Николай Власов, Герой Советского Союза

На фронтах Великой Отечественной войны
Николай Иванович Власов родился 11 ноября 1916 года в Петрограде в семье рабочего. Спустя год его отец участвовал в Октябрьской революции и установлении советской власти в Петрограде. Сам Николай получил начальное образование и пошёл по стопам отца, устроившись работать на завод. В 1934 году был призван в ряды Красной армии. Юношу решили направить учиться в школу лётчиков, которую он окончил в 1936 году. После этого Николай решил связать свою жизнь с армией и стал лётчиком-инструктором в 1-й Краснознамённой военно-авиационной школе пилотов им. Мясникова в Севастополе.
В 1939 году он вступил в партию, отлично справлялся со своей работой и не был замечен в проступках.
На фронтах Великой Отечественной войны с первых дней в звании старшего лейтенанта и командира эскадрильи истребителей.
В документах указывается, что только в районе Брянска её лётчики совершили 143 боевых вылета. Но больше всех, конечно, летал сам командир. Случалось, что майор Н. И. Власов поднимался на перехват врага по 7 - 8 раз в день, вступал в неравные схватки с противником и всегда выходил из них с честью.
Командир эскадрильи Николай Власов разыскал во тьме головную группу неприятельского эшелона. Едва вражеские машины схватили наши прожектора, Власов смело бросился против строя в два десятка самолётов, атакуя флагманский "Хейнкель-111". Позже стало известно: вёл эшелон, пилотируя головную машину, матёрый воздушный ас, Полковник, отмеченный двумя Железными крестами и многими другими наградами за варварские бомбардировки городов Польши, Франции, Англии.
Умело маневрируя, резко меняя курс, хотел полковник вырваться из прожекторного плена, нырнуть от истребителя во тьму. Но Власов с первой атаки меткой очередью выбил стрелка на вражеском самолёте. Потом, уже не опасаясь ответного огня, в упор ударил по правому крылу - оно полыхнуло пламенем. Третьего боевого захода не понадобилось: горящий "Хейнкель" по крутой дуге скользнул вниз, яркой точкой мощного взрыва обозначив место своего падения. На обезглавленную группу бомбардировщиков вслед за комэском ринулись другие лётчики. Неприятель был рассеян, налёт сорван...
18 августа 1941 года с аэродрома в районе города Брянска Николай Власов вылетел по тревоге на перехват воздушного разведчика противника. В воздухе он обнаружил Ju-88. Заметив преследование, вражеский пилот начал маневрировать и попытался скрыться в облаках. Власов бросился на перерез. Когда расстояние между самолётами сократилось, стрелки "Юнкерса" открыли огонь. Власов левым разворотом вышел из - под огня и нырнул под брюхо разведчика. "Юнкерс" тоже спикировал, выпустив по истребителю ещё одну очередь, и укрылся в облаках, но Власов вновь настиг его. Линия фронта была уже рядом и, чтобы не дать противнику уйти, Власов решил не обращать внимания на трассы вражеских очередей и решительно пошёл в атаку. Подойдя сзади сверху вплотную к "Юнкерсу", он поймал кабину пилота в прицел и нажал на гашетку, но пулемёты молчали...
Тогда он бросил свой истребитель на хвост вражеского самолёта. Тот развалился на куски и рухнул на землю. От удара Власов на короткое время потерял сознание. Прийдя в себя, он с трудом выровнял падающий самолёт и спланировал на свою территорию. При посадке истребитель попал в воронку и скапотировал. Когда пехотинцы вытащили пилота из кабины, он всё ещё был без сознания. На лице - страшные следы удара о приборную доску.Получив тяжёлые ранения, он долго лечился и почти год не летал, занимаясь подготовкой юных лётчиков.
Однако главное своё назначение Николай Иванович видел не в инструкторской работе - как можно скорее обрести боевую форму, вновь подняться в воздух на истребителе и бить проклятых захватчиков и на земле и в воздухе.
А пока, пока он осваивал тихоходный лёгкий ночной бомбардировщик У-2. Не мог сидеть без полётов, не представлял своей жизни без участия в боевой жизни полка, справедливо полагая, что и на этой неказистой машине немало можно сделать полезного для разгрома врага. Кстати, именно с этим периодом временного затишья в боевой биографии лётчика Власова связана история, сделавшая его фамилию известной далеко за пределами родного подразделения.
В ночь на 20 июля 1942 года на этом самолёте он перелетел через линию фронта, совершил посадку между двумя шоссе в районе станции Миллерово, по которым двигались войска противника, взял на борт раненого лётчика сбитого бомбардировщика Героя Советского Союза старшего лейтенанта Ф. Т. Демченкова, взлетел под огнём врага и доставил его на свой аэродром.
