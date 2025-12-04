И снова художники рисуют Петербург

Графический Петербург глазами художника Семёна Гесина Магическое очарование города всегда было главным в его творчестве. Художник большую часть своей жизни жил и работал в Санкт-Петербурге. Графический Петербург глазами художника Семёна Гесина Дамам-Демартре М.Ф. Перспектива Невского проспекта. Начало XIX в.

Невский проспект у Гостиного двора. Литография Ж. Жакотте с рисунка И.Шарлеманя. Середина XIX века.

Фрагменты панорамы Невского проспекта. В.С. Садовников. В.С. Садовников. Две из литографий из альбома «Панорама Невского проспекта».

Дворцовая площадь, 1830-е годы. Художник Садовников В.С. Акварель. Государственный Эрмитаж. Крайний справа — Дом Вольного экономического общества, Невский пр-т, д. 2.

Фото акварелей В.С. Садовникова из книги. Кондитерская Лареды и трактир «Лондон». 1830-е гг.

Б. Патерсен. Соколовский корпус Императорской публичной библиотеки. 1800-ые гг.

Проспект вверх по Мойке речке от двора Его Сиятельства графа Петра Ивановича Шувалова. 1757—1759 г.

Художник Михаил Махаев (?).

Петербург на картинах Андрея Каврыжкина Андрей Каврижкин родился в 1963 г. в Запорожье. Окончил Орловское художественное училище, затем Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (мастерская А.А. Мыльникова). Петербург на картинах Андрея Каврыжкина Художник создал серию пейзажей Северной столицы — его картины удивительно передают атмосферу города. Петербург на картинах Андрея Каврыжкина Адмиралтейский проспект, 2022 г. Художник Кирилл Мальков Красный акцент. Художник: Роман Баянов

Мало-Конюшенный мост, 2019 г. Художник: Кирилл Мальков Прогулка со сфинксом. Художник: Владимир Румянцев Летний вечер, 2021 г. Художник: Алексей Малых-Васильев Ангел с Петропавловки. Художник: Владимир Румянцев Петербургские коты. Художник: Владимир Румянцев Еще один кот Румянцева Петербург Геннадия Иванова Питерский котик от художницы Элеоноры Альметьевой «Пейзаж. Павловск», 1911 год. Головин Александр.

Холст, темпера.

"Средний проспект В.О" , художник - Соболева Лилия

"Сиреневый рассвет на Фонтанке", художник - Юлия Киселёва

Улицы города", художник - Липина Алиса

Петербург глазами художников: Наталья Ильинова ркие краски, несомненно, очень идут городу.

Ну и закончим сегодняшщний вернисаж работами Павла Еськова Подборка весеннего Петербург на его картинах Город здесь такой солнечный, красочный и тёплый - так и хочется прогуляться по этим улицам, вдыхая аромат сирени...