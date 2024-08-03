Николай Власов, Герой Советского Союза

...Вечер. Звёздное небо фронтового аэродрома. Тёмные контуры истребителей на опушке леса. Тишина. Но нет, обманчива фронтовая тишина. Зелёный светлячок сигнальной ракеты наискось прочертил небо над аэродромом. Взревели моторы. Ударило из патрубков упругое пламя. Истребители один за другим пошли на взлёт, обдавая душным вихрем и бензиновой гарью оставшихся на земле.Командир эскадрильи Николай Власов разыскал во тьме головную группу неприятельского эшелона. Едва вражеские машины схватили наши прожектора, Власов смело бросился против строя в два десятка самолётов, атакуя флагманский "Хейнкель-111". Позже стало известно: вёл эшелон, пилотируя головную машину, матёрый воздушный ас, Полковник, отмеченный двумя Железными крестами и многими другими наградами за варварские бомбардировки городов Польши, Франции, Англии.Умело маневрируя, резко меняя курс, хотел полковник вырваться из прожекторного плена, нырнуть от истребителя во тьму. Но Власов с первой атаки меткой очередью выбил стрелка на вражеском самолёте. Потом, уже не опасаясь ответного огня, в упор ударил по правому крылу - оно полыхнуло пламенем. Третьего боевого захода не понадобилось: горящий "Хейнкель" по крутой дуге скользнул вниз, яркой точкой мощного взрыва обозначив место своего падения. На обезглавленную группу бомбардировщиков вслед за комэском ринулись другие лётчики. Неприятель был рассеян, налёт сорван...

18 августа 1941 года с аэродрома в районе города Брянска Николай Власов вылетел по тревоге на перехват воздушного разведчика противника. В воздухе он обнаружил Ju-88. Заметив преследование, вражеский пилот начал маневрировать и попытался скрыться в облаках. Власов бросился на перерез. Когда расстояние между самолётами сократилось, стрелки "Юнкерса" открыли огонь. Власов левым разворотом вышел из - под огня и нырнул под брюхо разведчика. "Юнкерс" тоже спикировал, выпустив по истребителю ещё одну очередь, и укрылся в облаках, но Власов вновь настиг его. Линия фронта была уже рядом и, чтобы не дать противнику уйти, Власов решил не обращать внимания на трассы вражеских очередей и решительно пошёл в атаку. Подойдя сзади сверху вплотную к "Юнкерсу", он поймал кабину пилота в прицел и нажал на гашетку, но пулемёты молчали...

Тогда он бросил свой истребитель на хвост вражеского самолёта. Тот развалился на куски и рухнул на землю. От удара Власов на короткое время потерял сознание. Прийдя в себя, он с трудом выровнял падающий самолёт и спланировал на свою территорию. При посадке истребитель попал в воронку и скапотировал. Когда пехотинцы вытащили пилота из кабины, он всё ещё был без сознания. На лице - страшные следы удара о приборную доску. Получив тяжёлые ранения, он долго лечился и почти год не летал, занимаясь подготовкой юных лётчиков.

Однако главное своё назначение Николай Иванович видел не в инструкторской работе - как можно скорее обрести боевую форму, вновь подняться в воздух на истребителе и бить проклятых захватчиков и на земле и в воздухе.

А пока, пока он осваивал тихоходный лёгкий ночной бомбардировщик У-2. Не мог сидеть без полётов, не представлял своей жизни без участия в боевой жизни полка, справедливо полагая, что и на этой неказистой машине немало можно сделать полезного для разгрома врага. Кстати, именно с этим периодом временного затишья в боевой биографии лётчика Власова связана история, сделавшая его фамилию известной далеко за пределами родного подразделения.

В ночь на 20 июля 1942 года на этом самолёте он перелетел через линию фронта, совершил посадку между двумя шоссе в районе станции Миллерово, по которым двигались войска противника, взял на борт раненого лётчика сбитого бомбардировщика Героя Советского Союза старшего лейтенанта Ф. Т. Демченкова, взлетел под огнём врага и доставил его на свой аэродром.

220 боевых вылетов, 27 воздушных боёв, 10 сбитых самолётов противника - таким был послужной список кавалера орденов Ленина и боевого Красного Знамени, когда в часть поступил Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Власову Николаю Ивановичу высокого звания Героя Советского Союза. 23 ноября 1942 года Николаю Власову присвоили звание Героя Советского Союза за 220 боевых вылетов и 10 официально уничтоженных машин врага. Вручение позже состоялось в торжественной обстановке в Кремле. ( № 756 ).

К тому времени Николай получил звание Подполковника и был назначен на ответственную должность лётчика - инспектора ВВС Красной Армии. Инспектируя авиационные части, Николай Иванович помогал вводить в строй молодых лётчиков, учил их мужественно и смело сражаться с воздушным противником. А если в полку или дивизии, где он находился в это время, складывалась тяжёлая боевая обстановка, он первым летел на выполнение боевого задания.

Ещё не полыхала огнём Курская дуга, ещё впереди были ожесточённые сражения у Прохоровки и за Белгород, но бои на этом направлении уже шли значительные. Именно здесь поднялся Власов в воздух для выполнения очередного боевого задания. Их десятку "Яков" нацелили на район Ягодного, где противник группой истребителей расчистили небо для своих бомбардировщиков. "Юнкерсы" хотели разгромить наши соединения, подтягивающиеся для участия в грандиозной стратегической операции на Курском выступе.

Бой с дюжиной "Фокке - Вульфов" приняли над Ягодным. Власов мельком глянул вниз. Меж зелёных массивов лесов, словно на карте, петляли старые русские реки Ловать, Жиздра. Здесь по дорогам в походном порядке, цепочкой друг за другом шли стрелковые подразделения, веером, сразу по нескольким просёлкам пылили колонны наших танков. Вот, оказывается, что выцеливали "Юнкерсы"... И сразу же увидел их, 20 тяжело гружённых вражеских бомбардировщиков. В каждом полторы тонны бомб, каждый вооружён несколькими пулемётами.

Но не до раздумий в скоротечном воздушном бою. Подполковник Власов с ходу обрушил "Яки" на флагманский косяк. Вся колонна бомбардировщиков взъерошилась, встретила их иглами сотен пулемётных трасс. "Яки" ударили стремительно и точно.

Власов выбрал "своего", палившего ему в лоб, впился глазами в стеклянный колпак пилотской кабины. Сдерживая себя, в стремительном пике свалился на врага. Кабина с силуэтом лётчика вырастала в отражателе прицела, укрупнялась на глазах. Нажал гашетку, в упор ударил сразу из пушки и двух пулемётов, видя, как взрывается кабина врага. "Юнкерс" ещё какое - то мгновение шёл прямо, потом его резко качнуло, и бомбардировщик завалился вниз...

В этом бою десятка "Яков" сбила 13 неприятельских боевых машин. Вечером пришла телеграмма с переднего края: "Благодарим за поддержку с воздуха. Желаем успеха в боях. До встречи в Берлине..."

Пленение и судьба в неволе

Нет, не удалось Николаю Власову долететь до поверженного Берлина, не удалось увидеть светлый праздник Победы. На рассвете 29 июня 1943 года при перелёте в сражающийся Ленинград самолёт, пилотируемый Власовым, был подбит и упал на территории врага.