Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.43. Город в мелочах

Подборка красивых старинных дверей из Петербурга Петербургские подъезды зовутся парадными только из-за сокращения выражения "парадный подъезд". Ведь в домах тех времен обязательно было несколько выходов - главный парадный и "черный" для слуг или прочих нужд.



Египетский дом/Дом Нежинской

ул. Захарьевская, 23

Дом общества пособия бедным женщинам

ул. Детская, 15к2 Адмиральский дом ⠀

ул. Чапыгина, 5-7 Дом Никонова

ул, Колокольная 11

Доходный дом Англареса

Саперный переулок, 13 Доходный дом Эйлерса

ул. Рентгена, д. 4 Доходный дом А. Антоновой

Большой проспект П.С., 74

5 самых старых сохранившихся зданий в Петербурге ⠀

Домик Петра I

Петровская наб., 6⠀

Меншиковский дворец

Университетская наб., 15 Благовещенская церковь Александро-Невской лавры ⠀

наб. реки Монастырки, 1 Кунсткамера

Университетская наб., 3 Академия художеств

Университетская наб., 17

Петербург в мелочах — дом из русской сказки Древнерусский храм В Петербурге есть маленькая неприметная улица - Колокольная, на которой в 19 веке находились доходные дома да сиротский приют. Доходный дом архитектора Никонова находится как раз на этой улице. Раньше на месте дома находился двухэтажный купеческий дом, а в пятиэтажный его перестроил уже Никонов. Современный вид дом на Колокольной улице приобрел в 1899 году благодаря таланту архитектора Николая Никонова. Сам мастер много работал с церковной архитектурой, поэтому фасад дома чем-то напоминает древнерусский храм. Кладка из цветного кирпича, богатство изразцов, шатровые кровли и мозаика — приметы неорусского стиля, столь популярного в начале ХХ века.

Стоит отметить, что, несмотря на пестрое оформление, дом достаточно гармонично вписывается в архитектурный ансамбль Петербурга.

ул. Колокольная, дом 11

Улица Бармалеева названа в честь разбойника Бармалея из сказки Чуковского? На самом деле это миф: все было с точностью до наоборот!

▫️Писатель Чуковский бродил по городу в начале 20-х годов с художником Добужинским, и они натолкнулись на улицу со столь странным названием.

Конечно, оба начали фантазировать — так родился африканский разбойник Бармалей. Добужинский тут же нарисовал его портрет, а Чуковский позже придумал стихи!

Также в русском языке есть слово «бармолить» — говорить невнятно. Может быть, слово было прозвищем человека, а потом стало его фамилией? Отсюда и название улицы, где он, скорее всего, был землевладельцем.

Интересное название бара на 6-й линии Васильевского острова 1996 год

Интересный кадр

На снимке памятник Александру III буксируют к месту назначения через Большой Конюшенный мост на Мойке.

1953 год

Кариатиды Разбираемся в архитектурных элементах, как подобает петербуржцам!

Подобная мужская фигура носит название атлант. Кариатид обычно изображают в виде прямо стоящих женских фигур, иногда ниже пояса переходящих в кронштейн или колонну. При этом антаблемент опирается на голову статуи, иногда на венчающую ее капитель. Реже кариатиды изображаются поддерживающими антаблемент руками, подобно атлантам. Кариатиды характерны для архитектуры классицизма, в Санкт-Петербурге они встречаются достаточно часто. Они являются очень выразительным элементом и иногда составляют центр композиции здания. Гуляя по центральным улицам, можно собрать целую коллекцию из фотографий совершенно разных и по-своему прекрасных кариатид.

Три дамы Миллиoнная улица — oдна из самых старых улиц Петербурга. Дoм 7 на нечетнoй стoрoне Миллиoннoй, на углу Мрамoрнoгo переулка в 19 веке принадлежал петербургскoму меценату В. А. Ратькoву-Рoжнoву.

Пoд эркерoм дoма устанoвлена кoмпoзиция из трех статуй. Одна из них симвoлизирует мoрскую тoргoвлю, центральная же фигура симвoлизирует искусствo, а третья — бoгиня садoв Пoмoна с рoгoм изoбилия симвoлизирует плoдoрoдие.