220 боевых вылетов, 27 воздушных боёв, 10 сбитых самолётов противника - таким был послужной список кавалера орденов Ленина и боевого Красного Знамени, когда в часть поступил Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Власову Николаю Ивановичу высокого звания Героя Советского Союза. 23 ноября 1942 года Николаю Власову присвоили звание Героя Советского Союза за 220 боевых вылетов и 10 официально уничтоженных машин врага. Вручение позже состоялось в торжественной обстановке в Кремле. ( № 756 ).
К тому времени Николай получил звание Подполковника и был назначен на ответственную должность лётчика - инспектора ВВС Красной Армии. Инспектируя авиационные части, Николай Иванович помогал вводить в строй молодых лётчиков, учил их мужественно и смело сражаться с воздушным противником. А если в полку или дивизии, где он находился в это время, складывалась тяжёлая боевая обстановка, он первым летел на выполнение боевого задания.
Ещё не полыхала огнём Курская дуга, ещё впереди были ожесточённые сражения у Прохоровки и за Белгород, но бои на этом направлении уже шли значительные. Именно здесь поднялся Власов в воздух для выполнения очередного боевого задания. Их десятку "Яков" нацелили на район Ягодного, где противник группой истребителей расчистили небо для своих бомбардировщиков. "Юнкерсы" хотели разгромить наши соединения, подтягивающиеся для участия в грандиозной стратегической операции на Курском выступе.
Бой с дюжиной "Фокке - Вульфов" приняли над Ягодным. Власов мельком глянул вниз. Меж зелёных массивов лесов, словно на карте, петляли старые русские реки Ловать, Жиздра. Здесь по дорогам в походном порядке, цепочкой друг за другом шли стрелковые подразделения, веером, сразу по нескольким просёлкам пылили колонны наших танков. Вот, оказывается, что выцеливали "Юнкерсы"... И сразу же увидел их, 20 тяжело гружённых вражеских бомбардировщиков. В каждом полторы тонны бомб, каждый вооружён несколькими пулемётами.
Но не до раздумий в скоротечном воздушном бою. Подполковник Власов с ходу обрушил "Яки" на флагманский косяк. Вся колонна бомбардировщиков взъерошилась, встретила их иглами сотен пулемётных трасс. "Яки" ударили стремительно и точно.
Власов выбрал "своего", палившего ему в лоб, впился глазами в стеклянный колпак пилотской кабины. Сдерживая себя, в стремительном пике свалился на врага. Кабина с силуэтом лётчика вырастала в отражателе прицела, укрупнялась на глазах. Нажал гашетку, в упор ударил сразу из пушки и двух пулемётов, видя, как взрывается кабина врага. "Юнкерс" ещё какое - то мгновение шёл прямо, потом его резко качнуло, и бомбардировщик завалился вниз...
В этом бою десятка "Яков" сбила 13 неприятельских боевых машин. Вечером пришла телеграмма с переднего края: "Благодарим за поддержку с воздуха. Желаем успеха в боях. До встречи в Берлине..."
Пленение и судьба в неволе
Нет, не удалось Николаю Власову долететь до поверженного Берлина, не удалось увидеть светлый праздник Победы. На рассвете 29 июня 1943 года при перелёте в сражающийся Ленинград самолёт, пилотируемый Власовым, был подбит и упал на территории врага.
Многие годы ни боевые друзья, ни родители героя ничего не знали о его дальнейшей судьбе. И только после войны, когда из ада фашистских концлагерей возвратились на Родину немногие уцелевшие военнопленные и интернированные моряки из гитлеровской тюрьмы Вюрцбург, в личном деле подполковника Власова Николая Ивановича, хранящемся в Главном управлении кадров Министерства обороны СССР, появилась следующая запись: "...По дополнительным данным, был в лагерях Вюрцбург и Дахау ( Германия )".
Постепенно из десятков свидетельств, словно из мозаики, складывался путь Николая Власова, начиная с туманного утра 29 июня 1943 года и кончая героической его гибелью. Вот она, эта короткая, но яркая страница его биографии, биографии патриота, и бесстрашного воздушного воина.
Снаряд зенитного орудия разорвался около бензобака, и машина вспыхнула, как факел. Осколки второго попали Николаю в голову, вспороли тугой ранец парашюта. Покинуть машину теперь он не мог. И потому решил бороться за её живучесть до последнего. А самолёт, стремительно прочерчивая дымный след в небе, падал в лес. Перед самой землёй Власову на миг удалось овладеть управлением, он выровнял машину - не зря, видно, считали его лучшим лётчиком в училище, в боевом строю - и плашмя бросил её на лес. Срезая макушки деревьев, разваливаясь на куски, машина спарашютировала и с последним ударом о землю выбросила пилота из кабины.
