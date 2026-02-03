Тридцать пять лет моему будильнику. О негодной советской электронике

Тридцать пять лет каждое утро я встаю под один и тот же будильник. Как в 1991 году отец, светлая память, подарил, так и пользуюсь. Это к вопросу о дрянном качестве советской электроники – тридцать пять лет! И вот на новый год ставшие уже родными часики стали. Ни одна кнопка не нажимается, приехали.

Полез смотреть кто же в СССР делал такое чудо, что три с половиной десятка лет выдержало.

А завод нигде не написан, только год производства 1991 и Zodiak нерусскими буквами. Если бы не красные звёзды и не понять, что это из СССР.В интернете тоже нашлось сильно не сразу, но какая же могучая за этими часиками история – от грозовых дней блокады до игрушки «Ну погоди!». Это где волк яйца корзиной ловил.

Для затравки про Брежнева и гения челночной дипломатии лиса Киссинджера. Прямое отношение к моим часам, если что.

Шел тогда 1974 год. Генри Киссинджер, второй человек в штатах встречается с Леонидом Ильичом в Кремле. И не удержался – похвастался часиками.

Вот, Вам коммунистам, такое никогда не сделать! Передовое достижение американской науки, электронные часы Пульсар Р2! Штука модная и цены немалой. Подарить генсеку, что характерно, часики пожадничал. Брежнев особого интереса не проявил, похвалил из вежливости. А на следующий день Киссинджеру преподнесли в подарок советские наручные часы «Электроника Б6-02». Такая же микросхема, ничуть не хуже американской. Разве что стоит на порядок дешевле в советском производстве.

Так это родной дедушка моих часов. Как ни странно, первыми мои часы отыскались тоже на американском антикварном сайте. Просят на наши деньги примерно девять тысяч деревянных.

Впрочем, на наших барахолках примерно такие же тоже выставлены гораздо дешевле, в районе двух тысяч рублей.

Оказалось, называются эти часы, во-первых, сувениром. А во-вторых, никакие они не Зодиак, а самая настоящая Электроника 8-5.

И ещё оказалось, что мой вариант с бело-голубыми полосами совсем редкий. Часы-то ровно такие же, но завод делал штук пять-семь разных фасадов. Самый популярный – со знаками зодиака на чёрном фоне, а сами часы, внезапно, радикально жёлтые. Был и синий вариант со знаками зодиака, но тут уже без обмана, прямо на фасаде написано Электроника 8-5. И даже вариант с ракетопланом и надписью Байконур выискался! Это варианты заводские, но на самом деле туда под рамку любую картонку вставить можно достаточно легко. И печатай хоть арктические пейзажи, хоть рецепт салата Оливье.

На каком-то сайте жаловались на плохую и ломкую советскую пластмассу. Не знаю, у меня за тридцать пять лет я так и не смог ничего отломать. Несколько переездов часы выдержали, а вот же.

Пишут ещё, что советский кварцевый механизм со временем деградирует, часы начинают идти абы как. Не знаю, мои отстают, это правда, минуты на две за год. И это с самого начала так у них было, вот ровно раз в год я их и подвожу.

Работает это всё чудо от одной пальчиковой батарейки, хватает одной примерно лет на пять. При том, что пищат часы каждое утро на всю квартиру, да не по одному разу, когда сразу не поднялся.

Нашлась на сайтах даже инструкция и гарантийный талон к часам. Названия завода там тоже нет, зато есть адрес для рекламаций – Новосибирск, Красный проспект, 220. Адрес-то знаменитый.

Был там когда-то легендарный Новосибирский электровакуумный, он же до того номерной завод 617. Потому что не часами вовсе он занимался, оборонка это, заодно ещё и космос, Гагаринский корабль на их лампах стартовал.

Был в Ленинграде такой завод «Светлана», крупнейшее в Союзе электровакуумное производство. Электроника завтрашнего дня. Завод уникальный.

Через месяц после нападения фашистов ГКО принимает решение срочно эвакуировать уникальный завод в тыл, в Новосибирск. Первый заводской эшелон вышел из Ленинграда 22 июля 1941 года.

К середине августа успели переправить шесть эшелонов с шестью сотнями рабочих и примерно половиной оборудования. А вот к концу августа дорогу закрыли немцы, ещё два эшелона были вынуждены вернуться в город.

Завод оказался разорван пополам. Полного цикла оборудования не оказалось ни в Ленинграде, ни в Новосибирске.

