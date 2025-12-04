Мы из Советског...
И снова художники рисуют Петербург

Графический Петербург глазами художника Семёна ГесинаМагическое очарование города всегда было главным в его творчестве.Художник большую часть своей жизни жил и работал в Санкт-Петербурге.Графический Петербург глазами художника Семёна ГесинаДамам-Демартре М.Ф. Перспектива Невского проспекта. Начало XIX в.

 

Невский проспект у Гостиного двора. Литография Ж. Жакотте с рисунка И.Шарлеманя. Середина XIX века.

Фрагменты панорамы Невского проспекта. В.С. Садовников.  В.С. Садовников. Две из литографий из альбома «Панорама Невского проспекта».

Дворцовая площадь, 1830-е годы. Художник Садовников В.С. Акварель. Государственный Эрмитаж. Крайний справа — Дом Вольного экономического общества, Невский пр-т, д. 2.

Фото акварелей В.С. Садовникова из книги. Кондитерская Лареды и трактир «Лондон». 1830-е гг.

Б. Патерсен. Соколовский корпус Императорской публичной библиотеки. 1800-ые гг.

Проспект вверх по Мойке речке от двора Его Сиятельства графа Петра Ивановича Шувалова. 1757—1759 г. 
Художник Михаил Махаев (?).

Петербург на картинах Андрея КаврыжкинаАндрей Каврижкин родился в 1963 г. в Запорожье. Окончил Орловское художественное училище, затем Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (мастерская А.А. Мыльникова).Петербург на картинах Андрея КаврыжкинаХудожник создал серию пейзажей Северной столицы — его картины удивительно передают атмосферу города.Петербург на картинах Андрея КаврыжкинаАдмиралтейский проспект, 2022 г. Художник  Кирилл МальковКрасный акцент. Художник:  Роман Баянов

Мало-Конюшенный мост, 2019 г. Художник: Кирилл МальковПрогулка со сфинксом. Художник: Владимир РумянцевЛетний вечер, 2021 г. Художник: Алексей Малых-ВасильевАнгел с Петропавловки. Художник: Владимир РумянцевПетербургские коты. Художник: Владимир РумянцевЕще один кот РумянцеваПетербург Геннадия ИвановаПитерский котик от художницы Элеоноры Альметьевой«Пейзаж. Павловск», 1911 год. Головин Александр.

Холст, темпера.

 

"Средний проспект В.О" , художник - Соболева Лилия 

"Сиреневый рассвет на Фонтанке",  художник - Юлия Киселёва

Улицы города", художник - Липина Алиса

Петербург глазами художников: Наталья Ильиноваркие краски, несомненно, очень идут городу.

Ну и закончим сегодняшщний вернисаж работами Павла ЕськоваПодборка весеннего Петербург на его картинахГород здесь такой солнечный, красочный и тёплый - так и хочется прогуляться по этим улицам, вдыхая аромат сирени... 

