на позиции, с которых и началась атака. Осталось разобраться с последним танком КВ-1, которым командовал лейтенант Ярыгин. Эта боевая машина шла в одиночку с правой стороны от дороги из Рыкалово в Васильевщину. Как можно догадаться по фотографиям, судьба этого КВ-1 оказалась незавидной — именно этот танк в будущем стал героем многочисленных немецких фотографий.

Танк лейтенант Ярыгина продолжил штурм деревни Васильевщина в одиночку: пехота залегла, понеся потери от пулеметного огня, танки товарищей подорвались на минах, десант с брони вынуждены был спешиться из-за пулеметного огня. Сегодня мы уже не сможем узнать, что заставило Ярыгина, который мог видеть проблемы двух других КВ (вспоминаем обзор), продолжить штурм деревни в одиночку. В боевом донесении командира роты старшего лейтенанта Квашнина сказано, что назад на исходные позиции атаки танк Ярыгина не вернулся по неизвестной причине. Целые сутки о нем не было ничего неизвестно, пока танк не смогла обнаружить разведка, высланная непосредственно 87-м ОТТБ.

Реализуя первоначальный план атаки, КВ-1 лейтенанта Ярыгина смог доехать до позиций немецкой пехоты, «проутюжил» их, после чего прорвался в деревню, раздавив при этом немецкий станковый пулемет с пулеметчиком. В деревне по нему с довольно близкой дистанции открыла огонь немецкая 37-мм противотанковая пушка, входящая в состав роты тяжелого вооружения 1-го полка дивизии СС «Мертвая голова», орудие было замаскировано около крайнего дома Васильевщины. Огонь этого противотанкового орудия не причинил экранированному КВ-1 вреда, однако эти действия имели печальные последствия для немцев — танк обнаружил пушку, прижал ее к дому и раздавил.

Однако эта жертва немецких артиллеристов не стала напрасной. Для того чтобы уничтожить орудие, танк повернулся лбом к дому, подставив под обстрел противника свою корму. Этим смогли воспользоваться немецкие артиллеристы второй 50-мм противотанковой пушки из 1-й батареи противотанкового дивизиона 3-й дивизии СС. Они вовремя вытащили свою пушку на новую позицию, чтобы стрелять непосредственно в корму тяжелого танка. Несмотря на то, что советские танкисты смогли заметить новую угрозу и развернули башню, открыв огонь из пулемета, немецкие артиллеристы смогли первыми сделать выстрел, повредив орудие КВ-1, это спасло расчет немецкой противотанковой пушки от уничтожения. После этого они взяли потерявший основное вооружение танк под плотный артиллерийский обстрел.

Развязка наступила тогда, когда на умолкший, уже дымящийся танк забрался командир 1-го взвода противотанкового дивизиона дивизии СС и забросил в ствол орудия гранату М-24. Взрыв данной гранаты раскрыл башенный люк. Весь экипаж советского танка погиб в бою. Уже после боя немцы насчитали на его броне 18 попаданий, в том числе 3 пробития. В отчете после боя немцы отметили, что всего по танку было произведено 38 выстрелов снарядами (Pz.Gr.40). В результате были пробиты башня и рубка механика-водителя. Попадание в рубку мехвода вывело танк из строя, экипаж, по всей видимости, погиб в результате возникшего пожара, который был вызван возгоранием боекомплекта после попадания внутрь бронебойного снаряда (Pz.Gr.40).

На месте последнего боя КВ-1 лейтенанта Ярыгина появился памятный знак

5 мая 2016 года в деревне Васильевщина в канун 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоялась торжественная церемония открытия памятного знака, который посвящен героическому подвигу экипажа танка КВ-1 лейтенанта Ярыгина. На открытии памятного знака присутствовали глава Парфинского муниципального района Новгородской области Н.В. Хатунцев, председатель Совета командиров поисковой экспедиции «Долина» И.М. Неофитов и председатель районного совета ветеранов Э.М. Меликов. Помимо них, в памятном мероприятии приняли участие жители района, учащиеся школ и представители поисковых отрядов экспедиции «Долина».

Мероприятие прошло на месте памятных событий, где практически 75 лет назад — в последний день лета 1941 года - советский танк КВ-1 под командованием лейтенанта Ярыгина принял свой последний бой. Танк принимал участие в атаке трех КВ-1 из состава 87-го отдельного танкового батальона на позиции 1-го полка немецкой дивизии СС «Мертвая голова». Как уже отмечалось выше, атака эта была плохо спланирована и не задалась с самого начала. Два танка, которыми командовали Сурин и Квашин, вышли из боя, подорвавшись на минах. Получив повреждения, они вернулись на исходные позиции, с которых и начали атаку. В то же время танк Ярыгина в одиночку продолжил штурм деревни Васильевщина. В результате немцы сосредоточили на нем свой огонь и смогли уничтожить грозную машину, весь экипаж экранированного танка КВ-1 погиб в том бою.

Вот имена героев-танкистов из экипажа КВ-1:

Ярыгин Василий Емельянович, лейтенант, командир танка, 1922 года рождения;

Рульков Андрей Иванович, сержант, командир орудия, 1911 года рождения;

Цехмейстер Иван Наумович, сержант, старший радиотелефонист, 1913 года рождения;

Темнов Георгий Васильевич, ефрейтор, старший механик-водитель, 1921 года рождения;

Кононов Степан Петрович, красноармеец, моторист, 1920 года рождения.

Присутствовавшие на открытии памятного знака почтили минутой молчания светлую память всех тех, кто отдал жизнь за победу в Великой Отечественной войне. Церемония завершилась торжественным возложением цветов от учреждений и организаций Парфинского района. Поисковики установили памятный знак возле того деревенского дома (новый дом построен на месте старого), у которого, судя по фотографиям, и завершился боевой путь экипажа данного танка КВ-1.

Поисковики установили памятник у деревенского дома, где по фотографиям и завершился боевой путь экипажа. На собственные средства бойцы отряда «Демянск» изготовили памятные таблички, которые ещё долгие годы будут напоминать о подвиге отважных танкистов.

Поисковый отряд «Демянск» неоднократно посещал деревню Васильевщина с целью обнаружить останки героического экипажа. Пока эти попытки не увенчались успехом.

http://www.pomnivoinu.ru/home/news/635/

https://topwar.ru/98723-posledniy-boy-tanka-kv-1-leytenanta-...