Обратите внимание на скорость эвакуации. Документ из Новосибирского музея - только 17 июля подписано удостоверение главному инженеру завода товарищу Деньга на поездку в Новосибирск для поиска места под завод, а первый эшелон выйдет уже через пять дней! По сути, эшелоны выходили в никуда, времени на раскачку не было. Второго августа Деньга в Новосибирске. Заводчанам предлагают разместить завод во Дворце Труда, на пивзаводе или в кинотеатре Победа. Главный инженер все три площадки забраковал, не сможем развернуть тут сложное производство. И узкоколейку не протянуть.

Вот тут появляется легендарный адрес из гарантийного талона на часах – Красный проспект, 220. Там строились два института. Один – сельскохозяйственный, второй для геодезистов. Что один, что второй только в начале стройки. У сельхозного подняли два крыла, но даже не брались за центральное здание. У геодезистов и самого института не было даже в намётках, зато уже стояла общага и спортзал.

Цеха пришлось строить во многом с нуля. Первые конструкции – большие деревянные сараи.

Но деваться некуда, к концу 1941 года Ленинград уже не мог выдавать вакуумные лампы. Только строящаяся новосибирская площадка оказалась единственным заводом на всю страну. Фронту требовалась техника для связи, для генераторов, много техники.

А продукция-то сложнейшая. Нужны редкие и тугоплавкие материалы, нужен вольфрам и молибден. Нужно развернуть керамические производства. Нужна своя стекольная фабрика и водородное хозяйство.

Водород смогли начать производить на мыловаренном заводе, но как возить его через весь город? Решение нашли – дирижабли. Накачивали в оболочку водород и тащили на тросах через город. Дело, кстати, крайне опасное, бабахнуть такая штука может от любой искры.

Еще и отвлекаться приходилось. Как временная мера с октября завод начинает собирать снаряды, точить железные болванки. Далековато от супертехнологичных вакуумных ламп, а куда деваться. И после Победы, все советские годы наш завод оставался потрясающим электронным производством. Повторюсь, оборонка, космос. Системы наведения ракетной техники.

Откуда же взялись часы? Многие помнят минский завод Интеграл (а потом и его последователь – завод Электроника). Собственно, наручные «Электроники» делали десятками миллионов именно там. В том числе и довольно приличную долю продавали на экспорт.

Завод у Батьки, кстати, сохранился. Делает электронные компоненты до сих пор. И часовые модели с производства до сих пор не сняты.

А вот остальная электронная оборонка такой продукцией, что называется, баловалась, развивала мозги конструкторам. Так в инициативном порядке в Новосибирске начинают делать те самые игрушки с волком и яйцами.

Ровно так же, небольшими сериями, рождаются настольные (или настенные, как поставишь) часы Зодиак. Это лишь небольшая доля в выпуске завода, но оцените качество!

Это где, извините, в мире на космическом и ракетном производстве делают часы для населения? Удивительно после этого, что они по сорок лет работают? Это называется правильные компоненты, толковые головы и культура производства. И руки из нужного места.

И ещё бросается в глаза. Мы привыкли к байкам, что плановая экономика не способна к конкуренции. Дали один сорт колбасы, её и жуйте. Историки часового дела пишут, что часов Электроника в Союзе делали более полсотни разных моделей! Полсотни!

Покупали их и на Западе крайне охотно. Под все байки, что мы меняли свои негодные жигули на кубинский сахарный тростник. Статистика – дама упрямая, больше всего часов Электроника покупала Великобритания! Даже бренд пришлось отдельный сделать «Секунда».

Какова судьба сегодня легендарного завода в Новосибирске? Полез искать по адресу, а там какое-то жилье и офисы. Завода нет.

Так его и не стало практически в девяностые, держались на обломках аж до 2020 года. Ну как водится – сдавали площади в аренду и всё такое. А в 2020 году легендарные корпуса попросту снесли. Землица нынче дорогая.

Да, сегодня Вы найдёте в интернетах контору с похожим названием из периметра Роснано. И даже на сайте напишут, что это наследники блокадной «Светланы».

Но никакого отношения к легендарному новосибирскому заводу они не имеют. Делают какую-то керамику для электроники и в очень небольших объемах, там всего годового оборота едва триста миллионов.

А свои часы я таки расковырял. Заросла батарейка и контакты прямо сталактитами, такие кристаллы соли шикарные.

Ничего, поскреб маленьким штафелем и опять всё заработало на радость. Тридцать пять лет в строю часики, а сегодня опять будильником меня подняли. Это к вопросу о низком качестве советской электроники.

Ярослав Бушмицкий

https://memuarist.ru/articles/tridtsat-pyat-let-moemu-budilniku-o-negodnoy-sovetskoy-elektronike.html

