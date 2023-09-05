Как пролететь на подбитом самолете 1000 км? Подвиг Феодосия Паращенко

На долю летчика Феодосия Паращенко выпали такие испытания, что диву даешься, как он вообще смог их пережить.

Приходилось ему совершать бомбометание на подбитом и неуправляемом самолете, прыгать с парашютом чуть ли не в лапы врага, а так же лететь на горящем бомбардировщике целых 1000 км. Про последний эпизод из жизни Героя Советского Союза Феодосия Карповича Паращенко наш рассказ.

Товарищи не зря говорили про Феодосия:

- Феодосий, ты родился в рубашке!

А между тем, родился Феодосий на Луганщине в простой крестьянской семье.

До призыва в Красную Армию работал слесарем на станкостроительном заводе в Луганске. В 1940 году окончил Балашовскую школу военных летчиков и уже до конца своей жизни с небом не расставался. Судьба связала Феодосия Паращенко с Авиацией дальнего действия. Был он командиром звена 10-го гвардейского Краснознамённого авиационного полка 3-й гвардейской авиационной дивизии 3-го гвардейского авиационного корпуса авиации дальнего действия.

В связке с фронтовой авиацией Феодосию Паращенко приходилось бомбить врага на подступах к Ленинграду и Москве, защищать родной Донбасс от полчищ немецко-фашистских оккупантов. А так же участвовать в массированных налетах на Берлин и Будапешт, Варшаву и Данциг, Кенигсберг и Тильзит, Бреслау и Инстербург.

В общем, как говорится, повидал на своем пути.

Всего за время Великой Отечественной войны экипаж бомбардировщика Ил-4 под командованием Ф. Паращенко совершил 388 боевых вылетов, но был среди них один особенно памятный.

Состоялся он 18 июля 1942 года. В тот день капитану Паращенко было поручено бомбить город Кенигсберг.

Задание, как задание. Ничего необычного.

Вылетели группой. До места добрались без происшествий. А вот над самым Кенигсбергом вражеские зенитки обнаружили наши бомбардировщики и открыли по ним массированный шквальный огонь.

Несмотря на это, все отбомбились точно по месту, и как только пришла пора возвращаться, правый мотор Ил-4 капитана Паращенко задымился. Вражеский зенитный снаряд все-таки достиг своей цели.

Бомбардировщик остался на лету и даже сносно слушался управления. Поэтому командир принял решение тянуть до своего аэродрома, насколько это вообще было возможно.

Все бы ничего, только расстояние, которое нужно было преодолеть на горящей машине, составляло 1000 км. Для сравнения расстояние между Волгоградом и Москвой как раз без малого 1000 км. В общем многовато.

Но Феодосий Паращенко справился. На одном моторе он дотянул до своих и сумел посадить свой видавший виды "Ил" на родном аэродроме.

А вы что думаете про подвиг капитана Паращенко? Поделитесь своим мнением в комментариях.

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