Маскароны Гуляя по Петербургу, можно увидеть большое количество лиц людей или голов животных на стенах зданий. Это маскароны. Термин происходит от латинского mаscus, дух, призрак. Их так назвали, потому что маскаронами украшали храмы и источники для защиты святых мест от злых сил. А позже они стали использоваться просто для украшения. Например, в стиле модерн на театре изображали театральные маски, на военных учреждениях — воинов в шлеме. В России маскароны появились в архитектуре петровского барокко, а позже приобрели особую популярность. В центре Петербурга маскаронов особенно много, эксперты считают, что их более 19 000.

Знаменитую конку на Васильевском острове выставили на продажу Памятник выставили на продажу за 5 млн рублей. Как заявил владелец конки, власти города недовольны её размещением и о продлении аренды договориться не удалось.

Отметим, что конка стоит у метро уже 20 лет, в 2022-м была отреставрирована. Вагон переделан под кофейню, есть электричество, камеры и сливы. А туристы (да и горожане) с удовольствием фотографируются рядом.

Солнечные часы, которые создавали сразу 50 человек Трёхметровые кованые часы «Время мастера» находятся возле Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Каждый кузнец-участник фестиваля кузнечного искусства выковал свою заклëпку, поэтому творение получилось международным. Свою лепту внесли не только мастера из России, но и представители Финляндии и стран Балтии.

По традиции: на удачу нужно потереть «солнце».

А Вы знаете, где в Петербурге можно найти больше всего гербов? Целых 546 гербов Санкт-Петербурга можно увидеть в декоративном убранстве Литейного моста. Литые чугунные решетки перил этого моста состоят из отдельных звеньев с повторяющимся рисунком: обращенные друг к другу русалки поддерживают овал с изображением герба города.

Невероятной красоты мозаики в петербургском метро Попасть на такую "выставку" можно ежедневно и всего за 70 рублей

Петербург в мелочах: Доходный дом купца В. И. Черепенникова Здание построено архитекторами Гилёвым и Дмитриевым в 1902 году и сохранилось до наших дней практически нетронутым. В 1876 году дом был приобретён купцом Василием Ивановичем Черепенниковым - он и его потомки занимались торговлей колониальными товарами: чаем, кофе, сахаром, фруктами и вином. В помещениях первого этажа разместился торговый дом «В. И. Черепенников с сыновьями», ставший прародителем гастронома «Литейный». Фурштатская ул., 2–4

Петербург в мелочах: Доходный дом В. А. Ратькова-Рожнова Дом построен архитектором П.Ю.Сюзором в 1898 году для камергера и общественного деятеля, хозяина 20 доходных домов - Анания Владимировича Ратькова-Рожнова. Этот шестиэтажный дом имеет протяжённый фасад и оформлен четырьмя эркерами, во двор ведёт огромная арка, высота которой равна четырём этажам! Интересно, что замковые камни арки украшены женскими масками, а вся лепнина выполнена в неподражаемом стиле эклектика.

Загородный пр., 39

Скульптура, которую городской фольклор прозвал «Ангел пустые руки» с купола церкви Св. Екатерины на Васильевском острове. Ангелом «Пустые руки» ее прозвали, когда фигура лишилась ладони, в которой находился крест. По одной из версий, это произошло в 1930-е, когда руку ангела вырезали вместе с крестом. Согласно другой версии, ангел остался без ладони и креста во время Великой Отечественной войны: их оторвало взрывной волной от снаряда. Согласно городской легенде, ангел на Васильевском острове вместе с ангелами Петропавловского собора и Александринской колонны образуют мистический треугольник, защищающий город. Оригинальную статую сняли с крыши храма в 2004 году. Планировалось, что по ней сделают копию, которую и вернут на крышу, а оригинал отправят в музей. В 2008 году ангел должен был занять своё место на куполе, но эта работа даже к 2014 году так и не была завершена и появилась только гипсовая копия.

Ангел вернулся на крышу собора только в 2017 году.

После реставрации оригинальную скульптуру установили в Смольном соборе. С лица сняли свинцовую маску и под ней можно увидеть дерево, прожившее под петербургским небом почти 200 лет.

Академия Штиглица в деталях, Санкт-Петербург Фотограф: Евгений Чабанный

