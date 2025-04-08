Опять написали про потрясённого Сталина в 1941. Теперь даже с фотоснимком

Сейчас буду громить книгу о Сталине. На очень красивой бумаге. Которую даже не читал. И не собираюсь. При том, что автор заслуженный-перезаслуженный. Но опять какой-то позор! Ну стыдно же так сесть в лужу!

Есть такой публицист, возможно даже, историк - Святослав Рыбас. Прославился он когда-то в медийной среде призывами восстанавливать Храм Христа Спасителя.

Оказалось, сталинскую историю он тоже видит под крайне специфичным религиозным углом.

Опять же, когда-то работал в издательстве «Молодая Гвардия», кажется, в советские ещё годы. А в 2017 году в нём же издал объёмистый том о Сталине. Да-да, та самая горьковская серия «Жизнь замечательных людей».

Впрочем, горьковского запала в серии давно уже не осталось. После книжки редактора Плейбоя о похождениях Гагарина в той же самой ЖЗЛ, я уже ничего хорошего не жду.

И вот в 2025 году новое шикарное издание о Сталине. Рыбас выпускает аж две толстенные книги – Сталин «Немыслимая судьба» и Сталин «Воспоминания современников».

Прекрасная полиграфия, красота неимоверная. Толстенный том. И нет, это не реклама, скорее, совсем наоборот. Потому что опять на опубликованных открыто страничках курится антисоветский душок.

Что ж, не читал, но осуждаю. Именно так. У меня первый же ехидный вопрос к известному снимку товарища Сталина в книге. Та самая книжка Рыбаса

Гражданина Рыбаса не смущает женская сумочка у вождя? А она именно женская и я даже нашёл хозяйку. И да, ошибочка в датировке снимка в добрых пять лет. Не говоря уже, что снимок совсем не о том, как подаёт его книга.

Понятно, Рыбас подводит к мысли о страшной растерянности вождя в 1941 году. Коварное совершенно внезапное нападение Гитлера, кто бы мог его предвидеть!

Оставим товарища Сталина ненадолго погрустить над женской сумочкой. Откроем наугад новую книгу Рыбаса на великолепной бумаге. Прошу прощения за большую цитату, но она стоит того:

«Если на Западе фундаментом общества являлись договорные отношения внутри элиты, регулировавшие права на собственность и защиту королевских подданных законом, то в России сложился порядок, при котором скудные ресурсы не могли быть разделены между собственниками и отдавались исключительно в распоряжение высшего руководителя. Не случайно в российской государственной идеологии главной была идея жертвенного служения Отечеству, а в православии, в отличие от католицизма, где подразумеваются договорные отношения с Богом, доминирующим понятием является любовь и милость Господа. Поэтому Россия всегда была отчасти мистическим государством с особым культурным кодом.»

Из этого отрывка вся книжка как в капле воды мировой океан. Во-первых, очевидно, что автор книжки о Сталине немножко монархист. Потому что надо всё собрать и отдать царю.

Это ещё не чувство ранга фашиствующего философа Ильина, но что-то очень похожее. Мол, испокон веков на Руси так было, отбирали всё у простого народа и отдавали царю. Ибо все мы живём только его милостью.

Больше того скажу, оно не показалось. Рыбас – автор довольно восторженной книжки «Василий Шульгин. Судьба русского националиста». А тот был гражданин патентованный.

Белогвардеец, монархист, лютый враг советской власти, член парижского РОВСа. И да, Шульгин был вполне открытый нацист. Можете спорить, это сугубо моя оценка его трудов.

То, что нацистом он бы не германским, а сугубо русским – не оправдывает. И да, кажется, идеи Ильина ему были крайне близки.

Чувство ранга, генетически присущее русскому человеку. Как там – «особый культурный код»? Собрать всё добро и доброму царю отдать. Серьёзно?

Большевики-то мыслили ровно наоборот. Что наворованное надо отобрать и отдать народу. Именно поэтому погнали метлой капиталистов на Запад, а царские дворцы отдали под санатории. Не понимал товарищ Сталин культурного кода извечной Руси!

Ну и бредни про мистическую Россию в книге про сугубого материалиста и большевика Сталина, это сильно. Да, из этого отрывка сильно видно, что гражданин Рыбас большой поклонник религиозных бдений. Дело его, но может ему о чём-то другом книжку написать?

И такое в каждом отрывке. Прямо чувствуешь как мучается антисоветски-настроенный, полу-монархист, полу-верующий, складывая слова о Сталине. Потому что вождь, как раз, олицетворял борьбу со всеми этими замшелыми историческими глупостями. Вот сколько понаписали

Знаете, кто спас тегеранскую конференцию в 1943 году? Немцы-то готовили покушение почему-то на Рузвельта. Видимо, это был главный, кто мешал планам Гитлера о мировом господстве. Вовсе не Сталин. Я как-то не вспоминаю в 1943 году боевых действий американцев против немцев. На каких, говорите, фронтах?

История полулегендарная, но известно, что планы операции вскрыл наш разведчик Николай Кузнецов. Причём вскрыл их, находясь на оккупированной фашистами УССР. Уж больно хвастался будущими персидскими коврами один штандартен.

Но нет, у Рыбаса никакого Кузнецова нет. По странному совпадению, в год выхода книги, в 2025 останки разведчика во Львове принялись немедленно убирать из памятного места. Да и советскую статую поломали.

