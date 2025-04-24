80-я годовщина встречи на Эльбе

В 2025 году исторической встрече союзников на Эльбе исполняется 80 лет. 25 апреля 1945 г. войска Первого Украинского фронта и Первой Армии США объединились близ немецкого города Торгау. Именно здесь, на берегу реки Эльбы встретились разведгруппы лейтенантов Сельвашко и Робертсона. У ветерана 69 американской дивизии русского происхождения, Игоря Белоусовича, был с собой фотоаппарат, и вечером генерал армии США Рейнхард взял его на первую встречу с союзниками.

Благодаря сержанту Белоусовичу в десятки газет по всему миру попала фотография, на которой американский и русский лейтенанты обнимаются на фоне плаката с надписью: «Восток встречается с Западом».Американский и советский солдаты на Эльбе

Советские войска вышли к Эльбе 24 апреля 1945 г. в результате Шпремберг-Торгауской операции. В ходе боев были разгромлены немецкие группировки в районе Котбуса и южнее Берлина, советские войска продвинулись вдоль Эльбы до Дрездена и после захвата Берлина планировали выдвинуться на Лейпциг. Встреча и объединение войск союзников привели к тому, что остатки фашистских войск раскололись на северную и южную части, которые смогли оказать победителям гораздо меньшее сопротивление. Союзники близ Торгау, апрель 1945 г.

К середине апреля 1945 г. положение немецких войск было катастрофическим – окруженные в Руре части получили приказ генерал-фельмаршала Моделя распустить новобранцев, в том числе части «гитлерюгенда», по домам, а остальным прекратить сопротивление с 17 числа. Перед остатками армий группировки «Центр» оставался выбор – сдаваться в плен или прорываться к Берлину, где продолжали сопротивляться преданные фюреру фашистские войска. После начала массовой сдачи нацистов в плен, 21 апреля Модель застрелился, сопротивление немцев фактически прекратилось, и войска союзников стали быстро продвигаться к Берлину. Существует мнение, что свои надежды на контакт союзников возлагал и Гитлер – он был уверен, что встретившись, советские и американские солдаты откроют огонь друг по другу и начнут новую войну «социализма и капитализма». Встреча представителей советской и британских армий

В принципе, надежды фюрера могли оправдаться. Известно, что 19-летнего лейтенанта Робертсона и троих его солдат в тот день не должно было быть в районе Торгау. Ему приказали не выходить к Эльбе и не удаляться «более чем на несколько миль от своего штаба». Задача Робертсона состояла в поиске военнопленных и обеспечении их безопасного прохода к союзникам. Разоружая сдавшихся немцев в окрестностях Торгау, он увидел советских солдат на противоположном берегу реки. Желая сообщить о своем присутствии, американец решил срочно соорудить американский флаг. Найдя в разбомбленной аптеке красный и синий порошки, он быстро разрисовал ими белую простыню. Затем, взобравшись на самую высокую башню замка Хартенефельс, Робертсон принялся размахивать флагом, крича по-русски слова «американцы» и «товарищ». Место встречи союзников на карте 1945 г.

Лейтенант Александр Сильвашко уже после войны рассказывал, что тогда еще не знал, как выглядит флаг США и американские солдаты, поэтому принял кричавшего за немца. Он скомандовал дать пару выстрелов по башне из 45-мм противопехотного орудия, и флаг пропал. Рукопожатие союзников на Эльбе

Робертсон решил послать джип за русскоязычным военнопленным, тот высунулся из башни замка, прокричал несколько фраз, и стрельба прекратилась. Американцы и русские двинулись навстречу и сошлись на полуразрушенном мосту. Американский лейтенант вспоминал: «Мы не понимали друг друга, но единство чувств было очевидно. Русские все подходили и подходили. Один из них выставил ящик трофейного провианта - сардины, консервированное мясо, печенье, шоколад. Появились шнапс и вино. Мы произносили тосты в честь друг друга». К удивлению Робертсона, русские солдаты носили награды на полевой форме (в армии США их одевали только на парад, обходясь нашивками) и были без касок.

Еще один из американских бойцов, разведчик Билл Шанц, позже признался, что встреча на Эльбе стала для него главным событием в жизни. Он сделал такой вывод: «Если бы все люди общались так же, как мы во время встречи с русскими, не было бы никаких войн». Рукопожатие генерала США Брэдли и маршала Конева

В военном смысле встреча союзников на Эльбе помогла сберечь силы и людские ресурсы для окончательного разгрома немецких войск в окруженном Берлине. СССР, США и Англия смогли очертить сектора, в которых располагались союзные силы, что позволило эффективнее наносить по фашистам авиационные и артиллерийские удары. Встреча имела огромное символическое значение, способствовала поднятию воинского духа и сыграла роль в укреплении советско-американских отношений спустя много лет. Робертсон и Сильвашко встречаются в 1975 г.

Ветераны встречи на Эльбе впервые собрались в Торгау в 1975 г. С начала 1990-х гг. местные энтузиасты стали проводить здесь реконструкцию памятных событий 25 апреля 1945 г. Дата встречи союзников на Эльбе отмечается и сейчас, но менее масштабно. Лейтенант Робертсон, ставший профессором и известным нейрохирургом, скончался в 1999 г. Александр Сельвашко, проработав около 50 лет учителем и директором школы, умер в 2010 г. В 1987 году он был членом делегации Михаила Горбачева, который посетил США для переговоров с президентом Р. Рейганом относительно сокращения ракет средней и меньшей дальности. «Встреча на Эльбе», композиция 2016 г.