По свидетельствам людей, встречавшихся с Власовым в заключении, можно установить, что немцы не сразу бросили его в концентрационный лагерь. Они пытались склонить его к предательству, к измене Родине. Пилот, обладавший громадным боевым опытом, сам воспитавший десятки воздушных бойцов, был им очень кстати.
После Курской битвы полное господство в воздухе перешло к Советским ВВС, и это обстоятельство не могло не беспокоить немецкое командование, стремившееся всеми способами изменить положение в свою пользу. Потому так долго и работали вражеский контрразведчики с Николаем Власовым, стремясь сломить советского аса, не скупясь на посулы, рисуя перед пленным лётчиком радужные картины его благополучия в случае, если он примет их предложения. Но Власов был неизменно твёрд, и все посулы и угрозы врага разбивались в прах перед непоколебимой стойкостью нашего лётчика.
Эта непоколебимость, стойкость, верность присяге даже у врага вызывали невольное уважение. Именно так можно объяснить то обстоятельство, что в первые месяцы заключения никто из них не посмел тронуть правительственные награды на груди Героя, и Николай Власов в окружении врагов носил их до того часа, пока сам не решил расстаться с дорогими орденами, чтобы после его смерти они смогли вернуться на Родину. Весной 1944 года, после неудачного побега, его перевели в нюрнбергскую тюрьму, где Герой Советского Союза подвергся жестоким пыткам, после чего оказался в концентрационном лагере Маутхаузен. Здесь он снова встал во главе подпольной организации, готовившей побег. Лидерские качества Власова быстро признали заключённые всех национальностей, и совместно стали разрабатывать план.
С первых дней плена Власов думал о побеге. Вместе с друзьями он сделал подкоп под полуразрушенным зданием, находившимся у самого проволочного заграждения. Осталось только пробить тонкий слой земли, чтобы выйти наружу. Но с наружной стороны лагеря, где планировалось выйти из тоннеля, почва обвалилась. Гитлеровцам не удалось выявить участников подкопа. Тогда они перевели военнопленных в разные лагеря. Власов попал в крепость - тюрьму Вюрцбург. Раньше здесь содержались особо опасные преступники. История тюрьмы не знала побегов.
Командующий 16-й армией генерал - лейтенант М. Ф. Лукин, отважно сражаясь в районе Вязьмы в октябре 1941 года, был тяжело ранен и попал в фашистский плен. Он находился в одном лагере с Н. И. Власовым. В беседе с писателем К. М. Симоновым он поделился своими воспоминаниями:
"Однажды Власов... решив бежать, тихонько стал разбирать в стене кирпичи. Но тут поднялась тревога, крики: "Пленный бежал !" Началась суматоха. Забегали солдаты. Залаяли собаки... Схватили его. Страшно избили. Когда он поправился, вывели на прогулку... Смотрю: не сводит глаз с моего окна. Я помахал ему платком, мол, вижу, вижу тебя... Тогда он стал притаптывать землю вокруг камня. Я понял - под камнем он что-то оставил для меня. На прогулке я незаметно отодвинул этот камень и поднял его записку.
"Товарищ генерал, - писал мне в той записке Герой Советского Союза Власов, - вы оказались правы: кто-то предал меня... В земле здесь лежит моя "Золотая Звезда". Возьмите её! Прошу вас, если вы останетесь живы, отвезите её на Родину. Покажите моим родителям и потом передайте кому следует... А пока я жив, ещё раз попытаюсь бежать..."
Я спрятал его "Золотую Звезду" и домой привёз. После войны родители Героя Советского Союза Николая Ивановича Власова приезжали ко мне в Москву, я показал им "Золотую Звезду" их сына, а потом передал её в Министерство обороны СССР..."
В январе 1945 года по доносу одного из предателей подполковник и ещё несколько лидеров восстания были схвачены. После жестоких пыток они отказались выдавать все планы, и 26 января 1945 года были заживо сожжены в лагерном крематории.
Однако план был подготовлен качественно, и у пленников не было выбора. Труды героя не пропали даром: в ночь на 3 февраля 738 узников блока № 20 подняли восстание. Голыми руками они перебили вооружённую до зубов охрану, захватили пулемётные вышки, преодалели каменную стену, увитую колючей проволокой, и вырвались на свободу.
СС совместно с местными жителями принялись ловить бежавших и убивали их на месте. Побег оказался самым массовым за все годы войны. Бежало около 570 человек, но выжить удалось нескольким десяткам.
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