У Рыбаса всех спас некий священник Михаил, проживавший в Тегеране. Советскую власть он ненавидел, немцы ему пятьдесят тысяч британских фунтов сулили. Но подкупить православного невозможно! Потому все предложения фашистов он отверг и Рузвельт был спасён.

Чувствуете накал, как в электрической дуге! Что за священник, за что немцы предлагали ему деньги? Он Рузвельта кадилом огреть был должен? Как иранский поп оказался бы на секретной конференции союзников? Где они это берут?

Дальше Сталин запугал Гитлера попами-убийцами за британские фунты. И заставил переселиться в советское посольство. Которое охраняло три кольца пехоты и танков! Боже, глаза слезятся такое читать!

А там, секретно прибывший Берия лично расставил магнитофоны. Сталин ночи напролёт слушал о чём же шушукаются Черчилль с Рузвельтом. (По секрету, кажется, Берия вообще не был в Тегеране в дни конференции. Покажите хоть один документ или снимок с ним).

Рыбас сообщает и о каких-то секретных протоколах. Нет, не Молотова-Риббентропа, а наоборот. Мол, в Ялте 1945-го спецслужбы что-то такое подписали, чтобы генерала-предателя Власова выдали нам. Это точно историк?

Не менее чудесно заканчивается глава о Ялтинской конференции. Мелкое событие (определившее границы и жизнь всего мира вплоть до наших дней). Все забыли давно эту Ялту, вот Чехов, это да! Я не шучу, слово Рыбасу:

«В Ялте остались только дух девятнадцатого века и память о его выразителе, писателе Антоне Чехове, который когда-то здесь жил».

Совершенно ужасно Рыбас пишет об уходе вождя. Зачем-то обильно цитирует дочь Сталина, сбежавшую в США. С головой у дамы было не очень хорошо, ну так мне показалось по её книжкам. Особенно после сообщения в интервью Лане Паршиной, что Светлана каждый вечер молится ЦРУ и Госдепу. Тут только пожалеть.

Но зачем Рыбас тянет эти бредни в книгу? Про безумный взгляд умирающего вождя? Про его угрозу пальцем всем окружающим?

Про скорбь и облегчение всех присутствующих, за редким исключением. Мол, наконец освободились от тирана. Зачем там оскорбления в адрес Берия? Противно же читать! Или гражданин Рыбас тоже испытал облегчение?

Так что читать эту книжку не обязательно. Пару раз тронул и дальше листать уже не хочется. Должно быть, товарищ Сталин уже заскучал над дамской сумочкой. Вернёмся к нему.

Рыбас приводит снимок грустного задумчивого Сталина. Именно про этот снимок Стариков писал будто фотографа чуть не расстреляли. А снимок сохранился только чудом.

Якобы, это снимок сразу после известия о вероломном нападении Гитлера. У Рыбаса снимок тоже помечен июнем 1941 года.

Рыбас пишет на соседней странице:

«После глубокого потрясения, пережитого утром, Сталин взял себя в руки…»

Какое там могло быть у кого потрясение? О неизбежности нападения Гитлера не знал только ленивый. А уж после ряда действий немцев в начале мая 1941 года и сомнений не оставалось.

Зачем повторять байки Хрущёва и Микояна про «ненабитую трубку»? Ну не было же ничего этого. Наоборот, шла напряжённейшая работа. То, чего так долго ждали – случилось. Надо отбиваться.

Никакого отношения к 1941 году это фото не имеет. Ну-ка, поищем. Да вот же буржуинский снимок в журнале «Лайф». И подпись на фото имеется, прямо чернилами. Автор снимка – Борис Цейтлин. Почти тот же снимок в Лайфе

Ах, простите, снимок не совсем тот. Но сумочка та же, стул тот, да и вождь, не поверите тот же самый. Снимки эти разделяет едва пара минут, а может и того меньше.

Этот же снимок находится и в наших источниках. Причём, с подписью под снимком. Читаем специально для историка Рыбаса:

«СТАЛИН. Снимок сделан 22 декабря 1936 года на трибуне в зале Большого Кремлевского дворца. СТАЛИН слушает выступления делегаток Всесоюзного совещания жён командного и начальствующего состава РККА. Фото Цейтлин».

Сумочка эта одной из участниц совещания – Сусанны Федоровны Ликсоновой. Есть и воспоминания как она застеснялась подойти и забрать сумочку. А Сталин задумался и долго не уходил.

Есть несколько архивных газет уже военного времени, где Ликсонова переписывается с вождём. Именно она собирала средства на танковую колонну среди жён командиров. Немудрено, муж – старший политрук Белорусского военного округа, надо соответствовать.

И ответ вождя в газете известен:

«Товарищу Ликсоновой Сусанне. Спасибо Вам, товарищ Ликсонова, за Вашу заботу о Красной Армии. Примите мой привет. СТАЛИН».

Вот такое в книжку про Сталина публиковать надо, а не очередные антисоветские сказки. Но вместо этого читаем про растерянного вождя и прочее навязшее в зубах.

Какое «глубокое потрясение» испытал вождь в 1936 году на совещании командирских жён? Проверяется же на раз это всё. Увы, гражданин Рыбас даже не попытался. А бумага красивая, да.

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