В память об историческом для союзников событии, в 1949 г. режиссером Г. Александровым был снят фильм «Встреча на Эльбе». В 2016 г. в московском сквере у переулка Сивцев Вражек была установлена скульптурная композиция «Встреча на Эльбе». Встреча союзников в апреле 1945 г. отражена в таких компьютерных видеоиграх, как «Офицеры» и «Врата ада: Восточный фронт». Конверт и монета «Встреча на Эльбе»

Событию 25 апреля 1945 г. посвящены многие филателистические и нумизматические выпуски. Например, памятные монеты 5 крон 1995 г., в составе тематического почтового конверта с марками островов Теркс и Кайкос (британская территория в Вест-Индии). В составе нумизматической программы к 50-летию Победы в ВОВ 21 апреля 1995 г. Банком России выпущена в обращение юбилейная мельхиоровая монета достоинством 3 рубля. Также в честь встречи советских и американских солдат на Эльбе в обращение вышла почтовая марка номиналом 32 цента, выпущенная на Маршалловых Островах в 1995 г. Юбилейная монета России 1995 г.

https://www.monetnik.ru/obuchenie/istoriya-rossii/elbe-day-1945/

Мир на Днепре?

AT: юбилей встречи на Эльбе – удачная дата для прекращения украинского конфликта Вид на Киево-Печерскую лавру и Днепр - ИноСМИ, © AP Photo / Efrem Lukatsky

Близится 80-я годовщина встречи на Эльбе, пишет American Thinker. Автор статьи уверен, что этот день, 25 апреля, стал бы удачной датой для прекращения украинского конфликта. В этот раз новой Эльбой может стать Днепр — именно здесь предлагают встретиться представителям России, США и Украины. Автор статьи также указывает на знак свыше, который предвещает наступление мира.

Эдуард Лозанский

Для тех, кто не знаком с нашей частью света: река Днепр берет начало на Валдайской возвышенности близ российского города Смоленска, откуда течет через Белоруссию и Украину в Черное море. Сегодня это море не сходит с заголовков новостей из-за мирных переговоров по Украине.

В то же время близится 25 апреля 2025 года и уже ведется подготовка к празднованию 80-й годовщины встречи на Эльбе — памятного эпизода Второй мировой войны. В тот день в 1945 году американские и советские войска сошлись в немецком городе Торгау, и это событие стало одним из символов победы союзников над нацистской Германией. Встреча на Днепре может стать аналогичным актом предотвращения ядерной третьей мировой. В настоящее время американские, российские и украинские должностные лица ведут мирные переговоры, чтобы остановить это безумие, когда две христианские нации, жившие бок о бок на протяжении веков и объединенные религией, семейными узами, общей историей и экономическими связями, уничтожают друг друга.

Поэтому давайте пока что отложим в сторону вопрос о том, кто спровоцировал этот конфликт. На каждый аргумент о том, что это была “неспровоцированная российская агрессия”, видные американские, европейские и другие международные эксперты предложат множество контраргументов, доказывая, что Россию именно что спровоцировали. Глава Либертарианского института Скотт Хортон изложил предостаточно фактов и документов по этому поводу в своей книге “Провокация” объемом более 900 страниц, и есть немало других трудов и статей на эту тему.

Пусть историки продолжают исследовать и обсуждать этот вопрос. В любом случае, как согласились президенты Трамп и Путин в ходе недавней телефонной беседы, этот “ужасный конфликт между Россией и Украиной должен прекратиться”.

Немало могущественных сил (в том числе в США, Европе и на Украине) хотят, чтобы конфликт продолжался, не щадя жизней украинцев, — будь то ради собственной экономической выгоды или ослабления России. Они не упустят возможности сорвать мирный процесс, и некоторые из них уже снова клеймят Трампа российским агентом из-за его стремления к миру.

Еще один важный фактор, препятствующий миру, — воинствующие украинские группировки, часть которых открыто исповедует неонацистскую идеологию. Это признают не только беспристрастные западные наблюдатели, но и сами украинцы. Так, председатель парламентского комитета по иностранным делам и член партии Зеленского “Слуга народа” Александр Мережко признал в интервью британской газете The Financial Times, что ярые националисты представляют собой вполне реальную угрозу для правительства и в перспективе могут сорвать попытку договориться о прекращении военных действий. “В украинском обществе всегда найдутся радикалы, которые назовут любые переговоры капитуляцией, — сказал он. — На Украине крепнет крайне правое крыло, а эти люди — угроза демократии”.

Самая печально известная из этих сил — батальон “Азов”*, чей основатель и лидер Андрей Билецкий**, по данным France 24, еще в 2010 году призвал Украину “повести белые расы мира в последний крестовый поход за выживание” против, как он выразился, “ведомых семитами унтерменшей” — или недочеловеков. В 2018 году Палата представителей США запретила американским войскам финансировать или обучать членов “Азова”* из-за его неонацистской идеологии. Однако после того, как “Азов”* влился в состав Национальной гвардии Украины в качестве 12-й штурмовой бригады, его бойцы тут же перестали быть террористами, а превратились в борцов за свободу и демократию.

Вспоминая дни, когда США, Россия и Украина были по одну сторону баррикад, и учитывая значительный прогресс на текущих мирных переговорах, разве не славно было бы, если бы 25 апреля американцы, русские и украинцы встретились на Днепре, чтобы отпраздновать долгожданный мир и начать процесс исцеления и восстановления?

Еще один возможный стимул — это то, что восточные и западные христиане празднуют в этом году Пасху в один и тот же день — 20 апреля. Это редкое совпадение. Неужели это не знак свыше?

* Террористическая организация, запрещенная в России

** Внесен в России в реестр террористов и экстремистов.

https://inosmi.ru/20250401/dnepr-272431838.html

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Встреча на Эльбе 25 апреля 1945 года

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